Gimnàstic de Tarragona - CE Constància: partido clave para catalanes y baleares

Javi Salamero no podrá estar en el banquillo grana hasta el último partido de la temproada Después del partido que jugó el Nàstic, con los jugadores con menos minutos, este miércoles correspondiente a la Copa Catalunya (Barça 1-0 Nàstic), vuelve la liga para los de Salamero. El partido se jugará a las 12:30h, para no coincidir con la "Bicicletada Popular" de Tarragona, y enfrentará a un Nàstic que tropezó la semana pasada, pero sigue en pie en la lucha por los playoffs, y a un Constància que vuelve a creer en la permanencia.

Cómo llegan

Gimnàstic de Tarragona: los granas perdieron su último partido poniendo fin a una racha de ocho victorias consecutivas, que le ha hecho que los catalanes sean, junto con Levante B y Alcoyano, aspirantesa la cuarta plaza. Después de perder ante el Hospitalet 1-2 a finales de febrero, el conjunto tarraconense entró en dinámica positiva. En los últimos cinco encuentros de liga, el Gimnàstic ha marcado una media de 1'4 g/p, por una media de 0'2 g/p encajados. La media de puntos por jornada de los últimos cinco partidos es muy similar a la de la segunda ronda del campeonato: 2'4 p/p.



El último partido que jugaron los granas en competición ligera, como ya hemos comentado, fue el Llagostera 1-0 Nàstic, cuando ante más de 500 aficionados granas, los de Salamero no pudieron remontar un gol de Enric Pi desde el punto de penalti en el 9' de la segunda parte. Esta derrota en tierras gerundenses, además de acabar con una racha de ocho victorias consecutivas, supuso que la distancia con el cuarto puesto pasara de dos a cinco. Previamente, los tarraconenses ganaron 2-0 a la UE Sant Andreu en un domingo festivo en el Nou Estadi, pues con este triunfo tan sufrido en que marcaron Bueno de penalti y Haro sentenció a la contra en el tiempo de añadido, los locales se situaron a dos puntos de los puestos de playoffs de ascenso de Segunda A. Tampoco fue fácil la victoria por la mínima ante el Prat, en un partido que vino marcado por una gran primera parte del Nàstic que marcó en el 18' mediante Marcos. Ya en la segunda parte, los visitantes, pese a que no crearon claras ocasiones, encerraron al Gimnàstic en su campo; pero no consiguieron que estos sumaran la que fue la séptima victoria seguida.

CE Constància: los baleares vuelven a creer en la permanencia. Pese a una derrota en el último partido que disputaron, las tres victorias consecutivas que consiguieron previamente le han colocado en el puesto de playoffs de permanencia, y a cuatro de la permanencia directa, para seguir un año más en la categoría de bronce del fútbol español. Estos buenos resultados han hecho que las medias del equipo blanquinegro sean las siguientes: 0'8 g/p a favor por sólo 0'4 g/p en contra. La media de puntos que consiguen por jornada, tomando como referencia los últimos cinco encuentros, es muy positiva, de 1'8 p/p.



Los inqueros perdieron su último partido, 1-0 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, poniendo fin a una gran racha de tres victorias consecutivas. Fue el Constància el que tomó el control del encuentro en los primeros minutos, pero sin demasiadas ocasiones. Algo que acabó pagando cuando Pino mandó al fondo de las mallas un centro de Canario, para hacer el definitivo 1-0. Antes de este partido, el Constància ganó 1-0 al Orihuela, cuando Jordi Canals en el 38' hizo justicia tras una buena primera parte. En la segunda parte, el viento en contra y los escorpiones obligaron a los mallorquines a defenderse al máximo. Anteriormente, otra victoria: 0-2 en la Ciudad Deportiva del Valencia, un buen partido del Constància que contó con un gol en el 7' de Nacho y otro de Fullana en el 90' que sentenció el partido.

