Ecos de un Albacete 1-1 Lucena CF

Pasadas ya 24 horas desde que se disputara el encuentro entre el Albacete y Lucena CF que se saldó con empate a uno, aún chirrían los ecos del mismo, ya que el partido estuvo envuelto de polémica decisiones, que al entrenador del cuadro cordobés no le dejaron muy contento. Aún así el punto cosechado deja a los lucentinos en el tercer puesto, con 54 puntos, metido de lleno en la pelea por jugar el playoffs de ascenso.

Videoresumen

A continuación, les ofrecemos un pequeño video, con el resumen del encuentro:

Imágenes de Canal Sur subidas por forobalono.com, y 5máseldecuesto.com.

Hablan los entrenadores

Rafael Carrillo ‘Falete’, entró a la sala de prensa contrariado, ya que por un lado estaba contento por el esfuerzo del equipo para salvar un punto pese a la inferioridad numérica durante tantos minutos, mientras que estaba bastante enfadado por la actuación del árbitro, que para juicio del preparador cordobés, erró en la expulsión a Limones, y en el gol concedido a favor del conjunto manchego

'Falete': "Si digo lo que siento terminaría mal"

Expresó el preparador celeste su malestar con las decisiones arbitrales, añadiendo que dejaba fuera los "sentimientos" porque si no terminaría mal. Indicó que sus jugadores habían realizado un "sobreesfuerzo" porque el partido se complicó en el minuto 15, y delante teníamos un gran campo y un gran equipo. Calificó el punto de manera muy positiva gracias al equipo que “sale fortalecido” por el nivel que está ofreciendo, y de que hoy ha demostrado que “podía ganar” a un gran equipo. Esto nos da “confianza y seguridad para seguir trabajando y esforzarnos para conseguir este sueño de estar entre los mejores del grupo”.

Por su parte, Sampedro muy disgustado por el empate cosechado ante un rival directo, valorando el empate negativamente, y es que para el preparado gallego “empatar no me gusta y menos en casa”. Para Sampedro, el Albacete había hecho “todo para ganar, generando 6-7 ocasiones de gol, y concediendo sólo una falta lateral, que no has castigado”.

Sampedro: "Hemos hecho todo para ganar"

El preparador manchego se encontraba “disgustado y un poco triste”, pero a la vez mostraba optimismo porque para él “las opciones siguen intactas”. Añadió que tienen que “sumar y ganar los partidos”, y sobre todo “finalizar las ocasiones de gol”, achacando a la falta de puntería en el día de hoy de su equipo.

Protagonistas

A la finalización del encuentro, Martins habló a los medios de comunicación, dando su punto de vista de las jugadas polémicas, ya que en ambas, el jugador africano había sido el protagonista. De la expulsión de Limones, en el minuto 15, dijo que "Si no me quito en la salida del portero me manda al Hospital, su intención era darme así que es falta clara por la intención", dejando claro que no existe el contacto entre él y el portero rival.

De la jugada del gol, donde parece que el balón impacta en la mano derecha del jugador albaceteño, antes de que le llegará el balón a Rocha y marcará, comentó que "el balón me vino a mí, me dio en el pecho, no sé si es pecho y mano pero yo creo que le he dado con el pecho".

También se han manifestado varios jugadores del equipo lucentino, via twitter, donde la mayoría coincidían que era difícil jugar "10 contra 12", haciendo clara alusión a las decisiones tomadas por el Sr. Vallejo Aznar.

De la expulsión al entrenador lucentino, en acta refleja que fue "expulsado por girarse hacia la grada estando el juego detenido protestando de forma ostensible y reiterada las decisiones del equipo arbitral. Juntando ambas muñecas en señal inequívoca de estar siendo esposado y posteriormente golpearse con su mano en la mejilla de forma repetitiva". Por tanto, y al ser reincidente el entrenador cordobés, el comité podría castigarlo duramente.

Próximo encuentro

El Lucena CF piensa ya en el próximo encuentro, frente a un rival directo, Écija, y para ello el club ha decidido que el partido sea considerado como "Medio día de ayuda al club", y los socios deberán pasar por caja. Del mismo modo, informar que el partido se disputará el sábado 20 de Abril a partir de las 16.00 horas.

Para poder contar con Limones, el gabinete jurídico del club está preparando las alegaciones para recurrir la tarjeta roja que vio el guardameta lucentino, y así poder estar a disposición de 'Falete' para el trascendental choque del sábado.

Fuentes: 5máseldecuento.com, forobalono.com, twitter y actas de la rfef.es.