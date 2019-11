Mourinho, especialista en cuartos de final europeos

Durante seis temporadas consecutivas los octavos de final se habían erigido en límites infranqueables para un Real Madrid que zozobraba en el viejo continente, muy lejos de la leyenda que él mismo forjase allá por la década de los 50. Juventus, Arsenal, Bayern, Roma, Liverpool y Olympique de Lyon se habían convertido, en ese período oscuro de la historia madridista, en tempraneros verdugos del conjunto blanco, lastimosamente abrazado a la inercia de hincar la rodilla en la primera eliminatoria. La llegada de José Mourinho al conjunto 'merengue' logró, no obstante, tumbar la barrera psicológica de los temidos octavos hasta llevar al equipo blanco a las semifinales de la Champions League; no en vano, el penúltimo escalón europeo parece ser la gran especialidad del técnico portugués, que ha logrado alcanzar esa fase hasta en un total de seis veces a lo largo de su carrera -dos de ellas, además, con el premio de la Final y su consiguiente título-, siendo así la ronda a la que en más ocasiones ha llegado como entrenador.

Oporto, dos de dos

Apenas había estado durante tres meses al frente del Benfica y durante apenas media temporada más en el Uniao Leiria cuando José Mourinho tomó las riendas del Oporto en el que sería el primer peldaño en el particular ascenso hacia su propia leyenda. Los malos resultados del equipo de los dragones previos a la llegada del luso, sólo dieron margen al de Setúbal para sellar una plaza europea que parecía inalcanzable a su llegada. Bien distintos resultaron los acontecimientos con él al mando desde el arranque de la siguiente campaña. Tras ocho partidos y apenas dos derrotas, el Oporto se plantaba en los cuartos de final de la UEFA Europa League, bajo la firme promesa de Mourinho de alzarse con el título en aquella misma temporada. Mourinho prometió la Champions en su primera temporada completa en el Oporto La palabra del luso parecía desmoronarse tras la derrota por la mínima en el estadio Do Dragao frente al Panathinaikos, situación que, sin embargo, el conjunto blanquiazul remontaría en el choque de vuelta (0-2), certificando así el pase a su primera semifinal, la que le mediría con toda una Lazio. De forma abrumadora y asombrando a propios y extraños, los de Mou sentenciaban la eliminatoria en el duelo de ida ante el conjunto romano con un contundente 4-1, que neutralizaría por completo el empate a 0 de la vuelta. Primer año completo del de Setúbal y primera final europea ante un Celtic, que sucumbió en la prórroga para deleite de la afición del Oporto, campeón, a la postre, de la segunda competición a nivel continental más importante del mundo, tras la Champions League. Apenas había estado durante tres meses al frente dely durante apenas media temporada más en elcuandotomó las riendas delen el que sería el primer peldaño en el particular ascenso hacia su propia leyenda. Los malos resultados del equipo de los dragones previos a la llegada del luso, sólo dieron margen al depara sellar una plaza europea que parecía inalcanzable a su llegada. Bien distintos resultaron los acontecimientos con él al mando desde el arranque de la siguiente campaña. Tras ocho partidos y apenas dos derrotas,, bajo la firme promesa dede alzarse con el título en aquella misma temporada.La palabra del luso parecía desmoronarse tras la derrota por la mínima en el estadiofrente al, situación que, sin embargo, el conjunto blanquiazul remontaría en el choque de vuelta (0-2), certificando así el pase a su primera semifinal, la que le mediría con toda una. De forma abrumadora y asombrando a propios y extraños, los desentenciaban la eliminatoria en el duelo de ida ante el conjunto romano con un contundente 4-1, que neutralizaría por completo el empate a 0 de la vuelta. Primer año completo del dey primera final europea ante un, que sucumbió en la prórroga para deleite de la afición del, campeón, a la postre, de la segunda competición a nivel continental más importante del mundo, tras la