MEDIAS PARTIDOS 2ª VUELTA NÀSTIC CONST-

ÀNCIA MEDIAS ÚLTIMOS 5 PARTIDOS NÀSTIC CONST-

ÀNCIA GOLES A FAVOR POR PARTIDO 2'13 0'6 GOLES A FAVOR POR PARTIDO 1'4 0'8 GOLES EN CONTRA POR PARTIDO 0'60 1'12 GOLES EN CONTRA POR PARTIDO 0'2 0'4 PUNTOS/JORNADA 2'3P 1p PUNTOS/JORNADA 2'4p

1'8p



Así están en la clasificación

Tras el ya citado tropiezo del Nàstic en el Municipal de Llagostera, sigue manteniendo la sexta posición con cincuenta y siete puntos, y de hecho, la distancia con el Levante B sigue siendo la misma, de dos puntos. Las malas noticias para los de Salamero llegan cuando miramos la distancia con el cuarto puesto -el último que da acceso a los playoffs de ascenso y que ocupa el Alcoyano-, que es de cinco puntos. El Gimnàstic sigue dependiendo de sí mismo para jugar las eliminatorias de ascenso a Segunda A, por lo que debe dejar a un lado la clasificación y centrarse en ganar los cinco partidos restantes.

Los inqueros perdieron su último partido Por su parte, el Constància, tras las tres victorias seguidas que consiguió, vuelve a estar en "el bombo" de los candidatos a la permanencia. Ahora mismo ocupa el decimoséptimo puesto, de playoffs de permanencia, que se disputa con el Orihuela. Antes de comenzar la jornada, los mallorquines cuentan con treinta y seis puntos, uno más que su inmediato perseguidor, los escorpiones, dos más que el Mallorca B y a cinco de Ontinyent y Prat, que ocupan los dos primeros puestos de permanencia.

Antecedentes en Tarragona

El Constància ha jugado en cuatro ocasiones en tierras tarraconense, en los que sólo ha conseguido una victoria. Los tres partidos restantes, acabaron con victorias granas, por lo que ninguno de los cuatro enfrentamientos acabó con tablas en el marcador. En estos partidos, el Nàstic no se ha quedado corto en goles, haciendo que el gol-average sea de 9-3.

En SEGUNDA B: sólo uno de los cuatro partidos, el más reciente de ellos, se jugó en la categoría de bronce del fútbol español. Este match se jugó en la jornada 29 de la temporada 1987/88 y acabó con un contundente 4-0 a favor de un Nàstic que acabó la temporada en octava posición. Esa misma temporada, el Constància. junto con el Girona, el Mirandés y el Júpiter, bajó a Tercera.

En TERCERA: así pues, los otros tres enfrentamientos se jugaron en Tercera División. El primero de ellos se disputó en la penúltima jornada de la temporada 1953/54 y los inqueros se llevaron los tres puntos tras imponerse en Tarragona por 1-2. Tuvieron que pasar quince temporadas para que los blanquinegros volvieran a visitar la antigua Tarraco; fue en la segunda jornada de la temporada 1968/69 y el enfrentamiento acabó con el resultado de 2-0. En esa campaña, el Nàstic se quedó a un paso de ascender a Segunda B, pues acabó tres puntos por debajo del líder, el CD Castellón. El último antecedente en esta categoría fue un Nàstic 2-1 Constància, en la 1976/77, una temporada que catalanes y baleares acabaron en la zona media-baja de la clasificación.

Sin Salamero hasta el Nàstic-Alcoyano

El Llagostera 1-0 Nàstic no fue el mejor partido del Nàstic, ni mucho menos. No sólo por su derrota que acabó con una racha de ocho victorias consecutivas, sino porque el colegiado del partido expulsó a Javi Salamero y a Jesús Mari Fernández. Según el Sr. Cristian Adrián Lixandru, del comité aragonés, Javi fue expulsado por "hacer observaciones de orden técnico sobre una de mis decisiones, saliendo de su área técnica, habiendo sido previamente advertido por una acción similar". Una vez acabado el partido Salamero entró en el vestuario arbitral del Municipal de Llagostera y de dijo al árbitro que "usted no se juega nada porque no va a subir. Nosotros sí nos jugamos mucho y hemos invertido muchísimo dinero"; unas declaraciones que le han costado cuatro partidos de suspensión al entrenador grana, por lo que no volverá a sentarse en el banquillo del Nàstic hasta el Nàstic-Alcoyano de 19/05.

Posibles onces iniciales