Verónica Boquete en 30 toques

1. Nombre: Vero Boquete.

2. Edad: 26 años.

3. Lugar de nacimiento: Santiago de Compostela.

4. Trayectoria deportiva: Don Bosco, CD Belvís, Funeraria Apóstol, Xuventú Aguiño, Prainsa Zaragoza y RCD Espanyol en España, Buffalo Flash, Chicago Red Stars y Philadelphia Independence en USA, FC Energy (Rusia), Tyresö FF (Suecia).

5. Algún apodo o sobrenombre: Alguno como "Boquerón", "Little Princess" o "Blomman", pero solo me suelen llamar Vero.

6. De no haber sido futbolista, ¿Qué habrías sido?: Supongo que profesora, para eso he estudiado.

7. Demarcación habitual: Mediapunta.

8. Principales cualidades: Técnica, visión de juego y lucha.

9. Algún defecto: Muchos, trato de corregirlos todos.

10. De todos tus numerosos goles ¿con cuál te quedas? El 3-2 contra Escocia en el último segundo que nos dio la clasificación para la Eurocopa.

11. Un error garrafal: El penalti contra Escocia, por suerte dos minutos más tarde lo arreglé con el gol que antes mencionaba.

12. Tu mejor recuerdo en un campo de fútbol: Ese gol, "El Gol".

13. De los títulos que has conseguido en el plano colectivo e individual, siempre hay alguno especial por sus matices, ¿con qué título te quedas? La liga con el Tyresö FF, por lo mucho que nos costó, por todas las situaciones que vivimos en el último mes, por mi situación personal, por lo mucho que queríamos ganar…

14. Mejor jugadora con el que jugaste: Marta y Caroline Seger.

15. El entrenador que más te enseñó: Mi padre, aunque nunca fue mi entrenador real lo fue a nivel individual. Sin ser él, todos me han enseñado mucho y me han hecho crecer, pero Óscar Aja y Paul Riley me han marcado.

16. El mejor equipo de fútbol que has visto: Estaría entre la Selección Española y FC Barcelona.

17. Tu ídolo de infancia: Ronald Koeman. Hasta que Ronaldo impresionó al mundo.

18. ¿De qué equipo eres? RCD Espanyol.

19. Comida favorita: Lasagna, percebes, pulpo y un largo etc.

20. Película Favorita: El último Samurai.

21. Libro favorito: El principito.

22. Tipo de música que escuchas: Pop internacional y español.

23. Tu cantante o grupo favorito: La Fuga.

24. Número favorito para jugar: 21 y después el 9.

25. Si tuvieras que decir un jugador actual del fútbol masculino que se parezca a Verónica Boquete, ¿quién sería? En Tyresö diría que una mezcla entre Iniesta y Xavi ya que juego más de mediocentro.

26. En tu historia como futbolista, con qué compañera relacionarías las siguientes palabras?

*Crack: Marta.

*Trabajo: Lara Rabal.

*Calidad: Caroline Seger.

*Disparo: Kirsten Van de Ven.

*Experiencia: Formiga.

27. Tras tu paso por Zaragoza, Barcelona, Estados Unidos, Rusia y Suecia, ¿cómo valoras el estar lejos de tu tierra para hacer lo que más te gusta? Me da pena tener que irme y echo mucho de menos a mi gente y mi vida en casa, pero sé que no me queda otra. Hace años que lo he asumido e intento valorar todo lo que tengo y disfrutarlo.

28. Hace no mucho, saltó la noticia de que pedías incluir a las mujeres en el mundo de los videojuegos asociados al fútbol. ¿Consideras que, pese al crecimiento de los últimos años, el fútbol femenino sigue estando en clara inferioridad? Estamos avanzando pero todo va muy despacio… Seguimos estando en inferioridad y parece que lo estaremos siempre, pero seguiremos luchando para mejorar nuestra situación.

29. ¿Con qué palabras se definiría Verónica Boquete y qué consejos le darías a esas chicas que quieren dedicarse al mundo del fútbol? Trabajo, sacrificio, ilusión, ambición.Y a ellas, a todas esas chicas que empiezan a jugar, trabajo, trabajo y trabajo, esa es la clave de todo. Hay un mundo de oportunidades, solo hay que escoger lo que se quiere y luchar por ello. Y que valoren siempre todo lo que tienen y lo que ha costado conseguirlo.

30. Una frase para todos los visitantes de Vavel.com:

"Dream to live, Live to play, Play to win" // "Sueña para vivir, Vive para jugar, Juega para ganar".

