FC Barcelona - PSG: final anticipada en el Camp Nou

El Camp Nou se vestirá de gala una vez más en el partido más importante al que se han enfrentado hasta ahora para poder dar el salto a otra semifinal de Champions e intentar volver a uno de sus máximos santuarios desde su fundación: el estadio de Wembley. El encuentro, que tiene como gran aliciente el partido de ida donde el final 2-2 trajo polémica, lesiones y grandes declaraciones, servirá para dar nombre al equipo que se situará entre los cuatro mejores europeos en un Champions donde, pese a la ausencia de equipos ingleses, se está demostrando un gran nivel futbolístico.

Ancelotti depositará en Ibrahimovic muchas de sus esperanzas

Los azulgranas, que llegan tras una semana dulce con la vuelta de Tito Vilanova y Eric Abidal al estadio culé, deberán superar a un PSG que viene con las ideas claras y con la única baja destacada de Matuidi, que se perderá el partido por acumulación de tarjetas. Ibrahimovic, su principal peligro, llegará motivado para hacer suya la victoria en un lugar que en su momento llegó a ser admirado por muchos. Ancelotti, que es consciente de que pese a las dificultades ganar en el Camp Nou pasa en gran parte por la calidad y determinación del sueco, baraja varias cartas y esconderá algún recurso táctico que no mostró en el partido anterior entre ambos.

Adriano, Bartra, Song o Busquets podrían jugar como central

Mientras que los franceses son conscientes de que la presión la tendrán los locales, la órbita culé sigue preocupada por el estado de Messi y de cómo esté evolucionando de la lesión que le apartó al descanso en el Parque de los Principes. El argentino es una auténtica incógnita pese a que uno de los técnicos, Jordi Roura, ya ha declarado que no asumirán ningún riesgo con él si no lo ven extremadamente necesario. La baja del delantero, sin embargo, no es la única preocupación para los de Tito Vilanova, que no podrán contar con Mascherano y Puyol de cara a la zaga defensiva. Con una defensa en cuadro, desde la dirección técnica se baraja la posibilidad de dar entrada a Adriano como central. El brasileño, junto a Bartra y Song (también retroceder a Busquets sería otra posibilidad) son las opciones que tienen en mente para ocupar ese sitio tan dañado en las últimas temporadas.

El dominio de balón frente al juego directo: nuevo capítulo

El encuentro se presenta entonces como una final anticipada donde se jugarán el pase dos de los equipos que más llaman la atención del continente europeo en el deporte rey. Las posesiones largas y la calma en el juego de unos ante la verticalidad y juego directo de otros será una constante batalla que acabará decantando la balanza hacia el lado que más acertado esté de cara a portería. Una noche que reclama a los más fuertes salir al paso y demostrar que están hechos para llegar a lo más lejos. El FC Barcelona, para conseguir su sexta semifinal consecutiva y alargar aún más este ciclo. El PSG, por su parte, para afirmar del todo que el proyecto va por buen camino y que las grandes inversiones de las últimas temporadas ya empiezan a dar sus frutos.

Los números, a favor de los azulgranas

El FC Barcelona ha ganado siete de ocho eliminatorias que encaraba con 2-2 previo

El FC Barcelona de Tito Vilanova parte como favorito en una eliminatoria que encarriló en el partido de ida consiguiendo un empate a dos. Pese a que el resultado acabó siendo amargo, la historia de los azulgrana parte a su favor: siete de las ocho eliminatorias europeas en los que han empatado a dos en la ida han acabado clasificándose. Equipos como Colonia, Real Madrid, Aston Villa o Bayern Münich han sido los precedentes. El más reciente, no obstante, lo situamos en la que fue una de las mejores noches de Messi en la máxima competición europea de clubes: frente al Arsenal en la Champions 2009-2010, aquella en la que acabarían eliminados en las semifinales por el Inter de Mourinho.

Iniesta: "Deberemos hacer un partido casi perfecto''

Andrés Iniesta ha sido el escogido para salir a la rueda de prensa anterior al encuentro frente a los franceses. El manchego, que aseguró que ''será necesario hacer un partido casi perfecto'', valoró la calidad de su rival de forma destacada: ''Tienen una gran velocidad y saben jugar con el balón en conducción. Llegan mucho a área rival sin necesidad de tocar y técnicamente son muy buenos. Son un equipo completo y hay muchas cosas que debemos tener en cuenta''.

''No podemos contar con todos, pero la situación es la que es''

El centrocampista lamentó no poder contar con algunas de las piezas más importantes de la plantilla de cara a la eliminatoria: ''Es una lástima no poder contar con todos pero la situación es la que es y debemos afrontar esto con los que somos''. A la vez que demostró su alegría por la vuelta de Abidal y realzó el juego de Fàbregas: ''Se nos puso a todos la piel de gallina, fue algo único. Es un gran ejemplo y nos ayuda a seguir adelante''. ''Tenemos suerte de contar con Cesc porque es un jugador muy completo, que sabe interpretar muy bien el juego y nos da muchos recursos. Rinde a un nivel altísimo y aún siendo joven es de los mejores''.

''Cesc es un gran jugador y es un lujo contar con él''

Finalmente, quiso dar su opinión sobre las declaraciones de Ancelotti: ''Al fin y al cabo cada uno ve las cosas diferentes. Las jugadas en las que nosotros nos quejamos son de reglamento, no de interpretación. No nos preocupa mucho lo que diga, es un gran entrenador. Habla igual que lo hacemos muchos más''. Y dejó la incógnita sobre Leo Messi: ''Es un partido de máxima exigencia y veremos cómo llega. Todos sumamos y obviamente es una baja importante, pero lo que más importa es que llegue junio y poder levantar el máximo de títulos posibles y con todos los jugadores''.

Ancelotti: ''No es nuestro problema que juegue Messi''

El técnico italiano ha querido demostrar que le es indiferente la situación de Messi: ''Nuestro sistema e idea táctica será la misma con Messi o sin él. No es nuestro problema que juegue o no''. Y añadió que no eran, ni mucho menos, favoritos: ''No tenemos muchas posibilidades de ganar pero alguna hay''.

''El árbitro también regaló el penalty a Alexis. No entiendo la queja''

Sobre las quejas del FC Barcelona a la UEFA tras la actuación de Stark, consideró que no era necesaria: ''Igual que el de Ibrahimovic fue en fuera de juego el penalty a Alexis fue un regalo. El árbitro tuvo errores para los dos y no sé porque han presentado la queja''.

Habló de Ibrahimovic: ''No creo que haya problemas en su vuelta al Camp Nou. Jugó aquí y lo hizo muy bien, no tiene problemas. No sé si los aficionados del Barça sí los tendrán''. E indicó las claves del PSG: ''No debemos pensar en los errores. Atacar bien, defender bien, ser pacientes y duros''.

