Peña Sport - Sestao River: a un paso de la tranquilidad, a otro de la agonía

A dos partidos de finalizar el campeonato regular la lucha por la permanencia en el grupo segundo sigue tan encarnizada como lo estaba la semana anterior. Aunque la antepenúltima jornada confirmase la salvación de Real Sociedad B y SD Logroñes, nueve equipos quedan aún -desde la Gimnástica, 12ª con 41 puntos, hasta el Izarra, colista con 35 . compitiendo denodadamente por huir del descenso a Tercera. Los enfrentamientos directos pendientes dilucidarán la suerte de muchos, no sólo de los contenidientes en liza, por lo que partidos como el de Tafalla cobran una importancia general esta jornada.

Afrontan el encuentro la Peña Sport y el Sestao River en circunstancias parecidas, décimocuartos los navarros y un puesto por encima los vizcaínos, si bien es cierto que los sestaotarras cuentan con la importante ventaja de tres puntos más sobre los de Tafalla, directamente relacionados con el 2-0 obtenido a su favor en el partido de la primera vuelta en Las Llanas. Sin embargo, los números nos presentan a dos equipos que han protagonizado una pobre segunda vuelta liguera, con números especialmente preocupantes en su feudo. Tanto la Peña Sport como el Sestao sólo han conseguido ganar un partido como locales en el segundo tramo liguero : 2-0 al Izarra los navarros, 1-0 al Teruel los vascos. Es ese dato precisamente uno de los que animan al equipo verdinegro a confiar en un resultado positivo en San Francisco, ya que - aunque su última victoria fuera se remonta a la jornada 25 en Zaragoza - acuden con sólo una derrota a domicilio en todo lo que llevamos de segunda vuelta - en Lasesarre por 2-1 precisamente -, y a un campo que no ve ganar a su equipo desde hace ya diez jornadas.

Cuentan además ambos equipos con la importante baza a estas alturas de poder depender de sí mismos para conseguir su objetivo. Con una ventaja de tres puntos sobre la promoción de descenso y el descenso directo, una victoria permitiría de hecho al Sestao confirmar matemáticamente su permanencia, pasara lo que pasara la última jornada. No obstante un empate no sería mal resultado para afrontar la última jornada con bastantes garantías de éxito, pero la derrota en San Francisco obligaría al River a jugárse el todo por el todo en el último partido, aunque, eso sí,siempre dependiendo de sí mismo,

Para los locales, empatados a 37 puntos con el puesto de promoción - Zaragoza B - y de descenso directo -Teruel -, una victoria sería un paso de gigante, pero no definitivo, en sus aspiraciones, pues estarían obligados a seguir sumando en la última jornada; con el empate ya perderían el privilegio de no tener que estar a expensas de otros resultados, dejándoles en stuación más que comprometida. Finalmente la derrota ante el Sestao supondría el más que seguro descenso de categoría para la Peña.

Crisis extradeportiva en la Peña Sport

Si la situación del equipo de Tafalla a nivel deportivo es cuanto menos preocupante, no es menos alentador el panorama extradeportivo, debido a la crisis abierta por la situación económica que está atravesando el club navarro, con una deuda actual reconocida de 84000 euros. Los graves problemas de liquidez, motivados según su presidente, Rafael Del Amo, por la retirada de una parte de la subvención del Ayuntamento, han motivado que el club tafallés haya pedido un crédito de 100.000 euros, abriendo paralelamente una cuenta para que los socios ingresen sus donativos. Asimismo la crisis se ha extendido a nivel institucional, pues cabe recordar que, ante la renuncia del propio Del Amo en abril, y la posterior ausencia de candidatos para la elección de un nuevo presidente, es una gestora quien lleva las riendas del club hasta la celebración de una Asamlea General a finales de mes.

Bien es cierto que los navarros lo tenían aún peor hace una semana, pero la tan sorprendente como vital victoria conseguida en LAs Gaunas (2-3) consiguió no sólo devolverles a la senda del triunfo, sino escapar de las posiciones de descenso. Un golpe de confianza y moral, como reconocía Sergio Amatriain, técnico de la Peña Sport, ante los micrófonos de Radio Marca: " los enfrentamientos directos entre los rivales que estamos en el pelotón trasero son fundamentales, y ya no hay margen de error. Sumar una victoria contra el Sestao no solo supondría igualar con ellos en la clasificación, sino que nos dejaría con 40 puntos las cosas mucho más claras de cara al último partido. En estas ultimas jornadas suelen ganar los que lo necesitan. Hay que ganar al Sestao sea como sea".

Para su homólogo en el banquillo visitante, José Luis Ribera, la clave está en que su equipo sea capaz de transformar las ocasiones de gol. "Esperemos que algun día tengamos la fortuna de cara, y con menos ocasiones hagamos más goles. No nos queda mucho, a ver si es la semana que viene". Preocupado por los resultados más que por el juego, el guipuzcoano insistía: " Aunque estamos llevando una serie de partidos haciendo las cosas bien, compitiendo, no perdiendo pero tampoco ganando, sumamos de uno en uno y así te cuesta llegar. El equipo necesita una victoria, a ver si en Tafalla podemos conseguirla y estamos tranquilos".

En el seno del club de la Margen Izquerda no temen ninguna encerrona en San Francisco, pero sí el inicio en tromba de los navarros, que en los dos últimos partidos han marcado todos sus goles . dos y tres respectivamente ante Osasuna Y UD Logroñés - antes del minuto veinticinco. Para paliar ese handicap contarán con l ayuda de un buen número de seguidores, que se desplazarán desde la localidad vizcaína en un viaje sufragado por el club, jugadores y cuerpo técnico. El viernes ya estaba completo el primer autobús, y el club parecía decidido a fletar un segundo vehículo si antes del domingo se apuntaba gente suficiente.

El Sestao River no ha perdido en Tafalla

En dos ocasiones se han enfrentado Peña Sport y Sestao River en el campo tafallés de San Francisco. En Segunda B sólo una vez, en febrero de 2008, con victoria foránea por 0-2, con goles de Izurza y Muniozguren. De los entonces dirigidos por Carlos Pouso, se mantienen en la plantilla dos jugadores que formaron parte del once inicial del River: el capitán Ibon Larrazabal y el delantero Óskar Martín; por los navarros, también dos jugadores -sin contar al que ahora es su entrenador, Sergio Amatriain - : el defensa Eder Azparren y el extremo Sergio Galán.

Dos años antes, en junio de 2006, también registramos otro precedente, aunque en este caso se situase en el contexto de la fase final de los playoffs de ascenso a Segunda División B. En aquella ocasión San Francisco acogía el choque de ida de la eliminatoria decisiva que debía dilucidar el equipo que ascendía a la categoría de bronce. El partido terminó en empate a dos tantos, resultado que hizo valer en la vuelta (0-0 en Las Llanas) el River para conseguir el ascenso. De aquel partido nuevamente el míster Amatriain - autor de uno de los goles - y Galán repetían como titulares en el equipo local, mientras que Ibon Larrazabal queda como único superviviente vizcaíno.

Hablan los jugadores



Sin lugar a dudas, y por méritos propios, Eneko Romo es la figura del equipo local. Una larga trayectora a sus espaldas- ex-jugador de 2ªA en equipos como el Éibar, Alavés, Lleida o Real Unión - contempla al veterano mediapunta, que esta temporada con sus diez tantos está compensando los problemas anotadores de su equipo, gracias a su potencia en la llegada al área desde la segunda línea y a su gran remate de cabeza. En declaraciones realizadas para la cadena SER, Romo tenía claro que La Peña Sport necesita dos triunfos en los dos partidos que restan: "Se hacen todo tipo de cuentas. Hay muchos equipos que pueden intervenir y eso influye, pero la permanencia segura creemos que está consiguiendo seis puntos más". Asumía el jugador navarro que su club estaba predestinado a sufrir, aunque añadía que " ya que hemos salido del descenso a falta de dos jornadas, lo que hay que intentar ya es no volver a entrar".

Sobre el partido del domingo el atacante destacó: "sería un doble triunfo, que por un lado nos mantendría como mucho en promoción de descenso, y además metería al Sestao en problemas de cara a la última jornada, ya que ganándoles nos pondríamos con los mismos puntos, y hasta les podríamos pasar. Creo que va a ser un partido muy muy complicado, pero ojalá se nos ponga de cara como en Las Gaunas. A ver si tenemos ese puntito de suerte...".

