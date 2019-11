Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Barcelona y Real Madrid. Destino: Wembley

Es una competición distinta, diferente. La que más expectativas genera. Un cúmulo de alicientes que la convierten en la más deseada por parte de todos los aficionados, futbolistas y entrenadores. Para empezar porque es elitista, ya que solo pueden optar a ella los mejores de Europa. Y eso da un plus que no encuentran los equipos en sus campeonatos nacionales. Aún sobrevive, tras desecharse la idea –de momento- de hacer una liga europea, ideada por los máximos mandatarios de los mejores clubes del panorama continental. Es efímera, al menos la fase final. Dicen que la verdadera Copa de Europa comienza a partir de octavos de final. Porque lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Hay un hecho que se ha obviado en la presentación de esta competición futbolística. Pero que es indescriptible, al menos para plasmarlo de forma escrita. No hay ningún acto en el panorama deportivo que introduzca de forma tan excelsa la obra que se va a realizar. Georg Friedrich Händel ni se plantearía que Zadok the Priest, una compilación de cuatro himnos realizada en 1727 para la coronación de Jorge II de Inglaterra, tendría tanta trascendencia en el fútbol a comienzos del siglo XXI. Y que movería a tanta gente. Sí, estamos hablando del himno de la Champions League. Una música que, si eres aficionado al fútbol, te inspira nerviosismo o ilusión, o las dos sensaciones al mismo tiempo. Un preludio maestro para lo que acontece. La música sonando de fondo, el estadio a abarrotar y los 22 jugadores puestos en fila escuchando el himno de la que quieren hacer su competición. Y ya solo quedan 5 ocasiones para escucharlo esta temporada, alcanzando su apogeo en Wembley, el 25 de mayo.

¿Por qué?

Fue dura la caída. Durísima. Y no era la primera vez. El penalti fallido de Riquelme en semifinales ante el Arsenal, el tiro desviado de Higuaín a puerta vacía ante el Lyon o el gol de Santana en el último minuto tras una serie consecutiva de fueras de juego. La Champions League parece que no sabe lo que es la justicia, dicen. Al menos con Manuel Pellegrini. Se tildó de cruel e injusto el fútbol tras la finalización de un partido que dejó perplejo al aficionado al balompié. Inexplicable. Había merecido pasar el Málaga, se podía leer. Pero Borja Barba en Diarios de Fútbol dio una explicación que dio de lleno con el significado de este deporte, a raiz de la derrota del Málaga en el último suspiro: “Como nadie podía dar explicación a lo inexplicable, el método se desviaba hacia la condición de lo justo y lo injusto. Pero el fútbol no es injusto. Tampoco es cruel. El fútbol es un juego”. Y sí, es un juego porque como en el resto, la suerte también influye. Pero no pretendas reclamar nada. Es un factor del juego, que reparte de forma indiscriminada y que se abraza al primero con el que se topa, cuyo mérito reside en haberla encontrado antes. “Al fútbol no se le pueden pedir cuentas”, finalizaba de forma excelsa este mismo autor.

La historia la escriben los vencedores, pero también recuerda a los vencidos heroicamente. El Málaga perdurará en el recuerdo del fútbol instalándose en las vitrinas de los humildes que se rebelaron ante la supremacía de la burguesía. Quién sabe si volverá a tener su oportunidad. La tuvo el Chelsea, quien en un primer momento estuvo privado de su mayor deseo por un resbalón desafortunado y un larguero caprichoso. Sí, el penalti de Terry puede catalogarse como un hecho donde la fortuna le dio la espalda. Pero, habiendo aprendido de ello, supo aliarse con ella años más tarde para ganar la Champions con el peor equipo campeón de los últimos años. Y Di Matteo en el banquillo.

Cuando la calidad no es suficiente

Suelen ganar los mejores. Los que más factores positivos acumulan. Pero esos factores no son simplemente técnicos ni físicos. La psicología en esta competición trasciende de forma capital. La importancia del liderazgo o la confianza que emana de los protagonistas (efecto pigmalión) pueden llegar a ser más decisivos que la velocidad de un jugador. Porque estamos hablando de un corto espacio de tiempo donde las decisiones que se toman son pocas y vitales y que van a decidir gran parte de las consecuencias. Por ello esta competición asusta a los talentosos jóvenes sudamericanos en un principio.

Ahora, en semifinales, esa situación alcanza su máximo esplendor. Especialmente porque la calidad se va igualando y las diferencias disminuyen. Mourinho, Tito Vilanova, Klopp y Heynckes son los estrategas que preparan minuciosamente la batalla, esperando a la confirmación de su próximo rival y elaborando las rutas por las que su ofensiva tendrá más éxito. Ya no vale tener preferencias, sino confiar en tus posibilidades. Hemos vivido unos cuartos de final un tanto atípicos en el sentido de que, a pesar de ocurrir lo previsible, los partidos en sí han dejado muchas dudas en tres de los cuatro aspirantes a copa.

