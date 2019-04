Guerao no podrá dirigir al Racing en la visita del Castilla

La plantilla verdiblanca continuó en el día de ayer con la preparación del encuentro ante el Real Madrid Castilla, que tendrá lugar el próximo domingo 12 de mayo en los Campos de Sport del Sardinero a partir de las 17:00 horas.

Menéndez cuenta con la duda de la presencia ante el filial blanco del delantero serbio Andriya Kaludjerovic y sobre todo del central mallorquín Martí Crespí. En el caso del balcánico se le ha practicado una resonancia magnética en la cabeza del peroné de su rodilla izquierda, que ha confirmado la contusión ya conocida, que se produjo el pasado domingo al chocar fortuitamente con uno de los árbitros asistentes del encuentro con la UD Almería, mientras calentaba en la banda. Por parte del defensor balear, continúa su recuperación del esguince de tobillo que lleva torturándole desde hace unos 15 días aproximadamente y de las molestias en los gemelos con los que acabó el encuentro del pasado fin de semana en Almería, si bien su recuperación de cara al encuentro frente al Castilla no debería de suponer un problema para el míster asturiano, según han comentado los servicios médicos del club, dirigidos por el doctor Ceballos.

Las bajas seguras al 100% con las que deberá lidiar el técnico racinguista son la del lateral diestro Gonzalo Herrero, que prosigue satisfactoriamente con la recuperación de su grave lesión de rodilla y la del mediocentro Andreu Guerao, todavía no recuperado del edema óseo sufrido ante el Villarreal CF en el estadio del Madrigal.

En el apartado de sanciones, Menéndez recupera a Quini y al capitán Mario Fernández, mientras que pierde al canterano Jairo Samperio tras su absurda autoexpulsión en Almería al ver su segunda cartulina amarilla por desplazar el balón con el juego detenido por el colegiado.

Andreu Guerao: "El Racing puede ganar a todos los rivales con los que tenemos que jugar"

El barcelonés atendió a los medios de comunicación para arrojar un poco de luz sobre la evolución de su lesión, de la que en palabras del propio futbolista parece encontrarse "algo mejor", pero cuya mejoría no resultará suficiente para dirigir la nave racinguista frente a los "mirlos blancos".

El jugador compartió sus sensaciones personales respecto a su evolución, señalando que "el lunes casi no podía ni correr, ya dije nada más lesionarme que no puedo marcarme plazos de recuperación pero ahora mismo no estoy ni para entrenar con el equipo".

Andreu manifestó su impotencia ante la imposibilidad de aportar su granito de arena al esfuerzo colectivo del equipo por salvar la categoría, señalando que "estoy fastidiado porque me sabe mal no poder ayudar al grupo ahora mismo".

Sin embargo, el centrocampista racinguista se mostró esperanzado sobre las posibilidades del equipo de cumplir con el objetivo de la salvación, señalando que el Racing "no está acabado", si bien reconocía que "no han llegado los resultados, nuestra situación es difícil, pero confío en que la sacaremos adelante". En su opinión "hemos visto en los últimos partidos que podemos ganar a cualquiera aunque, repito, los resultados no han sido buenos".

El jugador apeló a su baúl de los recuerdos particulares para afirmar que "recuerdo que, en una de mis temporadas en el Sporting, necesitábamos ganar cinco encuentros de seis y lo conseguimos" y que además "nos salvamos en la última jornada y a eso me aferro". En su opinión "el Racing puede ganar a todos los rivales con los que tenemos que jugar".

En cuanto a la polémica arbitral suscitada por las últimas actuaciones arbitrales sufridas por el equipo y que han sido duramente criticadas en tierras cántabras, el futbolista recalcó que "no queremos que nos regalen nada pero tampoco que nos perjudiquen y desde que estoy en el club no recuerdo ninguna acción en la que hayamos salido favorecidos", no sin poner el acento en los posibles perjuicios sufridos por el conjunto cántabro, recordando que "he visto penaltis no señalados contra el Girona FC, el gol anulado a Jairo el otro día frente al Barça B, la pena máxima pitada en contra en Almería...".

Jairo y Sotres convocados con la Sub-20

Los canteranos del primer equipo racinguista, el delantero Jairo Samperio y el guardameta Dani Sotres han sido convocados con la "Rojita" para medirse el próximo 14 de mayo en Benidorm al combinado paraguayo Sub-20, en el estadio Guillermo Amor.

El encuentro se disputará a partir de las 18:30 horas y será dirigido por el colegiado Mateu Lahoz.

Los dos futbolistas racinguistas se concentrarán desde el lunes día 13 de mayo, no esperándose su retorno a tierras cántabras hasta el miércoles 15 de mayo.

Imágenes en el cuerpo del artículo: web oficial del Real Racing Club.