Serial FC Barcelona - Bayern de Múnich: Effenberg complicó la vida al Barcelona de Van Gaal

Era el año del centenario del FC Barcelona y, con las opulentas celebraciones pertinentes, el conjunto azulgrana tenía la oportunidad de conseguir la Champions en una temporada cuya final se disputaría en el Camp Nou. El Barça de finales de los 90 es recordado, además de por su carismático entrenador Louis Van Gaal, por la gran cantidad de jugadores neerlandeses que formaban su plantilla. Kluivert, Zenden, Bogarde, Reiziger, los hermanos de Boer y Cocu componían el llamado clan de los holandeses en el vestuario azulgrana. Louis Van Gaal era el valedor de aquellos jugadores con los que ganó la Champions en 1995, por lo que conocía muy bien sus condiciones y, de hecho, de la mano del técnico holandés, consiguieron su mejor rendimiento.

El equipo barcelonista había realizado un antológico partido en Old Trafford que se saldó con empate a tres y ganaría al Brondby por 2-0. El encuentro ante los bávaros era crucial para aspirar a algo en esa Champions, con el sabor especial de jugar la final en casa. Ambos equipos llegaron al Olímpico de Múnich con la condición de intratables en sus respectivas ligas nacionales. El Barça post Dream Team ganaría aquel año la Liga, al igual que su homólogo en Alemania, el Bayern que también se proclamaría campeón de dicho cetro. El otro coco del grupo D, el Manchester United, por su parte, también logró la Premier League, amén de la FA Cup y aquella Champions, precisamente en el Camp Nou ante el Bayern en una de las finales más dramáticas que se recuerdan.

Derrota por 1-0 que pudo ser más dolorosa

La primera derrota oficial de la temporada 1998/99 del Fútbol Club Barcelona pudo ser mucho más autoritaria. El Bayern demostró su superioridad indiscutible durante todo el primer tiempo ante un Barcelona desdibujado que pudo salir de Múnich con una sonrojante goleada que, por suerte, evitó de manera brillante Ruud Hesp, el mejor jugador del encuentro, cuyas cruciales atajadas fueron providenciales, pese a la derrota.

Hesp fue el mejor jugador del Barça, evitando seis goles cantados

El único tanto del choque lo firmaría el portentoso Stefan Effengerg tras un lanzamiento de falta que Elber peinó para que el mítico jugador alemán anotara. El Barça acusó la improvisada defensa y la presión del conjunto teutón en todas las líneas inoculó un corrosivo veneno en un centro del campo formado por Luis Enrique, Xavi y Giovanni. El Bayern dispuso en el primer tiempo de hasta una docena de oportunidades que encontraban como destino los guantes de Ruud Hesp. Ya en el minuto 20, el guardameta holandés repelió dos inapelables testarazos dentro del área que sí bien pudieron poner tierra de por medio en el marcador. En el minuto 1, el espigado portero del Barça rechazó con el pie una acción de Mario Basler que bien pudo haber sido un jarro de agua fría para el Barça. En el minuto 7, Hesp nuevamente intervino, esta vez la detendría una vaselina a un desconectado Elber. La acción de más peligro del Barça llegaría en el minuto 29 cuando Figo, a pase de Luis Enrique, mandó a las nubes un disparo desde fuera del área. Dos minutos después se le anularía un gol a Anderson por fuera de juego.

En la segunda parte, el Bayern retrocedió y su presión fue más tímida y menos presurizada. Circunstancia que le permitiría al Barcelona jugar con más comodidad y una mayor combinación de pases. Los alemanes descongestionaron el centro del campo, dejaron de achicar espacios y comenzaron a esperar la pelota, algo que le otorgó al Barça la iniciativa del encuentro, lo que desaceleró el ritmo del partido. Fruto de esta favorable evolución táctica, nacería la segunda ocasión de más peligro para el Barcelona. Un pase de tiralíneas con precisión quirúrgica de un púber Xavi Hernández dejaba a Giovanni sólo ante Oliver Kahn quien rechazó a córner la ocasión del brasileño. Posteriormente, Anderson lo volvería a intentar mediante una descarada vaselina que sacó las astillas del travesaño. El juego del Barça era descafeinado y sus ocasiones estaban exentas de peligro. Ante esta tesitura, Van Gaal decidió dar entrada a Zenden en sustitución de Luis Enrique para aportar frescura y actuar de revulsivo. Rivaldo abandonó la banda y, por parte del Bayern, Zickler y Linke entraron por Babbel y Salihamidzic. Zickler protagonizó las contras de más peligro de los germánicos. Hesp de nuevo estuvo providencial ante un Elber al que no le acompañaba la puntería aquella noche. El Bayern especuló con la ventaja que llevaba en los últimos minutos de juego aguantando el resultado al frente de un Barça que no le dio demasiados quebraderos de cabeza. Un Bayern con más fortuna que talento se impuso ante un desmoronado Barcelona que no tuvo su partido más lucrativo.

El Barça sucumbió ante la asfixiante presión del Bayern

Esta derrota fue un duro revés para los pupilos de Louis Van Gaal, hasta entonces invictos en toda la temporada con dos victorias y cuatro empates en Liga, además de un triunfo y un empate en Liga de Campeones. Aquel Barça, lejos de ser un bloque compacto, era un grupo testimonial de jugadores. Su potencial estaba compuesto básicamente por el talento individual de Rivaldo, Luis Enrique y Sonny Anderson. No había unión entre los jugadores y se echa de menos un envolvente feedback con la afición. Así pues, Van Gaal planteó un mal encuentro en el que hubo que improvisar sobre todo en defensa. El técnico tulipán llegó avalado por el fútbol vistoso, compacto y elegante que hizo campeón al Ajax pero en Barcelona no se intuía esa forma, cosechando unos resultados contemplativos y un juego deplorable que no convencían a nadie.

En el plano individual, Xavi fue derbordado por Effenberg, Reiziger lo tuvo difícil para mantener a Elber, Rivaldo, escorado en banda, fue tremendamente desaprovechado, Anderson abrió espacios, Abelardo fue el más seguro de la retaguardia pese a que casi marca un autogol al intentar despejar un balón, Luis Enrique no encontró su posición en el campo, Figo no pudo zafarse ni una sola vez de Lizarazu y Reiziger era un coladero por alto. Por parte del Bayern, Basler se adueñó del partido y Elber capitalizaba todas las ocasiones. El planteamiento de Louis Van Gaal (4-3-3) fue mucho más ofensivo que el del Bayern, pero Xavi no conseguía conectar con Figo y los teutones, achicando espacios, ahogaron al Barça en una enervante presión de la vieja escuela centroeuropea. Un resultado nada alentador que dejaba el destino del Barça en la Champions seriamente mermado.

¿Qué ocurrió después?

El FC Barcelona no se pudo sobreponer a esa derrota y, dos semanas después, tampoco superaría al Bayern en el Camp Nou en un partido que perdería por 1-2. Tras esta atribulada derrota, el equipo azulgrana con 8 puntos quedaba eliminado de la Champions en la que no pudo superar el grupo de la muerte. Bayern de Múnich y Manchester United quedarían primero y segundo clasificados, respectivamente. A modo de advenimiento, ambos equipos llegaron a la final de la Champions League de esa temporada que se disputaba en el Camp Nou.

Aquel partido no es sino una de las finales más dramáticas de la historia de este deporte. El Bayern, pese a ir ganando todo el encuentro por un gol de Mario Basler, tuvo que presenciar como el Manchester United le daba la vuelta al marcador en los dos últimos minutos, por mediación de los goles de Ole Gunnar Solksjaer y Teddy Sheringham. Un dato fehaciente que revela la calidad de aquel grupo de la muerte, a excepción del comparsa Brondby, sería que estos tres clubes (Barça, Bayern y Manchester) ganarían aquel año la Liga de sus respectivos países. El United, por su parte, decoraría esa formidable temporada con el título de FA Cup y Champions, siendo el cuarto equipos europeo de la historia en conseguir el triplete, tras Celtic en 1967, Ajax en 1972 y PSV Eindhoven en 1988.

