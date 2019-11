Sestao - Éibar: protagonistas "cara a cara"

Txema Añibarro Astondoa y Joseba Del Olmo García cumplen su quinta y tercera temporada respectivamente en las filas de la SD Éibar, a donde llegaron procedentes del mismo equipo, el Sestao River. Del Olmo -Josebita para los amigos - fichó en 2007, y apenas duró una temporada en las filas del conjunto armero, pues fue traspasado al Athletic de Bilbao. La falta de minutos le llevó a cambiar de aires y probar fortuna por diferentes equipos de la Segunda División, como la Ponferradina o el Hércules, hasta regresar de nuevo a Ipurúa en 2011, donde se reencontró con su excompañero verdinegro Añibarro, uno de los incombustibles ya en la zaga eibarresa , a donde llegó en 2008 de la mano del también exentrenador del Sestao, Carlos Pouso.

Un camino inverso eligieron Josu Hernáez Lopetegui y Jon Gaizka Apraiz Argintxona, naturales de Éibar y actuales jugadores del River. Josu, formado en las categorías inferiores del equipo de su pueblo, llegó a jugar con el primer equipo la temporada 2006-2007, pero la falta de oportunidades le llevó a probar fortuna por los filiales del Athletic y Zaragoza, hasta desembarcar en Sestao en la temporada 2009. Su compañero y paisano Apraiz cumple con ésta su segunda temporada como verdinegro. Tras dejar el Éibar B en verano del 2008 , sin llegar a jugar con el primer equipo, este lateral derecho militó en la SD Lemona tres años hasta aceptar la oferta que le hizo el Sestao River.

Dos defensas y dos delanteros, dos azulgranas y dos verdinegros, dos ex del Sestao y dos del Éibar. Dentro de dos días se enfrentarán cara a cara en el césped de Las Llanas; antes lo han hecho en esta entrevista para VAVEL.

1. ¿Cómo valoran la trayectoria de sus respectivos equipos esta temporada?

APRAIZ (Sestao): La verdad es que estamos sufriendo más de lo que me gustaría pero seguro que conseguimos llegar al objetivo, que es salvarnos.

AÑIBARRO (Éibar): Al inicio de temporada el objetivo era estar en posiciones de playoffs al término de la misma, y a falta de cinco jornadas lo tenemos en nuestras manos

DEL OLMO (Éibar): Es la trayectoria esperada a principio de temporada como favorito que es el Éibar, pero muy complicada. Más difícil de lo que la gente puede pensar.

HERNÄEZ (Sestao): No tan buena como esperaba, pero cada vez tenemos más cerca el objetivo de la permanencia.

2.¿Y la suya particular, hasta este partido?

APRAIZ. Me habría gustado participar más pero estoy contento con lo que he hecho. Siempre se saca algo positivo de todo.

AÑIBARRO. Llevo seis jornadas lesionado, sólo pienso en volver. En estos momentos no tengo otra cosa en mi mente.

DEL OLMO. Muy dura. Pero de todo se aprende.

HERNAEZ. Estoy contento con la temporada que estoy haciendo, pero podía haber sido mejor .

3. ¿Están pendientes a lo que hace su exequipo?

APRAIZ. Sí, tengo muchos amigos que son del Éibar y al ser el equipo de mi pueblo estoy al tanto de lo que hacen.

AÑIBARRO. Si, la verdad es que de mi pasado en el River sólo quedan Ibon Larrazabal y Fernando Sancristóbal a los que me une una gran amistad.

DEL OLMO. Siempre. Pero a estas alturas y con mi currículum, necesito medio lunes para seguir a todos.

HERNÁEZ. La verdad es que sí. El Éibar está haciendo un gran año, no sólo en la liga sino en la Copa del Rey.

4. Aparte de que su propio equipo lo deba hacer bien, cuál creen que es el punto fuerte de su rival del sábado?

APRAIZ. El Éibar es un equipo sólido y con buenos jugadores.

AÑIBARRO. Tiene una plantilla muy competitiva aunque la clasificación no lo refleje. Basta decir que para mí ha sido el equipo que más difícil nos ha puesto las cosas en Ipurúa. También creo que la afición del River es uno de sus puntos fuertes, el ambiente de las Llanas es especial.

