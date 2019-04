La peor racha como local en el momento menos oportuno

La Liga encara ya su recta final y, por este motivo, fallar está prohibido para cualquier equipo. Ya no existe margen de error, lo que hace que cualquier cosa que no sea sumar de tres en tres ponga en peligro la consecución de objetivos por los que se ha estado peleando durante toda la temporada. Ha llegado la hora de echar el resto, intentando con ello que las cosas no se compliquen en el momento menos oportuno, algo que al Betis, desgraciadamente, sí le está ocurriendo al Betis en su propia casa, el Benito Villamarín. No en vano, los verdiblancos están viviendo su peor sequía de triunfos como locales, poniendo así en peligro su posible clasificación europea.

De hecho, los pupilos de Pepe Mel no vencen en La Palmera desde el pasado 8 de marzo, cuando derrotaron por 2-1 a Osasuna. Aquella tarde, Molina abrió el marcador a los 18 minutos, viendo cómo Silva, en el 73', igualaba la contienda. Sin embargo, Rubén Castro, poco después volvió a poner por delante a la escuadra de las trece barras, que de este modo se aupó a la sexta plaza de la tabla. A partir de ahí, las cosas se han torcido demasiado, puesto que aunque el equipo no ha caído ejerciendo como anfitrión, tampoco ha sabido sumar victorias. Así, empató a cero con el Getafe, a tres con el Sevilla y a uno con el Deportivo. En definitiva, tres puntos de nueve posibles que han frenado la progresión de un conjunto que, por momentos, llegó a aspirar a la Champions y que ahora pelea con uñas y dientes por entrar en la Europa League.

Entre noviembre y enero vivió una dinámica bastante similar

Sea como fuere, esta es la peor dinámica como local que han vivido los béticos en esta temporada. Sobre todo, porque la anterior duró mes y medio, incluyendo de por medio el parón invernal. Se inició justo el 24 de noviembre, con aquel heróico 1-0 frente al Real Madrid y acabó el 13 de enero, con un 2-0 sobre el Levante. Entre medias, se perdió contra el Barcelona (1-2) y el Mallorca (1-2). En este sentido, y tomando el choque frente a los granotas, en el que sí se ganó, como referencia final, se repetiría ese mismo tres de nueve de ahora, aunque entonces el margen de maniobra resultaba mucho mayor.

Y ya no sólo porque quedaban más jornadas por delante, sino porque también los encuentros fuera de casa se contaban por victorias. Basta para ello recordar que durante aquellos días se ganó al Deportivo en Riazor (3-4), al Celta en Balaídos (0-1) y al Zaragoza en La Romareda (1-2). Ahora, a los verdiblancos les cuesta mucho más cosechar alegrías a domicilio, puesto que desde el pasado 8 de marzo sólo han ganado al Granada en Los Cármenes (1-5), mientras que han caído frente al Valencia en Mestalla (3-0), el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (3-1) y el Barcelona en el Camp Nou (4-2). Estos resultados han hecho que los heliopolitanos lleguen a la recta final del curso con su sueño continental en el aire y, lo que es más importante, con la obligación de no fallar para hacerlo realidad.

En términos globales, es su segunda peor racha en Liga

Porque, si analizamos esta racha de modo global, contando los choques como local y a domicilio, el Betis, que no celebra un triunfo en Liga desde el pasado 5 de abril, está viviendo su segunda peor racha del curso, sólo superada por la que experimentó entre el 13 de enero, cuando acabó la primera vuelta con un 2-0 al Levante y el 24 de febrero, cuando llamó con fuerza a las puertas del póker de cabeza con un 3-0 al Málaga. Entre tanto, los de La Palmera empataron a uno con el Athletic, cayeron ante Rayo (3-0) y Atlético de Madrid (1-0), igualaron con el Valladolid (0-0) y volvieron a hincar la rodilla contra el Espanyol (1-0). No obstante, este balance de dos puntos de quince podría repetirse esta misma semana si los pupilos de Pepe Mel si pierden ante el Celta.

Por tanto, la 'final' del próximo domingo adquiere si cabe mayor trascendencia, ya que no sólo estarán en juego la pelea por entrar en torneos continentales, del lado heliopolitano, y la lucha por la permanencia, por el celeste. No en vano, la escuadra de las trece barras buscará salir de su bache y no volver a cometer errores que ya la dejaron sin poder aspirar a jugar la Champions y que ahora, en el último suspiro de la competición, le podrían impedir jugar la Europa League. Así pues, el triunfo vuelve a ser obligatorio, tanto porque a estas alturas sólo vale sumar de tres en tres para no empañar un temporadón donde el equipo ha demostrado su deseo de volver a estar entre los mejores de Primera.