Real Sociedad - Valencia: la otra final de Champions

El duelo que disputarán Real Sociedad y Valencia en San Sebastián ha cobrado una trascendencia capital por la situación clasificatoria de ambos contendientes. Con permiso del derbi madrileño y la última visita del Barcelona a 'La Catedral', uno de los partidos de la jornada no es otro que el de Anoeta. Tanto vascos como valencianos se baten por lograr la tan ansiada cuarta plaza, aquella que no ha tenido dueño durante toda la temporada y que en el tramo final parece estar aferrado el cuadro txuri urdin ante la decadencia malaguista y la insistencia ché. Una posición que da la opción a poder estar con los mejores, a escuchar esa música celestial y a volver a jugar en el horario de las 20:45; una posición que además es vital en la planificación de la temporada por el montante económico que aporta.

La entidad de la capital del Turia tratará de hacerse con esa plaza para estar otro año disputando la máxima competición continental, al menos en su fase previa. Para ello llegan a Donosti mermados debido a las bajas por lesión en mediocampo (Canales y Tino Costa), aunque principalmente en la zaga. En cambio, la ausencia que marcará el choque no es otra que la de Antoine Griezmann, el francés se perderá el partido más importante de la temporada para su equipo al cumplir el ciclo de tarjetas amarillas y a pesar de las reclamaciones de la entidad vasca. Enfrente, tampoco estará su compatriota en el centro de la zaga, pues Rami fue baja de última hora en la víspera del partido. La presión está en el bando visitante, así lo afirman tanto Montanier como un Valverde que no la elude, es más, afirma que con presión rinden más.

Sin Griezmann, pero con fútbol

La Real Sociedad tiene un gran hándicap, uno de los que abre la lata y uno de los jugadores con más talento de la competición. El joven futbolista galo es tan trascendente como precoz en el devenir de su equipo por la calidad que rebosa en cada una de sus acciones. Se ha erigido en la figura mediática y en el icono de un equipo que juega partiendo del estilo que desprende el de Mâcon, atrevimiento y calidad. Un conjunto ofensivo que necesita el desequilibrio y la verticalidad que aporta el '7' realista, pero que no podrá estar ante los ché por acumulación de tarjetas amarillas; eso sí, a pesar de los recursos presentados por la entidad vasca. Aún así, los de Philippe Montanier tienen aptitudes suficientes como para plantar cara al cuadro blanquinegro, y así lo han venido demostrando durante toda la temporada.

Un equipo basado en el ataque y construído para ello, que en sus partidos aporta un componente atractivo para el aficionado, a la par que efectivo. Asimismo, la voracidad que presenta de cara a la meta contraria es más que destacable. Tanto, que se trata de la tercera escuadra con mayor bagaje anotador, igualando los 57 tantos del Atlético de Madrid y muy por debajo de las estratosféricas cifras de Barcelona y Real Madrid (99 y 83 goles, respectivamente). Algo que no es fruto de la casualidad, pues los de Ernesto Valverde se encontrarán enfrente con el tercer equipo con mayor acierto contra la meta contraria. No avisan, disparan y aciertan una de cada dos veces entre palos, y una de cada seis a gol. Además se trata de un conjunto sólido, sin demasiadas fisuras en defensa a pesar de no recibir demasiadas tarjetas y ser el único en la Liga BBVA con un único expulsado en lo que llevamos de competición.