UEFA Europa League 2002/03

Fecha Ronda Local Resultado Visitante 21/05/203 F Oporto 3-2 (a.p) Celtic 24/03/2003 SF Lazio 0-0 Oporto 10/04/2003 SF Oporto 4-1 Lazio 20/03/2003 CF Panathinaikos 0-2 Oporto 13/03/2003 CF Oporto 0-1 Panathinaikos 27/02/2003 4R Denizllispor 2-2 Oporto 20/02/2003 4R Oporto 6-1 Denizlispor 12/12/2002 3R Lens 1-0 Oporto 28/11/2002 3R Oporto 3-0 Lens 14/11/2002 2R Oporto 2-0 Austria Wien 31/10/2002 2R Austria Wien 0-1 Oporto 03/10/2002 1R Polonia Warszawa 2-0 Oporto 19/09/2002 1R Oporto 6-0 Polonia Warszawa El listón de cara a su segunda temporada en el conjunto portense estaba claro: si el primer año se había saldado con la conquista de la UEFA Europa League, el segundo año obligaba a elevar la gesta e ir por el máximo entorchado europeo, proeza que su título de Liga -con récord incluído- le situaba en posición de acometer. Trece partidos separaban al Oporto de una gloria en la que su entrenador les hizo creer firmemente. Y de nuevo, los cuartos de final. Una única derrota frente al Real Madrid, tres empates y cuatro victorias situaron al conjunto blanquiazul a dos eliminatorias de la gran final. Pocos parecían ya tener razones para asombrarse después de que el conjunto entrenado por José Mourinho hubiese dejado a todo un Manchester United en la cuneta en los octavos de final pero el luso se encargaría de demostrar que aquello no había sido casualidad, encarrilando el pase a semifinales con el 2-0 alcanzado 'en casa' ante el Olympique de Lyon, que certificaba la clasificación una semana más tarde con el empate a 2 cosechado en Francia. El Deportivo de La Coruña fue la antesala a la segunda final consecutiva del portugués, aunque en esta ocasión hacia el gran objetivo, la Liga de Campeones. La plácida victoria por 3 goles a 0 ante el Mónaco en la final, convertía a Mourinho en uno de los técnicos más preciados del panorama europeo. Champions League 2003/04 Fecha Fase Local Resultado Visitante 26/05/2004 F Mónaco 0-3 Oporto 04/05/2004 SF Deportivo 0-1 Oporto 21/04/2004 SF Oporto 0-0 Deportivo 07/04/2004 CF Lyon 2-2 Oporto 23/03/2004 CF Oporto 2-0 Lyon 09/03/2004 1/8 M. United 1-1 Oporto 25/02/2004 1/8 Oporto 2-1 M. United 09/12/2003 Grupo F Real Madrid 1-1 Oporto 26/11/2003 Grupo F Oporto 2-1 Partizan 04/11/2003 Grupo F Oporto 1-0 Marsella 22/10/2003 Grupo F Marsella 2-3 Oporto 01/10/2003 Grupo F Oporto 1-3 RealMadrid 16/09/2003 Grupo F Partizan 1-1 Oporto

Chelsea, dos semifinales y su peor participación

La imparable marcha que el conjunto de Stamford Bridge llevaba en la competición doméstica hacía presagiar algo grande en Europa, donde el Chelsea arrancó también de forma brillante, pues los pupilos de Mourinho, que tras su gesta en Oporto se había convertido en el entrenador mejor pagado de Europa, hubieron de llegar hasta el sexto partido para conocer la derrota, después de cuatro triunfos y un empate; lo haría, precisamente, ante su exequipo, aunque sin mayores consecuencias para acceder a los octavos de final, donde repetiría tropiezo en el choque de ida frente al Barcelona, insuficiente de nuevo para detener a la maquinaria de Mourinho, que se plantaba en sus terceros cuartos de final consecutivos, los segundos de la máxima competición continental. Allí, ni siquiera el cruce ante el todopoderoso Bayern de Múnich resultaría suficiente para frenar a los de Mou, que se plantaban otra vez a un paso de la final. Esta vez, sin embargo, el luso habría de encajar su primer revés en el viejo continente al ser apeado tras el solitario gol del Liverpool en el encuentro de vuelta de las semifinales. La imparable marcha que el conjunto dellevaba en la competición doméstica hacía presagiar algo grande en, donde elarrancó también de forma brillante, pues los pupilos de, quehubieron de llegar hasta el sexto partido para conocer la derrota, después de cuatro triunfos y un empate; lo haría, precisamente, ante su exequipo, aunque sin mayores consecuencias para acceder a losdonde repetiría tropiezo en el choque de ida frente al, insuficiente de nuevo para detener a la maquinaria de, que se plantaba en sus terceros cuartos de final consecutivos, los segundos de la máxima competición continental. Allí, ni siquiera el cruce ante el todopoderosoresultaría suficiente para frenar a los de Mou, que se plantaban otra vez a un paso de la final. Esta vez, sin embargo, el luso habría de encajar su primer revés en el viejo continente al ser apeado tras el solitario gol delen el encuentro de vuelta de las semifinales.

