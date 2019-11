Sevilla - Espanyol: más rivales que nunca

Si de algo pueden presumir los chicos de Aguirre es de seguir peleando por una idea que aunque parece una utopía, esta jornada si sacan los tres puntos de Sevilla, les acercará un poquito más a hacerlo realidad. El Sevilla y el Espanyol se han visto las caras esta temporada ya en tres ocasiones y si hay algún campo donde los periquitos no se sienten a gusto ese es el Sánchez Pizjuán. Sin embargo la situación actual de ambos equipos es bien diferente a los pasados choques. Se vieron las caras en la ida de Liga en Cornellà y en los dos partidos de Copa del Rey, donde los blanquizules salieron claramente perjudicados.

"Se han visto las caras tres veces esta temporada"

Con 43 puntos en su haber, hispalenses y periquitos se ven abocados a pelear por la victoria esta jornada si quieren seguir soñando y no perder el tren europeo. Décima y onceaba posición, puestos más que cómodos en la clasificación general, pero que saben a poco teniendo en cuenta las aspiraciones de ambos conjuntos. La pérdida de puntos en encuentros que a simple vista parecían más asequibles, han pasado factura a estos dos grandes del fútbol español que ahora no se conforman con la parte media de la tabla.

Una temporada irregular para ambos es la que va a marcar este encuentro y desde luego el final de la competición. Muchos nervios y tensión se vivirán en estos 90 minutos que se vivirán el domingo en el Sánchez Pizjuán. Expectación europea a la orden del día.

El Sevilla juega con el factor local

Ahora mismo no hay marcha atrás y llega la 34 jornada con marcadores igualados y posiciones muy similares. Los hispalenses se encuentran en el décimo puesto y al igual que los periquitos también sueñan con poder acceder a Europa la próxima campaña. Su mejor baza vuelve a ser el factor local. Tras su mala racha acumulada las últimas jornadas, los de Emery no pasan por su mejor momento, pero no quieren tirar la toalla y seguir peleando por los tres puntos. En Valladolid no ofrecieron su mejor versión sumando otro empate y el domingo frente al Espanyol tienen la posibilidad de volver a creer y a ofrecer el fútbol que su afición quiere disfrutar.

Las presencia de las bandas y el dinamismo pasa por las botas de Jesús Navas. Uno de los jugadores más desequilibrantes y que dotarán de mayor espectacularidad a este choque de gran nivel. Sin embargo, Emery prefiere estar bien reforzado y para este partido ha querido contar con 18 jugadores que pelearán desde el minuto uno por los tres puntos de la victoria. La novedad en la convocatoria la pone Rakitic, que ha sido duda hasta última hora, podrá jugar este domingo ya que se ha recuperado a tiempo de su lesión en el ligamento lateral externo del tobillo izquierdo. Reyes, que sigue recuperándose de su lesión queda fuera de la lista del mismo modo que el guardameta Julián, Javi Hervás y el canterazo Israel Puerto.

La convocatoria la completan: Palop, Beto, Fernando Navarro, Cala, Coke, Fazio, Cicinho, Alberto Moreno, Maduro, Kondogbia, Rakitic, Gary Medel, Perotti, Stevanovic, Jesús Navas, Álvaro Negredo, Manu del Moral y Baba.

El Espanyol quiere volver a creer

La derrota frente al Granada como locales hizo que el Espanyol volviera a poner los pies en el suelo. Esta jornada frente al Sevilla es su última oportunidad para seguir en el camino europeo y si quieren pelear por ello, los de Aguirre deberán salir reconciliados con el gol y volver a respirar como un equipo sólido, concentrado y con mucha fuerza en el ataque. Stuani y Sergio García son las claves del lado perico para desequilibrar el encuentro. La conexión de ambos jugadores pondrá en tensión a la defensa hispalense y deberán prestarles especial atención si quieren mantener a cero el luminoso.

Los periquitos saben que el Sevilla no es un conjunto que se les de especialmente bien. No tiene cogida la medida a los de Emery, pero también es verdad que la situación y el estado de forma en el que se encuentran ambos conjuntos ahora mismo no es similar al de pasados enfrentamientos, donde los blanquiazules no han conseguido ninguna victoria esta temporada, únicamente un empate que supo a derrota en Cornellà.

Para este duelo de rivales directos, Aguirre lo tiene muy claro y no quiere arriesgar. Para ello ha contado con 18 jugadores clave en su camino, primero a la permanencia y ahora hacia la Europa League. Regresan a la convocatoria Colotto que ya ha cumplido su partido de sanción y Raúl Rodríguez que también vivió en la grada dos partidos tras su expulsión en Valencia. En la enfermería blanquiazul y por tanto causan baja siguen Simao, Mattioni y Cristian Álvarez. La lista la completan: Raúl R., Víctor Sánchez, Tejera, Forlín, Raúl Baena, Stuani, Sergio García, Verdú, Kiko Casilla, Héctor Moreno, Javi López, Petrov, Colotto, Capdevila, Wakaso, C. Alfonso, Víctor Álvarez y Germán.

Un partido de tensión y nervios que se vivirá a partir de las 19 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán. Un ambiente más que apropiado para disfrutar de un buen espectáculo futbolístico a todos los niveles. Seguir en el sendero europeo tiene su precio y pasa esta jornada por el feudo hispalense.

Posibles alineaciones: