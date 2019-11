El silbato de Pérez Lima: el fair play

Esta jornada número 33, ningún jugador ha sido expulsado, se han mostrado 49 cartulinas amarillas y tan sólo se han señalado 2 penaltis, es decir, ha reinado el Fair Play. Los árbitros han estado a un gran nivel, solo algunos errores de apreciación no pueden dañar la imagen del colectivo, en especial el arbitraje de Pérez Lasa en el Vicente Calderon, es una pena que tenga que jubilarse por su DNI, y no por su trabajo sobre el terreno de juego. ¡Felicidades joven!

El Fair Play

Desde todos los ámbitos se reconoce que la práctica de la actividad física y el deporte constituye un factor de integración social y una fuente de salud y bienestar tanto física como psicológica; esto permite enriquecer a los individuos y a las sociedades a través del intercambio y la convivencia de las personas por medio de los valores positivos que transmite.

El fútbol como cualquier deporte institucionalizado se rige por un reglamento. Este reglamento es de aplicación a todos aquellos que lo practican, desde el árbitro que es el encargado de que se cumpla, a los jugadores que se rigen durante el desarrollo del juego y entrenadores, pasando por los aficionados que para poder entender el juego tienen que conocer las reglas del mismo.

Las reglas de juego son las grandes desconocidas del fútbol

Aunque pueda parecer algo increíble las reglas de juego son las grandes desconocidas de este deporte-espectáculo-negocio acontecimiento social, que a día de hoy es el fútbol. Los culpables de esta situación somos todos, desde el aficionado que protesta e incluso insulta delante de su hijo, sin haber tenido nunca entre sus manos un reglamento de fútbol (experto de oídas), hasta los dirigentes, jugadores y entrenadores a los que, por desgracia, los niños copian todo lo que hacen y no saben el daño que están haciéndoles a ellos y a este deporte.

El juego limpio significa mucho más que el simple respeto de las reglas. Abarca los conceptos de amistad, de respeto del adversario y de espíritu deportivo. Es más que un comportamiento, un modo de pensar.

La clave del juego limpio es que los jugadores enseñen a superar las diferencias raciales, lingüísticas y culturales jugando juntos. Más allá de los orígenes, africanos, asiáticos o europeos, significa sentir que se te juzga por tus cualidades como jugador, siempre que juegues bien para el equipo. Ahí reside la belleza del juego limpio.

Hay que ser un buen ejemplo para los más jóvenes, que todo lo copian

Siempre debemos recordar que nuestro hijo es una persona que se educa haciendo deporte, donde lo importante es cómo lo hace, y no qué consigue, siendo fundamental aquí si se divierte, si aprende, si es bueno para la salud, si se enriquece con la relación que mantiene con otros deportistas, entrenadores, árbitros, padres de otros deportistas, etc. En definitiva, pretendemos ser una ayuda y un buen ejemplo para ellos.

Respetándonos y apoyándonos mutuamente en el papel que cada uno desempeña en relación con vuestro hijo/a y comunicándonos permanentemente entre nosotros conseguiremos la mejor garantía para la formación deportiva de nuestros hijos.

El día 2 de mayo en el auditorio de Torrevieja

Impartiré una conferencia sobre el Fair Play, estará dirigida para todo el público que quiera asistir, pero en especial para practicantes del fútbol y amantes de este deporte como son los jugadores, entrenadores, directivos, madres, padres y demás gente del deporte. Estáis todos invitados.

Partidos con polémica

ATLÉTICO MADRID – REAL MADRID

Pérez Lasa junto a sus árbitros asistentes controlaron el encuentro en los primeros quince minutos con tres cartulinas amarillas que fueron suficientes para que los jugadores entendieran que no pensaba perdonar ninguna conducta antideportiva, que tenían que jugar a fútbol y dejarse de actitudes no correctas durante el encuentro.

En el minuto 59, se pide fuera de juego de Falcao, al mirar las imágenes de televisión podemos apreciar que está un poco más adelantado el jugador del Atlético, pero a mí me gustan los árbitros asistentes que arriesgan en estas jugadas dejando continuar, seguidamente se pide penalti de Essien sobre Falcao, no hay pena máxima, por mucho que paremos la imagen y analicemos quien le da a quien, no está claro quien da la patada, esto es fútbol.

