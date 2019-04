Sahin: “La eliminatoria está abierta. A los dos equipos les gusta el futbol ofensivo”

Aunque no vivió buenos momentos en el club blanco, el futbolista de origen turco cree que su paso por el conjunto blanco fue una buena experiencia. Sobre la eliminatoria cree que la diferencia entre ambos equipos va a estar en la presión que tienen los jugadores blancos por ganar la Décima.

Preguntado por qué fue lo que sintió cuando se produjo el emparejamiento durante el sorteo, Sahin reconoce que no lo vio, pero que será espacial para él jugar ante los blancos: “Realmente no lo estaba viendo. Sólo lo escuchaba. Mi hijo estaba llorando y tuvimos que meterlo en la cama. Estaba relajado antes del sorteo, pero por supuesto que es un partido especial para mí”.

Sahin reconoce que jugar en el club blanco fue hacer realidad un sueño: “Estuve en el Real Madrid durante una temporada y logré hacer realidad uno de los grandes sueños de mi niñez”. Aunque su paso no fue demasiado bueno, se alegra de haber fichado por el club blanco y también de su regreso al Borussia Dortmund: “Ahora los dos equipos están en semifinales, y uno de los dos estará en la final de Wembley del 25 de mayo. Por eso puedo decir que tomé la decisión correcta yendo a cada uno de estos equipos”.



Su llegada al Real Madrid levantó grandes expectativas, que luego no pudieron ser culminadas. “Claro que tenía otras expectativas cuando fui allí. Pero estaba lesionado. No jugué bien cuando pude volver a hacerlo con el equipo y durante todo el tiempo que estuve lesionado el Madrid estaba jugando realmente muy bien. Incluso conmigo ya disponible”. Las críticas que tuvo que soportar durante su estancia en Madrid las ve coherentes ya que según él, su juego no estuvo al nivel que le exigía el aficionado blanco: “Uno sólo obtiene el respeto de la gente cuando juegas bien. Ese fue el problema para mí durante el tiempo que estuve lesionado”.



Sahin está convencido de que tomó la decisión correcta al marcharse del conjunto blanco, pero también tiene claro que su estancia en el club fue todo un acierto que le ayudó a crecer como jugador: “Ahora, cuando veo que mi juego va yendo de mejor a mejor, pienso que tomé la decisión correcta al irme. Aprendí mucho. Pude entrenarme a diario con los mejores del mundo, como Cristiano, Benzema, Higuaín... Eso me ayudó mucho a mejorar mi juego”.

El conjunto alemán llega a estas semifinales sabiendo lo que es ganar al Real Madrid, pero Sahin ve muchas diferencias entre un partido de fase de grupos y unas semifinales: “Para mí es muy diferente jugar en la fase de grupos que hacerlo en las semifinales de la competición. Es como una final, no hay duda. Y ellos están totalmente centrados en preparar estos dos partidos”. El jugador del conjunto alemán cree que los dos equipos tienen opciones, y que la eliminatoria: “Está abierta. A los dos equipos les gusta el fútbol atractivo y ofensivo”.



La presión a la que está sometido el conjunto blanco en esta competición es una de las claves para el mediocentro turco, ya que para él, el Borussia no tendrá esa presión añadida: “El Real Madrid lleva diez años hablando y esperando la Décima Copa de Europa. En todos los partidos que juegan en el Bernabéu, los aficionados terminan entonando canciones sobre la Décima. Es una muestra más de lo importante que es para ellos y de lo que significa esta competición. Pero eso también les mete muchísima presión. Nosotros no tenemos esa presión”.