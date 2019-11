Real Madrid - Betis: los sueños y la conquista de Europa

Suenan tambores de guerra. Aún retumba en la cabeza el rugido del Signal Iduna Park, pese a los cinco meses transcurridos. Temible. Es un estadio que inspira respeto, tanto que a cuatro días vista uno ya se prepara para una batalla que promete glorificar al vencedor y olvidar al vencido. Pero, aunque no lo parezca, estas líneas no introducen un texto dedicado a tal partido, sino al duelo liguero que enfrenta al Real Madrid y al Betis en Liga. ¿Y por qué este comienzo? Porque la trascendencia del choque de Champions League podría ser un punto a favor para el equipo de Pepe Mel, que quiere asaltar el Bernabéu mientras su rival sueña con Wembley.

"Hoy no es día para hablar del Borussia"

Pero desde el banquillo blanco no quieren que la Copa de Europa pase factura en la competición doméstica, a pesar de que la diferencia de importancia entre un partido y otro es mayúscula. Ya Mourinho dio un toque ayer en rueda de prensa ante una pregunta sobre el Borussia Dortmund: “Hoy no es día para hablar de Borussia, ya he dado un toquecito, pero basta. Desde que salió el sorteo, Klopp habla todo los días. Nosotros el martes hablamos de este partido. Durante estas dos semanas hemos trabajado bastante en la preparación de este partido”.

A pesar de los avisos de Mourinho, el hecho de tener una semifinal el miércoles influirá

El Betis llega a la capital en medio de la feria de abril en Sevilla. Mel, consciente de lo cercano que se encuentra el objetivo de Europa, no quiso que este hecho empañase la excelente temporada del equipo verdiblanco en el tramo final. Concedió un descanso a sus jugadores, pero el viernes por la mañana el Betis ya estaba viajando a Madrid para entrenar por la tarde en Valdebebas.

Las bajas del Real Madrid para este partido son cuantiosas: Arbeloa, Sergio Ramos, Coentrao, Essien, Xabi y Khedira. Entre lesiones y sanciones, a Mourinho se le escapa la posibilidad de elaborar un once a base de rotaciones. Jugadores como Kaká, Callejón, Carvalho, Albiol o Marcelo volverán a tener su oportunidad. El contexto provoca que se rebajen las expectativas de un partido que promete, y mucho. La duda será si jugadores como Cristiano Ronaldo, Di María o Mesut Özil empezarán en el once o gozarán de descanso para el miércoles. Especialmente complicado es lo del portugués.

El Betis y Europa: la Champions League como quimera

Como cantinela para el Betis, la victoria del equipo verdiblanco en casa esta temporada ante el Real Madrid. El solitario gol de Beñat provocó el delirio de una afición bética que sueña con algo mayor que la Europa League. Son muchos años sin ganar en el Bernabéu. La Champions está lejos y parece que tiene dueño. La Real Sociedad se aferra a ella, sin dar siquiera opción al resto a rozarla. Al menos hasta ahora. Pero Mel confía en un traspié vasco, por lo que ganar en el Santiago Bernabéu sería el primer paso para tan ansiado sueño.

Duelo de goleadores

Son los máximos goleadores de sus respectivos equipos y son los jugadores que encabezan las apuestas para marcar el primer gol del partido. El delantero bético ya sabe lo que es marcar al Real Madrid, al igual que Cristiano, aunque no en el Bernabéu. El luso quiere seguir ampliando su leyenda en la Liga. El Betis y el Hércules son los únicos rivales contra los que ha jugado que no les ha marcado gol en el feudo madridista. La presencia en el once titular está puesta en duda, aunque su participación en la segunda parte, como hiciera ante el Levante, parece segura.