Champions League 2004/05 - Chelsea

Fecha Fase Local Resultado Visitante 03/05/2005 SF Liverpool 1-0 Chelsea 27/04/2005 SF Chelsea 0-0 Liverpool 12/04/2005 CF Bayern Múnich 3-2 Chelsea 06/04/2005 CF Chelsea 4-2 Bayern Múnich 08/03/2005 1/8 Chelsea 4-2 FC Barcelona 23/02/2005 1/8 FC Barcelona 2-1 Chelsea 07/12/2004 Grupo H Oporto 2-1 Chelsea 24/11/2004 Grupo H Chelsea 0-0 Paris S.G 02/11/2004 Grupo H CSKA Moscú 0-1 Chelsea 20/10/2004 Grupo H Chelsea 2-0 CSKA Moscú 29/09/2004 Grupo H Chelsea 3-1 Oporto 14/09/2004 Grupo H París S.G 0-3 Chelsea

Si la primera temporada al frente de los 'blues' había concluído con el duro varapalo de caer en el paso previo a la gran final, la segunda temporada llegaría en una tesitura no menos decepcionante: el luso rubricaba su peor participación en la Liga de Campeones, cayendo en los octavos de final ante el FC Barecelona, que sellaba así su particular revancha tras la eliminación del año anterior. Concienciado, después de los dos últimos tropiezos, de la creciente dificultad existente en la máxima competición continental, Mourinho dio su particular golpe de atuoridad sobre la mesa para recuperar la dinámica ganadora que le había servido para plantarse durante tres temporadas consecutivas en tres semifinales europeas. Y volvió a hacerlo. Tras la pronta caída en octavos, Mourinho volvió a una semifinal, la cuarta europea en cinco temporadas Una única derrota en la fase de grupos ante el Werder Bremen (2-0), le serviría para alcanzar unos octavos de final en los que dejaría fuera a su anterior equipo, el Oporto. Los cuartos de final le midieron al Valencia en una eliminatoria ajustada que los de Mourinho se embolsaron por un gol y que les llevó de nuevo ante un Liverpool, convertido ya en su particular bestia negra. El conjunto inglés, apearía de nuevo a los de Mourinho, tal y como había sucedido en su primera temporada al frente de los de Stamford Bridge.

Champions League 2005/06 Fecha Fase Local Resultado Visitante 04/03/2006 1/8 FC Barcelona 1-1 Chelsea 22/02/2006 1/8 Chelsea 1-2 FC Barcelona 06/12/2005 Grupo G Chelsea 0-0 Liverpool 23/11/2005 Grupo G Anderlecht 0-2 Chelsea 01/11/2005 Grupo G Real Betis 1-0 Chelsea 19/10/2005 Grupo G Chelsea 4-0 Real Betis 28/09/2005 Grupo G Liverpool 0-0 Chelsea 13/09/2005 Grupo G Chelsea 1-0 Anderlecht



Champions League 2006/07

Fecha Fase Local Resultado Visitante 01/05/2007 SF Liverpool 1-0 (4-1) g.p Chelsea 25/04/2007 SF Chelsea 1-0 Liverpool 10/04/2007 CF Valencia 1-2 Chelsea 04/04/2007 CF Chelsea 1-1 Valencia 06/03/2007 1/8 Chelsea 2-1 Oporto 21/02/2007 1/8 Oporto 1-1 Chelsea 05/12/2007 Grupo A Chelsea 2-0 Levski Sofia 22/11/2006 Grupo A Werder Bremen 1-0 Chelsea 31/10/2006 Grupo A FC Barcelona 2-2 Chelsea 18/10/2006 Grupo A Chelsea 1-0 FC Barcelona 27/09/2006 Grupo A Levski Sofia 1-3 Chelsea 12/09/2006 Grupo A Chelsea 2-0 Werder Bremen