Romo: "somos los que estamos y tenemos que sacar esto adelante".

Analizando lo que ha sido la temporada y lo que está por venir, Eneko se lamentaba de esa suerte aunque no se resignaba: "Hemos tenido muchos empates esta segunda vuelta, partidos perdidos por la mínima. También hemos sufrido la baja clave de Gorka (Laborda). Pero somos los que estamos y tenemos que sacar esto adelante. Todo el apoyo que venga desde la afición será bienvenido. A ver si conseguimos entre todos que San Francisco sea un fortín inexpugnable".

Desde Sestao en cambio la visión no deja de ser menos optimista. El resultado del partido de la primera vuelta estará muy presente en el transcurso del encuentro del domingo. La ventaja del 2-0 obtenido en Las Llanas por el equipo local, no se traduce sólo en los tres puntos actuales que lleva de ventaja el cuadro verdinegro sobre el navarro. Más aún, permite, en caso de empate o incluso derrota por la mínima, el punto adicional del goal average favorable, aspecto que tal como se encuentra de apretada la clasificación en la parte baja de la tabla, puede adquirir un valor añadido fundamental.

Silas: "la clave será no recibir gol, porque con el equipo que tenemos estoy seguro de que vamos a crear ocasiones".

Precisamente uno de los goleadores en ese partido fue Sid'Ahmed Sidati, "Silas", que justo el 10 de mayo acaba de cumplir 23 años. En exclusiva para VAVEL el jugador saharaui confesaba que una victoria que certificara la permanencia del River sería su mejor regalo de cumpleaños. "Si es con un gol mío ya sería lo máximo, pero si lo marcara un compañero seguiría siendo un regalo muy especial". El delantero verdinegro reconoce que no está teniendo suerte de cara al gol en muchos partidos pero espera romper su sequía goleadora fuera de Las Llanas en esta última oportunidad que se le presenta: "Es una de las espinitas que tengo clavadas de esta temporada, pero al menos me quedo con la parte positiva de que cada vez que he marcado ha valido para conseguir puntos muy valiosos". Silas espera un partido difícil: "la clave será no recibir gol, porque con el equipo que tenemos estoy seguro de que vamos a crear ocasiones, y alguna esperamos transformar".

Posibles alineaciones

En el cuadro local Sergio Amatriain, además de los problemas físicos de los defensas Igotz Garde y Miguel Ainzúa, contará con la ausencia obligada del centrocampista Borja Arrondo, que vio su quinta amarilla la pasada jornada en Las Gaunas. Ello motivará el regreso a la titularidad del donostiarra Iker Rodellar, haciendo tandem con su paisano Jon Zubillaga. Asimismo Esteban Iparaguirre podría volver, en detrimento de Gonzalo Eraso, a ocupar la portería navarra una vez cumplido su partido de sanción. La última novedad con respecto al once que saliera victorioso la pasada jornada en Logroño podría ser la variante ofensiva de Sergio Galán como extremo izquierdo,, lo que conllevaría el retraso al lateral de Javi Jiménez. No parece, a priori, que ninguno de los refuerzos del mercado invernal - Marc Cía, Borrell y Casi - formen parte del once inicial-

En el Sestao, Ribera recupera al lateral izquierdo Terrón tras su partido de sanción, aunque podría optar por mantener a Arrizabalaga en el once inicial. Otra de las dudas se encuentra en la zona ofensiva, donde el estado físico de Josu Hernáez podría relegarlo de nuevo al banquillo de inicio, lo que motivaría el retraso de Aketxe a la banda izquierda y el ingreso como delantero de Oskar Martín o de Paul Abasolo, bastante habitual como falso nueve en los partidos de fuera de Las Llanas. Tambien Apraiz arrastra problemas en una rodilla, aunque no le impedirán en principio ser de la partida en Tafalla. La gran novedad en la convocatoria del míster sestaotarra es la feliz recuperación de Jon Iru, el centrocampista cedido del Baskonia, a quien las lesiones no han respetado esta temporada.