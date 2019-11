Filial zaragocista: Héctor Hernández

Héctor Hernández, más conocido como Litry, es uno de los futbolistas que forman la plantilla del Real Zaragoza B en la actual temporada que está a punto de finalizar. Nació en Valladolid hace 21 años, y con a penas cuatro ya sabía que lo suyo iba a se el fútbol. Fue a esa edad cuando empezó a jugar en el equipo de su colegio y al fútbol sala en un equipo federado, hasta que con 7 años lo fichó el Valladolid, donde estuvo hasta Cadete B. De allí se marchó a un equipo de Cadete Autonómico, el Victoria, y ya en División de Honor Juvenil le fichó el Betis de Valladolid. Además, lleva a sus espaldas el haber jugado también con la Seleccion de Castilla y León, donde quedó Subcampeón de España territorial. Fue entonces, en el 2010, cuando le llamó Ernesto Bello y le convenció para que fuera al Real Zaragoza en División de Honor Juvenil, hasta ahora.

"La insistencia de Garitano, Aragón y Ernesto Bello me hicieron declinarme por el Real Zaragoza" Reconoce que tenía ofertas de otros equipos, pero "la insistencia de Ander Garitano, Ernesto Bello y Aragón me hicieron declinarme por el Real Zaragoza."

Cuando llegó en el 2010, lo hacía para jugar en el División de Honor Juvenil, pero pronto reclamaron sus servicios para el segundo equipo zaragocista, ya que "faltaba un lateral izquierdo y Ander Garitano me dijo que si no lo encontraban me iba a quedar con ellos. Al final ficharon a uno, pero estuve hice la pretemporada con ellos y estuve entrenando con el B buena parte del año."

Temporada pasada

El joven jugador reconoce que "la primera vuelta fue desastrosa y nos quisimos reunir después de Navidad para ver qué estaba pasando, porque teníamos buen equipo y la llega de los fichajes aportó mucho también. Se hablaron las cosas claras y al final se consiguió salir."

"Pensábamos que era posible salvarnos: 'querer es poder'." Hasta entonces las cosas no habían ido bien para los aragoneses, pero Litry afirma que "realmente pensábamos que se podía. Siempre he sido de los que piensan que 'querer es poder'." Pese a ello, reconoce que no fue fácil, porque "si no sumábamos, nos veníamos un poco abajo, pero tomamos la decisión de ir partido a partido y así todo se veía de otra manera."

Finalmente, "llegamos a la promoción, que era casi un premio después de la primera vuelta que hicimos" y fue gracias a que "la dinámica y la confianza al ver que empezaban a ir as cosas bien nos hizo cambiar el chip totalmente."

Él recuerda de manera especial la eliminatoria de promoción de descenso fente al Conquense, y "aunque el partido de ida en Zaragoza fue algo más difícil, conseguimos irnos con ventaja, algo que era muy positivo. Allí la eliminatoria fue bastante sencilla, ya que el público estaba algo en contra de sus jugadores y les pudimos hacer daño pronto para asegurar la salvación."

"Para mí Esnáider era un gran entrenador. Siempre transmite confianza" Su participación el la Liga pasada no pudo darse hasta la jornada 20 frente al Huracán Valencia, donde jugó de titular, puesto que "me fastidié en pretemporada con un rotura de fibras en el bíceps femoral y no pude participar mucho, pero Esnáider me felicitó por lo que hice y a partir de ahí jugué de titular, hasta que recaí."

De esta manera, Héctor notó que “con Esnáider, el que trabajaba obtenía premio a su esfuerzo. Personalmente, yo estaba muy contento con él como entrenador, porque es un hombre que transmitía toda su confianza a los jugadores”.

Temporada actual

A falta de tres jornadas para que termine la competición, el pucelano reconoce que el equipo ha sido algo irregular, pero asegura que "contra las rachas malas solo queda seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque entre semana trabajamos muy bien", y reconoce que "no esperábamos sufrir tanto, porque hay un buen equipo, pero en el fútbol nunca puedes dar nada por hecho."

"No esperábamos sufrir tanto, pero en el fútbol nunca puedes dar nada por hecho" Es consciente de que les costó encontrar el modo de jugar en este grupo, que es "mucho más fuerte y más físico. Se centran en defender y meter las que tienen, y puntuar fuera es muy complicado. Eso ha sido un hándicap para nosotros."

Respecto a la llegada de Jesús Solana, el defensor blanquillo cree que "con él han cambiado sobre todo los entrenamientos, en los que se nota que ha sido jugador de fútbol y sabe lo que hay." Sin embargo, asegura que su actitud tanto con Monserrate y como con Solana siempre ha sido la misma, "nunca considerarme el mejor ni el titular indiscutible, y solo trabajar día a día pata que llegue el fin de semana y pueda estar jugando en el campo."

Debut con el primer equipo

"La primera convocatoria siempre es especial, más todavía si es en un campo como el Camp Nou" Esta temporada, al igual que para algunos de sus compañeros de equipo, también ha sido especial para Héctor por poder ir convocado y debutar con la primera plantilla. La primera buena noticia llegó en noviembre, cuando Manolo Jiménez confió en él para ir al Camp Nou, pues con la lesión de Loovens y las sanciones de Abraham y Sapunaru, la defensa estaba rota. "Me puse muy contento, estaba feliz, porque si la primera convocatoria siempre es especial, imagínate siendo en un estadio como el del Camp Nou."