"Nuestra presión es positiva", Montanier

Valverde lo indicaba el viernes, avisando del potencial de un equipo que "juega muy bien" y que por el "estado de confianza en el que están, siempre se atreven a hacer cosas y les sale bien". No escatimaba en elogios el técnico cacereño hacia los blanquiazules, merecidos por el tiempo que llevan en la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Y es que, el propio preparador ché no sabe lo que es pisar suelo Champions desde que se sentó en el banquillo de Mestalla, algo que sí conoce su homónimo en la banda, Montanier. "De la Real me preocupa que tiene una línea de arriba con mucha movilidad", decía Valverde acertadamente, ya que la gran movilidad de Vela junto a Xabi Prieto y 'Chory' Castro -quien se presupone como sustituto de Griezmann- es lo más destacado de los vascos. Illarra, ya recuperado, será quien ponga la creatividad en la medular, siempre acompañado de un trabajador y rocoso Markel. En defensa volverá De la Bella al lateral izquierdo para cerrar una línea que ha dotado de gran seguridad a un equipo ganador, compuesta por Carlos Martínez, Mikel González e Íñigo Martínez,

Dudas por lesión, convencimiento por objetivos

El Valencia llega a San Sebastián con un objetivo marcado, claro y sin opciones de cambiarlo: llevarse los tres puntos. Los ché se encuentran ante el segundo round de un combate que empezó siete días atrás ante un púgil de envergadura, uno de los más potentes del viejo continente y que venía de ser golpeado por un poderoso contendiente teutón cuando ya se sabían vencedores. La batalla anímica vivida en la capital del Turia cayó del lado de los locales gracias a los cinco minutos más fulgurantes, emocionantes y arrolladores de la entidad valencianista en los últimos años. Cuando más complicadas se ponían las cosas, en el momento que peor podían llegar los partidos clave por la cuarta plaza; el equipo sacó lo mejor que tenía y bajo la batuta de un excepcional y controvertido Éver Banega, pasó por encima del Málaga. Esa era sólo la primera parte de un combate que en la noche del domingo 28 de abril, cerca de la playa de la Concha, caerá del lado de uno u otro para dejar más cerca el objetivo marcado desde que el curso comenzase un domingo de agosto en el Santiago Bernabéu.

En el plano anímico, el trascendental duelo contra la Real llega en el mejor momento y así lo atestigua el comandante de un barco que justo una vuelta después marchaba a la deriva y tuvo que arribar para coger el timón y virar el rumbo: "Cuando tenemos presión generalmente rendimos mejor". Eso dijo Valverde, y parece que así es, pues siempre que la nave blanquinegra parece caer todo cambia y despega para sorprender a todos. Un equipo que desde la llegada del "txingurri" tiene un estilo, una identidad de juego marcada y que está cosechando sus frutos en forma de puntos y respaldo social. Con un Parejo vital en mediocampo, así como la siempre deseable calidad de un Banega, que inspirado puede manejar los partidos a su antojo (véase partido contra el Málaga). Canales no podrá proseguir con su línea ascendente de juego que venía mostrando, pero Feghouli a buen seguro que aportará esa chispa, frescura y verticalidad tan apreciada en campo contrario. Con Jonas y Soldado arriba todo parece bien amarrado, pero los problemas llegan en la defensa central con Rami lesionado y sin poder ser de la partida junto al reconvertido Mathieu. Así pues, parece que un recuperado Ricardo Costa suplirá la baja del '4' ché para cerrar una zaga con Joao por el perfil diestro y Cissokho, tras su gran partido la semana pasada, en el perfil zurdo.

"De la Real me preocupa la confianza que tienen", Valverde

"El partido contra el Valencia es el más difícil", decía Philippe Montanier días antes de que llegase el trascendental choque. El técnico galo tiene claro que las opciones de un equipo que hace meses no pensaba ni por asomo en estar sumido en batallas como estas pasan por desquitarse de presión, pues "ellos (Valencia C.F.) están acostumbrados a jugar la Champions todos los años". En cierto modo tiene razón, ya que, si bien la Real haga lo que haga estará finiquitando una temporada de ensueño, la entidad de la avenida de Suecia no tiene otro objetivo que no sea clasificarse para la Champions League. Más si cabe teniendo en cuenta lo que rodea al club, un reino de incertidumbre del que parece no encontrar una salida nítida. A pesar de ello, una temporada más tiene opciones de estar entre los mejores y con bajas, sí, pero con el convencimiento y el respaldo de ser superiores afrontarán el duelo en Anoeta con garantías.