Inter, del fondo a la gloria

La que hubiera sido la cuarta temporada de Mourinho en el banquillo del Chelsea, derivó finalmente en la marcha del portugués del conjunto londinense para recalar, una temporada más tarde, en el Inter de Milan. En su primera campaña en el equipo italiano repitió su peor participación, cayendo en los octavos de final, esta vez frente al Manchester United. Con los nerazzuris repitió su peor actuación y un año después les llevó a la gloria europea Los ingleses vencieron por 2 goles a 0 en Old Trafford, dos tantos que sirvieron para desnivelar el empate a 0 que se había establecido en el encuentro de ida. Pese al mal papel en Europa, el Inter se proclamaba campeón de Liga y de la Supercopa de Italia, algo que en cierto modo atenuaba el mal, atendiendo al razonamiento de que Mourinho había demostrado ya su valía. Pero para el de Setúbal aquello no era suficiente y tras su temporada de aclimatación a la Serie A, consagraría de nuevo la figura que ya se había fraguado en Inglaterra, donde 'The Special One' dejó su impronta pese a la ausencia del éxito europeo. La que hubiera sido la cuarta temporada deen el banquillo del, derivó finalmente enEn su primera campaña en el equipo italiano repitió su peor participación,Los ingleses vencieron por 2 goles a 0 endos tantos que sirvieron para desnivelar el empate a 0 que se había establecido en el encuentro de ida. Pese al mal papel en, else proclamabalgo que en cierto modo atenuaba el mal, atendiendo al razonamiento de quehabía demostrado ya su valía. Pero para el deaquello no era suficiente y tras su temporada de aclimatación a laconsagraría de nuevo la figura que ya se había fraguado en, dondedejó su impronta pese a la ausencia del éxito europeo.

Champions League 2007/08

Fecha Fase Local Resultado Visitante 11/03/2008 1/8 Inter 0-1 Liverpool 19/02/2008 1/8 Liverpool 2-0 Inter 12/12/2007 Grupo G PSV 0-1 Inter 27/11/2007 Grupo G Inter 3-0 Fenerbahçe 07/11/2007 Grupo G Inter 4-2 CSKA Moscú 23/10/2007 Grupo G CSKA Msocú 1-2 Inter 02/10/2007 Grupo G Inter 2-0 PSV 19/09/2007 Grupo G Fenerbaçe 1-0 Inter

El irregular inicio en la competición continental de la segunda temporada de Mourinho como interista, no hacía presagiar lo que estaría por llegar. Apenas tres empates, una derrota y tan solo dos victorias, le daban a los nerazzurri para alcanzar los octavos de final, en los que esperaba ya el anterior equipo del portugués, el Chelsea. Y es que si Mourinho se había medido al Oporto militando ya en las filas del conjunto inglés, de nuevo se vería en la misma tesitura al enfrentarse a su exequipo en la primera eliminatoria de la competición. Sendas victorias por la mínima en los dos encuentros le valieron el billete a su 'ronda estrella', los cuartos de final, donde el CSKA de Moscú, un rival a priori fácil, vendió cara su eliminación (1-0 y 0-1 para los de Mourinho). En semifinales, nuevo envite con el Barcelona, que por segunda vez se decantaría en favor de los hombres entrenados por el portugués para sellar el pase a la gran final frente al Bayern de Múnich. Enorme potencial el del conjunto alemán, que no le serviría en esta ocasión para evitar la nueva gloria de 'The Special One', más especial que nunca desde su tercera cima europea (la segunda en una Liga de Campeones).

