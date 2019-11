Alemania, territorio de pesadilla (II)

Hasta en 24 veces ha visitado diferentes campos rivales, y en 17 de esas ocasiones, el resultado fue favorable para el anfitrión. De las restantes 8, el Madrid únicamente ha conseguido salir vencedor de un choque en una ocasión, hace más de 10 años, empatando las otras 7. En total, un balance más que negativo, en el que también han abundado las goleadas encajadas, y con un saldo de goles a favor y en contra absolutamente devastador. En Vavel, gracias a la próxima disputa de las semifinales de la Champions, que harán volver a los de José Mourinho hasta Alemania, para enfrentarse al Borussia de Dortmund, hacemos un repaso de los partidos y recorremos los encuentros del Real Madrid en Alemania, en dos entregas, con los primeros 12 partidos en terreno teutón y en esta segunda, en la que repasamos los últimos 12, antes del choque de esta noche, en el que los de José Mourinho contarán con una nueva oportunidad de deshacerse de la maldición ligada a Alemania.

13º - BAYERN MÜNICH 4 - 1 REAL MADRID (08/03/2000)

Once del Bayern: Kahn, Matthaeus, Linke, Kuffour, Salihamidzic, Effenberg, Fink, Lizarazu, Paulo Sergio, Elber, Schöll.

Once del Real Madrid: Casillas, Salgado, Karanka, Hierro, Roberto Carlos, Geremi, Helguera, Redondo, Guti, Raúl, Morientes.

Los hombres dirigidos por el actual seleccionador español, Vicente Del Bosque, se plantaban en el Olimpiastadion para enfrentarse al todopoderoso Bayern de Hitzfeld en la segunda fase de grupos de aquel año (cuando aún se disputaba). El Bayern había llegado a la famosa final del Camp Nou ante el United, que perdió de manera sorprendente, cuando a falta de pocos minutos del final el cuadro de Ferguson le dio la vuelta al partido de una forma que ha pasado a la historia. Los merengues salieron, una vez más, goleados de un encuentro en tierras germanas. Aunque Helguera, mediada la segunda parte, acortaba distancias a los tantos logrados en la primera parte por Scholl y Elber, un Zickler que ingresaría al terreno de juego en el minuto 75, sería el encargado de perforar, en dos ocasiones en apenas 15 minutos, la meta defendida por Casillas, para elevar al marcador el resultado final de 4-1. No sería la última vez que ambos equipos se verían las caras en esta misma competición, y el Madrid esperaría el momento de cobrarse la venganza, aunque no en territorio alemán.

14º - BAYERN 2 - 1 REAL MADRID (09/05/2000)

Once del Bayern: Kahn, Babbel, Kuffour, Andersson, Lizarazu, Paulo Sergio, Jeremies, Effenberg, Scholl, Elber, Janker.

Once del Real Madrid: Casillas, Geremi, Iván Campo, Helguera, Julio César, Roberto Carlos, McManaman, Redondo, Savio, Raúl, Anelka.

Volvían a verse las caras ambas escuadras, pero esta vez, durante la vuelta de las semifinales. Con un 2-0 de la ida, y con el mal recuerdo del 4-1 cosechado apenas unos meses antes, los pupilos de Del Bosque se plantaron en Alemania. El punta francés, prácticamente inédito en la temporada, tendría sin duda su momento de gloria cuando recibió la noticia de que formaría en el once junto a Raúl en punta. Y agradeció la confianza con el gol de la igualada, ya que el tempranero tanto de Janker había devuelto a los pensamientos de los aficionados los fantasmas del pasado. Gracias al tanto del galo, el Madrid afrontó el partido con una mayor calma, y aunque Elber volvería a batir a Casillas al poco de comenzar el segundo tiempo, no serían capaces de remontar el resultado global, y el Madrid llegó a la final que les daría la Octava, gracias al 3-0 que le endosó al Valencia. Otra derrota en terreno alemán, pero en esta ocasión, con regusto dulce.