Antecedentes

El partido entre Real Sociedad y Valencia es uno de los clásicos de la máxima categoría del fútbol español y así lo atestiguan el casi cuarto de bicentenar de duelos entre ambos. Un total de 123 partidos han disputado entre sí chés y txuri urdines, con un balance más que decantado para el conjunto mediterráneo por la gran cantidad de victorias (54) logradas frente a los vascos. Por su parte, los donostiarras se impusieron 38 veces y dejando así una cifra pareja para las igualadas entre ambos (31).

Queda ya muy lejos el 27 de diciembre de 1931, aquel día en el que se vieron por primera vez las caras realistas y valencianistas en el viejo feudo blanquiazul de Atocha. Ese día los ché sufrieron el mayor correctivo a manos de los vascos al caer por 7-1, pues hasta la 85/86 no volverían a lograr una ventaja tan abultada (seis goles de diferencia). Eso sí, la venganza se sirve fría y dos años después la entidad valenciana repitió el resultado cosechado aquel diciembre del 31, aunque esta vez sería con la luna de Valencia como testigo.

Asimismo, no es raro ver al cuadro blanquinegro imponerse a orillas del Atlántico contra la Real, a pesar de que no ha pasado nunca del 0-3. Bien es cierto que el partido de esta noche será competido, pero los valencianistas las tienen consigo vista la historia reciente y las tres victorias en las cuatro últimas visitas. Un doblete de Mario Regueiro para voltear el marcador en 2006 y poner el 1-2 definitivo comenzaría la racha. Un hecho, el de remontar, que muchos integrantes actuales de la plantilla tendrán presente por lo acontecido en 2011 con goles de Tino Costa (que no jugará por lesión) y Aduriz en el descuento.

Así llegan

Lejos queda ya el 6 de enero y aquella última derrota del cuadro dirigido por Montanier en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Desde entonces un total de catorce partidos sin conocer la derrota, con ocho victorias y seis empates que suman un total de 30 puntos. Aunque obviando el resultado de un campo como el de los blancos, tendríamos que trasladarnos hasta el 4 de noviembre en Anoeta contra el Espanyol para ver un encuentro perdido por la Real Sociedad. Lejos quedan así las diez primeras jornadas con un pobre bagaje de diez puntos de treinta posibles. Lo más inmediato es el partido disputado seis días atrás en el Reyno de Navarra con empate a cero frente a Osasuna, una igualada final que contrastaba con la complicada victoria en Vallecas (0-2) y el contundente 4-2 endosado al Málaga en su último partido disputado en Anoeta. Más atrás, un empate en Cornellà-El Prat lidiando con un resurgido Espanyol y una goleada al (4-1) Valladolid en casa.

Por su parte, el Valencia tiene algo más reciente lo que es caer derrotado -aunque un mes y medio sin perder para muchos puede ser demasiado-, pues en Bilbao caería por la mínima en un partido que podría haberse decantado del lado ché. Desde ahí no se sabe lo que es perder en la capital del Túria, aunque tampoco se sabe lo que significa salir triunfador a domicilio con sendos empates ante Atlético de Madrid (1-1) y Espanyol (3-3). Y es que los ché llevan sin vencer fuera de casa desde el 9 de febrero en Vigo (0-1), y aquel duelo contra el Celta no fue ni mucho menos fácil. Otra historia es cuando aparecen en Mestalla, con victorias ante Betis (3-0), Valladolid (2-1) y Málaga (5-1); esta última para que Valencia volviese a ser la capital del gol un año después. Así pues, el cuadro de Ernesto Valverde tratará de volver a vencer a domicilio, en un campo que se antoja complicado.

