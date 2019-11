Previa de la jornada 36 en la Segunda División B grupo II: a apurar las opciones

Alavés y Bilbao Athletic protagonizarán, además de un derbi vasco más, el partidazo de la jornada en Segunda B, que puede decidir el liderato del grupo. Por esa misma primera plaza también pugna la SD Eibar, que visita tierras ilerdenses para medirse a un Lleida necesitado de los tres puntos para asaltar la cuarta plaza, de la que se encuentra a un punto. Plaza que ocupa el Barakaldo, quién visitará esta jornada a un Tudelano que nada se juega en este último tramo de campeonato.

Por la parte baja, todo sigue abierto. El Sestao - Osasuna B promete ser un interesante duelo por la salvación, al igual que el Racing B - CD Teruel, que puede deparar el descenso matemático de los santanderinos. Emoción a raudales por eludir el descenso.

SD Amorebieta- Real Sociedad B (Sábado, 17:00)

Urritxe abre la antepenúltima jornada del campeonato de Segunda División B grupo 2 con un nuevo derbi vasco. Los locales tienen algo difícil su objetivo, pero eso no significa que no lo vayan a intentar hasta el final. Todo lo contrario les sucede a los visitantes, ya que el suyo está a tiro de piedra y podrían dejarlo sentenciado matemáticamente. El Amorebieta viene de perder en Ipurúa la pasada jornada, y solo le vale la victoria para seguir optando a la cuarta plaza, de la que dista en cuatro puntos. Por su parte, el filial txuri-urdin, está a cinco puntos del descenso y con una victoria pueden ser matemáticamente equipo de Segunda B.

La SD Amorebieta apura sus opciones de playoff. | Foto: gol11.com

Bilbao Athletic - Deportivo Alavés (Sábado, 17:30)

Sin ninguna duda el partido de la jornada en el grupo 2 y uno de los mejores en toda la categoría de bronce. Dos de los equipos más en forma de Segunda B se dan cita en San Mamés con mucho más que tres puntos en juego. El liderato está en juego, así como la segunda y tercera posición, plazas por las que pelearán junto con el Eibar. Los vitorianos, que vencieron por la mínima la jornada pasada al Zaragoza B en Mendizorrotza, necesitan la victoria para continuar en el liderato y dejar definitivamente sin opciones a su rival, mientas que los locales, después de su tropiezo la jornada pasada en Lasesarre, les urge el triunfo para al menos asaltar recuperar la segunda plaza.

Racing de Santander B - CD Teruel (Domingo, 12:00)

La lucha por la permanencia, la emoción del fútbol modesto, en estado puro. Ambos equipos se encuentran en apuros y los tres puntos es la única opción válida. Dentro de lo malo, los racinguistas son los que más necesitados están de ganar, después de caer cruelmente la semana pasada en el Stadium Gal por 2-1, recibiendo el último de los goles ya en tiempo de descuento. Los visitantes, por su parte, se encuentran en promoción por la permanencia y tienen un partido menos, debido a que su encuentro de la semana pasada se suspendió a causa de la nieve. Una derrota de los verdiblancos podría mandarles matemáticamente a Tercera División, mientras que una victoria alentaría sus escasas opciones de obtener una permanencia de la que distan en cuatro puntos. Los turolenses, por su parte, en caso de no conseguir una victoria podrían caer en puestos de descenso directo.

CD Izarra - SD Logroñés (Domingo, 17:00)

Merkatondoa acogerá este domingo una de las tres finales a muerte por la permanencia que le quedan al CD Izarra. Los de Estella, que juegan su segundo partido consecutivo en casa y se encuentran a tan solo un punto de la permanencia, llegan al decisivo encuentro con la moral por las nubes después de vencer al Tudelano la pasada jornada por tres goles a dos en el derbi navarro. Los riojanos, por su parte, necesitan al menos un punto para certificar matemáticamente una salvación que ya tienen atada virtualmente después del empate a cero la pasada jornada ante el Peña Sport. Los locales, en el caso de ganar, podrían salir del descenso muchas jornadas después, mientras que una derrota les dejaría algo tocados. Los de Las Gaunas tratarán de dejar sellada su permanencia para pasar tranquilos las dos jornadas siguientes.

Lleida Esportiu - SD Eibar (Domingo, 17:15)

Otro de los partidazos de la jornada será el que enfrente en la jornada vespertina del domingo y en el Camp d’Espots a Lleida Esportiu y a la SD Eibar, dos conjuntos con sus objetivos a pocos puntos. Los locales, que perdieron la semana pasada en La Caseta, perdieron su cuarta plaza a favor del Barakaldo, por lo que tendrán que salir con algo más de presión de lo habitual para no alejarse aún más del objetivo. Los guipuzcoanos, por su parte, llegan al encuentro en un gran estado de forma, con ocho victorias consecutivas (la última la pasada jornada ante la SD Amorebieta, con remontada incluida). Una victoria de los ilerdenses podría devolverles la ansiada cuarta plaza, mientras que una derrota podría alejar ese palyoff a cuatro puntos a falta de dos jornadas, lo que dificultaría mucho la gesta. Los visitantes, en el caso de asaltar Lleida y que el Bilbao Athletic derrotase al Alavés, asaltarían por primera vez en la temporada el liderato.

