Real Madrid, el camino hacia la final de Copa del Rey: contundencia, remontadas y goles

El estadio de Chamartín albergó su primera final de Copa en 1931, entre el Athletic Club y el Real Betis, erigiéndose en campeón de la misma el conjunto vasco por 3 goles a 1. Mucho antes, en 1904, el Real Madrid - por aquel entonces sin la condición de "real"- había disputado y vencido su primera final; sería ante el Athletic Club en el Hipódromo de la Castellana. Allí, los blancos acabarían imponiéndose por un ajustado 1-0.

La combinación mágica entre el equipo blanco y la primera final disputada en su propio feudo llegaría mucho más tarde, en 1957 y enfrentaría, como no, al equipo madridista con un habitual en la competición copera, el conjunto que más entorchados posee junto al FC Barcelona, el Athletic -por aquel enonces Atlético de Bilbao- ya con la denominación del coliseo 'merengue' como Santiago Bernabéu. Mal estreno el del conjunto anfitrión, que acabaría sucumbiendo por 2 goles a 0. Y es que los blancos habrían de esperar hasta 4 finales disputadas en su propio estadio para alzarse como campeones en el mismo.

Para más inri madridista, los blancos han caído hasta un total de 3 veces 'en casa' ante el eterno rival de la capital, el Atlético de Madrid, algo que esperan no repetir en la presente campaña, una campaña que ya ha curtido a los de Mourinho en dificultades a lo largo de las cuatro eliminatorias disputadas; sólo una de ellas fue ante un rival de categoría inferior, como la Segunda División B. Las otras tres supusieron un reto de mayor calado para los 'merengues', que se midieron al Celta de Vigo, Valencia y FC Barcelona respectivamente.

Dieciseisavos: la eliminatoria de la ilusión

Dejar de ligar el refranero español al partido correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final que enfrentaba el Real Madrid con el Alcoyano se hacía prácticamente imposible. Los alicantinos celebraban con la mayor de las alegrías la suerte que les había deparado el sorteo al emparejarle con los de Mourinho, haciendo bueno aquello de 'tener más moral que el Alcoyano'. El Collao se ataviaba con gradas supletorias para que el mayor número de aficionados posible lograse estar apoyando a su equipo ante un rival titánico, incluso a sabiendas de que aquel temprano punto de la competición lo más factible era, tal y como sucedió, que los blancos no alineasen a su 'once' de gala, si es que alguna de las posibles alineaciones en el Real Madrid puede no considerarse un lujo.



Foto: Vïctor Carretero

El brillo en los ojos de quien se sabe ante una oportunidad única, sin embargo, no residía sólo en las esperanzadas miradas del Alcoyano y su afición, sino también en filas 'merengues', donde un joven canterano de apenas 19 años gozaba de su gran ocasión para exponer unas credenciales que le llevasen directamente desde el Di Stéfano hasta el Santiago Bernabéu; José Rodríguez estaría, además, flanqueado por varios de sus compañeros en el Real Madrid Castilla, tales como los hermanos Alex y Nacho Fernández, reeditando de algún modo la alineación de dos hermanos en un mismo equipo, algo que no se vivía en Chamartín desde los hermanos Llorente, o la gran perla de la cantera madridista, Álvaro Morata.

El choque se saldó con dos goles de Benzema, uno de José Rodríguez y otro de Kaká; para los locales, marcó Javi Lara El duelo de ida no decepcionó en ningún aspecto. En El Collao se quedaron sin ver al gran ídolo madridista, Cristiano Ronaldo, pero pudieron disfrutar en filas rivales del olfato goleador de Benzema, la visión de juego de Callejón o la elegante madurez de Varane. Los blancos plantearon un partido basado en los pases largos, buscando de la manera más directa posible a su gran referencia ofensiva, Benzema. Les costó a los de Mourinho dar con la tecla exacta hasta que en el minuto 20, el francés conectaba un gran envío por el que pugnó Morata, cediéndole al ariete galo el primer tanto de la noche en el primer remate a puerta de los visitantes. Máxima efectividad.

El Alcoyano, que había arrancado con mucha fuerza y garra, atenuó el ritmo ante el mazazo, que no por esperado ante la calidad del equipo contendiente, se hacía menos doloroso habida cuenta de que los alcoyanos estaban dando la cara y no renunciando en absoluto a seguir el camino que en su día marcase el Alcorcón al eliminar al Madrid en la primera ronda de la competición. Pese al empuje de la ilusión, el choque se prolongó por los mismos derroteros y el 1-4 definitivo dejó más que encaminada al eliminatoria para el Real Madrid. Noche de recuerdo inolvidable para el debutante madridista, que cerraba su participación en el encuentro con un gol que se sumaría al doblete de Benzema y al tanto de Kaká para establecer el resultado definitivo. Para los locales, el tanto del honor lo marcaría Javi Lara.