CR7 - Rubén Castro

Jugador Cristiano Ronaldo Rubén Castro Real Madrid Real Betis Minutos jugados 2415 2319 Remates Goles 31 16 Remates a portería 95 34 Remates 163 52 % de acierto a portería 58.3 65.4 % de acierto a gol 19.0 30.8 Pases Asistencias de gol 7 5 Asistencias 49 33 Pases totales 953 656 Pases buenos 737 497 % de pases buenos 77.3 75.8 Centros al área 66 22 Regates Regates 93 51 Regates buenos 47 15 Defensa Duelos 324 168 Duelos ganados 179 64 % Duelos ganados 55.2 38.1 Despejes 18 6 Intercepciones 9 15 Disciplina Faltas 24 10 Fueras de juego 29 29 Tarjetas Amarillas 6 2 Tarjetas Rojas - -

¿Benzema o Higuaín?

Obviando la posible salida de José Mourinho en verano, la decisión más complicada gira en torno a la delantera. Se deberá tomar la decisión de si se ficha a un delantero y, por tanto, vender a uno de los dos que tiene en nómina el Real Madrid. La campaña 2012-2013 ha sido una temporada para olvidar para Karim Benzema y Gonzalo Higuaín. Ninguno ha sabido aprovechar la irregularidad de su rival por el puesto y ha sido el auténtico quebradero de cabeza de José Mourinho. Ahora parece que la insistencia argentina supera a la calidad –empañada por la apatía-, por lo que ante el Betis lo lógico es que empiece Benzema, reservando a Higuaín para Alemania. Pero la incógnita deja paso a la duda.

A estas alturas de temporada parece que una buena actuación liguera no sería suficiente para entrar en los planes del entrenador en los encuentros decisivos. Aun así, Marcelo, Kaká o Callejón tienen la obligación de encontrar su mejor nivel –en el caso del brasileño el mejor nivel es improbable- para ser un jugador que aporte desde el banquillo, como pueda ser el caso de Luka Modric en Old Trafford.

Mourinho: "Khedira, Sergio Ramos y Xabi no están convocados"

El técnico madridista habló muy poco del Borussia Dortmund, volvió a ser preguntado por su futuro y por las declaraciones del presidente del Canillas. Pero sobre el partido del Betis, explicó: “Si preguntas a un millón de madridistas si prefieren ganar al Betis o al Borussia, todos te dicen que el Borussia. Yo quiero ganar a los dos, pero la situación que tenemos nos permite dar más descanso a algunos jugadores”. Además, analizó brevemente a su rival: “Es muy buen equipo, tiene buenos jugadores, buena mentalidad, buen entrenador. Juegan un fútbol adaptado a ganar partidos fuera de casa. Es un partido difícil, pero espero conseguir un buen resultado”.

Pepe Mel: "intentaremos demostrar que sí tenemos opciones"

Por su parte, el entrenador bético y antiguo canterano del Real Madrid, se mostró confiado en su equipo y en sus posibilidades: “Es un partido difícil, en el que todo el mundo da por hecho que perdemos. Como somos cabezones, intentaremos demostrar que sí tenemos opciones. El año pasado estuvimos en el partido durante mucho tiempo. Vamos a intentarlo”, subrayó Mel. Dejó claro que a pesar de la eliminatoria ante el Dortmund el Real Madrid no va a ponerlo ni mucho menos fácil: “El Madrid en el Bernabéu no regala nada a ningún equipo. Tienen un afán competitivo enorme. No regalan nada”.

Convocatorias y posibles 11 iniciales

Real Madrid: Casillas, Adán, Diego Lopéz; Varane, Pepe, Carvalho, Marcelo, Albiol, Nacho; Kaká, Özil, Modric, Callejón, Di María, Casemiro; Ronaldo, Benzema, Higuaín, Morata.

Real Betis: Adrián, Casto, Álex Martínez, Paulao, Amaya, Chica, Perquis; Cañas, Rubén Peréz, Beñat, Nosa, Salva Sevilla, Juan Carlos, Vadillo, Campbell; Molina, Rubén Castro y Pabón.

Previa Real Madrid - Betis. Estadísticas