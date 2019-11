Previa de la jornada 36 en la Segunda División B grupo I: último sprint para cumplir los objetivos.

Nueve puntos aún en juego, pero parece que en el grupo I está todo casi sentenciado. La lucha por los playoffs de ascenso, salvo catástrofe, acabará con el Caudal Deportivo en cuarta posición, si bien el segundo filial del Real Madrid quizás podría disputar las eliminatorias por el ascenso, toda vez que la RFEF no ha aclarado la situación del conjunto madridista.

Por abajo, el Rayo B – Zamora podría dar con el descenso de ambos, por lo que los dos saldrán a dejarse la vida este domingo. Además, el San Sebastián de los Reyes, que recibe al Tenerife, y el Guijuelo, que visita al Alcalá, no deben caer en la relajación si no quieren verse apurados en las dos últimas jornadas.

Real Oviedo – Coruxo | Domingo, 18:45

Real Oviedo y Coruxo se enfrentarán este domingo en el Carlos Tartiere buscando objetivos diferentes. El Real Oviedo viene de pasar por encima al Getafe “B” con un hat-trick de Diego Cervero. Contra el Coruxo buscará ser igual de efectivo para conseguir una victoria que le asegure la presencia en los play off. El Coruxo no se juega nada más que el honor ya que tiene asegurada la permanencia. Pero seguro que el conjunto gallego querrá ganar en el Tartiere, un campo muy difícil para los que lo visitan. Sólo el Tenerife ha logrado la victoria allí.

Sporting B – Marino de Luanco | Domingo, 12:00

El Sporting B -ya con la permanencia en el bolsillo- recibe al Marino de Luanco en uno de los dos duelos entre equipos asturianos que nos trae la jornada 36. Los de Abelardo, a pesar de todas las dificultades sufridas a lo largo de la temporada debido a la ausencia de jugadores importantes, llegan al choque ya con los deberes hechos, mientras que los de Quirós necesitan una victoria más para alejarse definitivamente de la plaza de promoción de descenso. Llegan los dos en dinámicas parecidas, pero la mayor necesidad de puntos del conjunto visitante puede inclinar la balanza hacia el conjunto luanquín.

Caudal Deportivo – Avilés | Domingo, 18:45

El Caudal Deportivo y el Real Avilés afrontan con objetivos bien diferentes el choque que les enfrentará el próximo domingo en el Hermanos Antuña. Mientras que los mierenses buscan una victoria con la que certificar el play off de ascenso a Segunda División, los avilesinos aún necesitan un punto para obtener la tranquilidad definitiva. Parece un partido de claro pronóstico local, toda vez que el Avilés rompió la semana pasada una racha de siete semanas sin conocer la victoria.

Foto: www.elcomercio.es

San Sebastián de los Reyes – Tenerife | Domingo, 19:30 (hora peninsular)

El duelo que puede coronar al campeón de este grupo I. El Tenerife certificaría su primer puesto ganando, independientemente de lo que haga el Leganés, a un Sanse que se juega mucho en este partido. Una victoria alejaría a los madrileños casi de forma definitiva de los puestos de descenso directo, pero en cambio, una derrota podría complicarle mucho las cosas. El Sanse acumula cinco empates consecutivos en Matapiñonera y el líder siete consecutivas sin caer derrotado. Los locales pierden a Moncho por sanción y a Vidal por lesión. Los visitantes, a Suso y Bruno por sanción y a Jesús Álvaro por lesión.

Ourense – Leganés | Domingo, 17:45

El conjunto pepinero viaja a Ourense para sellar definitivamente los puestos de playoff, ya que la RFEF aún no ha aclarado la situación del Real Madrid C de cara a poder entrar o no en ellos. El Ourense, por su parte, aún está jugando por la permanencia, con tres partidos por delante vitales para conseguirla, empezando por éste ante los pepineros, el Zamora, y el Real Madrid C. Con las bajas de Álex Bernal en el Leganés, y Martínez Cid en el Ourense, O Couto verá a partir de las 17:45 un encuentro vibrante en el que quien se lleve los tres puntos sellará su principal objetivo a falta de dos partidos.

