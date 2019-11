Jesús Berrocal: “El año anterior puse el listón muy alto y claro, la gente se espera esa cifra de goles"

Jesús Berrocal Campos (Córdoba, 1988) fue canterano del Espanyol, ello le permitió llegar al filial del Real Madrid, para más tarde llegar al Racing de Santander y debutar con el conjunto cántabro en la máxima categoría del fútbol español. Además de los equipos nombrados, ha jugado en Granada, Ceuta, San Roque de Lepe y su actual club, el Real Club Recreativo de Huelva.

La temporada pasada vino al Recreativo de Huelva procedente del San Roque de Lepe en el mercado invernal, donde en los 17 partidos que disputó con el Decano consiguió 8 goles, una cifra nada insignificante. Este año con el nuevo entrenador, Sergi Barjuan, está gozando de menos minutos y eso está provocando que sus estadísticas hayan descendido esta campaña.

PREGUNTA: Usted tiene un título internacional conseguido con la selección española sub 19 en el Campeonato Europeo de 2007, ¿Cuéntenos sus vivencias en ese torneo, donde jugó con jugadores de la talla de Parejo, Asenjo, Azpilicueta, San José y Nsue?

RESPUESTA: La verdad que fue una experiencia muy bonita, ser campeón de Europa con tu país y sobre todo, representarlo. Es un hecho que nunca se me va a olvidar. Compartí vestuario con jugadores de la talla de Parejo, Azpilicueta, Emilio Nsue, la verdad que fue un orgullo y estoy muy satisfecho por ello.





Berrocal con la copa de campeón de Europa con la Selección sub'19. Foto | elcuartodelasbotas.com

P: Aunque no es muy conocido, usted fue canterano del Real Madrid durante año y medio. ¿Algún compañero de esa época ha llegado al primer equipo?

R: Que yo recuerde ahora mismo no. Si que es verdad que está Chéryshev y Tomás Mejías destacando mucho en el Castilla, Juan Carlos que está en el Betis, pero al primer equipo creo que no ha llegado ninguno.

P: El paso por las categorías inferiores del Real Madrid le permitió que en 2009 llegara a Santander en calidad de cedido con opción de compra para jugar en el filial, pero al final, este club le dio la oportunidad de debutar en Primera División, ¿por qué la entidad santanderina no estableció esa opción de compra tras su buen rendimiento en ese periodo, donde consiguió un gol en tres partidos?

R: Bueno, había que realizar la opción de compra hasta una fecha determinada, la fecha se pasó y al final, por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo y volví a recalar en el Real Madrid, que fue cuando más tarde firmé por el Granada.

P: Otra etapa suya fue Granada donde a pesar de ascender a Segunda División, no se quedó en el equipo, ¿por qué decidiste marcharte?

R: El club me ofreció un año más de contrato y cederme un año más y bueno, al final entre mi agente y yo decidimos que no, y rescindimos el contrato. No cumplí ese año que me ofrecieron ellos para irme cedido. Guardo muy buenos recuerdos de allí y sí que es verdad que vivir un ascenso es algo inolvidable y nada, a partir de ahí seguir creciendo como futbolista.

P: De Granada pasó a Ceuta, ¿cómo recuerdas ese año en aquella ciudad autónoma?

R: Quizás no fue el año que todo el mundo esperaba, tanto mis compañeros como yo. Fue un año un poco atípico, las lesiones, no hubo esa continuidad de un proyecto que se necesita para el ascenso e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero al final no salieron las cosas.

P: Y de Ceuta a Lepe, donde usted aumentó sus cifras goleadoras y le llevó a su actual equipo, el Recreativo de Huelva.

R: Sí, la verdad que se hizo un equipo con muchísima ambición, con muchísimas ganas de trabajar, un proyecto muy humilde pero muy serio. Y la verdad que a partir de jugadores jóvenes, que fue de lo que se hizo el equipo, me permitió crecer como futbolista, obtener la madure que se necesita y sobre todo, esa confianza que te da la continuidad. Entonces muy satisfecho por ello.

P: La temporada pasada fue muy fructífera para usted donde en 17 partidos consiguió un total de 8 goles, en cambio esta temporada la racha con el gol no se está dando de igual manera, ¿Cuál ha sido el motivo?

