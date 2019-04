Quique Pina: "La afición tiene que ser el jugador número 'doce'"

El Presidente del Granada Club de Fútbol, Quique Pina, atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa que se celebró tras el regreso del equipo rojiblanco en la concentración que se llevó a cabo en la instalación deportiva de ‘Marbella Football Center’. El máximo mandatario granadino, a referencia de las dos últimas derrotas, explicó que “después de una derrota así (la del Betis) siempre deja mella entre los jugadores, también ante el Atlético en el Vicente Calderón. Nadie quería ni esperaba eso. El equipo sufrió mucho después del segundo gol, aunque es lógico perder ante el Atlético. No contaba con puntuar en ese partido”. “Las sensaciones tras la concentración son muy buenas. Los jugadores se han quitado una ‘espina’. El ánimo del equipo es el máximo y lo veo con la rabia necesaria para afrontar el próximo encuentro”.

"El ánimo del equipo es el máximo y lo veo con la rabia necesaria"

En cuanto a la confianza depositada sobre el técnico del Granada, Lucas Alcaraz, el directivo murciano ratificó que “se ha respaldado completamente al míster. Consideramos que la plantilla está confirmada para lograr la salvación, dentro de nuestras posibilidades. Creemos que en estos momentos los nombres se notan y todas las piezas tienen que encajar. Era una mezcla de responsabilidad y de atención para subir el autoestima. Todos los equipos de España han sido goleados, no solo el Granada. La liga española tiene estas cosas, aunque ya no queda margen de error y hay que sacar todo lo necesario para conseguir los objetivos”. En vista de las jornadas restantes que quedan para completar el campeonato y los primeros cálculos que empiezan a sondearse para evitar el descenso, Quique Pina comentó que “lo primero que hay que hacer es preocuparte por tu equipo, de los puntos que tenemos y necesitamos".

"Hay que pensar en nosotros mismos"

"Todavía no estamos en descenso y no debemos centrarnos en nada más que nosotros. Ahora hay que estar mentalizados para el siguiente encuentro del sábado. Si conseguimos nuestras victorias, no dependeremos de nadie más. Siempre he pensado que las matemáticas no se dan y con siete partidos restantes no se puede pensar en nada más. Mis números son de ganar los siete encuentros. Los demás equipos también pueden ‘pinchar’. Tenemos que pensar en el partido ante el Real Valladolid y después contra el Real Espanyol”. “Me interesa que el equipo no esté en descenso. Nuestra mentalidad debe ser la de ganar nosotros y no pensar en lo que harán los demás equipos. El técnico sabe cuáles son los defectos que tiene el equipo, pero yo estoy contento por la dinámica de los jugadores en las victorias ante el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Dimos una buena imagen ante equipos como Mallorca o Barcelona.

"La falta de concentración es la que nos ha hecho perder partidos"

"La falta de concentración es la que nos ha hecho perder partidos, son cosas que suceden. Ante el Mallorca el equipo se quedó ‘tocado’ porque ya pensaba que tenía la permanencia garantizada y con esa derrota se vino abajo. Veo al equipo bien, mentalizado y con ganas de cambiar esa dinámica perdedora que notó en los últimos partidos”. Respecto a las renovaciones que ya se están negociando con los jugadores del primer equipo, el presidente aseguró que “las negociaciones son positivas y van a ser anunciadas próximamente. No hay ninguna negociación que se nos esté haciendo dura, son positivas y los jugadores que no tienen contrato están cerca de renovar”. En cuanto al hecho de que se mentalice alguna ‘prima’ por el logro de la permanencia, insistió en que “creo que la mejor prima que tienen los jugadores es no descender y mantener los pagos al día, como los tienen en este club".

"Creo que la mejor prima que tienen los jugadores es no descender"

"No soy partidario de primas extras por conseguir nada. Si fuera en cotas más altas si podría plantearse, pero no creo que llegue al caso”. “Después de haber perdido dos partidos por cinco goles tengo claro que no es por tema del entrenador. Ha habido circunstancias que han empeorado las cifras, y de haber cambiado ese aspecto no estaríamos hablando de nada de esto”. “La falta de concentración en un deportista, en un deporte como el fútbol, es algo normal porque también se produce por el nivel de rival, por el cansancio propio y por el resto de situaciones. Esa relajación es propia de un humano cuando está compitiendo”. En cuanto al mensaje final que le mandaría a la afición del Granada, con ánimo de afrontar el último tramo de temporada, comentó que “con respecto a la afición es complicado que el presidente pida apoyo o que den más. También diría que en campos como el del Dépor, la propia afición ha sido la que contagiado a su equipo.

"Me preocupa que se critique a algún jugador"

"Nadie puede dudar de que nuestra afición estará en el campo, pero sí me preocupa que la afición critique a algún jugador. La afición tiene que ser el jugador número doce porque los futbolistas necesitan de ellos. El hecho de que desde el minuto uno al noventa se arrope al equipo será muy importante. Espero que la afición sea lo que yo pienso, que contagie al equipo aunque tenga que ser habitualmente al revés. Necesitamos a la afición hasta el final y cuando termine el campeonato ya habrá tiempo para chillar o gritar. Hay momentos del partido en los que los silbidos perjudican, especialmente a jugadores que lo quieren hacer bien. Tengo la obligación moral de pedir ayuda a la afición, porque todos necesitamos ayuda” ha comentado.