Liderato y cuarta plaza, en juego. | Foto: diariovasco.com

UD Logroñés - Peña Sport (Domingo, 18:00)

Las Gaunas acogerá un encuentro entre dos equipos que no lo están haciendo bien últimamente, y que estará marcado por la necesidad visitante. Los locales, con la permanencia ya virtualmente atada, tratarán de volver a ganar dos meses y medio después para certificar matemáticamente el objetivo. Su derrota la pasada jornada en Tajonar frente a Osasuna B dejó serias dudas en el conjunto de la capital riojana. Los navarros, por su parte, necesitan la victoria, ya que su condición de penúltimo clasificado y los dos puntos que le separan de la salvación traen verdaderos quebraderos de cabeza a los aficionados. Su empate la semana pasada, precisamente en Las Gaunas también ante la SD Logroñés, no fue suficiente para salir del descenso. Los locales intentarán conseguir la victoria para finiquitar definitivamente la permanencia y evitar problemas en este tramo final. Los navarros necesitan ganar si o si no quieren decir un adiós tempranero a la categoría.

Sestao River - Osasuna B (Domingo, 18:00)

Vascos y navarros se enfrentan en un encuentro con un objetivo común: la salvación. Las Llanas quiere ver la permanencia matemática de su equipo, que si gana podría obtenerla, después del empate de la pasada jornada en Zubieta ante el Sanse. Por su parte, los rojillos tomaron vida la pasada jornada al vencer 3-1 a la UD Logroñés, y situarse así a tan solo un punto de la permanencia. Una victoria de los locales certificaría su ya casi conseguida salvación, ya que distan en cuatro puntos del descenso; mientras que una derrota podría dejarles en serios problemas y a tan solo un punto, ya que es Osasuna B quién marca ese descenso. Los navarros, por su parte, necesitan el triunfo para salir del descenso y seguir en la lucha, ya que una derrota les dejaría prácticamente en Tercera División.

CD Tudelano - Barakaldo CF (Domingo, 18:00)

El Barakaldo, en un completo estado de gracia, visita Tudela con la necesidad de ganar a un rival que no se juega nada para mantener esa cuarta posición que tanto trabajo y victorias les ha costado. Y es que los vascos han tenido que sudar lo que no está escrito para poder asaltar esa ansiada plaza de palyoff, después de que la semana pasada venciesen 1-0 al Bilbao Athletic y el Lleida Esportiu saliese derrotado de Noja. Una derrota en los últimos 20 encuentros nos hace ver que la cuarta plaza del Barakaldo no es fruto de la casualidad, y que el conjunto vizcaíno se está forjando un ambicioso proyecto que puede que acabe en la categoría de plata del balompié nacional. Una victoria en tierras navarras les permitiría estar una jornada más en playoff de ascenso y les pondría las cosas muy de cara, mientras que una derrota les podría relegar fuera de esa privilegiada zona. Los locales, por su parte, tienen virtualmente imposible esa misma cuarta plaza tras la derrota de la pasada jornada ante el CD Izarra, por lo que en cuanto a clasificación se refiere les es indiferente una victoria que una derrota.

RS Gimnástica - SD Noja (Domingo, 19:00)

EL Malecón acogerá este domingo el penúltimo derbi cántabro de la temporada, que estará marcado por la necesidad local, que nada tiene que ver con la tranquilidad del cuadro visitante, que ha hecho sus deberes con antelación. Los gimnásticos, que hace dos jornadas consiguieron romper su negativa racha de derrotas, no pudieron ratificar su mejoría la semana pasada en Teruel, debido que el encuentro tuvo que ser aplazado al próximo 8 de mayo a causa de la nieve. Los nojeños, por su parte, ya pueden respirar tranquilos después de certificar matemáticamente su permanencia la semana pasada al vencer por 1-0 al Lleida Esportiu, ratificando así su gran temporada tanto en liga como en Copa del Rey. Una victoria de los gimnásticos les pondría muy bien situados con vistas a conseguir la salvación (teniendo en cuenta que tienen un partido menos), mientras que una derrota podría meterles en descenso. El Noja, que no se juega nada, viajará a Torrelavega sin alicientes por conseguir un objetivo.

La Gimnástica se juega media permanencia en el derbi cántabro. | Foto: eldiariomontañes.es

Real Zaragoza B - Real Unión (Domingo, 19:30)

La Ciudad Deportiva del Real Zaragoza cerrará la antepenúltima jornada del grupo 2 de Segunda B con partido en el que los locales se juegan mucho más que los visitantes, ya salvados y sin opciones matemáticas de playoff. El filial maño, que aunque le plantó cara cayó derrotado ante el Alavés por 1-0, necesita los tres puntos para seguir fuera de posiciones de descenso y no complicarse la vida. Los guipuzcoanos, que vencieron al Racing B la pasada jornada, intentarán apurar sus escasas opciones de conseguir la posición que da acceso a disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Una victoria de los locales es vital si no quieren ser superados por un CD Teruel que está en promoción por la permanencia y tiene un partido menos. Los visitantes no jugarán con la presión de un equipo que se está jugando la vida, por lo que será algo más fácil obtener la victoria para los aragoneses.