R: Bueno, pues no hay motivo ninguno. Sí que es verdad que el año pasado tuve una continuidad que este año no estoy teniendo y la verdad que eso es lo que más me ha pesado. Sigo trabajando para tener esa continuidad y para tener lo máximo de minutos posibles.

Foto | Huelva24.

P: Aunque como usted ha dicho en varias ocasiones el gol tiene que llegar y ha aparecido contra el Villarreal y el Barcelona B, en dos jornadas consecutivas, ¿qué significó esos tantos para usted?, ya que ha recibido muchas críticas por su nefasto porcentaje goleador.

R: Significó un premio al trabajo, no hay que darle más vueltas. La verdad que el año anterior puse el listón muy alto y claro, la gente se espera esa cifra de goles y este año no se está dando. Fue un premio al trabajo realizado.

P: Comenzó la temporada siendo el “9” titular, pero luego Brozek y más tarde Chuli le arrebataron el puesto, pero parece que lo ha vuelto a recuperar con sus buenas actuaciones en Alcorcón, Villarreal y en los partidos disputados en vuestro estadio, ¿es una subida de moral, no?

R: Es como digo antes, un premio al trabajo. Sabía que si seguía trabajando durante la semana en el entrenamiento, la oportunidad me iba a llegar y así ha sido. Creo que he respondido bien en los partidos, después de no haber jugado mucho tiempo como titular y me he encontrado bien, cómodo, bien ayudando a mis compañeros y eso es lo más importante. Estoy muy contento por ello.

P: Esta temporada le están perjudicando los colegiados en muchos partidos como por ejemplo en el encuentro contra el Almería. Como dijo Pepe Mel hace unas jornadas, ¿os sentís los “tontos” de la Liga Adelante?

R: No, ni mucho menos. No somos ningunos tontos de la liga. Lo único que sí que es verdad que no nos están ayudando en nada, que la verdad que ha habido muchas decisiones de ellos (haciendo referencia a los árbitros) que nos han perjudicado, pero tenemos que convivir con ello. Habrá veces que nos ayuden y otras que nos perjudiquen, esto es el fútbol y hay que asumirlo.

P: Usted tiene contrato con su actual equipo, Recreativo de Huelva hasta junio de 2014, ¿piensa renovar o se ve fuera de Huelva?

R: Pienso cumplir mi contrato, tengo contrato hasta 2014 y esa es mi intención.

P: Usted ya ha jugado en Primera División con el Racing de Santander en la temporada 2008/2009, ¿se ve jugando nuevamente en Primera?

R: Sí, yo creo que sí. Si el trabajo, la continuidad y las lesiones nos respetan, siempre con esa pizca de suerte, pues ojalá pudiera volver a Primera División, es un sueño que todo jugador tiene y voy a intentar cumplirlo.

P: ¿Se siente a gusto en el club y en Huelva?

R: Sí, muy a gusto. La verdad que me siento cien por cien aquí en todos los sentidos. A nivel personal, a nivel futbolístico, me siento muy querido, muy arropado y la verdad que estoy muy contento de estar aquí.

P: Se fija en algún jugador en particular para mejorar día a día.

R: Sinceramente suelo ver mucho los partidos de Primera División y me suelo fijar en tipos de jugadores como Falcao, Aduriz, Llorente, que son “nueves” más de referencias e intento fijarme en ellos.

P: ¿Qué entrenador/es le ha marcado en su carrera deportiva?

R: Bueno he tenido varios, desde las categorías inferiores del Espanyol, de donde me considero que soy canterano, porque he estado allí cinco años, he crecido allí. Coincidí con Óscar Perarnau, que es el actual director deportivo del Espanyol, me ha marcado, me ha ayudado mucho desde pequeño. Después del Madrid tuve a Antonio Díaz, también me ha ayudado muchísimo, Luis Tevenet, sin duda también me ha apoyado y Álvaro Cervera, que me dio la oportunidad de estar en Segunda División, de estar en el mundo profesional y sobre todo, la confianza que él me dio desde un primer momento.

Jesús Berrocal durante la entrevista a VAVEL. Foto | Jesús Pichardo Vázquez.

P: ¿Cómo se define futbolísticamente?

