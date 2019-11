Sabadell-Numancia: enfrentamiento por la salvación

Sabadell y Numancia llegan a la presente jornada con la necesidad de sumar tres puntos vitales que supongan la permanencia virtual en la Liga Adelante. Ambos conjuntos están empatados en la clasificación liguera con 47 puntos y se encuentran inmersos en un pequeño bache de resultados. Si un equipo sale perdedor podría involucrarse en problemas clasificatorios -dependiendo del resultado del Murcia-. El conjunto catalán va de más a menos y después de una gran primera parte de campeonato está describiendo una trayectoria descendente. Por otra parte, los rojillos han estado instalados toda la temporada en la mitad de la tabla y quieren evitar caer en la lucha por el descenso cuando tan solo restan seis jornadas para la conclusión.

Lo cierto es que el Numancia podría estar cómodamente clasificado si los partidos en los que perdió puntos en el descuento se hubieran saldado con victoria. Los dramáticos goles recibidos en Alcorcón y Barcelona volvieron a repetirse en la pasada jornada, cuando Fabinho anotó el gol del empate para el Real Madrid Castilla en la última jugada del encuentro. La estrategia, que tantas alegrías y goles ha regalado a los fieles sorianos, jugó una mala pasada en el partido anterior. Otro partido más en el que el Numancia se fue con la sensación de haber perdido dos puntos en lugar de haber ganado uno. Sin embargo, el choque comenzó de manera inmejorable para los sorianos con el gol de Bonilla. El agredeño aprovechó la oportunidad que le concedió Machín al situarle en la alineación titular. Posteriormente, el filial blanco puso a los numantinos en apuros a causa de las vertiginosas transiciones y a la asociación de jugadores como Jesé, Cheryshev o Borja García. Finalmente, el Numancia consiguió rehacerse y tuvo buenas fases de juego, disponiendo de ventaja en el marcador. Esta situación, en parte, fue provocada por Julio Álvarez, quien ha conseguido 12 asistencias de gol en 21 partidos.

Por lo que respecta al Sabadell, el conjunto dirigido por Carreras se encuentra clasificado en la 15ª posición. El club arlequinado fue una de las sorpresas durante parte de la competición, incluso llegó a ocupar plaza directa de ascenso en la 7ª jornada. La entidad catalana se mantuvo en la parte noble de la clasificación, coqueteando con los puestos de play-off. Sin embargo, tras su triunfo ante el Xerez en la 27ª jornada el Sabadell ha disminuido su rendimiento de manera notable. Únicamente ha sido capaz de sumar 5 puntos de los últimos 27, por lo que las urgencias clasificatorias podrían comenzar si no consigue ganar al Numancia. Además, en la jornada 38 visitará el feudo del Murcia y en la nº39 recibirá al Racing -dos equipos que ocupan plaza de descenso-.

"Nos cuesta mucho ganar cada uno de los puntos"

En la comparecencia ante la prensa de Pablo Machín el pasado viernes, el técnico de Gómara hizo referencia al escaso rendimiento de su equipo lejos de Los Pajaritos: "es un hándicap muy grande. Nos cuesta mucho ganar cada uno de los puntos. El curso pasado ganábamos con solvencia en casa y este año nos está costando". Por el contrario, Machín reconoció que "hemos sido competitivos en el 90% de los partidos fuera". Respecto al enfrentamiento ante el Real Madrid Castilla, el entrenador numantino fue tajante al declarar que "el fútbol no está siendo justo con el equipo". En cuanto al enfrentamiento ante el Sabadell, Machín declaró que "importancia para nosotros la tiene toda y para el Sabadell también". Por último, en lo que concierne a su posible renovación, hizo alusión a que todavía no se ha logrado la permanencia pero que "no se va a negar a seguir".

"El Numancia es un rival directo en este momento"

Por la parte arlequinada, Lluís Carreras declaró ante los medios que el partido del domingo "es como una final" debido a que "el Numancia es un rival directo en este momento". Para el entrenador catalán, jugar en casa es un factor muy importante: "jugar en la Nova Creu Alta nos da algo, jugamos mejor y hemos tenido resultados positivos. En lo que concierne a su rival, Carreras manifestó que "el hecho de que el Numancia venga con bajas no influirá, porque las plantillas son largas por algo". Por último, destacó la importancia de finalizar los 90 minutos de juego con la totalidad de efectivos: "esperamos que después de tantos partidos con jugadores expulsados en casa podamos jugar once contra once hasta el final". La lista de convocados estará compuesta por : De Navas, Nauzet, Toni Lao, Óscar Ramírez, Pablo Ruiz, Abraham Paz, Samuel de los Reyes, Dani Tortolero, Juanjo Ciércoles, Fernando Llorente, Moha, Antonio Hidalgo, Juvenal, Gato, Eneko, Lanzarote, Arteaga, Collantes, Longás y Aníbal.

Respecto al Numancia, Pablo Machín cuenta con importantes bajas para el encuentro frente al Sabadell, por lo que habrá cambios significativos en el once titular. En la defensa, hay dudas en el lateral izquierdo. Pese al buen partido completado por Bonilla, Isidoro podría tener su oportunidad al contar con más experiencia ya que Ripa aún no está disponible. En el doble pivote, Nagore entraría por Sunny. El jugador nigeriano sufrió una fractura del segundo metacarpiano de su mano izquierda y poría estar unas tres semanas de baja. En las banda derecha, Cedrick dejaría su demarcación a Del Pino o incluso Nieto. El jugador congoleño no estará disponible a causa de acumulación de amonestaciones. La otra banda estaría ocupada por Lago Junior ya que Natalio continará de baja al menos una semana más. La punta del ataque sería para Pedro Martín, único delantero en buenas condiciones tras las lesiones de Natalio y Juanjo.

Antecedentes

Los tres últimos enfrentamientos entre ambos se han saldado con victoria rojilla. En el encuentro de ida, el Numancia venció por 2-1. Idéntico resultado se produjo en la pasada campaña. En lo referente al encuentro disputado en la Nova Creu Alta en la temporada anterior, los hombres de Machín vencieron por 1-3.

Árbitro: Melero López, del Comité Andaluz.

Alineaciones