Los colchoneros pidieron penalti sobre Diego Costa y los merengues amarilla por fingir penalti, el árbitro acierta en no hacer nada y dejar continuar, hay contacto pero no penalti, al haber contacto se recomendó desde el Comité no amonestar, siempre que hay contacto el Comité de competición anula la amonestación.

Perfecto arbitraje de Miguel Ángel Pérez Lasa un joven de 45 años, que dio toda una lección de arbitraje, sacó el manual de cómo hay que dirigir un Derby y sin poner la mano por encima de los jugadores, ni reírles las gracias, siempre respetando su trabajo y entendiendo su nerviosísimo. Se mostró tranquilo y sereno, actuando en los momentos que el juego lo requería.

Una vez controlado el encuentro dejó que los jugadores siguieran a lo suyo, jugar al fútbol, consiguió ganarse el respeto de los deportistas y aficionados. ¡Qué pena que se tenga que jubilarse cuando mejor está!





ATHLETIC – BARCELONA

Siempre me preguntan : Lima, ¿en qué campo tienes los mejores recuerdos? No tengo ninguna duda al contestar siempre que en San Mamés. En ''la catedral'', el fútbol se vive de forma diferente. En esta jornada pudimos ver, nuevamente, otro gran encuentro, desde el minuto 1 al 90, intensidad máxima sin un segundo para la tregua, guerra deportiva en toda regla. La grandeza de esta afición la pudimos ver cuando Messi saltó al terreno de juego y fue recibido con aplausos.

Iglesias Villanueva realizó un buen arbitraje en la catedral. Los jugadores se comportaron correctamente dedicándose a jugar y olvidándose del árbitro. La única jugada polémica fue un forcejeo de Alexis en el área vasca que los jugadores catalanes pidieron penalti, que nunca existió, el fútbol es un deporte de contacto y éste está permitido.





MÁLAGA – GETAFE

Partido muy igualado el disputado en La Rosaleda, lo ganó el mejor sobre el césped. El Málaga se hizo con el control del medio campo y esto le dio mayor profundidad a su juego pero un buen encuentro siempre va acompañado de polémica y ésta se hizo presente en dos acciones, una por cada bando.

La primera fue en una acción invalidada por fuera de juego que acabó en gol de Isco. En estas jugadas al límite siempre me gusta ver a los árbitros asistentes que dejen seguir pero no existió fuera de juego.

Y la segunda, en el minuto 87, una mano de Weligton, muy complicada de ver sobre el campo, jugada muy rápida de carambola que en directo ni me percaté de la mano, pero en las imágenes de televisión se puede observar que hay mano, jugada clara para introducir tecnología en el arbitraje.





VALLADOLID – SEVILLA

La polémica del encuentro fue el penalti señalado por Undiano Mallenco a instancias de su árbitro asistente, los jugadores del Valladolid protestaron la decisión del árbitro pero el colegiado acierta porque hay mano. Si quieres saber mi opinión sobre las manos lee mi articulo: la locura de las manos en el fútbol.

Muy buen arbitraje de Undiano junto a sus árbitros asistentes, dejando que el peso del encuentro lo llevasen los jugadores y dejándose ver solo en aquellas acciones que era necesaria la figura del árbitro para calmar los ánimos de los jugadores.





REAL SOCIEDAD – VALENCIA

Uno de los mejores partidos de la temporada, con dos equipos que luchan por conseguir una plaza en Champions League. El mejor jugador de la tarde fue Agirretxe que asistió, marcó, atacó y defendió, uno de sus partidos más completos.

Se ha hablado mucho de la actuación de Fernández Borbalán, sobre todo por la jugada de Bravo con el resultado de 0-1. El portero de la Real toca el balón fuera del área con la mano e impide una clara ocasión de gol, jugada muy difícil de ver por el árbitro, en directo entran dudas pero las cámaras de televisión una vez más hacen daño a la labor del árbitro, sobre todo en la otra acción polémica, unas manos de Cissokho en el área del Valencia, lo dicho: las televisiones hacen mucho daño a la labor del árbitro si no tiene ayuda de la tecnología.

Se le protestó también el no señalar una cesión de Ricardo Costa a Alves con el muslo, me parece increíble que los jugadores y en algunos medios de comunicación protesten esta acción, la decisión del árbitro en no señalar infracción es correcta, la cesión solo se produce cuando se realiza con el pie.