Pucelano Histórico: Haris Medunjanin

Ángel y demonio. La noche y el día. La luz y la oscuridad. Estos rasgos definen a un tal Haris Medunjanin sobre un terreno de juego. Pese a que apenas estuvo dos temporadas en Valladolid, la afición aún recuerda la clase que este zurdo desplegó en estas campañas. De hecho, es difícil pensar en algún jugador con semejante calidad técnica, ya que la pierna izquierda de este espigado bosnio es algo que no se ha visto muy a menudo en el estadio José Zorrilla.

No obstante, la varita mágica que bendijo a este pie izquierdo no consiguió trasmitir su magia al aspecto táctico y mental del futbolista, ya que estas dos graves lagunas fueron las que desencadenaron su fracaso en el Real Valladolid. Además, su actitud cuando las cosas no marchaban bien fueron las claves que acabaron con la andadura del bosnio sobre Pucela.

Sus inicios

Haris Medunjanin comenzó a jugar al fútbol de manera profesional allá por 2005 en el AZ Alkmaar holandés, ya que en este país había crecido como persona y como deportista. Sus primeras apariciones sobre un terreno de juego demostraron que este chico iba a pertenecer a una saga de futbolistas malditos: aquellos con un nivel técnico digno de una estrella pero sin una gran dote en el resto de facetas, lo cual conlleva a un camino de rosas y espinas.

Cuando una persona veía al bosnio fuera del césped y le comunicaban que era futbolista, el primer pensamiento lógico era suponer que sería portero, defensa o delantero a juzgar por su estatura. Ni mucho menos. Con 1 metro y 88 centímetros como aval Haris ocupaba una posición habitualmente reservada a jugadores menudos y sin excesiva presencia física: la media punta.

Medunjanin desarrollaba sus cualidades futbolísticas a medida que recibía la confianza de sus entrenadores holandeses y, cesión al Rotterdam mediante, fue consolidándose en el balompié. Mientras tanto, el Real Valladolid vivía un momento habitualmente repetido en todos los veranos de su historia, la búsqueda de buenos jugadores a un módico precio. Fue entonces cuando Roberto Olabe, director deportivo del club, puso sus ojos en él.

Llegada al Valladolid

Las pretemporada que los blanquivioletas hacían en Mierlo, Holanda, sirvió para que ese verano de 2008 se contactara con Medunjanin en busca de hacerse con sus servicios para el Valladolid. En primera instancia Mendilibar, entonces técnico del equipo, no sabía nada del bosnio y quiso tenerlo a prueba en sus filas para saber si sacaría provecho de él. Haris mostró todo su repertorio con el balón y el de Zaldívar decidió acogerlo en su vestuario. Especialmente destacable es una exhibición suya contra el Villarreal en El Madrigal en un choque de esa pretemporada, ya que con dos golazos se metió en cintura a los aficionados y al entrenador.

Su primera temporada en Zorrilla no fue especialmente destacable. Era su primera comparecencia en la Liga española, la llamada mejor liga del mundo, y el bosnio afincado en Holanda desde los 7 años vivía en sus carnes las dificultades para adaptarse a un nuevo ambiente. Sus intervenciones con la camiseta pucelana no fueron habituales, ya que Mendilibar no confiaba en él con asiduidad. Cuando podía tener minutos se percibía que Medunjanin pertenecía a otro tipo de raza futbolística. Era algo distinto en un equipo pequeño y llamado a batallar por la permanencia, donde suelen abundar hombres curtidos en mil combates, experimentados y que suplen la calidad con esfuerzo y brega. Algunos de sus compañeros, como Canobbio o Víctor eran capaces de combinar ambas cualidades, pero Haris no era así.

Esta es la causa fundamental de que en esta temporada, la 2008/2009 el bosnio no consiguiera hacerse un fijo para su entrenador. La campaña concluyó con una milagrosa permanencia en Heliópolis en la última jornada, invitando a pensar que los pucelanos deberían tener mucho cuidado en futuras ocasiones. Medunjanin, por su parte, jugaba con un fino pincel en la mano, desplegando una capacidad técnica inigualable en ese plantel. Sin embargo, solo atesoró 7 titularidades en los 25 partidos que disputó ese curso.

Fue capaz de anotar 3 goles sumados a su extraordinario y exquisito toque de balón, pero esto no es suficiente para un entrenador, y más aún si ese hombre es José Luis Mendilibar, fiel amante de la intensidad como bandera del fútbol. El bosnio no lograba ofrecer la entrega, la presión y la fuerza exigida por el vasco y solo podía ofrecer su incuestionable capacidad futbolística.