Moral intacta en el choque de vuelta

Las exigencias del fútbol moderno relegan a un plano más que secundario la esencia de algo que sólo existe ya en los modestos, la magia de vivir momentos que no reportarán nada a nivel de resultados pero que conllevan un sentimiento mucho más profundo, nostálgico e incomprensible que lo tangible. Por eso, los jugadores y la afición del Alcoyano vivieron con una perenne sonrisa el viaje a Madrid, el punto y final de una eliminatoria que, salvo milagro, estaba más que sentenciada pero que durante 90 minutos les trasladaría hasta un escenario de ensueño, cuna de grandiosos jugadores y tapiz de lujo sobre le cual se han forjado muchas de las grandes gestas de la historia del fútbol, el Santiago Bernabéu, un estadio que late fútbol.



Foto: Helios de la Rubia

Cheryshev se convertía en el primer ruso en debutar con la elástica del Real Madrid Los dieciseisavos de final que medían al Madrid ante el Alcoyano podían esperarse, a priori, como una eliminatoria con poca historia; en lo superficial simplemente se esperaban sendos triunfos cómodos del Madrid y la certificación del pase a la siguiente ronda ante un rival que difícilmente podía oponer resistencia pero la primera fase del torneo del K.O dejó tras de sí mucho más de lo que cabía esperar. Antes, incluso, del pitido inicial, quedaba reseñado otro hecho histórico para la memoria blanca: el debut oficial del primer jugador ruso en la ya longeva vida del Real Madrid: Denis Cherishev saltaba al terreno de juego dando forma a esta realidad.

Con el duelo ya en marcha, el protagonismo lo adquiriría otro canterano: José Callejón rubricaría, con un doblete que sumaba al tanto de Di María, aquello que todos ya esperaban: el pase a los octavos de final. Sin nada que perder y decidido a vivir plenamente la eliminatoria ante el conjunto blanco, el Alcoyano puso la primera ocasión en el coliseo madridista, insuficiente el arrojo local para acabar evitando que el peso de la lógica certificase el pase de los blancos. Se cerraba así un breve pero intenso período de ilusión para el Alcoyano, un modesto que puede decir con orgullo, que plantó batalla al Real Madrid en el mismo escenario en el que lo hicieron muchos de los más grandes equipos del planeta.

Octavos: El Celta, las Meigas y Ronaldo

La disputa de los octavos de final adquiría unos tines muy distintos a lo que habían dado de sí los dieciseisavos. El viaje a Vigo no se presumía sencillo a tenor de los precedentes que caracterizaban a los blancos en un estadio históricamente complicado como el de Balaidos. Hasta allí viajaba el Real Madrid para disputar la ida y hasta allí lo hacía también un Cristiano con un reto personal: marcar en uno de los pocos estadios españoles que aún se le resistían. El encuentro no se salió del guion prestablecido salvo por la circunstancia de que el Madrid ofreció una resistencia menor de la esperada.

A remolque de un Celta que se erigió en gran dominador del duelo, los blancos requirieron de los galones en defensa de Pepe para contener las arremetidas de los gallegos. El control del juego por parte de los de celtiñas acabó finalmente por traducirse en el marcador en forma de 1-0 gracias al disparo por bajo de Bermejo, que adelantó justamente a los suyos. No viendo claro el escenario que se le presentaba por delante Mourinho efectuó una serie de cambios que, inicialmente, lejos de surtir efecto no hicieron sino atestiguar el segundo gol vigués, el que anotaría Bustos con un soberbio disparo para batir a Adán -guardameta en Copa- por toda la escuadra.

Cristiano dio esperanza a los blancos con un gol en el minuto 86, el 2-1 Si la pareja de centrales formada en aquel encuentro por Pepe y Sergio Ramos había logrado en gran medida mantener a los blancos a flote pese a los dos goles encajados, el que había tratado durante los 90 minutos de asestar el golpe definitivo que nivelase en la medida de lo posible la particular balanza de la eliminatoria, ese había sido precisamente, Cristiano Ronaldo. El luso lo intentó hasta la saciedad, estuvo en todas partes, luchó relegando la técnica en favor de la brega y cuando todo parecía abocado a un resultado esperanzador para los locales, las meigas se conjuraron para concederle una justa recompensa: minuto 86 y el l '7' blanco cazaba un pase teledirigido de Xabi Alonso para batir por primera y última vez al guardameta celtiña, al tiempo que insuflaba una bocanada de aire a lo suyos de cara a un choque de vuelta que, de pronto, presentaba mucho mejor aspecto. De paso, Cristiano señalaba otro estadio en su particular listado de 'víctimas' en forma de gol.