Champions League 2009/10

Fecha Fase Local Resultado Visitante 22/05/2010 F Bayern Múnich 0-2 Inter 28/04/2010 SF FC Barcelona 1-0 Inter 20/04/2010 SF Inter 3-1 FC Barcelona 06/04/2010 CF CSKA Moscú 0-1 Inter 31/03/2010 CF Inter 1-0 CSKA Moscú 16/03/2010 1/8 Chelsea 0-1 Inter 24/02/2010 1/8 Inter 2-1 Chelsea 09/12/2009 Grupo F Inter 2-0 Rubin Kazan 24/11/2009 Grupo F FC Barcelona 2-0 Inter 04/11/2009 Grupo F Dinamo Kiev 1-2 Inter 20/10/2009 Grupo F Inter 2-2 Dinamo Kiev 29/29/2009 Grupo F Rubin Kazan 1-1 Inte 16/09/2009 Grupo F Inte 0-0 FC Barcelona

Real Madrid, siempre a las puertas

Alcanzar una nueva 'Champions' en el Inter de Milan le había supuesto al propio Mourinho la confirmación del triunfo en un reto indiscutible: el luso había sido capaz de alcanzar la gloria con todos los equipos en los que se había propuesto hacerlo, razón por la cual su última culminación puso también punto y final a su etapa como interista para sumirle en un nuevo desafío: devolver al Real Madrid a su lugar en el viejo continente. Los blancos vivían atrapados en una espiral de resignada decepción en la que los octavos de final se habían convertido en una muralla infranqueable durante seis campañas consecutivas. El luso rompió con la maldición de 'octavos' 6 años después No obstante, los efectos de la llegada del luso a Chamartín no se hicieron esperar. Primer temporada, ruptura con la madición. Una trayectoria impoluta llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones sin una sola derrota; cinco victorias y un empate en la fase de grupos le enfrentaron al Olympique de Lyon en los octavos, un rival que en los úlitmos años se había convertido en bestia negra para los madridistas y al que en esta ocasion, lograban dejar en la cuneta. En cuartos de final, el Tottenham no fue rirval, sucumbiendo por un contundente 4-0 en el Bernabéu y un más ajustado 0-1 en Inglaterra. Y por fin, los blancos regresaban a una semifinal especial en la que además toparían con su eterno rival, asentado en la hegemonía del fútbol mundial, el FC Barcelona. El 0-2 cosechado en la ida complicaba las cosas para los de Mourinho, que ofrecerían una digna caída en el Camp Nou ante los de Guardiola, campeones a la postre. Alcanzar una nueva '' en elle había supuesto al propiola confirmación del triunfo en un reto indiscutible:, razón por la cual su última culminación puso también punto y final a su etapa como interista para sumirle en un nuevo desafío:Los blancos vivían atrapados en una espiral de resignada decepción en la que losdurante seis campañas consecutivas.No obstante, los efectos de la llegada del luso ano se hicieron esperar. Primer temporada, ruptura con la madición. Una trayectoria impoluta llevó al equipo hasta las ssin una sola derrota; cinco victorias y un empate en la fase de grupos le enfrentaron aen los octavos, un rival que en los úlitmos años se había convertido en bestia negra para los madridistas y al que en esta ocasion, lograban dejar en la cuneta. En cuartos de final, elno fue rirval, sucumbiendo por un contundente 4-0 en ely un más ajustado 0-1 en. Y por fin, los blancos regresaban a una semifinal especial en la que además toparían con su eterno rival, asentado en la hegemonía del fútbol mundial,El 0-2 cosechado en la ida complicaba las cosas para los de, que ofrecerían una, campeones a la postre.

Champions League 2010/11

Fecha Fase Local Resultado Visitante 03/05/200¡11 SF FC Barcelona 1-1 Real Madrid 27/04/2011 SF Real Madrid 0-2 FC Barcelona 13/04/2011 CF Tottenham 0-1 Real Madrid 05/04/2011 CF Real Madrid 4-0 Tottenham 16/03/2011 1/8 Real Madrid 3-0 Lyon 22/02/2011 1/8 Lyon 1-1 Real Madrid 08/12/2010 Grupo G Real Madrid 4-0 Auxerre 23/11/2010 Grupo G Ajax 0-4 Real Madrid 03/11/2010 Grupo G Milan 2-2 Real Madrid 19/10/2010 Grupo G Real Madrid 2-0 Milan 28/09/210 Grupo G Auxerre 0-1 Real Madrid 15/09/2010 Grupo G Real Madrid 2-0 Ajax