Estadísticas Liga BBVA 12/13

Real Sociedad Valencia 32 Partidos 32 57 Goles Marcados 52 39 Goles encajados 46 1.78 Promedio de Goles 1.62 1.22 Promedio de Goles Encajados 1.44 375 Faltas 375 80 Tarjeta Amarilla 106 1 Tarjeta Roja 7 52.5% Posesión 53.2% 13812 Pases totales 13192 78.4% % de pases buenos 80.3% 65.5% % pases buenos en campo contrario 69.4%

Ases a seguir

Vela : el futbolista mexicano es uno de los futbolistas más desequilibrantes y decisivos de su equipo, podría decirse que junto a Griezmann, quien no podrá participar. En su segunda temporada vistiendo los colores realistas a préstamo por el Arsenal, se está asentando y demostrando la calidad que tanto prometía con la selección 'tica', en sus categorías inferiores. Conoce bien la competición española por su pasado en Osasuna y Salamanca, aunque hasta la campaña actual no había conseguido ser realmente trascendente para sus conjuntos. Pero al fin, ha podido sonreír.

Cerca de la quincena de goles, es el encargado de abrir la lata donostiarra (5 veces fue el primer goleador de su equipo) y de cerrarla (en 5 ocasiones fue el último en marcar). Su trascendencia es vital para un equipo que ha conseguido aúparse hasta la cuarta posición y pelear por entrar en Champions League la próxima campaña. Rápido, zurdo y hábil. Representa esa espontaneidad y atrevimiento que está demostrando su equipo durante toda la temporada, eso sí, ante el Valencia no contará con su inseparable socio galo, Antoine.

Jonas : enrrachado, no hay otra palabra para poder describir la situación actual de 'O detonador'. El '7' ché no termina de cuajar en una afición que esta temporada no le ha puesto fáciles las cosas, hasta el punto de marcar sobre la bocina para dar tres puntos y dirigirse a la grada para celebrarlo con la mano en la oreja. Criticado, pero rindiendo y con cifras. Al fin y al cabo, a los hombres de ataque se le piden números en forma de goles, pues en su mano está el bagaje ofensivo de todo un conjunto. Compañero de Soldado en los últimos metros, se entiende a la perfección con el valenciano.

Se mueve entre líneas, en la mediapunta tiene total libertad y aparece por toda la parcela de tres cuartos de campo. Su juego cobra mayor trascendencia sin balón, por la movilidad de sus acciones y la creación de espacios para sus compañeros mediante sus desmarques. Eso sí, cuando tiene el cuero en sus botas desprende calidad y clase. Brotes de técnica y determinación ante la portería, pues desde el 17 de febrero siempre que fue titular marcó. Zaragoza, Levante, PSG, Betis, Atlético de Madrid, Valladolid y Espanyol han sido sus víctimas. ¿Será la Real Sociedad el siguiente equipo en añadir a la lista?

Convocatorias y posibles onces

Real Sociedad

Porteros : Bravo, Zubikarai.

: Bravo, Zubikarai. Defensas : Carlos Martínez, Dani Estrada, Mikel, Íñigo Martínez, Ansotegi, Cadamuro, De la Bella.

: Carlos Martínez, Dani Estrada, Mikel, Íñigo Martínez, Ansotegi, Cadamuro, De la Bella. Centrocampistas : Markel, Rubén Pardo, Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto, Chory Castro.

: Markel, Rubén Pardo, Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto, Chory Castro. Delanteros: Agirretxe, Vela, Ifrán.

Valencia

Porteros : Diego Alves, Guaita.

: Diego Alves, Guaita. Defensas : Cissokho, Mathieu, Joao Pereira, Ricardo Costa, Víctor Ruíz, Barragán.

: Cissokho, Mathieu, Joao Pereira, Ricardo Costa, Víctor Ruíz, Barragán. Mediocentros : Albelda, Feghouli, Piatti, Guardado, Viera, Bernat.

: Albelda, Feghouli, Piatti, Guardado, Viera, Bernat. Delanteros: Jonas, Valdez, Soldado.

