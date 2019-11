Entrevista. Dani Gómez: "Espero llegar lo más arriba posible y si es con el Real Zaragoza, mejor"

Daniel Gómez López, nacido el 15 de junio de 1992 en Cartagena (Murcia), futbolista que llegó en enero de 2013 al filial del Real Zaragoza.

Dani se formó en las categorías inferiores del CD La Unión, que luego pasó a ser el filial del Cartagena. El jugador blanquillo entrenó en numerosas ocasiones con el primer equipo y, pese a su juventud, llegó a debutar de la mano de JIM, con tan sólo 18 años, en Vallecas, en un partido de Segunda División en el que los locales golearon por tres goles a uno. Era el canterano que más llamó la atención de Juan Ignacio Martínez, entonces entrenador del Cartagena.

El club albinegro veía en Dani Gómez un futbolista de futuro, por lo que decidió cederlo al Orihuela durante la temporada 2011-2012 para que sumara minutos y creciera como futbolista. En esa temporada marcó 6 goles en 31 partidos.

Tras su vuelta a Cartagena, Dani pidió al club rescindir su contrato tras unos malentendidos con la directiva y fichó por el Getafe B, donde ha estado desde junio de 2012 hasta enero de 2013, que rescindió su contrato con el club azulón y fichó por el Real Zaragoza B. Desde que llegó al club blanquillo, pocos minutos ha podido disputar, ya que, cuando el entrenador comenzó a contar con él, sufrió una lesión que le tuvo un mes apartado de los entrenamientos. Ahora, en la recta final de temporada, Dani espera ganarse la confianza de Solana para terminar la temporada jugando y conseguir renovar con el club aragonés.

PREGUNTA: ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol?

RESPUESTA: Empecé con mi padre a jugar a fútbol sala. Él era entrenador y me metió en su equipo. Con 14 o 15 años me dijo que probara en fútbol once en La Unión, el equipo de mi pueblo. Empecé ahí en el Cadete A y me fueron subiendo. Después, La Unión pasó a ser el filial del Cartagena.

¿Supiste compaginar los estudios o lo tuviste que sacrificar?

Tuve que sacrificarlos, porque cuando empecé a jugar en Tercera División los entrenamientos eran por la mañana y me era imposible compaginarlo. Al final tuve que dejar los estudios.

¿Fue una sorpresa para ti entrenar con el primer equipo en Cartagena siendo tan joven?

Sí, fue una sorpresa. Cuando me llamaron estaba jugando al póker con un amigo, ¡fíjate si fue sorpresa! Me llamó el entrenador del juvenil y me dijo que al día siguiente tenía que jugar un partidillo contra el primer equipo. El partido salió bien, ganamos el filial al primer equipo y desde entonces empezamos a subir 4 jugadores con el primer equipo y a ser convocados. Yo, como era el más peq

ueño, me tocó el último, pero fui el único que debuté.

¿Cómo fue debutar con el primer equipo con tan sólo 18 años en Segunda División? ¿Cómo fue la experiencia?

Fue una gran experiencia. Después tampoco me dieron mucha bola… Pero estoy agradecido porque si no hubiera sido por ese debut, seguramente yo no hubiera seguido jugando a fútbol.

¿Con qué te quedas?

No puedo elegir nada en concreto, me quedo con todo. Con el viaje, los compañeros, el entrenador… Con todo, la verdad. Además fue en un campo como el del Rayo Vallecano, un campo con historia.

¿Algún compañero que te diera algún consejo especial? ¿Qué te dijo JIM cuando te dijo que ibas a salir?

Sobre todo Mariano Sánchez, que era el capitán, me dijo que estuviera tranquilo. Y Juan Ignacio antes de salir me dijo que no estuviera nervioso, que hiciera lo que sabía.

¿De quién fue la idea de marcharte cedido al Orihuela?

De todos, la verdad. Hablé en pretemporada con el entrenador, Paco López, y me dijo que me iba a tener como cuarto delantero y yo con 19 años lo que quería jugar. Hablamos con el club, con mi padre, con mi representante y tomamos entre todos la decisión.

Siendo tan joven, ¿te costó irte de casa sólo a otra ciudad, aunque estuvieras cerca? ¿Te hizo madurar como persona?

