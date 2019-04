Atlético de Madrid - Real Madrid: ensayo de una final con el trasfondo de otra

Doble objetivo el que buscará el Real Madrid ante el eterno rival de la capital en esta trigésimo tercera jornada de Liga: por un lado, los blancos tratarán de curar las heridas que causó el Borussia Dortmund en el partido de ida de las semifinales de la Champions League en territorio germano. La dolorosa derrota sufrida en Alemania y que obligará a los blancos a evocar una de esas míticas noches europeas en el Santiago Bernabéu el próximo martes, no podría tener un mejor prolegómeno que la victoria ante el Atlético de Madrid, que además dotaría a los de Mourinho de la moral necesaria para encarar el próximo choque europeo. El segundo gran objetivo pasa por afianzar la segunda posición en la tabla clasificatoria, que actualmente ostenta el Real Madrid a tan solo 3 puntos de los 'colchoneros'. Con el FC Barcelona prácticamente vestido de campeón, los dos equipos madrileños tratarán de asegurar la única vía directa a Europa para la próxima temporada.

Si el Madrid puntúa establecerá su mejor racha histórica en el Vicente Calderón; 12 partidos sin perder, uno más que en el Bernabéu ante los rojiblancos

No pudo el Real Madrid acabar con su particular maldición en Alemania y tratarán, en esta ocasión de que tampoco su 'enemigo' de la capital madrileña haga lo propio con la suya. Los rojiblancos suman ya once derbis consecutivos en el Calderón sin conocer la victoria y un total de 24 (entre Liga y Copa). Además, si los madridistas logran puntuar en el coliseo rojiblanco superarán la mejor racha histórica de partidos consecutivos sin caer ante su rival del Manzanares, una marca que por ahora es idéntica en el Santiago Bernabéu y en el propio Calderón y que asciende ya a a once partidos consecutivos en cada uno de los dos estadios. Esta ocasión, sin embargo, se presenta como una de las mejores para los de Simeone de dar carpetazo a una racha excesivamente larga para los suyos, pues al igual que sucediera con el último 'Clásico' liguero que enfrentó a Real Madrid y FC Barcelona -los 'merengues' habían de remontar entonces ante el Manchester United-, también este derbi se presenta en un plano secundario, habida cuenta de que todas las prioridades blancas pasan por el partido del próximo martes, con lo que probablemente eso lleve implícito en la alineación de Mourinho.

El Real Madrid, sin Cristiano

Con las urgencias exigidas en la Champions League tras el citado descalabro en Alemania, es de esperar que el técnico portugués del Real Madrid reserve a varios de sus hombres más importantes de cara al partido de vuelta de las semifinales europeas el próximo martes. Es lo que, además, el luso ha venido haciendo durante el desarrollo de un campeonato liguero que en la presente temporada se le escapó demasiado pronto al Real Madrid, merced del nefasto arranque que cosecharon los blancos; un arranque que ni siquiera ha podido solventarse con la impecable marcha del equipo en este 2013, que se salda hasta la fecha con 12 victorias, dos empates y tan sólo una derrota, la sufrida ante el Granada con autogol de Cristiano Ronaldo.

El portugués, aquejado de un pinchazo en el muslo, forzará para estar ante el Borussia

Precisamente el jugador portugués será una de las grandes ausencias en el partido del Vicente Calderón. El protagonismo relegado que los blancos le han conferido a la Liga en la actual campaña, había propiciado que el crack luso partiese del banquillo en alguna ocasión, reservándose para llegar en óptimo estado de forma a cada una de las citas europeas que los madridistas han ido encarando hasta hoy. No obstante en esta ocasión tampoco saltará como suplente de lujo, pues el goleador madridista está tocado y por tanto, el cuerpo técnico de su equipo le mantendrá entre algodones hasta el decisivo encuentro del martes. Cristiano Ronaldo sufrió un pinchazo en el muslo de su pierna izquierda durante el calentamiento previo al partido del pasado miércoles, pese a lo cual disputó los 90 minutos del mismo y además anotó un gol que podría darle la vida a los suyos de cara al choque de vuelta. El jugador luso siguió aquejado de sus dolencias al concluir el partido en Alemania y será, por tanto, baja segura ante el Atlético de Madrid. Tampoco estará Marcelo, que caía lesionado en el último partido de Liga frente al Betis.