Una 'remontada cotidiana'

Con un 'hat-trick' en el Bernabéu, Cristiano se erigía en el hombre de la eliminatoria Tras unos plácidos dieciseisavos de final, el Madrid se encontraba con la primera gran exigencia en Copa del Rey. Los blancos habían sucumbido en Balaídos y la continuidad en el torneo del K.O pasaba por remontar en el Santiago Bernabéu. No obstante, el postrero gol de Cristiano Ronaldo en el estadio vigués convertía la 'hazaña' en una necesidad de victoria habitual. No se necesitaba de una gran goleada ni de un partido épico para estar en Cuartos pero tampoco la relajación de quien debe echar mano de algo al alcance para proseguir adelante. No especularon los de Mourinho, bien aprendida la lección tras lo acontecido en Balaídos y el que fuera gran protagonista en tierra de meigas llegó decidido a ser también profeta en 'su tierra'. 23 minutos señalaba el cronómetro en el coliseo blanco cuando Cristiano Ronaldo consumaba su 'hat-trick' espantando las esperanzas gallegas y certificando el pase a la siguiente ronda. Por si quedaba alguna duda, incluso Khedira se sumó al festival goleador cerrando el marcador con el último tanto de la noche, transformado en el minuto 88 de partido.



Foto: Ángel Martínez

Antes, el Madrid no había obviado esa dosis de dificultad, que parece ponerle a prueba en cada encuentro. Pese al control ejercido por los blancos en la mayor parte del partido, la expulsión de Sergio Ramos por doble amarilla en el minuto 72 y el arreón del Celta antes de que cayese el cuarto gol local, hizo temer a la afición local, volcada en su particular fiesta, por un desenlace inesperado, que finalmente no se produciría. Al Real Madrid le esperaba ya otro gran escollo en la búsqueda de la final copera: el Valencia.

Cuartos: Maratón de duelos vibrantes ante el Valencia

Superados los cuartos de final ante un gran Celta, sólo había algo que podía añadirle más picante a unos cuartos de final en los que la rivalidad creciente en los últimos años entre Real Madrid y Valencia haría saltar chispas y era el hecho de que el enfrentamiento entre estos dos conjuntos se produjese hasta en tres ocasiones en el período de dos semanas. La coincidencia del duelo liguero entre los dos de Copa convirtieron aquellos días en una maratón entre ambos equipos, que se jugaban en este punto buena parte de su particular temporada, habida cuenta de que la Liga quedaba ya muy lejos de las aspiraciones del Real Madrid. El conjunto de José Mourinho llegaba especialmente mermado en defensa, pese al regreso de un Marcelo -tres meses después- que demostró estar muy lejos de su mejor forma. La solución de emergencia en el centro de la zaga, por contra, sí ofreció buenos resultados, gracias a la veteranía de Carvalho y la fiabilidad de Albiol.



Foto: Helios de la Rubia

Duelo especialmente crispado en el Bernabéu, que concluía con los goles de Benzema y Guardado en propia puerta Dominó el Valencia en cuanto a posesión, una dinámica que en absoluto incómoda a un Madrid que se mueve a la perfección en los espacios que genera todo equipo constructor para tratar de asestar, después, en una de sus contras letales, los latigazos que en tantas ocasiones le han erigido como contundente vencedor de sus contiendas. Y para muestra, un botón. Dominó el Valencia topando, durante buen parte del encuentro, con un Casillas especialmente motivado tras toda la polémica generada en torno a la portería blanca. Quien tampoco estaría dispuesto a pasar inadvertido sería Karim Benzema, que aprevechaba un buen pase de Khedira, perfecto receptor de la contra llevada por Essien para rubricar el primer tanto de la noche.