Pese a esa convocatoria, el debut no pudo llegar, pero si lo hizo dos meses más tarde, cuando viajó a Sevilla para jugar la vuelta de Cuartos de Final de la Copa del Rey. Héctor lo recuerda con una sonrisa, y aseguraba que "por una parte estaba muy contento, porque no siempre se debuta, pero por otro lado triste ya que nos metieron cuatro y nos eliminaron." Pese a ello, "en una situación así siempre gana lo positivo" y de todo ese debut se queda con "el momento de verme delante de Jesús Navas, defendiendo a un Campeón del Mundo."

También pocas semanas después pudo jugar en competición liguera frente a la Real Sociedad, además como titular, aunque el debut fue algo amargo por la expulsión recibida a la media hora de partido. Él mismo reconocía que "en cuanto hice la falta sabía que me iban a expulsar. Fue más duro por ser mi debut, pero le puede pasar a cualquiera." Además, cree que quedarse con lo malo no lleva a ningún sitio, por eso recuerdo lo mejor, "el momento de verme calentando ante tanta gente y poder debutar en la mejor Liga del Mundo."

Cambio en la cantera

Tras tres años aquí, el joven lateral izquierdo ha podido vivir más de cerca el funcionamiento de la cantera zaragocista, y asegura "que Manolo Jiménez esté contando más con la gente de abajo siempre es bueno, pero hay que trabajar igual o más que antes para tener una oportunidad."

Además, cree que el grupo ha vivido los debuts de Tarsi, Fran González, Alcolea y el suyo con "envidia sana, porque cuando ves debutar a compañeros te dan ganas de querer estar ahí y trabajas y luchas más por acercarte a ello. Todo el grupo vemos ese salto de compañeros de manera positiva."

Plano personal

"Primero quiero escuchar al Real Zaragoza" Héctor termina contrato con el Real Zaragoza el próximo 30 de junio, pero ahora mismo solo piensa "en acabar la Liga bien, que nos salvemos y poder jugar estos últimos partidos”, aunque reconoce que “primero quiero escuchar al Real Zaragoza y esperar a ver qué pasa después."

Nos confiesa que sus ídolos son “Jordi Alba, Marcelo y Roberto Carlos”, al jugar en la misma posición que él, y asegura de que cada uno siempre se ha fijado en algo para seguir mejorando cada día.

También quiso compartir con nosotros el partido más especial de su carrera, quedándose con "el ascenso con el Vitoria, y con el Valladolid todas las veces que quedé campeón de Liga."

20 chuts de Héctor Hernández

1. Nombre: Héctor Hernández Ortega.

2. Edad: 21.

3. Lugar de nacimiento: Valladolid.

4. Trayectoria deportiva: Valladolid, Victoria, Betis de Valladolid y Real Zaragoza B.

5. Apodo: Litry.

6. Quién le inculcó en interés por el fútbol: Mi padre.

7. De no ser futbolista, ¿qué habría sido?: Seguramente estaría en el mundo de la televisión.

8. Un vicio: Estar con mis amigos.

9. Un defecto y una virtud:

Defecto: No me gusta perder a nada.

No me gusta perder a nada. Virtud: Quiero ganar siempre, soy muy cabezón en eso y no acepto la derrota.

10. Un sueño futbolístico: Firmar un contrato profesional en Primera División.

11. Un estadio: La Romareda y el Ramón Sánchez Pizjuán por haber debutado, y Zorrilla por ser el de mi tierra.

12. Un equipo: Atlético de Madrid.

13. Un entrenador: Manolo Jiménez.

14. El mejor consejo recibido: Tengo muchos de gente importante en el fútbol, pero me quedo con los de Leo Franco, Mavilla y Abraham, por jugar en su posición, cuando vinieron a animarme tras la expulsión en el debut.

15. Jugador favorito por línea:

Portero: Casillas.

Casillas. Defensa: Jordi Alba.

Jordi Alba. Medio: Xavi Hernández.

Xavi Hernández. Delantero: Falcao y Kun Agüero.

16. ¿Con qué compañero relacionaría las siguientes palabras?:

Ídolo: Kevin Lacruz.

Kevin Lacruz. Promesa: Alejandro Roy y Jorge Ortí.

Alejandro Roy y Jorge Ortí. Humildad: Pablo Alcolea.

Pablo Alcolea. Gracioso: Brian, Forniés y yo mismo.

Brian, Forniés y yo mismo. Despistado: Carlos Hernández.

Carlos Hernández. Amigo: Joshua, Roy, Ortí, Kevin y Brian.

17. Fuera de los terrenos de juego:

Una película: A penas me gusta el cine.

A penas me gusta el cine. Un libro: No hay ninguno que me guste en especial.

No hay ninguno que me guste en especial. Un hobby: Ir con mis amigos de vacaciones.

Ir con mis amigos de vacaciones. Un lugar: Valladolid.

18. Palabra que no existe en tu vocabulario: Nunca y no.

19. Una frase: "Imposible is nothing".

20. Supersticiones antes de jugar: Suelo escuchar música y me acuerdo de mi perro.

Desde VAVEL queremos dar las gracias a Héctor Hernández por su predisposición en el momento de realizarle la entrevista, así como desearle suerte para que gracias a su trabajo pueda llegar a alcanzar todas sus metas.

Entrevista realizada por: Natalia Hungría y Patricia Lambán.

Reportaje realizado por: Natalia Hungría.