15º - BAYER LEVERKUSEN 2 -3 REAL MADRID (27/09/2000)

Once Leverkusen: Zuberbühler, Reeb, Zivkovic, Nowotny, Kovac, Schneider, Ballack, Ramelow, Ze Roberto, Rink, Neuville.

Once Real Madrid: Casillas, Salgado, Hierro, Karanka, Roberto Carlos, Figo, Helguera, Flavio, Solari, Guti, Munitis.

Y por fin, llegó la primera. 34 años hacía que el Madrid disputaba encuentros, de forma relativamente habitual, en Alemania, y aunque cuando el trencilla sueco Nilsson dio comienzo al choque, los once jugadores que alineó de inicio Del Bosque no sabían el resultado, si lo parecía su forma de jugar. En el mejor partido que realizó el Madrid ante un equipo alemán en casa ajena, el Leverkusen de Daum no se lo puso fácil. Nuevamente en un estado ascendente en cuanto a crecimiento y forma, el cuadro bávaro era uno de los grandes rivales de los merengues en la fase de grupos, para obtener el primer puesto. Aunque Schneider y Ballack pusieron en dos ocasiones a los locales por delante en el marcado (Roberto Carlos compensó el tanto inicial de los alemanes), en la segunda parte los blancos consiguieron voltear definitivamente el marcador, merced a los goles de Guti y nuevamente, del lateral zurdo brasileño, que haría el tercero, y pondría punto final a la sequía en cuanto a victorias se refiere, en Alemania. Lo que parecía ser un punto de inflexión, un cambio en la inercia en lo referente a los resultados, no fue más que algo puntual.

16º - BAYERN MÜNICH 2 - 1 REAL MADRID (09/05/2001)

Once del Bayern: Kahn, Kuffour, Andersson, Linke, Sagnol, Jeremies, Hargreaves, Lizarazu, Salihamidzic, Scholl, Elber.

Once del Real Madrid: Casillas, Salgado, Hierro, Karanka, Roberto Carlos, Figo, Makelele, Helguera, McManaman, Raúl, Guti.

El rival, a nivel europeo, por antonomasia del Real Madrid se volvía a cruzar en unas semifinales con el conjunto de Concha Espina. Nuevamente Hitzfeld a los mandos de un Bayern que daba muestras de esa solidez propia de los alemanes. A diferencia del año anterior, cuando el Madrid viajó a Alemania con una renta de 2 goles a 0, esta vez el viaje de los hombres de Del Bosque hasta más allá del Rin iba acompañado de una maleta muy pesada, la del 0-1 cosechado en el partido del Bernabéu, que ponía las cosas muy cuesta arriba para los merengues. Y más, cuando apenas habían pasado 8 minutos de partido y Elber volvía a ver puerta. Pero el gol de Figo, unos pocos minutos después, devolvía la fe a los madridistas, que veían como tan solo un gol les separaba de la segunda final consecutiva. Todas esas esperanzas generadas tras el tanto del luso se disiparon, viendo la respuesta en cuanto al juego de los bávaros, que se tradujo en un nuevo tanto local, cercano el final de la primera parte, obra de Jeremies, que devolvía al suelo las ilusiones blancas, y las difuminaba con el paso de los minutos, cuando el reloj iba confirmando poco a poco a los alemanes como finalistas de esa edición de la máxima competición continental.

17º - BAYERN MÜNICH 2 - 1 REAL MADRID (02/04/2002)

Once del Bayern: Kahn, Sagnol, Kuffour, Kovac, Lizarazu, Hargreaves, Jeremies, Effenberg, Paulo Sergio, Santa Cruz, Elber.

Once del Real Madrid: Cesar, Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos, Geremi, Helguera, Makelele, Solari, Zidane, Raúl.