El gol no modificó la dinámica del encuentro, ni siquiera tras el descanso, donde los 'ché' acentuaron su dominio, aunque de nuevo volvieron a topar con la mala fortuna. En esta ocasión, el balón que hubiera supuesto el segundo gol 'merengue' tenía un destinatario claro: Higuaín, aunque finalmente el otro goleador de la noche -involuntario en este caso- sería Guardado, anotando en propia puerta para desgracia valencianista. No estuvo exenta de polémica la recta final de un partido cuyo marcador no volvería a moverse, prometiendo una vuelta muy 'caliente' en Mestalla.

Ánimos aplacados en Mestalla tras el duelo liguero

El Madrid había endosado un 0-5 a los 'chés' en Liga apenas tres días antes de la vuelta Lo que se presagiaba como un partido de alto voltaje se vivió de forma mucho más sosegada, al menos en cuanto al ambiente hostil que se esperaba en Mestalla, cuya afición, al margen de la rivalidad que profesa al conjunto blanco desde hace algunos años, sumaba las ganas de revancha tras lo sucedido en el Bernabéu, donde la actuación del colegiado generó airadas protestas entre el valencianismo. Más allá de eso, lo cierto fue que el varapalo sufrido apenas unos pocos días antes, de manos del propio Real Madrid en el campeonato nacional de Liga, modificó totalmente el contexto del encuentro, pues en ese partido intermedio que se sumaba a los de la eliminatoria copera, los hombres de José Mourinho le habían asestado una dolorosa 'manita' al Valencia en una primera parte letal. El asombro y la decepción de la afición, que abandonaba el estadio incluso antes de la media parte, influía en el choque de vuelta, aunque si en cierto modo la decepción se había hecho latente en muchos, las ganas de revancha se acentuaron en otros.



Foto: Helios de la Rubia

Casillas se rompía la mano en una acción fortuita con Arbeloa El conjunto local logró hallar el sosiego y la calma necesarios para encarar el duelo con inteligencia y criterio pese a las urgencias por levantar el 2-0 en contra y tras el golpe psicológico por lo acontencido apenas tres días antes. Llevaron el peso del encuentro los valencianistas, que además pudieron atisbar la suerte de su lado con el primer contratiempo del partido para los visitantes: la lesión de Iker Casillas, que propiciaba su cambio en favor de Antonio Adán. De nuevo, como había sucedido una semana atrás, el control del encuentro por parte del Valencia se vio abocado al gol madridista. Karim Benzema inauguraba el marcador de nuevo gracias a un error de Ricardo Costa, que aprovechó perfectamente el ariete galo. El Valencia, que había saltado al terreno de juego con la actitud necesaria para voltear el marcador, se desplomó ante un golpe que se presumía como definitivo. Bajaron los brazos los 'ché'.

La expulsión de Coentrao en la segunda mitad, sin embargo, alimentó algo las esperanzas de un Valencia que a punto estaba de rendirse. Batallaron los locales ante un Madrid que, tras algunos minutos de zozobra, logró apuntalar su mermada defensa para resistir las embestidas valencianistas. No había eso suficiente para evitar el tanto de Tino Costa en el 51 pero sí para permitir la insuflación de aire al menor signo de remontada para los de Valverde. Definitivo empate a uno y los blancos estaban ya, por tercer año consecutivo, en las semifinales.

Semifinales: y apareció Varane

Hablar de Copa del Rey para el Real Madrid estaba empezando, en los úlitmos años, a convertirse en un sinónimo de hablar de FC Barcelona; no en vano el conjunto azulgrana había aparecido en el camino de los blancos hacia el torneo del K.O en cada una de las últimas ediciones, en algunas, salvo en la final de 2011, con no muy buenos recuerdos además para el conjunto de la capital. No sorprendía, si quiera, el fulgurante arranque del Real Madrid en el partido de ida, disputado en el Santiago Bernabéu, pues formaba parte del guion de todo 'Clásico' en las últimas temporadas: de inicio, los blancos plantaban cara, gozaban de oportunidades y acababan, finalmente sucumbiendo a la hegemonía impuesta por su máximo rival.

Sacudidos por la reiteración de esta realidad, los de Mourinho sí habían visto evolucionar el desarrollo de los enfrentamientos con el conjunto catalán hasta el punto de conquistar el Camp Nou en el anterior campeonato liguero, llevando implícito ese triunfo un paso definitivo en la consecución del título de Liga. No obstante, cada 'Clásico' es una historia nueva en la que pasado, presente o futuro son factores irrelevantes durante el transcurso del mismo; y así quedó patente en este nuevo envite.

