Pablo Alfaro: "No he reconocido al Leganés en la primera parte"

Pablo Alfaro pasó por rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante el filial del Rayo Vallecano, asegurando así, a falta de que la RFEF aclare la stituación del Real Madrid C, los puestos de playoff.

"Nos ha costado mucho. La primera parte de mi equipo no me ha gustado nada. No reconocía a mi Leganés. Hemos tenido mucha falta de intensidad, muy lentos, le estábamos dando mucha vida al rival cuando nosotros no somos ese tipo de equipos. Y el Rayo Vallecano B es un equipo que desgraciadamente está con la soga al cuello, es su penúltima oportunidad, y si les dejamos, son chicos que son capaces de hacerte daño", afirmaba Alfaro, criticando la primera parte de su equipo.

"Es posible que nos hubiéramos merecido ir perdiendo al descanso" "Es posible que nos hubiéramos merecido ir perdiendo al descanso", aseguraba. "La charla al descanso ha sido la que ha tenido que ser, y en la segunda parte ha faltado cambiarnos la camiseta para ver que era otro equipo totalmente distinto. No era ningún desajuste táctico, era simplemente que no estábamos a nuestro nivel, y en la segunda mitad ya hemos tenido hasta cinco ocasiones de gol claras. Esto nos tiene que servir de aprendizaje", comentó Alfaro, después de ver efectivamente como el Leganés cambió la cara al partido en la segunda mitad, siendo un equipo con mucho más ritmo.

Acerca de los puestos de playoff ya asegurados a falta de que la RFEF aclare si el Real Madrid C podrá jugar o no (todo apunta a que no), Alfaro dijo que "estamos seis o siete equipos implicados esperando a que la RFEF diga algo. No sé a que está esperando, supongo que esta semana anunciará mediante alguna circular algo. Hoy podríamos estar celebrando ser equipo de playoff, pero todavía no lo podemos hacer, y no podemos conceder absolutamente nada. Otros equipos con esta primera parte, nos liquida", afirmó.

"Rubio ha estado enchufado desde el minuto 1 al 90" Rubio, portero suplente del Leganés que hoy jugó sustituyendo al sanconado Falcón, hizo un gran partido y salvó al equipo en varias ocasiones. "Manolo Rubio ha sido de los pocos futbolistas del Leganés que ha empezado a jugar el partido desde el minuto 1 hasta el 90", comentaba Alfaro en relación a que el equipo salió 'dormido' en la primera mitad. "Mi felicitación, porque no es fácil, y menos siendo un portero, y ha sido una de las claves para que el equipo haya conseguido hoy los tres puntos".

Sobre Domingo Mora, central que hoy sustituía a Víctor Gómez, y que marcó además el segundo tanto del pratido, Alfaro lo felicitó alabándolo diciendo que "a nivel defensivo ha sido de lo más acertado del equipo. Es un premio para él, y casi todos los partidos está cumpliendo muy bien. Es para felicitarlo".

"Vamos a competir al máximo nivel hasta el final" El Leganés, por tanto, a sabiendas de que los playoffs están en la mano, podría permitirse el lujo de reservar jugadores, o probar cosas nuevas, pero Alfaro tiene claro que "nuestra idea va a ser el competir al máximo nivel, y si podemos quedar primeros, vamos a ir a quedar primeros. Y si no, segundos. Ni terceros ni cuartos. Tendré que ver qué futbolistas pueden ayudarnos, y todo el que juegue será para ayudarnos en el futuro", comentó.

Por último, al Leganés le quedan tres partidos: Ourense fuera, Caudal en casa, y Avilés a domicilio. Esos partidos fuera de casa pueden ser importantes para remtar la segunda posición, y coger confianza fuera de casa para las importantes eliminatorias de playoff. "Nos quedan rivales que están luchando para intentar no bajar, y nos complicarán la vida todo lo que puedan. Para nosotros lo mejor sería que los rivales tuvieran todo resuelto, porque la intensidad baja y eso se nota, pero nosotros no podemos bajar la intensidad porque nos jugamos mucho, y hay una importancia muy grande para la fase final, para poder quedar en una posición o en otra", finalizó Alfaro.