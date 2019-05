Sarabia: “No cuento con los minutos que desearía”

El Getafe ha visto en las últimas jornadas cómo la opción de entrar a Europa se ha ido alejando conforme se perdían puntos en encuentros decisivos para engancharse en las posiciones altas de la tabla. Esta situación no pasa desapercibida para el mediapunta del Getafe, Pablo Sarabia:“Se necesitan más que nunca estos tres puntos después de estos tres últimos partidos que nos hubiesen podido enganchar más arriba”.

El rival a batir por el conjunto dirigido por Luis García es la Real Sociedad, uno de los equipos revelación de esta campaña liguera, gracias a unos resultados dignos de equipos de talla superior. El encuentro se presume complicado para los futbolistas del Getafe y Sarabia ha analizado al que será el rival a derrotar: “Es obvio que están haciendo las cosas muy bien, sacando buenos resultados y nuestro propósito es acabar con su racha”, declaró el mediapunta.

No cuenta para Luis García pese a las expectativas que se tenían de él

Pablo Sarabia no está contando para Luis García como un jugador importante en la plantilla, es habitual no verlo en las convocatorias o entrar en los últimos minutos de partidos prácticamente decididos. La situación es incómoda para el futbolista, quien llegó al Getafe como un proyecto de futuro con gran calidad. La falta de minutos también afecta a su posición en la convocatoria de la selección sub-20, en la cual siempre ha estado con la confianza del entrenador. Ante la incógnita de su posible no participación con la elástica nacional, Sarabia se mostró tajante en el tema: “Que no vaya convocado es una posibilidad, yo me estoy esforzando al máximo pese a no contar con los minutos que desearía. Intentaré estar ahí y que el entrenador confíe en mí”, añadió el madrileño.

El mediapunta azulón tuvo palabras para comentar el mal estado del equipo getafense, el cual encadena tres derrotas consecutivas. El jugador afirmó que “el equipo está trabajando bien” y que la causa de este bajón se debe a “bajar la guardia” lo que a su parecer es inadmisible en la categoría reina. La falta de gol además de la ausencia de todos los disponibles del conjunto madrileño es otro de los problemas que destacan en la plantilla, Pablo se ha declarado preocupado pero optimista: “Intentamos todo lo posible por marcar goles, estos partidos no está saliendo pero estoy seguro que saldremos adelante. Por otro lado, tener todos los dispositivos disponibles ofrece al club un plus de diferentes opciones para manejar que no ha podido gozar en estos últimos partidos”, agregó.

Por último, ante la posibilidad de seguir peleando por Europa, el exmadridista añadió que “todo el mundo es consciente de que pensamos en ello y que con dos victorias nos engancharíamos arriba, son pocos los puntos que nos separan de esta posición y el lunes espero ganarlos”. Frente a la confusión con la sanción al Málaga y el posible octavo puesto con opción a entrar en Europa League, Sarabia se mostró tajante: “Nuestro objetivo es sacar cada jornada los tres puntos y luego las sanciones se solucionarán a final de temporada, pero nuestro objetivo no es confiarnos”, concluyó.