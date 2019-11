Ponferradina - Numancia: promoción y permanencia, objetivos a alcanzar

Intenso derbi castellano-leonés el que se prevé para este sábado. Sin duda alguna, existen numerosos alicientes para no perderse este encuentro, debido a que ambos equipos necesitan la victoria para reducir la distancia que existe entre su posición actual y aquella que anhelan. La Ponferradina quiere continuar firmando una campaña de ensueño, en la que a pesar de ser un conjunto recién llegado de 2ªB se encuentra peleando por los puestos de play-off que permiten tener la oportunidad de ascender a la máxima categoría del panorama futbolístico nacional. El Numancia, estancado en la tabla clasificatoria, aspira a conseguir los tres puntos con el fin de superar la barrera de los 50 puntos y finiquitar la permanencia en Segunda División una temporada más.

El conjunto rojillo ocupa la 15ª posición de la clasificación con 48 puntos. La última victoria de los sorianos data del 31 de marzo y suma seis jornadas sin ganar, en las que ha marcado 8 goles y ha encajado 15. El equipo entrenado por Pablo Machín ha perdido la fortaleza defensiva que le caracterizó durante ciertas fases de la competición y le cuesta en exceso ganar los partidos cuando encaja más de un gol. Pese a disfrutar de ventaja en el marcador en los últimos encuentros -frente a Real Madrid Castilla y Guadalajara- el Numancia no logra cerrar los encuentros y acaba cediendo. De hecho, algunos de los goles encajados en los últimos minutos de juego han impedido sumar algunas victorias, factor que ha ayudado a que el Numancia haya sumado 15 empates en 38 jornadas. Por tanto, la entidad rojilla buscará recuperar la solidez defensiva y la buena imagen de juego transmitida en numerosos encuentros, en los cuales los rivales ocupaban la parte alta clasificatoria -Elche, Alcorcón, Girona-.

En lo que respecta a la Ponferradina, el equipo dirigido por Claudio Barragán se encuentra situado en la 7ª plaza con 60 puntos, a tan sólo dos puntos de Las Palmas, 6º clasificado. En un comienzo de temporada dubitativo, el cuadro berciano fue capaz de sobreponerse a todos los impedimentos e ir remontando poco a poco. Con la permanencia ya cerrada, el conjunto blanquiazul se encuentra inmerso en una dura batalla por los puestos de promoción de ascenso. Para lograr tal fin, la Ponferradina deberá obtener el mayor número de puntos en las cuatro jornadas que restan y esperar un pinchazo de sus rivales. En los partidos disputados en El Toralín, ha marcado 29 goles y encajado 19, obteniendo 36 puntos en su feudo. Además, ha perdido en 5 ocasiones por lo que una victoria numantina provocaría un adiós casi definitivo al ascenso si las Palmas logra sacar adelante su partido ante el Recreativo de Huelva. Por último, los hombres de Claudio han sumado 11 de los últimos 15 puntos y el número de jornadas consecutivas sin perder asciende a cinco.

"Estamos cerca de la permanencia y queremos sellarlo"

A lo largo de la semana ha hablado ante la prensa el mediocentro Antonio Tomás. El centrocampista cántabro se ha afianzado en los esquemas de Machín y desempeña un rol importante en el centro del campo soriano. Califica su paso por Soria como "muy positivo, porque he logrado jugar mucho". En lo referente al encuentro frente a la Ponferradina, Antonio Tomás declaró que se trata de un choque "muy complicado" y "tenemos que demostrar que no estamos jugando más que ellos". El pivote cántabro trató de explicar el bajón que ha sufrido el equipo soriano: "el día del Villarreal fue muy duro y en los últimos encuentros en casa, que al final te marcan en el último tramo del partido, duele". Su compañero en el mediocentro, el capitán Txomin Nagore, declaró que "el equipo no está bien", argumentando que "al final de temporada se llega un poco justo" pero que "la situación no es mala". En cuanto a los objetivos más inmediatos, Nagore manifestó que "quisiéramos pasar de los 50 puntos para hacer un buen final de temporada". Por último, en cuanto a la Ponferradina, añadió que "lleva una temporada bastante interesante" pero que el Numancia "está cerca de la permanencia y queremos sellarlo".

"No podemos cometer errores"

Por parte berciana compareció en rueda de prensa el pasado jueves el delantero Máyor, habitual acompañante del brasileño Yuri en la punta del ataque. El jugador blanquiazul manifestó que su equipo tiene que salir el sábado a darlo todo. El delantero añadió que "la esperanza de que los rivales de delante puedan fallar la tenemos, pero no nosotros no podemos cometer errores". También recordó que "será difícil de repetir, no se vive esto siempre". En cuanto a la convocatoria para el encuentro frente al Numancia, se espera que Jonathan Ruiz ocupe el lugar de Isaías en el centro del campo después de que se perdiera la última jornada por acumulación de amonestaciones. Por lo que respecta al resto del once inicial, estaría compuesto prácticamente en su totalidad por los hombres que se enfrentaron al Mirandés en Anduva en la anterior jornada.

Por parte numantina, el entrenador Pablo Machín deberá modificar la alineación que presentó ante el Guadalajara en Los Pajaritos. Para comenzar, el defensa central Juanma Marrero -quien ha marcado 7 goles en lo que va de temporada- no ha entrado en la convocatoria al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. En su lugar entraría Regalón. En el lateral derecho, Isidoro y Malón se disputarían un puesto mientras que en el lado opuesto Ripa y Bonilla harían lo propio. Por delante de ellos, podría entrar Natalio. El atacante valenciano ya se encuentra restablecido de su lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y podría regresar a la titularidad. Además, también podría haber novedades en la banda derecha. El extremo Nieto podría ocupar la posición de Cedrick. El ex-jugador del Almería apenas ha jugado esta temporada a causa de las lesiones y querrá demostrar su valía. En la punta del ataque estaría como referencia Pedro Martín.

Antecedentes

En los últimos duelos entre ambos equipos, el Numancia salió derrotado de El Toralín en la temporada 2006/2007 por 2-0. Sin embargo en esa temporada logró vencer en Los Pajaritos por la mínima (1-0). En la temporada 2010/2011 el conjunto soriano goleó por un contudente 0-4 a los bercianos. El resultado del partido de ida fue de 0-1 a favor de la Ponferradina.

Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán)

Alineaciones