R: Me considero un jugador muy trabajador. Un delantero que intenta incordiar a los defensas en todo momento, hacer el trabajo sucio para mis compañeros, para que el balón le llegue a los defensas nuestros con mucha más claridad, más limpio. Me considero que voy bien por el juego aéreo, un poco de todo la verdad.

P: Tiene Berrocal alguna manía antes de comenzar los partidos.

R: Muchísimas, soy muy maniático. Intento siempre que las cosas van bien intento mantener esa dinámica. Rezar, las medias, las botas, nada típico pero sí que es una rutina que me gusta mantenerla desde el día antes del partido.

P: ¿Qué nos puedes contar de Sergi Barjuan? ¿Cómo es dentro del vestuario?

R: Una persona muy cercana, que sabe lo que es estar al otro lado como jugador. Ha vivido todo al máximo nivel y eso se agradece. Que esté siempre con nosotros, que sea cercano, que te transmita esa confianza, la verdad que se aprende mucho de él.

P: ¿Con qué compañeros tienes mejor sintonía fuera del club?

R: Con Jesús Rubio, Dimas, Fernando Vega, Morcillo, Zamora. Yo creo que el vestuario es una piña. Por cercanía también, en el vestuario, por más afinidades pues con esos jugadores.

P: ¿Qué equipos de la Liga Adelante ve con más posibilidades para ascender a la Liga BBVA?

R: El Elche prácticamente lo tiene hecho, es un equipo muy fuerte. Y luego, la segunda plaza como ascenso directo está el Girona que está muy fuerte, el Alcorcón, el Almería que están ahí peleando pero yo creo que son tres equipos muy buenos que hasta el final van a estar luchando y se va a decidir por pequeños detalles. Pero quizás, el Villarreal por potencial ocupe finalmente esa segunda plaza.

P: ¿Qué valoración hace de lo que llevamos de campaña, tanto a nivel colectivo como individual?

R: A nivel colectivo creo que estamos trabajando muy bien, es un sistema nuevo, hay una percepción nueva del fútbol para nosotros y estamos intentando tratarla de la mejor manera posible. Aunque sí que es verdad que algunas veces es complicado porque hacer ese tipo de fútbol es muy difícil, pero estamos persistiendo e incidiendo en nuestros ideales y yo creo que eso es lo más importante. Y a nivel individual, ya te digo intentar trabajar lo máximo posible, seguir luchando y conseguir la máxima cifra de goles hasta el final.

P: ¿Qué opinión tiene de la afición recreativista?

R: Muy buena. Yo sinceramente a nivel individual no puedo decir nada malo, es todo bueno. He recibido siempre muestras de cariño de ellos, me he sentido muy arropado en todos los sentidos y la verdad que es de agradecer. Y yo desde aquí se lo agradezco de corazón y sobre todo que nos sigan animando porque para nosotros son muy importantes.

P: Y para concluir, ¿qué mensaje le darías a los seguidores del Recreativo para lo que queda de temporada?

R: Que nos ayuden mucho, que estén siempre con nosotros. Necesitamos mucho de ellos y esperemos que nosotros le podamos dar esas alegrías que merecen y vamos a trabajar para ellos.

Preguntas Twitter - @Recre_VAVEL, #PreguntaBerrocal

RCRH1889 (@AlvaroRosado9812)

P: ¿Te sientes querido por la afición del Recre?¿Crees que la afición debería animar más?

R: Me siento muy querido, por ellos y le agradezco de corazón todo el cariño que recibo de ellos y yo creo que nosotros le tenemos que dar ese plus de vida para que estén siempre con nosotros.

Guille (@guilleaceitunoD11)

P: ¿Crees que Sergi te ha dado tarde la oportunidad de estar en el once u otros compañeros estaban mejor que tú?

R: Eso es entrar en polémica. Yo he seguido trabajando. Eso es cosa del míster, yo lo he respetado desde el primer momento que salí del once. Han estado jugando otros compañeros en mi lugar y hay que respetarlo y yo voy a seguir trabajando, no queda otra.

Chus Marfil (@Chus95RM11)

P: El camino hacia la titularidad ha sido duro, ¿cree que continuarás con esta racha de buenos partidos y goles?

R: Está claro que ha sido dura. Ha habido muchísimo trabajo hasta que ha llegado la titularidad y ojalá siga la racha, tanto en juego como en goles.