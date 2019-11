Filial zaragocista: Kevin Lacruz

Hace 5 años, la afición zaragocista se empezó a hacer eco de la existencia de un joven zaragozano que había deslumbrado con su fútbol en las categorías inferiores del equipo aragonés. Ese jugador no era otro que Kevin Lacruz, un joven de 16 años, de complexión delgada, que corría la banda a toda velocidad y llevaba locos a los defensas con sus regates y su gran desborde. Fue entonces cuando ‘comenzó’ su historia como una de las perlas de la cantera blanquilla.

Pero para llegar hasta allí, Kevin tuvo que luchar como el que más desde los siete años, cuando empezó a jugar en el Ebro. Al año siguiente, asistió al Campus de Rafa Latapia, y fue entonces cuando el Amistad le vio y quiso hacerse con sus servicios. Allí estuvo durante cuatro años, hasta que pasó a formar parte de las categorías inferiores del Real Zaragoza, con Santiago Aragón como su primer entrenador.

Su sueño por fin se hacía realidad, pues estar en las categorías inferiores del equipo de su ciudad ya era todo un logro. Lo que él no sabía es que lo mejor todavía estaba por llegar.

"Todo lo que viví el año antes de mi debut fue imborrable" En 2008, cuando todavía tenía edad de juvenil, estuvo una temporada bajo las órdenes de Ander Garitano. En esa misma temporada, con 17 años, fue convocado con el primer equipo al partido que supuso la vuelta del Real Zaragoza a Primera División, y unos meses después realizó su primera pretemporada con el primer equipo, llegando a disputar tres partidos amistosos bajo las órdenes de Marcelino García Toral. Finalmente, ese año pasó a formar parte del Real Zaragoza B de José Aurelio Gay. Él mismo asegura que "fue todo muy rápido, pero la experiencia de todo lo que viví en apenas un año es imborrable."

"Ir a la Selección Española es uno de los mejores recuerdos que guardo como futbolista"

Su despegar como futbolista vino acompañado de una convocatoria con la Selección Española Sub-17 para participar en el Mundial de Nigeria. Confiesa que "el hecho de ir a la Selección es uno de los mejores recuerdos que guardo como futbolista, y sigo con la esperanza de poder volver a repetirlo algún día. Hicimos grandes campeonatos y conseguimos ser medalla de bronce, que no era nada fácil. Guardo muy buenos recuerdos, muchas experiencias y una gran amistad con mis compañeros, porque vivimos partidos inolvidables."

Su progresión era un hecho. En tan solo unos meses había pasado de ser un jugador más de División de Honor Juvenil a ser considerado uno de los mejores jugadores que asomaban desde la cantera en los últimos años, recordando a casos como los de Alberto Zapater o Ander Herrera. Tanto es así, que en septiembre de 2009 llegó su debut con el primer equipo en el Ramón Sánchez Pizjuán con el 27 a la espalda. Asegura que "de lo primero que uno se acuerda siempre es de la familia, en especial de mi madre, de mi padre y de mis hermanos, porque durante todos estos años es la que me ha apoyado siempre."

"En el debut no existe la presión, solo muchísima felicidad por conseguir lo que has buscado durante tantos años" Fue un momento muy especial para él y reconoce que "me sentía preparado, porque venía de hacer una buena pretemporada con Marcelino, que me dio mucha confianza, y aunque el resultado no fue el esperado, la experiencia fue muy positiva y guardo muy buen recuerdo." Además, aclara que "poder debutar con el primer equipo es una motivación para los canteranos, porque llevamos desde pequeños en el Real Zaragoza y sentimos lo que es esto", y con expresión de alegría recordaba que "cuando ves que se cumple, sientes una alegría enorme, no existe la presión, solo muchísima felicidad por conseguir lo que has buscado durante tantos años."

Temporada actual

Con el paso de los años, su presencia en las pretemporadas con la primera plantilla ha estado a la orden del día, incluyendo su participación en algunos partidos de Primera División. Pero este verano el camino se vislumbró diferente y la temporada la ha realizado por completo con el filial aragonés.

