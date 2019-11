Real Madrid - Atlético de Madrid: el trono de Copa busca rey en la capital

El fútbol se hizo para citas como las de hoy. Noventa minutos -mínimo- que engloban en la etérea prisión del tiempo la magia y la esencia de todo lo que convierte al deporte rey en algo que, emulando a Bill Shankly -mítico entrenador británico-, no es sólo una cuestión de vida o muerte, sino mucho más que eso. La disputa de una final conglomera todos los factores por los que se lucha a lo largo de toda una competición, una sensación incluso más anhelada que el propio triunfo porque en un solo partido pueden ser miles los factores decisivos y a la vez, tan solo uno: un detalle, un error, un acierto; la fortuna.

Para dos equipos tan estrechamente ligados a la mitología del triunfo, la presencia de este último en el particular Olimpo del Santiago Bernabéu se hace especialmente significativa. Cuenta el mito que la diosa Fortuna era las más caprichosa de todos, fuertemente unida a la ocasión que su presencia puede representar y a su vez, también asociada a la justicia. Porque en la vaga perspectiva del tiempo, el fútbol casi siempre es justo: ofrece de forma continua la oportunidad de revancha, regala el mágico instrumento de la ilógica y concede, generalmente, un lugar en su historia más allá de la conquista, en un tributo al intento y al esfuerzo, esencia en estado puro de lo que atavía al fútbol. Al mismo tiempo, los relatos del balompié no son sino una sucesión de ocasiones con remembranzas memorables y otras de infausto recuerdo. Al final, batallas de la fortuna que, victoriosa o derrotada ante otros tantos elementos, conforman un orgulloso legado.

Dos caminos hacia la grandeza

Real Madrid y Atlético de Madrid. Sin duda alguna, dos grandes del fútbol español, dos formas diferentes de entender un fin; filosofías contrapuestas, enfrentadas, dos ideales antagónicos, rivales desde tiempos inmemoriales y la demostración palpable de que la grandeza tiene varios trazados. Durante años, el conjunto madridista se encargó de convertir el blanco en un símbolo de supremacía futbolística; el níveo uniforme 'merengue' paseaba por los estadios de España y el mundo exhibiendo un potencial indiscutible que le valió para convertirse en espejo de muchos. El Atlético, por su parte, añadió a la pureza del blanco el rojo de la sangre que dejó en cada gesta; logros asentados en la eterna resurrección de un Fénix cuya magnificencia ha residido, precisamente en su capacidad para hacer de la caída una base sobre la que alzarse, sin límite, sin barreras, más allá de las que él mismo estableció.

Blanco y rojiblanco, 'indio' y 'vikingo', 'merengue' y 'colchonero', lo esencial es que si muchos son los aspectos que les hacen diferentes, numerosos son también los que les hacen asemejarse. La casta de los vencedores, la dignidad de los vencidos y el coraje para dar, en cada batalla, lugar a cualquier calificativo salvo al deshonor, a la desidia o la rendición. En la noche de hoy, la caprichosa Fortuna no partirá sola del Santiago Bernabéu y sí bien acompañada por aquella esencia divina hacia la que decida mirar: la superioridad representada por Cibeles o la implacabilidad y resistencia de Neptuno. Uno de los dos prenderá la celebración en su particular Olimpo tras la batalla en el coliseo blanco, hoy teñido también de rojo.

Tabla de salvación blanca

Los ecos de la eliminación en la Champions League, competición predilecta en el seno de la plantilla merengue, aún reverbera en la mente de jugadores, aficionados y club. Además, la conquista matemática del título liguero por parte del FC Barcelona tras el tibio empate de los blancos en Cornellà-El Prat, dejan prácticamente cerrada una temporada que para los de José Mourinho ya no admite más tabla de salvación que la Copa del Rey. El ánimo 'merengue' se presenta, pues, como un arma de doble filo. El continuo 'carpetazo' a competiciones a las que sucedía la Copa en la escala de prioridades puede percibirse como un momento psicológico bajo, influenciado también por las continuas poémicas que golpean al vestuario, algo de lo que el rival, en este caso el Atlético de Madrid, tratará de obtener provecho; eso, sumado al desgaste físico que conlleva el momento actual de una temporada que exhala sus últimas bocanadas de aire -algo que también comparten los colchoneros, aunque estos se despidieron antes de Europa- , suma en el haber del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone.



Foto: laprensa.hn

Por contra, el 'todo o nada' en que queda convertida la final copera para los blancos, concede una nueva perspectiva al desarrollo del encuentro y es que este será el último gran partido de los 'merengues' en la presente campaña, más convulsa e irregular de lo que inicialmente cabía esperar en Chamartín. Es el momento, pues, del último esfuerzo, de derrochar lo que queda e incluso lo que no, ya que en el campeonato nacional, la segunda posición está certificada y ahí, el objetivo pasa simplemente por prolongar la racha en condición de invicto que el Madrid ha trazado en el Santiago Bernabéu.

Sergio Ramos y Marcelo vuelven; Varane es baja En materia de altas y bajas, las sensaciones discurren también en paralelo a lo psicológico. Las novedades aquí se centran en una línea defensiva que ha adolecido a lo largo de la temporada de un continuo y obligado baile de jugadores para todos los gustos y resultados. En esta última semana, Mourinho recibía la buena nueva de la recuperación de Sergio Ramos y Marcelo. El central sevillano concluyó lesionado el importante partido que enfrentó a su equipo con el Borussia Dortmund en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Lejos de verse recompensada, la encomiable entrega del de Camas durante el choque serviría para que este pasase a engrosar una lista de lesionados en la que ya estaba Marcelo. El lateral brasileño, cuya temporada no ha sido precisamente de las mejores por culpa de las reiteradas lesiones sufridas, había de retirarse del terreno de juego en el duelo liguero que midió a Madrid y a Betis en el Bernabéu.

El Madrid, con todo salvo Varane

En el otro lado de la balanza, se ubica la baja del jugador que se ha ganado a peso un hueco en la compleja zaga 'merengue'. Raphaël Varane, promesa de futuro al inicio de la campaña, encaraba la recta final convertido en una firme realidad capaz de desplazar al mismísimo Pepe como pareja de baile de Sergio Ramos. Su elegancia, sobriedad, temple y velocidad le concedieron al joven central francés licencia para triunfar en una posición complicada pero en esta ocasión la mala suerte su cruzaba en su camino en el último choque liguero ante el Espanyol, donde Varane se rompía el menisco, despidiéndose definitivamente de la presente temporada.

Las opciones para el centro de la defensa son Pepe, Albiol y Carvalho La duda reside ahora en si Mourinho devolverá su confianza a un Pepe al que muchos consideraron siempre como su escudero y que desde que pusiera en tela de juicio la idoneidad de las palabras de su entrenador se ha visto relegado, incluso a la grada. Otra alternativa que al técnico luso parece no disgustarle es la de Raúl Albiol, que ya fuera de la partida frente al Málaga y que respondiera con corrección, anotando, además, el 1-0 para los suyos hace dos jornadas. También Ricardo Carvalho, que durante las primeras temporadas de Mourinho era su hombre de confianza, se alza como alternativa al centro de la defensa.

Bastante más claras parecen el resto de posiciones, en las que disponiendo ya de todos sus efectivos, no se esperan grandes cambios. Los interrogantes, quizás, puedan emerger en la punta de ataque, donde Higuaín y Benzema han continuado en la misma línea de anteriores temporadas en las que ninguno de los dos logró sobresalir de forma contundente por encima del otro ni hacerse por tanto con la exclusiva de una titularidad compartida. Sea quien sea el delantero elegido, lo que sí es seguro que desde su izquierda estará flanqueado por un Cristiano Ronaldo que suele exhibir ante el Atlético de Madrid su mejor cara. Eso, sumado al impresionante 2013 que lleva, presumen un duelo vibrante entre el extremo luso y una de sus víctimas predilectas, Thibois Courtois, con quien además suele prodigarse en una de sus grandes señas de identidad: los trallazos de falta directa.

Confirmación rojiblanca

La situación entre Atlético de Madrid y Real Madrid llega esta vez más igualada que nunca. Los de Simeone se alzaban al inicio de la presente campaña con la Supercopa de Europa ante el Chelsea, mientras que los de Mourinho lo hacían con la Supercopa de España frente al FC Barcelona. En una temporada en la que los rojiblancos no se han descolgado nunca de las posiciones altas de la tabla, llegando a desarrollar parte de ella en un 'tú a tú' con el todopoderoso Barça, los atléticos acababan cediendo la segunda posición que ostentaron durante buena parte del campeonato, merced de un Real Madrid que ha continuado erigiéndose en su gran maldición.