La delantera, sin embargo, no es la única línea que puede verse afectada por las bajas o las sustituciones, ya que al parecer, Álvaro Arbeloa ha recaído de su lumbalgia y no podrá estar tampoco en el derbi de la capital madrileña. El lateral blanco fue baja por sanción en el partido de ida de semifinales en Liga de Campeones, lo que le concedía un descanso obligatorio y aprovechable para recuperarse de sus dolencias; pese a que la evolución iba por buen camino, finalmente el jugador ha recaído y además de ser baja segura ante el Atlético de Madrid, es probable que tampoco llegue al vital encuentro del martes. En contraposición a esto, el que sí puede llegar es Michael Essien, que además ha entrado en la convocatoria. El ghanés se retiraba sustituido en el partido de vuelta frente al Galatasaray en los cuartos de final de la Liga de Campeones, aquejado de una lesión que, en principio, parecía menos de lo que finalmente resultó ser. Así, Essien podría ocupar el lateral diestro, concediéndole descanso a Sergio Ramos, que se quedaba fuera de la lista de 19 que ofreció Mourinho. La presencia de Raúl Albiol podría servirle también a Raphaël Varane para hacer lo propio, permitiendo así a Mourinho alinear para el martes a la que ha terminado siendo su pareja de lujo en el centro de la zaga. El gran 'quebradero de cabeza' para el técnico portugués viene con el lateral zurdo: con Marcelo lesionado y Coentrao en reserva para el próximo martes -tampoco el luso ha entrado en la lista de convocados- las opciones se reducen y en esta ocasión podría ser Nacho el que ocupe plaza ahí.

Por último, también la pareja de centrocampsitas conformada por Xabi Alonso y Sami Khedira podría descansar, al menos de inicio, en el derbi liguero. El jugador del filial Casemiro ha venido entrenando con la primera plantilla en estas últimas sesiones y eso, sumado a las buenas sensaciones que dejase en su debut frente al Betis, le convertían en una sólida posibilidad de cara a estrenarse en el Vicente Calderón, aunque finalmente José Mourinho optaba por no añadirle en la convocatoria. También Luka Modric es siempre una alternativa a un centro del campo en el que puede modificar su posición desde un rol más organizativo hasta uno más ofensivo, donde se mueve -en este último- especialmente bien. En la delantera, por su parte, Mourinho podría optar, tanto por Gonzalo Higuaín como por Karim Benzema. El último en ocupar plaza en el 'once' fue el argentino, que no estuvo especialmente acertado en Dortmund.

El Atlético, con Falcao... y Diego Costa

El Atlético de Madrid es plenamente consciente de que las prioridades blancas pasan ahora mismo por Europa, una realidad que coloca a los rojiblancos en una situación perfecta para acometer el final a una maldición de pesadilla. Los nuevos aires que el 'Cholo' Simeone trajo al conjunto del Manzanares son más que evidentes y por primera vez en varios años, los 'colchoneros' pugnan por entrar en la Champions League desde la vía directa que únicamente conceden los dos primeros puestos de la clasificación. Deshechada la primera plaza que ocupa desde el inicio el inminente campeón -el FC Barcelona-, los atléticos no han dejado de rondarle a la segunda posición en la que pueden igualar a los blancos hoy a número de puntos.

El Comité de Competición le retiraba a Diego Costa la amarilla que acarreaba ciclo de amonestaciones

A diferencia de su rival de la capital, el equipo rojiblanco dispondrá de prácticamente todas sus bazas para hacer frente al Real Madrid. Con Falcao como máximo goleador con 25 goles, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo (31) y Messi (42), el colombiano tratará de aprovechar la buena racha goleadora en la que llega a esta recta final del campeonato para incrementar su cuenta particular ante los blancos, que se reduce a un gol en dos partidos en los que además, 'el Tigre' no conoció la victoria. Otro de los que también estará listo para la cita con el Real Madrid será el segundo máximo goleador del conjunto 'colchonero', Diego Costa. El brasileño había visto la cartulina amarilla en el pasado encuentro de Liga frente al Sevilla. Según señalaba el acta arbitral, el jugador rojiblanco había sido apercibido en el minuto 57 del último encuentro por "derribar a un contrario en la disputa del balón", una tarjeta amarilla que le valía para cerrar un ciclo de amonestaciones y ser, por tanto, baja notable ante los blancos. El Atlético, sin embargo, recurrió al Comité de Competición y este retiraba la última cartulina, permitiendo así la presencia del brasileño en el derbi.

Quien también estará será Thibaut Courtois; seguramente, uno de los que más celebrará la ausencia del crack del Real Madrid, Cristiano Ronaldo; no en vano, el portugués tenía en la figura del guardameta belga a una de sus 'víctimas' predilectas, con quien además afina de manera especial el particular cañón que posee en su diestra para batir al portero rojiblanco mediante demoledores disparos de falta directa. En Liga, guardameta y delantero se han visto las caras un total de tres veces, saldándose esos duelos con 6 goles en favor del '7' blanco (dos de esos goles llegaron de falta directa, convirtiendo a Courtois en el segundo portero, junto a Gorka y Zürich Leoni) que más goles de falta directa encaja del portugués. Curiosamente el primero en esta particular clasificación es su ahora compañero de equipo, Diego López, que aún respirará más aliviado, si cabe, que el propio Courtois.

Así las cosas, la única baja que presentará el conjunto de la ribera del Manzanares es la de Arda Turan por lesión. El turco sufre un esguince en su tobillo de grado II, tal y como confirmase la resonancia magnética a la que era sometido, tras lo cual se estipulaba un periodo de baja de tres semanas.

La maldición rojiblanca

El Atlético acumula 24 derbis sin vencer al Madrid

Pocos podían imaginar aquel 30 de octubre de 1999 que la contundente victoria rojiblanca en el Santiago Bernabéu por 1-3 supondría el inicio de una maldición que parece eternizarse para la parroquia 'colchonera'. Veinticuatro derbis después, el Atlético sigue sin recordar cómo sabía un triunfo ante el eterno rival en una serie de partidos cuyos números hablan por sí solos. Cincuenta y dos goles del Real Madrid por 18 del Atlético; nueve victorias consecutivas para los blancos después del último encuentro en el que los rojiblancos lograron puntuar: corría la temporada 2009/10 y los 'colchoneros' apelaban al final de una racha negra en su particular historia con un empate a uno que, finalmente, no acabaría convirtiéndose en un resultado favorable a ninguno de los dos equipos; especialmenlte para los rojiblancos. En el balance global: 18 victorias para los blancos y 6 empates.

Los últimos goles que le sirvieron al Atlético de Madrid para rubricar un triunfo ante el eterno rival fueron el doblete del carismático jugador, Jimmy Floyd Hasselbaink y el definitivo de Joseo Mari, que servían a los 'indios' para neutralizar el tempranero gol que Fernando Morientes había hecho subir al marcador en el minuto 8. Desde entonces y como respuesta a aquello, el Real Madrid ha tomado el Calderón en un total de 10 ocasiones, además de los empates que han prolongado su condición de invicto en territorio 'colchonero' desde la campaña 99/2000. En la noche de hoy, los atléticos esperan poner fin a la particular travesía por el desierto, para lo que, probablemente se les presente una de las mejores ocasiones a tenor del panorama anteriormente descrito.

La 'racha maldita'

Fecha Competición Equipo local Resultado Equipo visitante 01/12/2012 Liga Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid 11/04/2012 Liga Atlético 1-4 Real Madrid 26/11/2011 Liga Real Madrid 4-1 Atlético de Madird 19/09/2011 Liga Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid 20/01/2011 Copa Atlético de Madrid 0-1 Real Madrid 13/01/2011 Copa Real Madrid 3-1 Atlético de Madrid 07/11/2010 Liga Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid 28/03/2010 Liga Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 07/11/2009 Liga Atlético de Madrid 2-3 Real Madrid 07/03/2009 Liga Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid 18/10/2008 Liga Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid 20/01/2008 Liga Atlético de Madrid 0-2 Real Madrid 25/08/2007 Liga Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid 24/02/2007 Liga Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid 01/10/2006 Liga Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid 04/03/2006 Liga Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid 15/10/2005 Liga Atlético de Madrid 0-3 Real Madrid 21/05/2005 Liga Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid 09/01/2005 Liga Atlético de Madrid 0-3 Real Madrid 17/04/2004 Liga Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid 03/12/2003 Liga Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid 15/06/2003 Liga Atlético de Madrid 0-4 Real Madrid 19/01/2003 Liga Real Madrid 2-2 Atlético de Madrid 18/03/2000 Liga Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid 30/10/1999 Liga Real Madrid 1-3 Atlético de Madrid

Números de los dos equipos en Liga 2012/13

Posibles 'onces'

