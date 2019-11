Valverde: "En cuanto haya nuevo presidente hablaré con él"

Partido decisivo el que afronta el Valencia este fin de semana ante el Osasuna, equipo contra el que debutó Ernesto Valverde en el banquillo valencianista. Un partido, el de mañana, sobre el que ha hablado el entrenador extremeño, aunque el tema principal ha vuelto a ser su posible renovación con el equipo de Mestalla. No se ha arrugado Valverde cuando se le ha preguntado acerca de si continuará como primer preparador valencianista: "No sé si mi agente estuvo hablando con Braulio, es agente de más gente. En cuanto sepa quien va a ser el nuevo presidente ya hablaré con él, el mismo día, no tengo ningún problema".

"Este sábado toca Guaita"

El técnico quiso aclarar el tema de las rotaciones en la portería, "esta semana toca Guaita". Lo que no está tan claro es si Rami llegará a tiempo al partido ante Osasuna: "Tenemos que esperar, no sé cómo va a estar. El día del Espanyol él quería haber ido y le saqué de la convocatoria, también quiso forzar para San Sebastián y tampoco lo creí oportuno. Esta semana si no lo veo claro no va a entrar. Soy reacio a jugármela con los jugadores a estas alturas de la temporada".

"La idea es que Soldado y Parejo lleguen a tiempo al partido"

Otros jugadores que también se encuentran entre algodones en este momento son Albelda, Soldado y Parejo. Éstos dos últimos podrían llegar al encuentro pese a no entrenar al mismo ritmo que sus compañeros durante la semana, mientras que el capitán ché está sancionado: "La idea es que lleguen bien, Soldado tiene una sobrecarga en el abductor; Parejo, problemas en los isquios y Albelda, un pequeño derrame en la rodilla, aunque David no puede jugar por sanción".

Valverde nos dejó una imagen curiosa al terminar uno de los entrenamientos de esta semana, y es que el técnico charló largo y tendido en solitario con Feghouli, jugador que ha bajado su rendimiento en el equipo en los últimos meses. En rueda de prensa, el técnico ha comentado qué temas trato con el interior argelino: "La conversación iba un poco sobre su rendimiento, ha hecho buenos partidos desde que estoy aquí pero antes hacía más goles. Nos puede aportar mucho más y es importante para nosotros, somos un equipo que nos hace falta la profundidad de Feghouli. Sofiane, Piatti, Soldado, quizás menos Bernat, son los que nos tienen que dar esa profundidad en el juego".

"Si hacemos los 15 puntos tendremos muchas posibilidades, pero no dependemos de nosotros"

Sobre las posibilidades que tiene el equipo de clasificar para la Liga de Campeones la próxima temporada, Valverde ha destacado que: "Si hacemos los 15 puntos tenemos bastantes posibilidades, pero no sé qué harán los demás, no dependemos de nosotros mismos. No nos quedan muchas más opciones que sumar los 15 puntos. El ir por detrás te limita mucho las reflexiones, debemos pensar en el partido del sábado, no tenemos margen de error. El resto es hacer números gratis. Después de este fin de semana veremos como está la clasificación, si ganamos, hasta que juegue la Real el lunes, estaremos a 2 puntos". "El Osasuna se juega la temporada, está por abajo y los puntos empiezan a ser importantes para ellos, nos va a exigir mucha actitud competitiva y esa siempre la hemos tenido"

"El futuro del Valencia no va a depender de si juega Champions o Europa League"

"Se habla del futuro del Valencia CF, de nuevos proyectos e intenciones, de involucrarse con la cantera. Me parece bien, correcto, pero el tema de la cantera, bajo mi punto de vista, tiene que partir de un convencimiento no de una obligación económica, de querer crear un estilo propio y es un tema a largo plazo, habrá jugadores que puedan jugar en Primera ahora y otros dentro de tres años" apuntó Valverde cuando se le preguntó si el Valencia debía apostar por la cantera en la situación económica en la que se encuentra.

Para finalizar, el 'txingurri' ha afirmado que el futuro del Valencia "no va a depender de si juega Champions o Europa League, no creo que pueda condicionar".