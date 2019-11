Filial zaragocista: Joshua Zapata

Joshua Zapata (Vallecas, Madrid) es uno de los actuales jugadores del filial zaragocista. Casi toda su vida deportiva está ligada al Atlético de Madrid, equipo en el que recaló con tan solo 6 años y en el que estuvo hasta el 2010, cuando pasó a jugar en el Rayo Majadahonda. Sin embargo, en el verano de 2011 el Real Zaragoza B se fijó en él para su centro del campo y lo fichó.

"Mi ilusión desde pequeño era jugar con el Atlético de Madrid en Primera" Al hablar con él del cuadro colchonero, es inevitable que aparezca una sonrisa en su cara, y es que el joven nos confiesa que "mi ilusión desde pequeño era jugar con el Atleti en Primera, y gracias a Aguirre lo logré, aunque solo fuera un partido." El técnico mejicano le hizo debutar en la Temporada 2007-2008, cuando Joshua ya estaba en el Atlético de Madrid B, en el campo de Mestalla. Un grato recuerdo para él, ya que "jugar con los que fueron mis ídolos es lo máximo. También la emoción al salir del estadio, ver a tus padres llorando y decirles ‘¡Qué no pasa nada, qué era lo que queríamos desde que era chiquitito!'." Tan solo fueron 17 minutos los que pudo disputar, pero para él "lo vivido ese día es algo que nunca me va a poder quitar nadie."

Ya en el 2009 volvió a ir convocado con la primera plantilla del Atlético, esta vez al Camp Nou, por la lesión de Banega. Nos cuenta que Aguirre confió en el, aunque entre risas recordaba que "al descanso íbamos perdiendo 5-1 y me dijo: ‘ya no sales’." Además, la mala suerte llegó poco después por primera vez, cuando estaba en uno de sus mejores momentos, en forma de lesión. Confiesa que "me estaban saliendo las cosas muy bien y lo más duro fue ver que lo tienes tan cerca y se rompe de golpe; pero tampoco me paré a pensar mucho en ello, solo en recuperarme rápido para seguir."

Joshua también ha jugado en las categorías inferiores de la Selección Española, en concreto en la Sub-15, Sub-16, Sub-19 y Sub-20. Con las dos primeras llegó a disputar varios partidos, pero cuando se acercaba el Mundial de Egipto Sub-20 fue cuando se rompió los ligamentos del tobillo y el peroné, lesión que le impidó participar. Nos contaba que volvieron a ser momentos duros, pero "me recuperé muy bien, entrené a los 2 meses y 15 días, aunque me habían quitado la ficha y hasta la temporada siguiente ya no pude volver a jugar."

Fin a su etapa atlética

En 2010 acababa contrato con el Atlético de Madrid, cuando ya llevaba tres temporadas jugando en el filial. La noticia de la no renovación no le pilló de sorpresa, ya que "me dijeron que llevando tanto tiempo en el B, no me renovaban y me tuve que ir. En parte me lo esperaba, pero tampoco sé que pasó exactamente y la espinita la tengo clavada."

"Al Real Zaragoza le estoy muy agradecido" Joshua tenía ofertas de varios clubes, pero decidió irse al Rayo Majadahonda, pese a jugar en una categoría inferior. Asegura que "no me vino mal porque jugué y estaba en mi casa, pero es verdad que salir del Atlético de Madrid para irme allí no fue lo mejor de cara al futuro." Pese a ello, no se arrepiente, ya que "mi año allí me sirvió para fichar la temporada pasada por el Real Zaragoza, al que solo puedo estarle muy agradecido." Por eso, no le costó tomar la decisión y afirma que "cuando un club apuesta por ti, vas con la idea de darlo todo por esa camiseta, y ojala que pudiera hacerlo, porque ahora mismo es por lo que lucho."

Temporada pasada

El centrocampista de Vallecas asegura que venía con la idea de jugar en el B, pero siempre "pensando en que iba a hacer lo posible por terminar jugando en el primer equipo." Además, bajo su punto de vista el equipo que se había formado "era bueno y también teníamos un gran entrenador que nos hacía jugar bien y nos enseñaba mucho al tener experiencia como jugador." Pese a ello, al filial aragonés le costó mantener la categoría hasta el último partido, algo que Joshua justifica porque "pecamos de juventud contra equipos que sabían competir mejor que nosotros, aunque la situación nos sirvió para aprender mucho."