No, no me importó para nada irme solo. Tenía ganas de salir también, tanto tiempo en el pueblo, al final, quieras o no, tienes ganas de salir. Y me vino muy bien. La verdad es que me hizo madurar bastante como persona.

¿Cómo fue tu temporada en el Orihuela? ¿Con qué te quedas de esta etapa?

Personalmente, bien. Fue una gran experiencia aquel año en el Orihuela, me vino muy bien porque acumulé minutos aunque terminé sin jugar, y aprendí mucho. Me quedo con todo. Fue una etapa buena pero tuve de todo, al principio tuve minutos, pero al final fue regular porque no iba convocado… Pero me quedo con todo en general.

A la vuelta al Cartagena, ibas a ser una de las piezas claves del equipo, siendo uno de los canteranos de la plantilla. ¿Qué pasó para que finalmente tuvieras que salir del club?

El año que estuve cedido en Orihuela me trataron muy mal. Nadie me llamaba, me enteré por la prensa de que iba a volver pero ellos no me dijeron nada. Además, yo sabía lo que había, sabía que ahí no iba a jugar y no quería quedarme ahí.

¿Fue difícil la decisión de rescindir contrato con tu equipo?

Sí, fue difícil. Mi padre no quiso porque me podrían dar muchos palos. Pero tenía que hacerlo porque ficharon a gente que iba a jugar antes que yo y yo tenía que seguir mi progresión.

Desde tu punto de vista, ¿cómo es la relación del presidente del Cartagena con la cantera? ¿Y contigo en particular, cómo fue?

Paso palabra.

¿Con qué te quedas de tu etapa en el Cartagena?

Con los meses que estuve con ellos. Fue una experiencia muy buena y no me arrepiento de haber estado allí. Además, fue el club que me dio la oportunidad de debutar en Segunda División.

¿Tienes alguna espinita clavada con el Cartagena?

Sí. Se me trató muy mal por parte del club y ellos dicen que no, se han empeñado en que me trataron bien, pero para nada fue así.

Te marchas al Getafe B. ¿Fuiste con el objetivo claro de llegar algún día no muy lejano al primer equipo?

Yo fui con la idea de jugar con el filial y si las cosas salían bien llegar al primer equipo. Pero las cosas no fueron como se esperaban y tuve que salir.

¿Cómo fue tu etapa allí? ¿Con qué te quedas?

Me quedo con los compañeros, con el entrenador no puedo quedarme…

¿Por qué decidiste salir del Getafe B?

Como te digo, las cosas no salieron como esperaba. Fui un poco engañado, recibí muchas llamadas del presidente del Getafe, Ángel Torres, mostrando mucho interés en que fuera y luego no fueron las cosas como esperaba. Pero de todo se aprende.

Cuando te llegó la oferta del Real Zaragoza, ¿te tuviste que pensar mucho aceptar?

No, no me costó nada aceptarla. Yo tenía la ilusión de venir Zaragoza, porque además tengo familia aquí y llevaba mucho tiempo sin verla. Además, mi padre desde pequeño me quiso inculcar el sentimiento zaragocista. Y la verdad es que tenía ganas de venir aquí.

¿Te ha costado adaptarte a la ciudad y al equipo?

A la ciudad sí, ¡por el frío que hace! (risas). Y al equipo no, me han tratado muy bien desde el principio.

¿Qué objetivo de futuro tienes?

Llegar lo más arriba posible, y si es en el Real Zaragoza, mejor.

¿Cómo ves tu situación personal en el equipo? Cuando el entrenador comenzó a contar contigo, llegó tu lesión...

La lesión me la tomé con humor, no me quedaba otra. Me pusieron puntos en la barbilla y lo primero que hice fue decirles al míster y a los compañeros que habíamos recuperado los puntos que habíamos perdido contra la Unión Deportiva Logroñés (risas). Y mi situación en el equipo no es que sea mala, no me puedo quejar porque la verdad es que me llevo muy bien con todos. Pero cuando parecía que el entrenador estaba contando conmigo, me tocó parar.

¿Cómo fue sufrir esa lesión que te mantuvo unos días ingresado en el hospital nada más llegar a la ciudad? ¿Lo pasaste mal? ¿Quién fue tu máximo apoyo?