Una de las cosas más destacables de este año es que Kevin ha vuelto a jugar en su posición natural como extremo derecho, después de que la temporada pasada las circunstancias obligasen al entrenador a situarlo como lateral derecho. El zaragozano confiesa que "volver a mi posición más natural ha hecho que en el plano personal todo haya sido muy positivo, porque me he encontrado muy a gusto, y tanto Álex Monserrate como Jesús Solana me han dado mucha confianza y estoy contento." Sin embargo, sabe que tener esa polivalencia "me abre muchas puertas y me da más posibilidades de poder entrar en un once o jugar más minutos", algo que ya le ha pasado durante estos años atrás tanto en la Selección Española, "porque el poder jugar ahí es lo que me hizo ir convocado", como con Manolo Jiménez, que el año pasado contó con él para cubrir en ocasiones el lateral derecho.

"Esta temporada he recuperado sensaciones y he acumulado muchos minutos. Estoy satisfecho" Además, el extremo zaragocista se siente "satisfecho", ya que cree que tomar la decisión de quedarse en verano fue buena y le ha servido para "recuperar sensaciones en el terreno de juego y acumular muchos minutos, algo que quizás estos años pasados me ha faltado al estar alternando el filial con el primer equipo, y al final lo importante es jugar. Esta temporada lo he hecho, entrenando y compitiendo con el filial, y pienso que mi rendimiento ha sido bueno, he hecho goles, he disputado muchos minutos… así que estoy satisfecho."

En cuanto al equipo a nivel global, Kevin piensa que la situación actual se debe a que "hemos sido un poco irregulares durante todo el curso, con fases muy malas de cinco partidos consecutivos perdiendo, y fases muy, muy buenas en las que puntuábamos durante 8 jornadas seguidas." Pese a ello, afirma que el bloque se siente preparado para afrontar las últimas dos jornadas y "solo nos queda apretar más que nunca para conseguir el objetivo de la salvación."

"Hemos sido irregulares, pero vamos a apretar más que nunca para salvarnos" También confiesa que esa irregularidad se debe a que, "aunque en los primeros partidos fuimos conscientes de que el grupo en el que estábamos era difícil, formado por equipos de mucha disputa, donde se deciden partidos en segundas jugadas, poco a poco nos dimos de cuenta de que no solo nos iba a valer con jugar bien al fútbol, sino que íbamos a tener que tener otro tipo de recursos. En ocasiones lo tuvimos y hemos ganado en campos donde se nos exigía otro tipo de fútbol y lo hemos sacado para competir." Sin embargo, aunque este aspecto ha sido una barrera para ir mejor en la clasificación, afirma que "también nos ha hecho progresar mucho como jugadores de manera grupal e individual, porque hemos conocido otro fútbol que en el futuro nos puede aportar muchísimo."

Hace unas jornadas, Álex Monserrate fue destituido como técnico del Real Zaragoza B, acontecimiento que Kevin asegura no se esperaban. "Siempre que los resultados son malos al primero que se mira es al entrenador, y cuando lo echan es que no hemos conseguido lo deseado. A ninguno nos alegró, porque hizo un buen trabajo, pero finalmente el club decidió tomar esa decisión." Ya con la llegada de Jesús Solana, "nos juntamos todos y nos pusimos como objetivo la permanencia que esperamos conseguir”, y considera que el nuevo míster "está haciendo un buen trabajo. En los entrenamientos trabajamos con muchísima intensidad y con las cosas muy claras."

Situación futbolística personal

Por todos es sabido que Kevin, pese a su juventud, ha experimentado casi la totalidad de situaciones que un futbolista puede pasar a lo largo de su carrera.

"Cada pretemporada ha tenido sus cosas buenas, pero la primera siempre es más especial" Una de ellas ha sido vivir cuatro pretemporadas a nivel de máxima competición con la primera plantilla zaragocista. En este tema, asegura que "cada una ha tenido sus cosas buenas, pero la primera siempre es más especial, ya que te da la posibilidad de convivir por primera vez con jugadores de Primera División. A nivel personal también salió bastante bien en cuanto a rendimiento, y me encontré con un gran entrenador como es Marcelino, que me dio confianza y fue el que más tarde me hizo debutar."

