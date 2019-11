Pablo Alfaro: "Los playoffs no surgen por casualidad"

Pablo Alfaro estuvo acompañado del cuerpo técnico en la sala de prensa del día de ayer. El técnico habló junto sus compañeros tras vencer al Caudal de Mieres y asegurar el segundo puesto de cara a los playoffs. Alfaro fue preguntado por la gran temporada, e insistió en no querer hablar del ‘pasado’ porque “quiero seguir mirando hacia delante. Prometo que echaremos la vista atrás cuando toque, pero ahora quiero mirar hacia delante”, comentó pensando en los playoffs.

“Esto no suele surgir por casualidad. No pasa porque a lo mejor suena la flauta. Algún día en concreto sí puede sonar, pero son 37 jornadas las que llevamos ya", aseguraba Alfaro. "Somos segundos, tan sólo detrás de un transatlántico Tenerife, y por delante de Oviedo, Salamanca, o filiales que nos triplican el presupuesto. Ha sido una alegría inmensa y quería que viniera mi equipo de trabajo, porque se lo merecen mucho. Ellos son una parte importantísima del ‘campañón’ que se está haciendo. No que se ha hecho todavía, sino que aún se está haciendo."

"No seremos el mejor equipo de playoffs, pero sí los que mejor compitamos" "Tenemos una plantilla que en julio teníamos chicos de juveniles, chicos de Tercera que no habían debutado, chicos que venían del paro, chicos que salían de lesiones y no habían tenido continuidad, tan sólo quedaba Rubén Falcón de la temporada pasada, y todo eso había que ponerlo en marcha, el engranaje tenía que funcionar, y hemos acabado aquí gracias a ir poco a poco, el trabajo, la constancia", recordaba el entrenador pepinero ensalzando la temporada de su cuerpo técnico. "No seremos el mejor equipo de playoffs, pero sí vamos a ser los que mejor compitamos, seguro", afrimaba un convencido Pablo Alfaro.

Sobre la posible euforia que supone la clasificación para los playoffs, y que puede desequilibrar la línea del ‘partido a partido’ que ha impuesto Pablo Alfaro durante la temporada, el técnico del Leganés dijo que “no tenemos que alejarnos mucho de la línea de trabajo que hemos seguido hasta ahora. Lo que hemos hecho nos ha llevado hasta aquí, no vamos a cambiar ahora. Eso sí, daremos una vuelta de tuerca a todo".

"Necesitamos a todos, y a más. Como esto no sea un fortín, no vamos a poder ascender" La afición está siendo parte importante de la temporada del Leganés, y Alfaro volvió acordarse de ella, y la envió un recado: "Queremos agradecer muchísimo a nuestros socios y aficionados que nos llevan acompañando todo el año. Los necesitamos a todos, pero además necesitamos más. Como esto no sea un fortín, va a ser muy difícil ascender. Porque donde vayamos lo será. Y si nos meten un gol, es cuando necesitamos a todos para levantar el partido, porque cuando la gente lo hace, el equipo lo nota una barbaridad. Los que vienen, que cojan de la mano a uno o dos más y los traigan a Butarque. Merecerá la pena".

Miguel Alonso, el segundo entrenador, también comentó la ‘inesperada’ segunda posición que a lo largo de la temporada se convirtió en posible: “Desde el principio era difícil pensar que podíamos estar en esta situación. El equipo tenía mucho potencial, pero unir muchos potenciales disgregados y que no se conocían, era muy difícil. Las diez primeras jornadas fueron un reflejo de eso, pero las últimas treinta, el Leganés es líder en solitario. Todo el mundo tuvo paciencia, pero cuando el equipo empezó a coger la buena dinámica, el equipo creyó”.

Mario Soria, ex portero del Leganés y actual entrenador de porteros, también se sumó a las declaraciones: “Espero que pongamos la guinda al pastel. No me voy a conformar hasta que pongamos la guinda. He llorado porque me vienen muchos recuerdos, sobre todo del año pasado, pero espero llorar más y que sea de alegría”.