"Con la lesión tomé la actitud de nunca bajar los brazos y seguir con la misma ilusión" En el plano personal, el madrileño estaba teniendo un buen año, contaba con la confianza del entrenador y era uno de los capitanes del equipo, pero de nuevo la suerte volvió a darle la espalda y "me rompí el cruzado en el partido contra el Huracán Valencia, y eso es algo contra lo que uno no puede hacer nada más que seguir. En el momento en el que te lesionas, sí te vienes un poco abajo, sobre todo porque estaba en buen momento; pero siempre he sido fuerte de cabeza y al haber pasado por más lesiones, tomé la actitud de nunca bajar los brazos y seguir con la misma ilusión." Sin duda un ejemplo de lucha y constancia con el fin de lograr su sueño, el de ser futbolista profesional, "algo por lo que sigo luchando cada día."

Tras sufrir la lesión, Joshua bajó a recuperarse a Madrid, pero viajaba todos los fines de semana a la capital aragonesa para ver jugar a sus compañeros. Nos asegura que "empezamos a creer que se podía conseguir la salvación, porque los fichajes de enero nos vinieron muy bien y la mentalidad del grupo había cambiado. Confiábamos en nosotros y en poder cambiar la situación."

El partido de promoción frente al Conquense fue especial para todos. Él viajó con el equipo, pese a estar lesionado, "porque era capitán y ese partido no me lo podía perder. Además, la ventaja que logramos aquí nos sirvió para estar más tranquilos y unidos. Sabíamos que se iba a ganar sí o sí."

Temporada actual

El verano pasado, pese a que la lesión sufrida fue grave, "llegué para entrenar ya, porque estuve durante cinco meses trabajando ocho horas al día para recuperarme cuanto antes, pero con estas lesiones se suele aguantar un poco más por precaución." Por eso, los meses entrenando con el grupo sin poder participar le costó llevarlos, pero cuando por fin en noviembre volvió a jugar "la alegría fue inmensa, porque solo pensaba en que volvía a estar a un paso de hacer lo que siempre he querido."

"En el fútbol puede cambiar todo de la noche al día y me gusta trabajar para estar siempre disponible" Desde noviembre hasta febrero, empezó a entrar en los planes del Álex Monserrate, pero la expulsión que sufrió frente a la Gimnástica de Torrelavega dio un giro de tuerca a la situación. Joshua es consciente de que "no está siendo un buen año para mí, pero cuando salgo al campo, lo doy todo, y con eso me quedo. Ahora están contando más otros compañeros, pero no queda otra que entrenar duro y seguir para tener más minutos cuando llegue la oportunidad, porque en el fútbol puede cambiar todo de la noche al día y me gusta trabajar para estar siempre disponible si el míster lo decide." Una vez más, pese a contar menos para Jesús Solana y no ir convocado en algunos partidos, Joshua sigue luchando y entrenando al máximo nivel para poder revertir su situación y demostrar toda su calidad.

El centrocampista vallecano, asegura que el cambio de entrenador, "sobre todo a la hora de entrenar, nos ha venido bien. Hay mucha intensidad y sabemos que tenemos que estar al 100% y trabajar para mejorar y ganarnos un puesto."

En este tramo final de Liga, el filial zaragocista ocupa la 15ª plaza del Grupo II de Segunda División B y está tan solo a tres puntos del descenso, pero "sabemos que encadenar un par de victorias seguidas te saca de abajo." Además, Joshua es consciente de que "vamos a estar luchando hasta el final por salvarnos y ojalá que lo podamos conseguir finalmente, porque es para lo que trabajamos cada día."

Cambio en la cantera

"Hay buenos jugadores en el filial, pero la situación del primer equipo no es propicia para que suban a muchos canteranos" El joven futbolista cree que ahora el interés por la cantera es mayor, pero entiende que "la situación del primer equipo no es propicia para que suban a gente del filial, a no ser que no quede otra o que el nivel que haya dado algún jugador en concreto sea muy bueno. Además, nosotros también estamos peleando por mantener la categoría y sabemos que debemos tener la cabeza centrada en sacar nuestra situación adelante, sabiendo que luego todo lo que venga será un premio."