Él, como otros canteranos, disfrutó de los stages veraniegos para más tarde a penas tener continuidad en el primer equipo. Pese a esa situación, busca quedarse solo con lo positivo y "pienso que las pretemporadas que hice fueron porque realmente confiaban en mí y querían que estuviera ahí, sino no las habría hecho. Ya al empezar la temporada cada entrenador ha sido el que ha valorado si debía seguir con el filial o entrar con el primer equipo."

"La mala situación del primer equipo estos últimos años ha sido un factor negativo para los canternos" Además, con total sinceridad opina que "la mala situación del primer equipo estos últimos años ha sido un factor negativo para los canteranos. Si el equipo hubiera pasado por otra etapa, seguramente el salto a la primera plantilla habría sido más fácil para algunos de nosotros, pero esta situación en la que el equipo llega a las últimas jornadas jugándose la vida no beneficia a los jóvenes, porque se busca gente con experiencia que ya haya vivido situaciones parecidas."

"El verano pasado existió la posibilidad real de salir del Real Zaragoza" Uno de los temas más comentados el verano pasado, fue la posible salida de Kevin a un equipo de Segunda División, ya que parecía que este año no iba a entrar en los planes del cuerpo técnico del primer equipo, como finalmente ha sucedido. El jugador zaragocista quiso también hablar de ello y contarnos cómo se dio todo: "me reuní con el club y existió la posibilidad real de salir. Al final me volví a reunir con ellos y con Manolo Jiménez, y decidimos que lo mejor era que siguiera aquí y cumpliera mi último año de contrato, y sobre todo que estuviera en una situación en la que poder estar tranquilo y centrado en entrenar y jugar con el filial, ya que esa sería la única manera de poder sacar mi mayor rendimiento. Pienso que en ese aspecto sí lo he conseguido."

De esta manera, al quedarse en el club blanquillo, Kevin sabía que su situación personal no iba a ser como la de años atrás, cuando sí que tuvo más oportunidades, pero asegura que "al final lo mejor es quedarse con lo bueno, que es que este año he tenido más minutos que ningún otro, ha sido la temporada en la que más he jugado, en la que más he disfrutado, en la que más experiencias he vivido y en la que he marcado goles. Y aunque haya parecido un paso atrás por no estar con el primer equipo, estoy disfrutando muchísimo."

"Como todo jugador de la casa, me gustaría tener la oportunidad de formar parte del primer equipo" Afrontando la realidad tal y como es, el atacante aragonés asegura que su futuro cercano le gustaría que fuera el de "tener la oportunidad con el primer equipo, como todo jugador de la casa que siente al Real Zaragoza. En junio termino contrato, me volveré a reunir con el club y ojalá se me de. Si no fuera así, habrá que mirar qué otras posibilidades existen."

Cambio en la cantera

Kevin buena parte de su vida en el Real Zaragoza, por eso quiso darnos su opinión sobre el cambio que Manolo Jiménez quiere provocar en la cantera zaragocista. Mantiene la idea de de que "si Jiménez continúa, el tiempo es el que dirá si su proyecto ha sido posible o no. Al final los hechos son los que cuentan, y se verá en unos años si esa confianza y esa oportunidad a los canteranos realmente han llegado", ya que piensa que el entrenador "necesita más tiempo para ver si lo que propone es posible o no, y no se le puede juzgar con una sola temporada, menos todavía con la situación que hemos vivido tanto el primer equipo como el filial."

Además, manifiesta que "el debut de algunos jugadores se ha visto algo positivo, porque son compañeros que entrenan contigo y a los que les han dado la oportunidad. Te hace pensar que si ellos la han tenido, por qué no vas a tenerla tú. Así que esos debuts han sido una motivación para todo el grupo."

