FC Cartagena - Real Betis B: líder contra colista

Tras la primera derrota del Real Jaén en su estadio en lo que se lleva de temporada, el empate contra el Villanovense sirvió al Fútbol Club Cartagena para retomar el liderato, ya que le tiene ganado el golaveraje particular al conjunto andaluz. Con solo tres jornadas por delante, los albinegros dependen de sí mismos para mantener dicha posición al término de la liga regular.

Tratando de estropear sus sueños se encontrará el filial del Real Betis, quien a pesar de no luchar ya por ningún objetivo colectivo tras su descenso matemático a Tercera División, ninguno de sus jóvenes valores cejará en su empeño por agradar para el primer equipo. Sin olvidar que una victoria en casa del líder es un caramelo que no deja de ser demasiado goloso para un equipo sin nada que perder.

Nono será convocado con el primer equipo

Nono Delgado es una de las mayores promesas de la cantera del conjunto sevillano y es por ello que Pepe Mel ha decidido incluirle en la convocatoria del primer equipo para el encuentro que le enfrentará, una hora después de la conclusión de este partido, a otro líder, en esta ocasión el de Primera División. Hay que recordar que en dicho encuentro el Fútbol Club Barcelona podría obtener el título liguero, mientras que una derrota de los andaluces les pondría muy difícil su objetivo de luchar por un puesto en competición europea. Cano tampoco podrá contar para este partido con el pivote defensivo Fausto Tienza que cumple un partido por sanción.

Pacheta recupera a Caballos y Perona

El técnico burgalés se ha visto en auténticos quebraderos de cabeza entre lesiones y sanciones para realizar las últimas alineaciones. Para este encuentro no tendrá que lamentar estas últimas, a pesar de que el apartado de las lesiones se ha visto agravado.

Los jugadores con los que no pudo contar en la pasada jornada por acumulación de tarjetas fueron Ceballos y Perona. La papeleta en el lateral derecho se solucionó con el debut en el once titular del canterano Dani Ruiz, cuya actuación fue aplaudida por la hinchada albinegra. La baja de Perona, unida a las molestias físicas del pichichi del equipo Thierry Florian, propiciaron que el recién recuperado de su lesión Nicolás Raimondi volviera al once, teniendo que abandonar el terreno de juego al descanso con una nueva lesión que le impedirá volver a jugar en lo que resta de temporada regular.

Pacheta ha dejado muy claro en rueda de prensa que el lateral catalán volverá a ocupar su puesto en el once (además, Dani Ruiz no ha entrado en la convocatoria) y las quinielas también sitúan al punta valenciano de nuevo en una alineación en la que no estaba siendo habitual recientemente.

En esta ocasión será el Jaén quien sepa el resultado del Cartagena

En la jornada anterior, el entonces líder Real Jaén, disputó su partido la mañana del domingo 28, siendo el encuentro de los albinegros disputado esa misma tarde a las 19:00. Los de Pacheta saltaron al campo sabiendo que no sería necesaria la victoria para recuperar el liderato e incluso algunos jugadores reconocieron que eso pudo haber influido en su forma de plantear el partido en los últimos minutos.

En esta jornada, el partido que enfrentará al Jaén contra el Cádiz comenzará una hora después que el partido celebrado en el Municipal Cartagonova. Aunque los andaluces no van a tener el mismo margen de maniobra que tuvieron los de la ciudad portuaria, los de Manuel Herrero recibirán en los vestuarios, al descanso, la noticia del resultado de su máximo rival en esta competición.

El líder no se luce ante los equipos de abajo

Si observamos la tabla clasificatoria vemos que el Fútbol Club Cartagena le tiene ganado el golaveraje particular a la mayoría de los equipos que ocupan la mitad alta de la tabla, no obstante esto no es así con muchos de los equipos de la zona baja e incluso en puestos de descenso.

Tanto Pacheta como algunos jugadores han reconocido que su rendimiento suele verse acrecentado ante rivales de altura y es por ello que en Cartagena se teme que este “calendario tan cómodo” juegue en contra de los intereses albinegros. Los de Cano, además, vienen con una racha de dos partidos consecutivos sin encajar ni un solo gol.

Homenaje a Miki Roqué

El caso de Miki Roqué, jugador que fallecía a los 22 años en junio de 2012 a causa de un cáncer en la zona pélvica, conmocionó al mundo del fútbol. En el partido de este domingo se enfrentan dos de sus exequipos. El Betis era el conjunto en el que Miki militaba en el momento de su muerte, mientras que con anterioridad, enrolado en las filas de los albinegros cedido por el Liverpool, consiguió un ascenso a Segunda División en la temporada 2008/2009.

Es por ello que la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena ha planificado para dicho encuentro una serie de homenajes para el fallecido jugador nacido en Tremp. Se guardará un minuto de silencio en honor de la memoria de Miki Roqué y los jugadores llevarán un brazalete negro. Además, su nombre será coreado en el minuto 22 de partido (por el dorsal que el catalán lucía en su año como jugador albinegro).

La Federación de Peñas trabaja igualmente en otros actos conmemorativos en su memoria, como la colocación de una placa con su nombre en la puerta 22 del estadio. Esto no ha podido conseguirse hasta la fecha debido a que el estadio es propiedad municipal y aún no se ha celebrado el pleno en el que esta propuesta debiera ser aceptada.

Los padres del fallecido futbolista no podrán acudir a este acto conmemorativo que ya precisamente al día siguiente en Tremp, la localidad natal de Roqué, se celebrarán otra serie de homenajes a los que asistirán representantes de todos los equipos en los que militó el central, incluidos Real Betis y Fútbol Club Cartagena.

Convocatorias

FC Cartagena: Savu, R.Arcas, Navarro, Mariano Sánchez, Diego Segura, Riau, Oscar Rico, Perona, Cañadas, Marcos R., Álvaro, Tonino, Hugo Álvarez, Florian, Ceballos y Víctor Ibáñez.

Real Betis B: Ayala, Bernabé, Palancar, Isaac, Tejedor, Herrera, Adrian, Isamel, Cárdenas, Carlos, Alexander, Sergio, Aridai, Madrigal, Querol y Eneko.

Posibles alineaciones