Por tercer año consecutivo, se encontraban ambos equipos en una ronda a doble partido en la Champions. Aunque en esta ocasión, no sería en semifinales, sino en cuartos. Y la dinámica de este encuentro, el de ida, sería muy diferente al de enfrentamientos anteriores. Esta vez, fueron los madridistas los que golpearon primero, gracias al tanto del camerunés Geremi, que abrió la lata en el minuto 10. No fue hasta más allá del minuto 80 cuando primero Effenberg, y luego Pizarro, voltearon el marcador en favor de los alemanes, que viajarían a Madrid con la pequeña renta de un gol, que fue inútil en el Bernabéu, gracias a que el Madrid se impuso a su rival por sendos tantos de Guti y Helguera, dejando en la cuneta a su máximo rival europeo. Como en los años anteriores, el ganador de la ronda entre ambos equipos, llegaría no solo hasta la final, sino que también saldría campeón de esa edición, la Novena, para los merengues, y hasta la actualidad, la última vez que el Madrid ha aparecido en una final europea.

18º - BORUSSIA DORTMUND 1 - 1 REAL MADRID (25/02/2003)

Once del Borussia: Lehmann, Metzelder, Madouni, Woerns, Dede, Evanilson, Reuter, Frings, Kehl, Everthon, Koller.

Once del Real Madrid: Casillas, Salgado, Helguera, Pavón, Roberto Carlos, Makelele, Flavio, Figo, Zidane, Raúl, Ronaldo.

El Madrid de los galácticos se jugaba el conseguir la Décima. La Copa de Europa cosechada el año anterior había sido una inyección de moral para el equipo blanco, que con el refuerzo de Ronaldo en punta, parecía más temible que el pasado. En la segunda liguilla se cruzó con un Borussia de Dortmund dirigido magistralmente por Matthias Sammer. Nuevamente el rival de esta noche aparecía en el camino merengue hacia la final, y las cosas estuvieron a punto de venirse abajo desde el principio. El gigantón Koller era el principal peligro ofensivo del equipo de Sammer, y consiguió ver puerta en el ecuador de la primera parte. El resultado dejaba fuera al Madrid de la siguiente ronda, y a pesar de los continuos arreones madridistas, no conseguían batir a un Lehmann tremendamente inspirado aquella noche. El Westfalenstadion parecía que iba a ser la tumba de las expectativas de los galácticos para con la Champions, pero Del Bosque aún guardaba un as bajo la manga. Un joven canterano de Aranjuez había sido la sorpresa positiva de la temporada blanca, consiguiendo ver puerta de forma habitual a pesar de los pocos minutos con los que normalmente contaba. Así, cuando el técnico salmantino le dio entrada en el minuto 90 en el lugar de Pavón, ya a la desesperada, 'Portigol' le devolvió la confianza al actual seleccionador español logrando perforar, apenas dos minutos después, el arco de Lehmann, aprovechando un pase de Zidane desde el perfil diestro del ataque blanco, poniendo la igualada en el luminoso y posibilitando al Madrid avanzar en la competición, de la que sería, no obstante, apeado en semifinales por la Juventus.

19º BAYERN MÜNICH 1 - 1 REAL MADRID (24/02/2004)

Once del Bayern: Kahn, Sagnol, Kuffour, Kovac, Lizarazu, Hargreaves, Demichelis, Ballack, Ze Roberto, Pizarro, Makaay.

Once del Real Madrid: Casillas, Salgado, Helguera, Raúl Bravo, Roberto Carlos, Guti, Beckham, Figo, Raúl, Zidane, Ronaldo.

Un nuevo jugador estrella se había hecho un hueco en el firmamento que parecía estar formando Florentino Pérez. David Beckham buscaba repetir el título que había logrado años atrás con el United, aunque para ello, llegados los octavos de aquel año, tendrían que verse las caras nuevamente con el Bayern de Münich. El Madrid comenzó el partido bien plantado, aguantando las embestidas de un cuadro alemán que parecía dispuesto a acabar con la eliminatoria por la vía rápida. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que hasta bien entrada la segunda parte no se inauguró el marcador. De nuevo, Makaay lograba abrir la lata para los bávaros, pero Roberto Carlos le pondría la réplica igualando la contienda. La eliminatoria viajó hasta Madrid, y allí, merced al gol de Zidane, el Madrid volvía a eliminar a los alemanes, a pesar de no ser capaces de ganar en terreno rival.

