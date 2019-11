Albacete - Lucena CF: objetivo playoffs

Trascendental choque el que se disputará en el Carlos Belmonte el próximo domingo, de dos equipos que aspiran a entrar entre los cuatros primeros. Actualmente los cordobeses son terceros con 53 puntos, mientras que los albaceteños son quintos con 50 puntos, por lo que una victoria del conjunto manchego lo dejaría en los puestos playoffs, ya que en la primera vuelta la victoria fue para el Albacete por 2-4.

El partido más importante del año para el Albacete

El partido para el conjunto local, según se ha calificado desde dentro del seno blanco, es de un choque trascendental para el futuro más inmediato del Albacete. De hecho se ha declarado el partido como "Día del club" y los socios también tienen que pasar por taquilla. Pese a ello, se espera la presencia de más de 5.000 aficionados que arropen al conjunto manchego.

Desde que Sampedro cogiera al equipo, el conjunto manchego no ha perdido, sumando dos victorias, y un empate. Este empate sin goles fue en la jornada pasada, logrado en el difícil campo del Écija. Por tanto, llega con la moral alta, y con ganas de volver a los puestos que le permitan jugar las eliminatorias de ascenso.

Luis Cesar Sampedro: "Lo que hemos hecho hasta ahora, no sirve de nada si no le ganamos al Lucena"

El entrenador gallego no quiere catalogar el partido de final, aunque sí ha comentado que es el más importante de la temporada, y que todo lo que han hecho hasta ahora no sirve de nada si no se le gana al Lucena. Sampedro quiere que salgan sus jugadores enchufados desde el principio, de hecho como detalle no habitual, el equipo entrenará el sábado en el estadio, para como según califica el míster albaceteño, el equipo esté "plenamente adaptado al terreno de juego". Del Lucena ha comentado que va a ser un equipo que no regale nada.

Para el trascendental envite, Sampedro cuenta con numerosas e importantísimas bajas. Por sanción no estarán el central Noguerol y el Extremo Tete. Ambos son titulares, y en su lugar podrían entrar Pablo Gil y Sergio Molina. También Calle puede perderse el choque, debido al que pasado martes sufriera un "cuadro vagal" que le produjo vómitos y mareos y que le hicieron pasar la noche en el hospital. Adrián también cuenta con una sobrecarga muscular, aunque su participación no corre peligro.

El Lucena CF quiere dar la sorpresa

Por su parte, el Lucena CF disfruta de un gran momento de forma, y eso se traduce en los resultados donde de los últimos cinco partidos ha conseguido cuatro victorias y un empate, y desde que arrancara la segunda vuelta de campeonato sólo ha perdido en el campo del Almería. La última victoria fue conseguida en casa frente al Cacereño por 1-0.

'Falete': " Ganar en Albacete sería lo máximo"

El entrenador celeste y sus pupilos califican el partido como ilusionante y aceptan el reto de intentar obtener algo positivo en el Carlos Belmonte, donde para ´Falete' sería lo máximo ganar en Albacete y no sabe si será definitivo, pero la solvencia que daría al equipo sería ya impresionante dado que hablamos del rival directo que va a tener el Lucena en el esprint final de la temporada.

Fruto de que marchan las cosas sobre ruedas en Lucena es ver que para el choque del domingo el míster cordobés no cuenta con bajas ni por lesión ni por sanción, por lo que 'Falete' podrá poner el liza el once de gala. Cruz volverá al once tras cumplir sanción en detrimento de Albiol.

Diferentes estilos de juego

El estilo de juego del Albacete es de posesiones de balón, con jugadas combinativas rápidas, aprovechando la calidad de los hombres de ataque como Víctor Curto o Sergio Molina. Si se atasca, no duda en emplear un fútbol más directo con balones largos a Calle, aprovechando las segundas jugadas. El equipo suele replegarse rápidamente y defensivamente suele moverse en torno a sus dos pivotes defensivos.

Por su parte, el equipo de 'Falete' basa su juego en una defensa férrea, con salidas de balón el largo, en busca de segundas jugadas y aprovechar la verticalidad y rapidez de sus hombres de ataque.

Jugadores a seguir

Víctor Curto: Es el máximo goleador del equipo con once goles. Puede jugar en cualquier mediapunta tanto por bandas como por el centro, destacando su velocidad, verticalidad, habilidad y buen disparo.

Carlos Martínez: Llega en un gran momento de forma. La semana pasada consiguió hacer gol. Es extremo derecha y destaca por su velocidad y regate, siendo bastante incisivo. Además, se asocia bien con sus compañeros de ataque.

Onces titulares

Si no hay bajas de última hora, los entrenadores podrían apostar por los siguientes onces: