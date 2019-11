Bruno Moncayo: "Fue un sueño"

El joven cancerbero del Real Unión de Irún cumple hoy diecisiete años. Dos días antes, se calzaba los guantes para defender el arco de la porteria irundarra. Al término del partido, la hinchada premió su esfuerzo con una ovación cerrada que redondeó "un sueño que nunca olvidaré".

Tras la victoria de su equipo ante el filial del Racing de Santander, Bruno Moncayo afirmó tras su debut que "no me lo creo todavía. He visto que éramos superiores al Racing", añadiendo que "estaba un poco nervioso al principio pero poco a poco he ido ganando confianza".

Bruno fue uno de los protagonistas del choque tras firmar una gran parada que mantuvo la ventaja de su equipo en el marcador: "He pensado que la he parado porque la llegué a tocar" respondió al ser cuestionado por la jugada en cuestión. Además, desveló los consejos recibidos antes del inicio del duelo: "El entrenador y los compañeros me habían dicho que estuviera tranquilo, que no nos jugábamos nada. Que lo hiciese como lo sabía hacer. Que disfrute del momento porque esto no se repite mucho. Es difícil estar aquí".

Tras el pitido final, todo el equipo reconoció la gran labor de la joven promesa de la cantera unionista: "No me lo creo todavía. Estaba en el vestuario y los compañeros felicitándome. Son increíbles todos", sin olvidarse de sus compañeros de equipo juvenil: "Llevo desde pequeño con ellos. Llevamos juntos seis años"

Ante todo, Bruno Moncayo es sabedor de que "tengo que seguir trabajando duro. Sobre todo con humildad", finalizando que "en los entrenamientos disfruto como un niño. Los compañeros siempre me ayudan y me animan. En poco tiempo me han hecho parte de su piña".