El Borussia Dortmund, un 'Mini Real Madrid'

El Borussia Dortmund fue incapaz de desarbolar una complicada red defensiva auspiciada por Pellegrini, dejando claro que sin espacios y con Gündogan asfixiado por el mediapunta los de Klopp se difuminan. Tan solo la calidad individual de sus futbolistas ofensivos resolvieron un partido que no entraba en las quinielas de ningún aficionado alemán. Eso sí, fue la confirmación de que Lewandowski es el delantero centro más completo que atesoran los cuatro conjuntos. El Real ya lo sufrió en la fase de grupos y el Barcelona ha tenido una sensación de agobio parecida con Ibrahimovic. Piqué y Busquets no son suficientes en el juego aéreo, y eso se notaría en una posible eliminatoria ante el BVB. Reus y Götze, unidos a la velocidad de Kuba, quedaron en estático perdiendo gran parte de sus cualidades. Esta tendría que ser la lectura que deberían de hacer los posibles rivales. La nota positiva se encuentra en la recuperación de Hummels, que sí estará en semifinales. Le urgió al Dortmund un central que asumiese galones y se aventurase sacando el balón jugado ante la presión a Gündogan, pero Santana y Subotic no supieron hacerlo y dio paso a un fútbol plano e inocuo. El peligro aéreo eso sí es evidente.

El Real Madrid no sabe si sus delanteros están o no están. Pero cuenta con Xabi y Cristiano Ronaldo. Esos siempre aparecen

Por su parte el Real Madrid sigue siendo una incógnita, en el sentido que uno no sabe si sus delanteros –Benzema e Higuaín- están o no están. Es muy difícil imaginar a uno de ellos conseguir recibir de espaldas ante cualquiera de los defensas germanos, y más aún desequilibrar la balanza en favor de su equipo. La caída en Turquía no debe ser del todo alarmante debido al contexto, pero sí que preocupante. La baja de un jugador, tan solo uno, puede variar el rendimiento de forma enorme. La ventaja es que si bien Xabi Alonso el año pasado llegó a semifinales contra el Bayern de Múnich después de haberlo disputado absolutamente todo, este año Modric le ha dejado respirar más de una vez en el banquillo. Sobrevuela mientras tanto la polémica en torno a la portería, la cual no beneficia al Madrid. Un portero con presión añadida resta al equipo, algo que no se puede permitir a estas alturas la escuadra merengue. Además, ante el Galatasaray se pudo presenciar el primer partido de Varane que falló más de una vez. Y de dos. Pero como decía Robert Kiyosaki, a veces se gana y otras se aprende. Que la reflexión para el francés haya llegado antes de las semifinales es tremendamente positivo. Varane es "el equilibrio perfecto entre la intuición y el mecanismo de defensa de la reacción; la contundencia y la medida". Como se puede leer al principio del pequeño análisis del Real Madrid, el equipo de Chamartín acumula demasiados futbolistas sin saber si van a llegar a la recta final al 100% de su rendimiento. Pero cuenta con la ventaja de que esta es su competición. Y que tienen a Cristiano Ronaldo (lleva once goles en esta Copa de Europa).

El peor Barcelona de los últimos años -pero con Messi-

Después del Dortmund, el equipo que más cerca estuvo de caer por el precipicio fue el Barcelona. El peor desde que Guardiola iniciase el proyecto. Sin daño en la posesión, impreciso en el pase, blando en el corte. No solo se vio la dependencia del equipo catalán a Messi, si no que no es un gran momento para el conjunto en sí. Xavi, irreconocible, no pudo dotar a su equipo de la calma necesaria durante todo el partido. Solo a ratos. Y Busquets realizó su peor partido desde que jugase en tercera división. Fue un cúmulo de factores negativos que, sumados a la calidad parisina, hizo temblar los cimientos blaugranas. En ese contexto, Vilanova no tuvo otro remedio que dar entrada a un Messi lesionado que no participó enteramente con el balón pero fue un golpe psicológico para ambos equipos. A unos les dio fuerzas y a los visitantes les infundó un miedo que precedió al gol culé. Esa intimidación de la que hablamos fue la que propició el tanto. Messi arrastró a Thiago Silva dejando el espacio del que nunca antes había gozado la ofensiva local. Aun así mucho tiene que cambiar para que este Barcelona se alce con la quinta. Pero 7 semifinales en 8 años no son moco de pavo.

Es el mejor equipo del campeonato y el favorito. Simplemente porque no hay resquicio alguno por el que asome la duda

Y por analizar queda el más fuerte, el favorito. Lo negativo es poco y las virtudes, muchas. Le ha metido cuatro al líder de Italia en dos partidos sin apenas encajar un gol, ha borrado del mapa a Pirlo durante 180 minutos y ha dominado una eliminatoria íntegra, desde principio a fin. Comenzó con la lesión de Kroos, pero fue tan solo una demostración del potencial que tiene el Bayern de Múnich. Salió Robben, que acompañaba a jugadores como Mario Gómez, Shaquiri o Luiz Gustavo en el banquillo. Fue un vendaval. No sobresale ni un resquicio de debilidad. Javi Martínez y Schweinsteiger son, de largo, la mejor pareja del medio campo en el continente. Pero es que luego cuenta con los mejores extremos, los que más en forma están. Ese fuera-dentro que acostumbran a realizar Robben y Ribéry posibilitan a Alaba y a Lahm –dos laterales temibles ofensivamente- llegar hasta línea de fondo para encontrar rematador. A eso ya oposita Mandzukic, que no podrá estar en la ida de semifinales por sanción. Con la Bundesliga ya matemáticamente ganada, el equipo bávaro opta a la Copa y a la Champions. Tan solo el nerviosismo de acumular dos finales en tres años y no haber ganado ninguna puede desestabilizar a un equipo favorito para ganar la Copa de Europa en Wembley.