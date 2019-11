Recreativo - Hércules: sellar la permanencia para respirar

Vuelta a las andadas. Tras un período de estabilidad -fingida- por parte de todos los estamentos del Hércules, vuelven a saltar chispas en los despachos del José Rico Pérez. Una poco medida e inoportuna rueda de prensa, unida a fuertes declaraciones del "presidente", Jesús García-Pitarch, han dado el pistoletazo de salida a la inestabilidad ocultada durante meses y que con toda probabilidad saldrá a flote a final de temporada. Hasta ahora había sido frenada por un entrenador llamado Quique Hernández, que había puesto las cosas en su sitio.

Es el propio Hernández el que ha declarado que no le interesa en absoluto toda esta historia, que desea mantener alejada a su plantilla de cualquier mal ambiente o polémica. Declaraciones similares fueron las efectuadas por el capitán Paco Peña. Y es que nadie puede llegar a entender de quién sería la idea de presentar un proyecto de futuro cuando la permanencia no ha sido conseguida, y los contratos de los mencionados no están de algún modo firmados. Por desgracia, es una más.

Así, cualquier buena noticia en los terrenos de juego es todo un bálsamo. El Hércules necesita garantizar que el año que viene jugará en Segunda División lo antes posible. No solo para construir un nuevo proyecto, si no porque da la sensación de que cada día que pasa sin conseguirla es una oportunidad para los de dentro de dinamitar el trabajo efectuado. En caso de cumplirse la regla de que con 50 puntos la permanencia está sellada, solo dos victorias distan al equipo alicantino de conseguirla.

Enfrente estará el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva. Equipo que a priori ya no tiene grandes intereses en este tramo de liga, ya que está lejos de los puestos de ascenso y de los de descenso. Es decir, es un equipo que puede resultar peligroso, pero que si el equipo de Quique Hernández lo afronta como los del Córdoba y el Sporting, tendrá mucho ganado. La dinámica es buena y se debe seguir con la línea iniciada.

Planteamientos tácticos

El equipo de la capital de la Costa Blanca no presentará grandes cambios. Dice el dicho que "lo que funciona no se toca", y la cosa lleva funcionando un tiempo, en concreto, tres partidos que han supuesto tres victorias herculanas. Por tanto, los únicos cambios en el once serán en cuanto a futbolistas, y no en cuanto a táctica.

No tiene el Hércules muchas bajas. Braulio y Gilvan son los únicos con los que el técnico valenciano no puede contar para este partido. La mayor duda reside en si apostará por un centro del campo más ofensivo - con Edu Bedia acompañando a Paglialunga- o con otro más defensivo y quizás más eficaz - siendo Escassi el que juegue con el argentino. Lo que si está claro es que Edu Bedia debe jugar en un lugar u otro, así que de no partir desde el centro, lo hará desde la izquierda.

Además, es posible Javito sustituya en la alineación a Redondo dado el buen juego que desplegó la jornada anterior frente al Huesca. Tampoco cabe ninguna duda en que la portería con Falcón, la defensa con Cortés y Peña como laterales, así como Pamarot y Cabrera como centrales, son indiscutibles. Eldin y Portillo serán los llamados a marcar los goles.

En definitiva, llegamos a la recta final de temporada y cualquier triunfo o derrota quedan bien marcados en los equipos. El Hércules, una vez conoce los pinchazos de sus rivales, tiene una oportunidad única de abrir brecha con ellos y poner la permanencia a un pasito. Sellar la permanencia permitiría, tanto en el campo como fuera de él, respirar.

Posibles alineaciones