Aún así, se muestra contento por la inclusión en partidos oficiales de sus compañeros del filial Fran González, Pablo Alcolea, Tarsi Aguado y Héctor Hernández, con el primer equipo, ya que "han demostrado que hay buenos jugadores en el B, con nivel y futuro para estar más arriba." Sin embargo, asegura que "es complicado que en estas situaciones los chicos más jóvenes puedan rendir a alto nivel, porque necesitan oportunidades y algo de continuidad, y cuando la situación es tan negativa, no le puedes meter de lleno, porque no existe la experiencia y a la larga es peor para él y para el grupo."

Plano personal

El centrocampista blanquillo también tuvo tiempo para darnos a conocer algo más de su plano personal en el mundo del fútbol. Algo emocionado nos contaba que el partido más especial de su carrera, sin duda, fue "el debut en Primera División con el Atlético de Madrid, por todo lo que significó", pero tampoco puede olvidarse de "un 1-3 que le metimos el Atleti B al Real Madrid Castilla, en el que nos anularon dos goles más y yo hice uno de los tres que sí subieron al marcador. Y este año también fue especial el choque que le ganamos al Eibar en su campo, que llevaba un año y medio sin perder allí; encima pude volver a jugar y nos salió todo redondo."

Entre risas nos contaba la anécdota que más recuerda: "en Mestalla me llamó Aguirre para salir a jugar y me tenía que quitar el peto, el chándal largo y el chubasquero. En el banquillo, mientras yo me quitaba el chubasquero y la chaqueta, apareció Pernía y me empezó a quitar los pantalones. ¡Estaba deseando casi él más que yo que saliera a jugar!, y me decía 'venga, que cuánto antes salgas, más juegas', y yo no podía parar de reírme."

Además, nos confiesa que su ídolo es "Pantic. Antes llevaba el 10 por él y siempre me ha encantado su estilo de juego. Sin duda, dentro del terreno de juego me quedo con él."

20 chuts de Joshua Zapata

1. Nombre: Joshua Zapata González.

2. Edad: 24.

3. Lugar de nacimiento: Vallecas (Madrid).

4. Trayectoria deportiva: Categorías inferiores del Atlético de Madrid (hasta Atlético de Madrid B), Rayo Majadahonda y Real Zaragoza B.

5. Apodo: Joshua.

6. Quién le inculcó en interés por el fútbol: Mi padre y mi tío.

7. De no ser futbolista, ¿qué habría sido?: Seguramente habría estudiado INEF.

8. Un vicio: La Coca-Cola.

9. Un defecto y una virtud:

Defecto: Muchos, muchos… (risas).

Muchos, muchos… (risas). Virtud: Soy constante y luchador.

10. Un sueño futbolístico: Jugar en Primera División.

11. Un estadio: El Calderón, y Mestalla por haber debutado allí.

12. Un equipo: Real Zaragoza.

13. Un entrenador: Juan Eduardo Esnáider.

14. El mejor consejo recibido: Uno de mi padre, “si te caes te levantas, porque hay que seguir luchando por lo que se quiere.”

15. Jugador favorito por línea:

Portero: Roberto Jiménez.

Roberto Jiménez. Defensa: Puyol.

Puyol. Medio: Xavi Hernández.

Xavi Hernández. Delantero: Falcao.

16. ¿Con qué compañero relacionaría las siguientes palabras?:

Ídolo: Movilla.

Movilla. Promesa: Alejandro Roy.

Alejandro Roy. Humildad: Pablo Alcolea.

Pablo Alcolea. Gracioso: Forniés.

Forniés. Despistado: Carlos Hernández.

Carlos Hernández. Amigo: Héctor Hernández, pero me llevo bien con todos.

17. Fuera de los terrenos de juego:

Una película: Gladiator.

Gladiator. Un libro: No hay ninguno que me guste en especial.

No hay ninguno que me guste en especial. Un hobby: El fútbol.

El fútbol. Un lugar: Madrid.

18. Palabra que no existe en tu vocabulario: Rendirse.

19. Una frase: “La gloria se consigue luchando” y “trabajo, humildad e ilusión”.

20. Supersticiones antes de jugar: Ninguna.

Desde VAVEL queremos dar las gracias a Joshua Zapata por su predisposición e interés a la hora de realizarle la entrevista, así como desearle la mayor de las suertes para que con su trabajo y entrega pueda llegar a alcanzar todo lo que se proponga.

Entrevista realizada por: Natalia Hungría y Patricia Lambán.

Reportaje realizado por: Natalia Hungría.