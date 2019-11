Sporting - Córdoba: un partido sin fútbol

Sporting de Gijón y Córdoba afrontan la matinal del sábado un encuentro más que extraño. Especialmente para los locales, que tras una nefasta racha en el último mes han dilapidado las pocas opciones que tenían de entrar en la lucha por el ascenso, y con ello la ilusión y la paciencia de una afición siempre entregada pero que se ha terminado por hartar. La 'mareona' ha dado la espalda al equipo, cansada tanto del paupérrimo rendimiento ofrecido durante la mayor parte de la campaña como de las exageradas promesas incumplidas de un Sandoval que hasta la derrota en Las Palmas aún veía posible un ascenso que ya solo él veía factible.

La semana ha sido difícil en la capital de la Costa Verde, si bien los jugadores han tenido cierto respiro. Las iras de la afición se han centrado más arriba, en la Junta Directiva. Y es que, tras varios años en los que grupos hasta la fecha minoritarios como Tu Fe Nunca Decaiga han estado denunciando las malas prácticas de los mandatarios rojiblancos, parece que el grueso de la afición parece haber entendido el mensaje.

Graves problemas financieros

La gota que ha colmado el vaso al respecto ha sido la última noticia al respecto de la tesorería de la entidad de Mareo, al descubrirse serios problemas económicos en forma de falta de liquidez que estarían limitando el funcionamiento normal del club. Algo totalmente incomprensible tras lo acontecido en las temporadas más recientes, en las que el gasto en fichajes así como en materia salarial ha sido ínfimo, mientras por contra los ingresos eran bastante amplios, con una masa social fiel, un aumento de las partivas televisivas al militar en la Liga BBVA y diversas ventas como las de José Ángel.

Al respecto de esos problemas se ha conocido que Doyen Group ha tenido que conceder un préstamo por valor de 2,5 millones de euros al club para hacer frente a todas sus obligaciones en tiempo y forma. Esta operación, maquillada como un crédito habitual, parece que no lo era, sino que este dinero procedía de una venta de los derechos federativos de Roberto Canella según apuntan medios locales como GolAverage, si bien desde el Consejo se han apresurado a desmentir este extremo. Sea como fuere, parece claro que el jugador lavianés será uno de los tantos a los que el Sporting deberá dar salida este verano para no complicar más aún una situación que de por sí ya no pinta nada bien.

Con este panorama, la hinchada parece haberse concienciado del difícil papel que los propios futbolistas tienen, aunque si bien no serán el centro de las críticas podrán ser un objetivo más si el partido, pese a no haber nada en juego, no deja buenas sensaciones. De este modo en el centro de la diana se sitúan el Consejo de Administración presidido por Manuel Vega-Arango y el máximo accionista de la entidad, José Fernández. Tanto es así que se ha convocado, por parte de la peña Ultra Boys, una concentración a las 17:00 en la calle Sporting, para media hora después dirigirse a la puerta 0 y allí expresar su malestar con quienes dirigen los designios del club.

El fútbol, en segundo plano

Los problemas citados y la mala clasificación han restado así relevancia al partido que a partir de las 18:00 horas enfrentará a Sporting y Córdoba. Con el único objetivo de lograr los tres puntos por si apretaran los equipos implicados en la lucha del descenso, actualmente más cerca que los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso, los rojiblancos afrontan un encuentro con poco que ganar. Además, por si no fuera suficiente, la polémica también se traslada al aspecto deportivo, donde José Ramón Sandoval ha vuelto a tomar una decisión cuando menos extraña como la de dejar fuera de la convocatoria a Mate Bilic. El croata, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio sin que ninguna de las partes parezca demasiado interesada en prolongar el vínculo, es uno de los jugadores más importantes de los rojiblancos, y su descarte parece obedecer más a previsiones de futuro que a necesidades actuales.

Con muchas bajas en mente de cara a la venidera campaña, parece que el entrenador madrileño empieza ya a buscar alternativas. Así, vuelve al once Borja López en lugar de Iván Hernández, otro jugador con el que no se cuenta y que no está disponible por acumulación de amonestaciones, así como la titularidad de Juan Muñiz, quien pese a haber disfrutado de muy pocos minutos es uno de los jugadores con más futuro de la plantilla. También entrará hoy como novedad con respecto al encuentro frente a Las Palmas Bustos, que no pudo jugar por sanción ante el conjunto insular. El resto del once lo formarán Cuéllar, Lora, Bernardo, Canella, Cases, Trejo y Jara, con la duda en cuanto a quién será la referencia del ataque. David parte con más opciones, pero su condición de jugador cedido le resta ventaja con respecto a Guerrero, quien se prevé sea importante en el próximo proyecto de Sandoval en la villa de Jovellanos.

Última oportunidad para el Córdoba

El ambiente que se vive en el conjunto local es propicio para que el Córdoba, aún con mínimas opciones de meterse en el playoff, mantenga vivo el sueño una semana más. Los de Juan Eduardo Esnáider tratarán de seguir la estela de Las Palmas y Ponferradina logrando su tercer triunfo consecutivo como visitantes, tras el conseguido ante Las Palmas y la cómoda victoria de la jornada anterior en la que certificaron al descenso a Segunda División B del Xerez. El preparador argentino ha tenido dificultades para completar la convocatoria, necesitando tirar del filial para viajar a Gijón por causa de las lesiones de Joselu, Dubardier y Gálvez.

Con respecto a la última alineación del conjunto cordobés la única novedad que se prevé es la entrada de Aguilar, sancionado para el partido del pasado viernes, que entrará en el once inicial relevando en el centro del campo al exjugador de Málaga y Villarreal B Kiko Olivas. Por lo demás el once será el mismo, con la presencia en el banquillo de dos futbolistas del conjunto juvenil: Miguel y Guerra.