Sí, lo pasé mal porque estaba jugando antes de la lesión y mi renovación con el Real Zaragoza depende de cómo lo haga, y van quedando menos partidos… Sí que me fastidió bastante. Mi máximo apoyo fue mi familia de aquí, amigos y amigas de Cartagena que me han llamado todos los días, sobre todo mi amiga Marina, que fue una de las pocas aficionadas del Cartagena que se preocupó por mí y está siendo un gran apoyo. La familia de Cartagena también me estuvo llamando, pero como llevaba puntos y tornillos en la boca no podía hablar mucho (risas).

¿Crees que lograréis la permanencia sin pasar apuros hasta el final?

Yo creo que sí. El equipo está entrenando bastante bien y en el campo se está notando, el equipo cada vez compite mejor. Sí que conseguiremos la permanencia.

¿Cómo afrontáis estos últimos partidos de liga?

El equipo está capacitado para afrontar el último tramo de liga. Estamos trabajando muy bien. Y en los entrenamientos se nota que el equipo tiene ganas de demostrar en los terrenos de juego lo que trabajamos cada día.

¿Os esperabais la destitución de Monserrate? ¿Qué ha cambiado en el equipo con la llegada de Solana?

Cuando destituyen a un entrenador tenemos parte de culpa los jugadores y parte de culpa él, tenemos culpa todos. Los entrenamientos son diferentes, Solana tiene experiencia como jugador y sabe cómo es esto.

Si el Real Zaragoza te propusiera renovar contrato en junio, ¿firmarías?

Sí, sin dudarlo.

Varios compañeros tuyos entrenan con Manolo Jiménez, y alguno como Fran González, Tarsi, Pablo Alcolea o Héctor Hernández han debutado este año con el primer equipo. ¿Crees que en la plantilla del filial hay nivel para jugar en el primer equipo?

Yo creo que sí. Los compañeros que han subido yo creo que han demostrado que pueden estar ahí. Y hay algunos que han entrenado con el primer equipo pero que no han tenido la oportunidad de debutar y tienen capacidad de sobra.

¿Conocías VAVEL?

Sí, por la sección del Cartagena de VAVEL y por el Twitter @Cartagena_VAVEL.

20 chuts de Dani Gómez

1. Nombre: Daniel Gómez López

2. Edad: 20.

3. Lugar de nacimiento: La Unión (Cartagena).

4. Trayectoria deportiva: La Unión, Cartagena, Orihuela, Getafe B, Real Zaragoza B.

5. Apodo: Ninguno, me llaman Dani.

6. Quién le inculcó el interés por el fútbol: Mi padre.

7. De no ser futbolista, ¿qué habría sido? No sé qué decirte, como no estudié ni nada…

8. Un vicio: La televisión.

9. Un defecto y una virtud:

Defecto: soy muy cabezón.

soy muy cabezón. Virtud: me considero una persona amable.

10. Un sueño futbolístico: Llegar a Primera División y mantenerme ahí.

11. Un estadio: Vallecas.

12. Un equipo: La Unión.

13. Un entrenador: Juan Ignacio Martínez.

14. El mejor consejo recibido: Si crees que puedes llegar, lucha hasta conseguirlo. Si no crees en ello, nunca lo conseguirás. Me lo dijo Víctor Fernández, exjugador del Cartagena y del Valladolid.

15: Jugador favorito por línea:

Portero: Iker Casillas.

Iker Casillas. Defensa: Roberto Carlos.

Roberto Carlos. Medio: Zidane.

Zidane. Delantero: Ronaldo.

16. ¿Con qué compañero relacionarías las siguientes palabras?

Ídolo: Fran González.

Fran González. Promesa: Diego Suárez y Tarsi.

Diego Suárez y Tarsi. Humildad: Yo mismo.

Yo mismo. Gracioso: David Forniés.

David Forniés. Despistado: Sergio Escuder, del juvenil.

Sergio Escuder, del juvenil. Amigo: Casi todos, la verdad.

17. Fuera de los terrenos de juego:

Una película: Un ciudadano ejemplar.

Un ciudadano ejemplar. Un libro: El monje que vendió su Ferrari.

El monje que vendió su Ferrari. Un lugar: La Unión.

La Unión. Un hobby: Ver la televisión.

18. Palabra que no existe en tu vocabulario: Imposible.

19. Una frase: Carpe Diem, vive el momento.

20. Supersticiones antes de jugar: Miro una foto de mi abuelo y me la pongo en la espinillera.

Entrevista realizada por: Natalia Hungría y Patricia Lambán.