Varane rubricaba una actuación excelsa con un golazo de cabeza en el 81 Arrancó el Madrid con su habitual superioridad ante un Barcelona asentado en la dinámica de ir de menos a más ante el Madrid. En esta ocasión, no obstante, los culés protagonizarían una mejoría que no se detuvo hasta verse reflejada en el marcador del coliseo madridista: minuto 50, gol de Cesc Fàbregas y de nuevo los viejos fantasmas del pasado amenazaban con convertir el postrero triunfo en el Camp Nou en un espejismo en absoluto fiable ni indicador de ningún cambio, una desesperanzadora idea con la que se encargaba de acabar un sublime Raphaël Varane. Lo había venido haciendo durante todo el encuentro con una soberbia actuación que sirvió para contener muchas de las acometidas culés, incluido el impedimento de un nuevo tanto azulgrana en línea de gol. Sin embargo, el nombre el jovencísimo central francés saltaba de boca en boca cuando alcanzado el minuto 81, su prodigioso salto servía para elevarse por encima de todos y enviar al fondo de la malla defendida por Pinto el gol del empate, el gol de la esperanza madridista.

La reconquista del Camp Nou

La obligación de vencer o empatar a más de un gol para levantar la eliminatoria se convertía en exigencia de la proeza por el escenario donde esto debía llevarse a cabo: el Camp Nou, estadio de grata evocación tras la última visita de los blancos pero de infausto recuerdo en el cómputo global de las últimas temporadas: jugando mejor o peor, los 'merengues' tenían por costumbre sucumbir en territorio azulgrana.

Para sorpresa de muchos, no tardó el Madrid en acomodarse en el partido tras un inicio dubitativo de uno y otro equipo, que se vería condicionado por la pena máxima que Piqué cometía sobre Crisitiano Ronaldo y que el propio luso se encargaría de transformar en el 0-1 para los suyos, decantando de manera inesperada el choque en favor de los hombres de José Mourinho, cuyas cicatrices en anteriores batallas ante el terno rival empezaban a dejar claro el camino a seguir. Reinó la tranquilidad en el seno del Real Madrid, que en la sempiterna solicitud de calma de Cristiano no quiso lanzar las campanas al vuelo y se limitó a seguir desarrollando un juego que iba a serirle para desactivar al todopoderoso Barcelona.



Foto: Ángel Martínez

La lógica llamaba al despertar del Barcelona y esta no tardó en llegar; no obstante, las acometidas azulgranas toparon con una defensa poco entregada a facilitarles las cosas y comandada por un Varane imperial, que certificó en territorio hostil que lo vivido una semana antes en el Bernabéu no era fruto de la casualidad, sino el inicio de un largo camino con todos los alicientes para convertirle en un grandioso central. Tras el descanso, cuando el conjunto azulgrana parecía haber recibido los retoques necesarios para hacer frente a la situación mediante los movimientos de banquillo de Roura, llegaría, paradójicamente, la estocada madridista. Cómo no, otra vez Cristiano, que esta vez aprovechaba el resbalón de Di María en el área para hacerse con el balón y acabar enviándolo, de nuevo, al fondo de la malla azulgrana.

El Madrid se ponía 0-3 en el Camp Nou, confirmando el giro en la tendencia que ya iniciase en la pasada campaña; Alba sólo pudo maquillar el resultado 0-2 y en el Camp Nou empezaban a planear las perores sensaciones; sensaciones, que aún se verían potenciadas con aquel que le disputaba a Cristiano Ronaldo el protagonismo de la eliminatoria: Varane. Se había lucido el central en el choque de ida y estaba haciendo lo propio también en el de vuelta pero lo acontecido en el Bernabéu parecía haberle enseñado al francés que no existe gloria completa sin gol y en esa tesitura aparecería -minuto 67- para redondear el marcador con un contundente 0-3.

Ni Messi ni el factor casa lograron modificar lo más mínimo una situación que sólo pudo maquillarse mediante el gol de Jordi Alba, marcado en el minuto 87. El Madrid conquistaba el coliseo azulgrana por segunda vez en poco tiempo, confirmando que lejos de ser un espejismo, la evolución del conjunto blanco ante el eterno rival no era sino el espejo en el que mirarse en un futuro que los blancos esperan hacer suyo.

Decía Aristófanes que los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos. La magia pura del Alcoyano; la osadía del Celta; la casta del Valencia y la exigencia máxima del Barcelona han curtido al Real Madrid para encarar su batalla final; no será más sencilla que ninguna de las disputadas hasta ahora pero el conjunto blanco hará de las armas de sus rivales, la mejor aliada contra el Atlético de Madrid.