Para terminar de argumentar su opinión sobre este teman, deja claro que "en la cantera hay nivel para el primer equipo, pero para poder demostrarlo es necesario que se de la oportunidad de tener continuidad y no solo de jugar 2 ó 3 partidos en todo un año."

¿Y cómo es Kevin en lo personal?

Por todos es sabido que lleva la humildad por bandera, hecho que se confirma cuando se define como jugador, asegurando que "las condiciones que tenga o no son los demás los que deben decirlo, yo solo intento cada partido hacerlo lo mejor posible y luchar al máximo."

"Como aficionado me quedo con ese memorable 6-1 al Real Madrid y con las Copas del Rey ganadas" Además, como buen zaragocista, guarda en la memoria muchos momentos ligados a esta camiseta. Como aficionado se queda con "las Copas del Rey que hemos ganado, y algún partido memorable en La Romareda, como el 6-1 al Madrid, con ese ambiente espectacular y lo que pudimos disfrutar." Ya como jugador no tarda en afirmar que su mejor momento fue "ir convocado por primera vez con el primer equipo, el año en Segunda División en el partido contra el Córdoba en el que podíamos ascender. Sentí una inmensa alegría por ser el partido que era, por el gran ambiente que había, por todo lo que nos jugábamos… Después, por todo lo que conllevó la victoria conseguida: la celebración, el bus descapotable por Zaragoza con tanta gente siguiéndonos, la alegría de la afición… Fueron momentos espectaculares para mí, lo recuerdo con muchísimo cariño."

20 chuts de Kevin Lacruz

1. Nombre: Kevin Lacruz Coscolín.

2. Edad: 21.

3. Lugar de nacimiento: Zaragoza.

4. Trayectoria deportiva: Ebro, Amistad y Real Zaragoza.

5. Apodo: Kevin.

6. Quién le inculcó en interés por el fútbol: Mi familia.

7. De no ser futbolista, ¿qué habría sido?: Ahora mismo estoy estudiando INEF, así que algo relacionado con el deporte y la preparación física.

8. Un vicio: El chocolate.

9. Un defecto y una virtud:

Defecto: Seguro que muchos, pero que los digan los demás.

Seguro que muchos, pero que los digan los demás. Virtud: No me rindo nunca.

10. Un sueño futbolístico: Ganar la Copa de Europa.

11. Un estadio: La Romareda.

12. Un equipo: Real Zaragoza.

13. Un entrenador: Ander Garitano.

14. El mejor consejo recibido: No te rindas nunca.

15. Jugador favorito por línea:

Portero: Iker Casillas.

Iker Casillas. Defensa: Sergio Ramos.

Sergio Ramos. Medio : Iniesta.

: Iniesta. Delantero: Messi.

16. ¿Con qué compañero relacionaría las siguientes palabras?:

Ídolo: Jorge Fernández y Héctor.

Jorge Fernández y Héctor. Promesa: Joel, Tarsi y Suárez.

Joel, Tarsi y Suárez. Humildad: Meseguer.

Meseguer. Gracioso: Forniés.

Forniés. Despistado: Joel Valencia.

Joel Valencia. Amigo: Jorge, Forniés, Héctor, Meseguer y Joel, pero tengo muy buena relación con muchos más.

17. Fuera de los terrenos de juego:

Una película: Braveheart.

Braveheart. Un libro: “Jugar con el corazón”, de Xesco Espar.

“Jugar con el corazón”, de Xesco Espar. Un lugar: Londres.

Londres. Un hobby: Jugar al frontón.

18. Palabra que no existe en tu vocabulario: Rendición.

19. Una frase: "No des un paso para atrás ni para coger impulso".

20. Supersticiones antes de jugar: Ninguna.

Desde VAVEL queremos dar las gracias a Kevin Lacruz por su predisposición y amabilidad a la hora de realizarle la entrevista, así como desearle la mayor de las suertes en el futuro para que con su trabajo, humildad y entrega pueda llegar a alcanzar todo lo que se proponga.

Entrevista realizada por: Natalia Hungría y Patricia Lambán.

Reportaje realizado por: Natalia Hungría.