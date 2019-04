Real Sociedad – Malaga C.F, puntuaciones del Málaga, jornada 30

(0: Muy mal/ 1: Mal/ 2: Regular/ 3: Bien/ 4: Muy bien/ 5: Excelente/ S.C: Sin clasificar)



1| KAMENI

La Real Sociedad no le dio descanso en la primera mitad. Hizo lo que pudo en los goles, despejando el primer cabezazo del primer tanto; salvó el segundo aunque el portero camerunés nunca transmitió mucha seguridad.



1|SERGIO SÁNCHEZ



Tuvo múltiple despistes como lateral y le pasó factura, sufrió mucho con Griezman, que le ganó la espalda una y otra vez. Cada vez se le ve más incómodo como lateral. El Málaga en defensa estuvo muy despistado y el equipo local aprovechó el desconcierto.



2| LUGANO



Un partido más en el que Lugano no termina de transmitir seguridad en el centro de la zaga. Pasó muchos apuros con los balones en largo de la Real Sociedad.



2| WELLIGTON



El brasileño no estuvo tampoco muy afortunado, no se vio la mejor versión del capitán malaguista que pasó tantos apuros como Lugano, sufrió en los contragolpes del equipo local.



2 | ANTUNES



No se incorporó al ataque como viene siendo habitual, estuvo incómodo por no recibir las ayudas de las que normalmente dispone, puso un buen balón a Roque para hacer el 4-2 .



1| PORTILLO



Se dejó ver en la primera mitad en las jugadas de toque del Málaga, pero no logró ganar los metros necesarios. Fue sustituido.



3| ITURRA



El chileno estuvo en su salsa como siempre, bien al corte y recuperando muchos balones. Enorme el despliegue físico de nuevo del chileno.



2| CAMACHO



Se le vio con falta de minutos, no tuvo bueno compenetración con Iturra en el doble pivote y a veces estuvo impreciso a la hora de salir con el balón jugado. Se le notó la falta de continuidad.



3| MORALES



Volvió a marcar tras un rechace y la mala fortuna de Bravo. En el juego se mostró seguro y jugó de primeras y con criterio pero el equipo no le acompañó. Se marchó lesionado



1| SEBASTIÁN FERNÁNDEZ



Se entregó al máximo pero no le acompañó la suerte, se estrelló con la muralla defensiva del equipo local y no tuvo las ideas claras ni los compañeros le tiraron los desmarques deseados.



3| SANTA CRUZ



Cumplió con su cometido de bajar el balón y oxigenar un poco el juego del Málaga. Tuvo opciones de remate y finalmente logró meter un gol para reducir distancias.



2| DUDA



Manejó bien el balón y contribuyó a que el Málaga tuviera un poco más de posesión, se le vio con ganas, activo y combinó mucho con sus compañeros



2| PIAZÓN



Su entrada se notó aportando verticalidad al Málaga y más mordiente en la parcela ofensiva, encaró y tiró de individualidades pero el equipo no le acompañó.



1| BAPTISTA

Su presencia dio más fortaleza arriba aunque no tuvo minutos para demostrar su valía