Haris seguía creciendo y, con el paso de los meses, se llegó a la temporada 2009/2010, que no es para nada de grato recuerdo para la parroquia pucelana. Esa temporada confirmó todos los males que acechaban al Valladolid, ya que la planificación de la plantilla no fue para nada correcta. Desde los despachos se dijo adiós a varios pesos pesados del plantel en beneficio de varios jóvenes jugadores que llegaban como apuestas de futuro. ¿El error? Que no eran de presente.

El equipo arrancó mal, bajo las órdenes de Mendilibar, y el paso de las jornadas no señaló mejora alguna. El bosnio, por su parte, iba creciendo como futbolista a medida que sus botas acumulaban minutos en partidos oficiales. Esta temporada fue atípica para él, ya que lo único regular en su juego fue la irregularidad. Tan pronto como mostraba un destello, se escondía durante el resto de minutos del partido.

La caída

Haris no avanzaba en el aspecto táctico, de ahí que no pudiera mover al equipo desde la medular, pues nadie garantizaba su ayuda en facetas defensivas. Cuando intervenía de enganche era cuando se veían sus verdaderas posibilidades de ayudar a sus compañeros mediante pases o jugadas maravillosas. Esta temporada vio al Valladolid como eterno inquilino de los puestos de descenso y con una pasmosa inestabilidad, pues Javier Clemente fue el entrenador que dirigió al equipo después de que los pésimos números de Onésimo no mejoraran los del sustituido Mendilibar.

Ninguno de los tres fue capaz de que el bosnio sumara a su clase técnica el sacrificio y al final de esa temporada Medunjanin dijo adiós al equipo, recién descendido, para jugar en la liga israelí, en busca de una tierra prometida donde mostrar su fútbol.

Ese año el ex del AZ Alkmaar acumuló 25 participaciones y 10 titularidades, que completó con 6 goles. Esta nada desdeñable cifra supuso altos réditos para su equipo con goles fundamentales y hermosos contra el Deportivo, Espanyol, Osasuna o Sporting de Gijón, que hicieron que la afición soñara en vano con la permanencia. Estas aportaciones positivas, que lo llevaron a ser de los favoritos de un público poco acostumbrado a exhibiciones técnicas, no tardaron en ser empañadas con actuaciones nada alabables por parte del espigado deportista.

La gota que colmó la paciencia de los vallisoletanos fue cuando en un encuentro contra el Villarreal, el mismo equipo que sufrió su primera gran aparición en España, el Pucela hizo el ridículo. La afición silbó duramente a un equipo abúlico y en barrena y Medunjanin se llevó la mano a la oreja. Las críticas se unieron a las voces que aseguraron que no existía compromiso del jugador, llegándolo a acusar de salir de fiesta en momentos inadecuados.

Marcha a Israel

Este peligroso caldo de cultivo pronto condujo al descenso y a la fuga de muchos de estos jugadores, cuya falta de compromiso por el escudo fue clave para la pérdida de categoría. Uno de ellos fue Haris Medunjanin, que pese a que le restaba un año de contrato, obtuvo la llamada del Maccabi de Tel Aviv. Ninguna de las partes implicadas, los despachos y el propio bosnio, deseaban prorrogar la vinculación, así que una vez los israelíes abonaron unos 2 millones de euros de los 6 que señalaba la cláusula, Haris pudo irse.

Así decía adiós uno de los jugadores más talentosos que ha pisado Zorrilla en los últimos años. El aficionado despedía a un jugador maldito, que de haber acompañado a su técnica con ciertas nociones tácticas y de profesionalidad hubiera aportado, y mucho, al equipo del Pisuerga.

Ya en tierras israelíes Medunjanin tenía ante sí la oportunidad de demostrar su valía, pues no en vano ha sido 23 veces internacional con Bosnia. En estas citas ha anotado 5 goles una vez renunciara a participar con el combinado holandés. En Israel ha estado dos temporadas completas, con 14 goles en 61 partidos y un legado irregular, como ya se vaticinó en el Real Valladolid.

Actualmente cuenta con 28 años a sus espaldas, una edad de madurez futbolística en el que los conceptos clave ya deben haberse arraigado y el que no los tiene entre su repertorio apenas tiene visos de futuro halagüeño. Haris está cedido por el combinado israelí en la liga turca, que ya acogió hace años a Manucho, en el Gaziantepsport. El de Sarajevo tiene ante sí el reto de mostrar que su calidad aún tiene cabida en el fútbol internacional y que, como todo parece indicar, no será un estrella cuya luz se apagó por no tener el suficiente compromiso ni sacrificio.