DEL OLMO. En este momento, el punto más fuerte del River tiene que ser la motivación por conseguir la salvación. El peligro está en que se convierta en presión y no en motivación.

HERNAEZ. El punto fuerte es que es un equipo completo con muy buenos jugadores y se nota que el equipo está trabajado.

5. Históricamente los Sestao-Éibar en Las Llanas han acabado en empate. ¿Lo firman de antemano?

APRAIZ. No. ¡Nunca firmaría nada que no fuera ganar!

AÑIBARRO. Firmo la victoria del Éibar y que el Sestao cumpla su objetivo cuanto antes.

DEL OLMO. Ninguno de los dos equipos nos podemos permitir firmar un empate a estas alturas

HERNAEZ. No firmaría un empate teniendo la opción de ganar, aunque un punto nos acercaría más a nuestro objetivo.

6. ¿Qué recuerdo guardan de su antigua etapa en el otro equipo?

APRAIZ. Aunque no llegué a jugar ningún partido oficial con el primer equipo estuve en la cantera 11 años. Pasé por todas las categorías y guardo un gran recuerdo de aquellos años. Lo mejor los buenos amigos que hice y que conservo.

AÑIBARRO. Recuerdos muy bonitos, fueron unos años especiales.

DEL OLMO. Lo recuerdo como la mejor temporada de mi carrera. Todos son buenos recuerdos: compañeros, afición, el fútbol que hacíamos, el quinto puesto conseguido, etc.

HERNAEZ. Es un recuerdo bueno ya que conseguimos el ascenso a Segunda A y me sirvió para aprender mucho.

7. ¿Hay pique o apuesta con algun amigo que conserven del vestuario rival?

APRAIZ. Pique no, pero jugué con varios jugadores de los que están ahora: Errasti, Abaroa, Xabi, Arregi... Siempre quieres ganar para que haya un poco de salsa.

AÑIBARRO. No hay pique ni apuestas, yo a mis amigos les deseo suerte aunque nos tengamos que enfrentar.

DEL OLMO. No. El único que queda de cuando yo estaba es Ibon Larrazabal, y con ése no te puedes picar porque es un fenómeno. No hay discusión que valga.

HERNAEZ. La verdad es que no. Tengo conocidos en el vestuario pero no he jugado con ninguno de los jugadores que está ahora en el equipo.

8. ¿Descartan volver algún día volver a vestir la camiseta del rival?

APRAIZ. No lo sé. El Éibar es un gran club y al ser el equipo de mi pueblo tengo esa espinita de no haber jugado en el primer equipo. Nunca se sabe.

AÑIBARRO. El presente es que soy jugador del Éibar y estoy muy feliz; lo que me deparará el futuro no lo sé.

DEL OLMO. No descarto nada. Pero a día de hoy, no tengo la mente para otra cosa que no sea el Éibar. Subir a segunda es muy difícil y hace falta la implicación absoluta de todos.

HERNAEZ. Nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas. Sería bonito.

9. Primi, Mendilíbar, Luluaga, Garmendia, Azkoitia, Artetxe…¿cualquier tiempo pasado fue mejor?

APRAIZ. Aunque ahora haya grandes jugadores, no puedo compararlos con nombres como Luluaga, Garmendia... Son futbolistas a los que iba a ver de pequeño y que entonces eran ídolos para mí.

AÑIBARRO. No te puedo hablar del pasado, aunque me han comentado maravillas de estos jugadores en sus respectivos equipos.

DEL OLMO. Cualquier tiempo pasado fue pasado. No se puede comparar.

HERNÁEZ. Estás hablando de grandes jugadores. En su tiempo algunos de éstos eran ídolos míos cuando iba a Ipurúa de pequeño, sobre todo Oskar Artetxe, que es de mi barrio.

10. Denles un motivo a los lectores para no perderse el partido del sábado.

APRAIZ. Será un partido disputado con un gran ambiente en el que esperemos que el River salga vencedor.

AÑIBARRO. Un Sestao- Éibar no creo que necesite motivo alguno para acercarse a las Llanas.

DEL OLMO. Porque es un clásico del fútbol vasco y ambos nos jugamos mucho.

HERNÁEZ.. Seguro que será un partido emocionante y disputado con dos grandes aficiones que siempre animan a su equipo.