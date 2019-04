Barkero pide disculpas a sus compañeros

El vestuario levantinista no está pasando por sus mejores momentos. Las cuatro derrotas consecutivas han hecho mucho daño a la plantilla de Juan Ignacio Martínez y más después de que saliera a la luz una fuerte discusión que mantuvo Barkero con algunos de sus compañeros, ya que puso en duda su rendimiento en el partido ante el equipo gallego, algo que no ha hecho más que enturbiar la situación.

El jugador del Levante José Javier Barkero ha comparecido en rueda de prensa para pedir perdón a Ballesteros, Munúa, Juanlu y Juanfran y ha asegurado que cometió un error: "Sólo quería públicamente decir lo que les he dicho a mis compañeros antes de empezar el entrenamiento. Les he pedido disculpas a todos y en especial a mis cuatro compañeros, a los que he acusado de algo que es erróneo", señaló.

El centrocampista, con rostro serio, manifestó que había hecho mucho daño a sus compañeros y que no se lo merecían: "Pido disculpas tanto a Ballesteros, Munúa, Juanlu y Juanfran, porque les he hecho mucho daño a su imagen, a su persona y a su familia, y no lo merecen porque han dado mucho por este club. Yo acusé de algo que realmente no ha pasado y quiero destacarlo", prosiguió.

Barkero, que no admitió ninguna pregunta en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha afirmado que espera que el suceso ocurrido no pase a mayores: "Espero que nuestra relación sea lo mejor posible y que esto no trascienda. Ha ocurrido un suceso que es complicado y difícil, y lo que tengo que hacer es pedir disculpas a ellos cuatro porque les he hecho mucho daño", agregó el futbolista granota.