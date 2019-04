Víctor Hugo Mesa: “Había 20 millones de euros de deuda y ahora tenemos la mitad”

El máximo dirigente de la entidad albiazul valoró la situación del Decano en una entrevista concedida al programa Ser Deportivos Huelva. En declaraciones transcritas por los compañeros del portal Recre.org, comenzó refiriéndose al futuro más inmediato del club. Para Mesa, la continuidad en la categoría "no está terminada hasta el último partido o hasta que los números lo indiquen, pero creo que hay grandes posibilidades de tener la permanencia". El uruguayo se atrevió a calificar la actuación del club: "Yo le daría un número superior, en torno al seis, porque hay partidos que pudimos ganar y que no se hicieron".

Con respecto al entrenador, Sergi Barjuan, Víctor Hugo, dijo que "es un proyecto a tres años, está haciendo sus primeras armas como entrenador, creo que le ha servido de experiencia, pudo haberse equivocado como todos en la vida, los directivos, lo importante es que se armó un estilo que no es fácil implementarlo y por el que apostamos. Vamos a intentar mejorarlo ahora". Es un hombre que le "gusta" y que "para nada" ha disminuido su confianza hacia él.

Admitió que "no se cumplieron totalmente" los objetivos "pero en parte sí. Partidos se han ganado, sino no estaríamos donde estamos, los puntos que tenemos, en una posición superior a la que estábamos la temporada pasada".

Un tema que preocupa al charrúa es la escasez de público en las gradas. "Estamos trabajando para llenarlo, la baja de aficionados no es un tema exclusivo de Huelva, estamos trabajando para por lo menos aumentar la cantidad de aficionados, no sé si llenarlo". "Estamos muy contentos con el apoyo del público y el empresarial aunque me gustaría que viniera más afición". "Trato desde la distancia seguir al club, leo la prensa diariamente, hablo con Pablo, me preocupo de los principales temas, hablamos todos los días de partido, lo he visto por televisión cuando se han dado las circunstancias".

En el plano financiero, Mesa recordó que cuando llegó "había 20 millones de euros de deuda y ahora tenemos la mitad porque se renegoció muy bien la deuda. Vamos camino a la viabilidad de la institución y hacerla una institución saneada. Quizás al aficionado le preocupa más el partido del domingo, pero los que pensamos más allá estamos muy contentos con la gestión".

Sobre la compra del club, expuso que "tuvo que ser gente de fuera porque no había gente de dentro para hacer la inversión". No sé si al 100% pero sí al 99% está realizada". No tiene en mente "hacer una ampliación de capital salvo que sea necesaria, como podría darse el caso con el endurecimiento de las condiciones de Hacienda. Veremos si nos da los recursos que tenemos o tendremos que recapitalizar”.

En el plano deportivo, explicó que "el objetivo siempre es el ascenso. Hay objetivos mínimos y máximos, el mínimo es mantenerse en la división y el máximo es ascender y jugar la Champions. A veces se puede cumplir y a veces se hacen esfuerzos y no se llega, como le pasa a la gran mayoría de los equipos del mundo, porque los que ascienden son pocos. Trabajamos para llegar al objetivo". Piensa que no sería un "fracaso" no conseguir el ascenso en el 125º aniversario. "Si tuviésemos cinco veces más de presupuesto y no ascendiéramos sería un fracaso".

En referencia a la marcha del máximo exponente de la cantera albiazul en estos momentos, Chuli, el dirigente uruguayo cree que "es importante que se conozcan detalles que la gente desconoce. Cuando los jugadores suben de la cantera se les hace un contrato, en este caso no quiso renovar y se corre el riesgo de que si no se le transfiere se vaya y no ingrese ningún dinero el club. Uno preferiría haber renovado y que se quedara. Tampoco podemos hacer contratos muy largos a todos los canteranos".

Para la próxima temporada, comentó que habría que fichar "poco pero bueno. Sería lo ideal para este año, siempre con una política financiera realista para tener una institución saneada, seguir pagando y que llegue el día que el Recreativo esté al día y sin deudas".



Con respecto a la comunión entre el Recreativo y el Pescara italiano, Víctor Hugo Mesa, sentenció: "El presidente del Pescara y el directivo están ahí, presentes, llegaron anoche y vamos a hablar hoy. El hecho de que estén presentes demuestran su interés. Vamos a hablar hoy de todos los detalles y vamos a ver qué resulta de eso".

Otro tema que salió a la palestra fue el de la cantera. Indicó que "está funcionando una escuela que no funcionaba antes, estamos convencidos en todo el mundo que el futuro está en las canteras, el Pescara trabaja en sus canteras, Wanderers, todos, porque ahí está el porvenir. A veces sale bien, a veces no".

Cuestionado por la presencia de jugadores uruguayos en el Recre, Mesa explicó que "seguirá existiendo una apuesta" por jugadores como Peinado o Riolfo. "Procuraremos tener mejor puntería, uno de nuestros objetivos es utilizar el escaparate de Europa para los jugadores de Wanderers. Vamos a hablar con el técnico".

"No creo que haya grandes cambios" en el Decano con su llegada. Recalcó que las modificaciones" las vamos a hacer de a poco, nada explosivo va a existir. Hemos sido campeones de bádminton en Europa, se van a incorporar nuevos deportes a la institución. Son cosas que se trabajan día a día, hay gente trabajando en futuros proyectos, como hacer la ciudad deportiva aquí al lado, que depende del ayuntamiento. Sería un objetivo muy interesante. Depende del ayuntamiento, no podemos manejar los tiempos del ayuntamiento". Expuso el dirigente sudamericano del Recreativo.

Para finalizar, destacó que no se arrepiente de llegar al conjunto albiazul y que se muestra satisfecho con el actual consejo de administración. Sobre Pablo Comas, dijo que "la obra del club ha sido dirigida por él, supervisada por mí, estoy muy contento". "Me gustaría hacer más cosas, trato no caer en la ansiedad. Para dirigir una afición hay que tener la cabeza fría, no me arrepiento para nada. Es el mensaje de mi posición". "Les pido a la afición que apoyen como hacen en cada momento", concluyó Víctor Hugo Mesa.