20º BAYER LEVERKUSEN 3 - 0 REAL MADRID (15/09/2004)

Once del Leverkusen: Butt, Schneider, Juan, Roque Junior, Placente, Freier, Ramelow, Robson, Kryznowek, Berbatov, França.

Once del Real Madrid: Casillas, Salgado, Pavón, Samuel, Roberto Carlos, Figo, Helguera, Beckham, Zidane, Raúl, Ronaldo.

El Leverkusen, el rival de la final de la Novena, volvía a cruzarse en el camino blanco. Pero en esta ocasión, sería en el Bay Arena y durante la liguilla. Los de Del Bosque viajaban nuevamente para enfrentarse al equipo frente al que había logrado la única victoria en todas sus visitas a tierras teutonas. Y los chicos de Augenthaler les estaban esperando para resarcirse. Los madridistas no pudieron en ningún momento detener el vendaval que les sobrevino, y en el minuto 55 los goles de Kryznowek, França y Berbatov ponían una distancia que hacía justicia a lo visto sobre el campo. No fue una buena temporada en el plano continental para los merengues, que luego resultarían eliminados en los octavos por la Juventus.

21º - BAYERN MÜNICH 2 -1 REALMADRID (07/03/2007)

Once del Bayern: Kahn, Sagnol, Lucio, Van Buyten, Lahm, Salihamidzic, Hargreaves, Van Bommel, Schweinsteiger, Makaay, Podolski.

Once del Real Madrid: Casillas, Miguel Torres, Helguera, Ramos, Roberto Carlos, Gago, Emerson, Diarra, Higuaín, Raúl, Van Nistelrooy.

Despues de 4 años sin tener un clásico europeo, volvía a Alemania el Real Madrid para enfrentarse a su rival, en esta ocasión, ya en el Allianz Arena. Con el 3-2 de la ida de los octavos en el Bernabéu, la eliminatoria estaba totalmente abierta. Tardó apenas unos segundos Makaay, aprovechándose de la inoportuna pérdida del balón de Roberto Carlos en defensa, para abrir el marcador y desnivelar a favor de su equipo la eliminatoria. A pesar de los intentos del Madrid para reaccionar al tanto local, sería Lucio, mediada la segunda mitad, el que volvería a ver puerta, abriendo un poco más la distancia entre ambos. Un penalti bien resuelto por Van Nistelrooy, devolvía las esperanzas al cuadro merengue, pero no se convirtieron en realidad, ya que el colegiado esloveno, Lubos Michel, no concedió un gol en los minutos finales a Sergio Ramos por entender que el de Camas había cometido una falta sobre su marcador. Nuevamente, el Madrid quedaba apeado de la máxima competición continental, y en octavos, por otro año seguido.

22º - WERDER BREMEN 3 - 2 REAL MADRID (28/11/2007)

Once del Werder Bremen: Vander, Fritz, Mertesacker, Naldo, Pasanen, Franjes, Baumann, Hunt, Jesen, Sanogo, Rosenberg.

Once del Real Madrid: Casillas, Ramos, Metzelder, Pepe, Marcelo, Diarra, Guti, Gago, Robinho, Raúl, Van Nistelrooy.

Schuster llegaba a Alemania a los mandos del Real Madrid por primera vez. Enfrente, un rival teóricamente asequible, que intentaría mantener la nefasta tradición del cuadro merengue en tierras bávaras. A remolque todo el partido, era el conjunto dirigido por Thomas Schaaf el que siempre llevaba la iniciativa. Los goles de Robinho y Van Nistelrooy no consiguieron paliar los logrados por Rosenberg, Sanogo y Hunt, que le dieron la victoria al equipo de Bremen en el único enfrentamiento, durante la fase de grupos, entre ambos conjuntos a nivel europeo. Posteriormente, ese mismo año, la Roma sería la encargada de hacer que la maldición (otra más) del Real Madrid en los octavos de final durante ya demasiados años, y que duró alguno más, siguiera vigente, apeando al equipo madrileño de la Copa de Europa.

