Gálvez y ‘Chori’, bajas sensibles de cara a Mallorca

El zaguero procedente del Sporting de Gijón, llegó muy cuestionado y con un rol de sustituto que no ha adquirido. Con el paso de las jornadas, Alejandro Gálvez ha asumido el papel de líder en la zaga rayista, tanto formando dupla con Jordi Figueras como con Jordi Amat. Bien es cierto que las desafortunadas lesiones de Labaka y Rodri, han podido favorecer que el número de minutos en Liga haya ascendido notablemente hasta la cifra de 1929.

El defensa cedido por el Espanyol para esta temporada, suma un total de 1940 y supera en 11, el número de minutos jugados en Liga en la presente campaña. Cifras muy parejas que todavía dejan en cabeza al de Canet de Mar ya que Gálvez fue expulsado por doble amarilla en el histórico encuentro contra el Athletic de Bilbao en ‘La Catedral’ (1-2).

Estadísticas de ambos jugadores en Liga BBVA

Jugador Gálvez Domínguez Minutos jugados 1929 2197 Remates Goles - 4 Remates a portería - 14 Remates 6 33 % de acierto a portería 0.0 42.4 % de acierto a gol 0.0 12.1 Pases Asistencias de gol - 4 Asistencias 4 37 Pases totales 1015 899 Pases buenos 815 681 % de pases buenos 80.3 75.8 Centros al área 2 52 Regates Regates 9 47 Regates buenos 7 21 Defensa Duelos 273 202 Duelos ganados 158 79 % Duelos ganados 57.9 39.1 Despejes 137 4 Intercepciones 65 7 Disciplina Faltas 42 26 Fueras de juego - 12 Tarjetas Amarillas 10 10 Tarjetas Rojas 1 -

El otro futbolista que Paco Jémez no podrá alinear en el Iberostar Estadi será el centrocampista argentino, ‘Chori’ Domínguez. Nada tiene que ver esta segunda estancia en la Liga Española que su primera etapa en el club ché. Allí no encontró su hueco, la libertad necesaria que este jugador necesita para demostrar el fútbol que atesoran sus botas. Los números goleadores no están siendo demoledores –lleva un total de cuatro- sin embargo el coraje, la garra y el empuje que Domínguez aporta al conjunto rayista cuando está en el césped, se hace notar.

Comenzó siendo suplente las primeras jornadas, ya que el técnico canario no consideraba oportuno darle cabida en el once inicial porque la forma física que tenía no era la adecuada. No obstante, desde que debutó con el Rayo, en aquel derbi con final frenético ante el Atlético de Madrid en el Calderón, el de Quilmes no se ha bajado del carro de la titularidad.

Ambos jugadores se perderán este encuentro por acumulación de amarillas –ambos con 10-, por lo tanto, afrontarán la recta final de temporada con garantías en cuanto a amonestaciones y futuras sanciones que supongan no poder ayudar al equipo a conseguir el tan ansiado objetivo de gozar de un puesto que de acceso a la Europa League. Como consecuencias de estas dos ausencias para enfrentarse al equipo dirigido por Gregorio Manzano, el cual está situado en punto comprometido de la tabla clasificatoria, ha habido cambios con respecto a las últimas convocatorias ofrecidas por el entrenador rayista.

Lista de convocados

Rubén, Dani, Tito, Arbilla, Casado, Nacho, Jordi Amat, Jordi Figueras, Javi Fuego, Trashorras, Adrián, F.Vázquez, Piti, J.Carlos, Lass, Delibasic, Tamudo y Léo Baptistao.

Un total de tres cambios, han sido los que Paco Jémez ha incluido entre los desplazados a tierras mallorquinistas. Destaca la inclusión de Dani Giménez bajo palos, en detrimento de Cobeño y por otro lado, Nacho Martínez vuelve a una convocatoria con el primer equipo después de que estas últimas jornadas haya estado jugando con sus compañeros del filial rayista. El que también regresa a una convocatoria, es Raúl Tamudo. El delantero catalán, se encuentra totalmente recuperado de la lesión que arratraba desde hace dos semanas y podrá tener minutos frente al RCD Mallorca si el míster franjirrojo lo cree conveniente.