Con la frontera de octavos rebasada y pese a la eliminación en 'semis', los blancos afrontaban la nueva intentona en la campaña 2011/12 con una mentalidad distinta, más confiada y segura. Ni razones ni argumentos les faltaron a los de Mourinho, que de nuevo trazaron una trayectoria tan impecable como infructuosa para plantarse otra vez en el paso previo a la gran final sin una sola derrota. El pleno de triunfos en la fase de grupos supuso una antesala perfecta para los blancos, que dejaban fuera al CSKA en octavos gracias al buen partido disputado en el Santiago Bernabéu (4-1) con el que se sentenció el empate a 1 establecido en la fría ida. El APOEL de Nicosia ofreció a los merengues unos cálidos cuartos, que ya empezaron a esclarecerse en la ida, tras el 0-3 del Real Madrid y una culminación que llegaría en el Bernabéu con un vibrante 5-2. Tras el 'paseo', prueba de fuego: el Bayern de Múnich, históricamente un equipo complicado para los madridistas, disipaba en la ronda previa a la gran final, el sueño europeo en una prórroga muy disputada.

Champions League 2011/12

Fecha Fase Local Resultado Visitante 25/04/2012 SF Real Madrid 2-1 (1-3) g.p Bayern Múnich 17/04/2012 SF Bayern Múnich 2-1 Real Madrid 04/01/2012 CF Real Madrid 5-2 APOEL 27/03/2012 CF APOEL 0-3 Real Madrid 14/03/2012 1/8 Real Madrid 4-1 CSKA Moscú 21/02/2012 1/8 CSKA Moscú 1-1 Real Madrid 07/12/2011 Grupo D Ajax 0-3 Real Madrid 22/11/2011 Grupo D Real Madrid 6-2 Dinamo Zagreb 02/11/2011 Grupo D Lyon 0-2 Real Madrid 18/10/2011 Grupo D Real Madrid 4-0 Lyon 27/09/2011 Grupo D Real Madrid 3-0 Ajax 14/09/2011 Grupo D Dinamo Zagreb 0-1 Real Madrid

La actual edición de la Liga de Campeones, el tercer intento hacia la gloria europea en la 'era Mourinho' ha sido la que ha conocido la derrota más temprana, cosechada en la fase de grupos ante un gran Borussia Dortmund, que a la postre sería el líder del grupo, relegando a los blancos a la segunda plaza del mismo. Esta circunstancia le haría medirse a nada más y nada menos que el Manchester United en los octavos de final, al que los blancos eliminarían con una trabajada victoria en Old Trafford, tras el empate a 1 logrado en el Bernabéu. Si esta noche el Madrid certifica su pase, lo hará a su tercera semifinal consecutiva Con un positivo saldo de 3-0 rubricado en territorio merengue ante el rival en cuartos -el Galatasaray-, los de Mourinho afrontan en la noche de hoy el choque de vuelta, aquel que permita confirmar el gran papel del entrenador portugués en la fase de la competición que más veces ha alcanzado. Y es que a este respecto el de Setúbal no admite término medio: o cayó en octavos o alcanzó las semifinales pero nunca se ha despedido de Europa en unos cuartos. De alcanzar de nuevo las 'semis', el luso confirmará esta ronda como la 'fase estrella' que actualmente ya representa para él; a priori, el Madrid lo tiene todo para conseguirlo. La actual edición de lael tercer intento hacia la gloria europea en la 'era' ha sido la que ha conocido la derrota más temprana, cosechada en la fase de grupos ante un gran, que a la postre sería el líder del grupo, relegando a los blancos a la segunda plaza del mismo. Esta circunstancia le haría medirse a nada más y nada menos que elen los octavos de final, al que los blancos eliminarían con una trabajada victoria en, tras el empate a 1 logrado en elCon un positivo saldo de 3-0 rubricado en territorio merengue ante el rival en cuartos -el-, los deafrontan en la noche de hoy el choque de vuelta, aquel que permita confirmar el gran papel del entrenador portugués en la fase de la competición que más veces ha alcanzado. Y es que a este respecto el deno admite término medio: o cayó en octavos o alcanzó las semifinales peros. De alcanzar de nuevo las 'semis', el luso confirmará esta ronda como la 'fase estrella' que actualmente ya representa para él; a priori, ello tiene todo para conseguirlo.

Champions League 2012/13 (actual edición)