23º - BAYERN DE MÜNICH 2 - 1 REAL MADRID (17/04/2012)

Once del Bayern: Neuer, Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba, Schweinsteiger, Luiz Gustavo, Robben, Kroos, Ribery, Mario Gómez.

Once del Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Ramos, Pepe, Coentrao, Khedira, Xabi Alonso, Di María, Özil, Cristiano Ronaldo, Benzema.

5 años habían pasado desde la última visita del Real Madrid a Alemania. En esta ocasión, y como no podía ser de otra forma, el gran clásico europeo tenía lugar durante las semifinales del pasado año. Los de José Mourinho venían con la confianza de tener la Liga prácticamente amarrada, y con la vista puesta en terminar con la sequía de entonces10 años sin pisar una final europea. Enfrente, con Heynckes a los mandos desde el banco, el Bayern presentaba sus credenciales para ser ellos quiénes accedieran a la mencionada disputa del trofeo. El partido se abrió pronto, gracias al tanto cerca del minuto 15 de Ribery. El Madrid no se achicó, y buscó la portería rival. Obtuvo su premio al poco de comenzar la segunda parte, cuando Özil batió a Neuer y puso la igualada en el luminoso. Pero en esta clase de partidos, la suerte no está echada hasta que el árbitro pita el final, y un resbalón de Coentrao en el lateral izquierdo, fue bien aprovechado por Lahm, que se internó por el carril diestro del ataque muniqués para servirle un balón a Mario Gómez, que puso el definitivo 2-1 en el marcador. En la vuelta, el resultado fue el mismo, por lo que se llegó a la tanda de penaltis, en la que los fallos de Cristiano, Kaká y Sergio Ramos, condenaron a los merengues, que tuvieron que ver, un año más, la final de la Champions desde casa.

24º - BORUSSIA DORTMUND 2 - 1 REAL MADRID (24/10/2012)

Once del Borussia: Weindefeller, Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer, Kehl, Bender, Götze, Reus, Grosskreutz, Lewandoswki.

Once del Real Madrid: Casillas, Ramos, Pepe, Varane, Essien, Khedira, Xabi Alonso, Di María, Özil, Cristiano Ronaldo, Benzema.

El último precedente entre ambos equipos, y también, la última visita de los merengues a Alemania. Los hombres de José Mourinho llegaron a Dortmund para jugar el partido correspondiente a la liguilla de grupos. El Signal Iduna Park acogía un partido entre equipos con características similares. Jürgen Klopp, técnico local, apostó por un fútbol ofensivo, buscando perforar el arco rival lo más pronto posible. El gran delantero centro del Borussia, Lewandowski, fue el encargado de inaugurar el luminoso. Pero la alegría de la hinchada local no duró, puesto que apenas dos minutos después, y sirviéndose de una genial vaselina, sobre la salida de Weindefeller, Cristiano Ronaldo hacía la igualada. El Madrid se encontraba con que el mayor dominio del balón no conseguía traducirlo en oportunidades claras de gol, y sin embargo, su rival, llevaba peligro en cada internada. Tanto Reus como Götze se intercambiaban la posición, para hacer sufrir a Ramos y Essien, los eventuales laterales, tanto por derecha como por izquierda respectivamente. Y fue por el perfil diestro de la vanguardia blanca, el siniestro del ataque alemán, por dónde vino el mayor peligro, si bien, Essien no se mostró del todo seguro cuando su flanco era atacado. Finalmente Schmelzer, mediada la segunda mitad, ponía el 2-1 definitivo, que extendía unos meses más, al menos, la mala tradición madridista en tierras bávaras.