Rayo Vallecano B – Zamora | Domingo, 12:00

Rayo B y Zamora se enfrentan buscando tres puntos que puedan dar esperanzas de cara a la salvación. El conjunto madrileño, que superaría a su rival en caso de ganarle, ve como mantener la categoría es un objetivo cada vez más difícil, e incluso su descenso podría consumarse si se dieran resultados desfavorables. El Zamora, sin embargo, aún tiene ocasión de salir de los cuatro últimos puestos, toda vez que su más inmediato rival, el San Sebastián de los Reyes, recibe en Matapiñonera al líder. Tres puntos que serviriían, por tanto, para apretar la zona baja de cara a las dos últimas jornadas.

Foto: www.rayoherald.com

Alcalá – Guijuelo | Domingo, 11:00

Duelo de urgencias en el Municipal del Val. Los locales, que llegan con el agua al cuello, podrían certificar su descenso matemático de categoría si no logran la victoria, por lo que tratarán olvidar las dos derrotas consecutivas (ante Real Madrid C y Atlético de Madrid B) y sumar tres puntos indispensables. Por su parte, el Guijuelo no puede relajarse si quiere sellar la permanencia lo antes posible, por lo que los hombres de Sito Cenzual deberán ir a por tres puntos que les permitirían, virtualmente, permanecer una temporada más en la división de bronce.

Salamanca – Atlético de Madrid B | Domingo, 18:00

El Helmántico acoge un partido con mucha calidad pero poca emoción. Los charros se quedaron la jornada pasada casi sin opciones de luchar por los playoffs y solo intentarán dejar las mejores sensaciones posibles ante su afición, luchando por la Copa del Rey. Por su parte, los colchoneros están en la sexta posición clasificatoria y son ya los únicos que pueden luchar por llegar al cuarto puesto, por lo que se juegan sus opciones de llegar a los puestos de promoción de ascenso. Los locales estarán afectados por las abajas, especialmente en el ataque, y los rojiblancos, acostumbrados a ello, podrán disponer de más futbolistas para afrontar el encuentro con plenas garantías.

Fuenlabrada - Getafe B | Domingo, 12:00

CF Fuenlabrada y Getafe CF B se miden en un choque con objetivos bien distintos. Los primeros quieren la victoria para quemar sus últimos cartuchos de cara a un ascenso que se considera prácticamente una utopía, ya que quedan 9 puntos en juego y están 7º a 7 puntos del Caudal Deportivo, último equipo en plaza de playoffs. Por su parte el conjunto getafense quiere los 3 puntos para certificar una permanencia que hace unas jornadas parecía segura, pero después de una racha de dos derrotas consecutivas, necesita la victoria que certificaría matemáticamente su presencia en la categoría la próxima temporada, su situación en la tabla clasificatoria es de 11º a 5 puntos del playoffs de descenso.

Marino Tenerife Sur – Real Madrid C | Domingo, 12:00 (hora peninsular)

Poco queda en juego entre estos dos conjuntos. El Marino, ya descendido, buscará olvidar la última derrota en su feudo ante el Leganés y continuar con la buena racha como locales, donde se han convertido en el equipo revelación del último tramo del campeonato. El Real Madrid C, por su parte, todavía no ha visto aclarada la situación de si podrá disputar o no las eliminatorias por el ascenso, por lo que sumar tres puntos será un aliciente de cara a unos posibles playoffs. Los madrileños, que no conocen la derrota en las últimas cinco jornadas, vienen de ganar al Salamanca, mientras que el conjunto marinista cedió un empate ante el Zamora, lo que supuso su descenso matemático.

Foto: www.diariodeavisos.com