Foto: EFE

No obstante, la parroquia 'colchonera' percibe esta final como una oportunidad única de romper con 14 años de maleficio, habida cuenta de que en la presente Liga se han desperdiciado ya dos nuevas intentonas con sendos triunfos para los de José Mourinho, que por el momento cuenta como invicto todos y cada uno de sus enfrentamientos con los de la ribera del Manzanares. Más allá de eso, lo que sí está claro es que la dinámica de los rojiblancos es otra desde que el Cholo se hizo con las riendas de un equipo que ya disfrutó de él como un jugador con carácter y personalidad; los mismos que ha sabido transmitir a un equipo en absoluto exento de calidad pero sí de una mano dosificadora que encauzase todo ese potencial hacia un objetivo válido.

El Atlético suma por victorias sus finales a partido único Otro argumento para la ratificación, además de la ascendente marcha del equipo colchonero, es la contundencia de los rojiblancos en finales a partido único. Fulham (Europa League, 2-1), Inter (Supercopa de Europa 2-1), Athletic (Europa League 3-1) y Chelsea (Supercopa de Europa 4-1). Los de Simeone se muestran intratables en partidos donde se juegan un título a 90 minutos y en los últimos años han dado buena muestra de ello. En materia de finales coperas, además, Madrid y Atlético se han visto las caras en un total de cuatro veces, tres de las cuales fueron a parar a las vitrinas del Calderón, mientras que sólo en una ocasión, los blancos lograron alzarse con la victoria y el título. Este duelo en concreto se decidió en la tanda de penaltis, tras concluir el partido con 0-0 en el marcador.

El 'Cholo' llega con toda su artillería

Si el Real Madrid llega a la cita con todos sus jugadores disponibles salvo el contratiempo de Raphaël Varane, la primera sonrisa de la Fortuna parece mirar hacia el Manzanares. Simeone llega con todos sus efectivos en perfectas condiciones, incluido también Arda Turan. El turco, que se lesionaba el pasado mes de abril tras una dura entrada del valencanista Joao Pereira, ha conseguido dejar atrás el esguince de tobillo que le obligó a mantenerse alejado de los terrenos de juego por un período de tres semanas a un mes y el pasado 5 de mayo recibía el alta médica. Las buenas sensaciones para el jugador quedaban ratificadas tras disputar 25 minutos ante el Deportivo en Riazor y toda la primera parte y 18 minutos de la segunda frente al FC Barcelona. Turan volvió a dar buena muestra de la calidad que atesora y que le convierte en uno de los intocables en los 'onces' rojiblancos.

Simeone, que recupera a Turan, ha optado, finalmente por Mario Suárez sobre Tiago Así pues, con el 'mago del Atleti' en su posición, la principal duda en la alineación del Cholo residía en el centro del campo, con las alternativas de Mario Suárez o Tiago como acompañantes de Gabi. “Verticalidad - organización”. Así resumió el propio técnico rojiblanco las principales cualidades de uno y otro. Para el entrenador 'colchonero', Tiago parece ser su gran debilidad, su hombre de confianza, un ejemplo de actitud y aptitud, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Ha sabido esperar su oportunidad con profesionalidad y en silencio, aprovechándola cuando esta se ha presentado y batallándola con las inoportunas lesiones, que han hecho acto de presencia cuando mejor se ha encontrado el futbolista portugués. Frente a todo esto, las excelsas actuaciones de Mario Suárez, que ofreció un recital táctico y de posicionamiento en finales como las de Bucarest o Mónaco. Y esto último, sumado al hecho de que Tiago regresaba el pasado fin de semana tras dos meses de lesión, ha acabando pesando más en la particular balanza del Cholo, que desvelaba en la tarde de ayer jueves su 'once', en el que el madrileño se hacía con la disputada plaza. Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis, Mario Suárez, Gabi, Arda Turan, Koke, Diego Costa y Falcao.

Al igual que sucede en el Real Madrid, el Atleti parece tener muy claros los demás nombres; Thibois Courtois tratará de poner fin también a la particular mini maldición que la delantera madridista viene poniendo en liza con él, con especial relevancia en la figura de Cristiano Ronaldo. Quien espera no poner fin a su particular maleficio es Radamel Falcao con respecto a Diego López, un guardameta que se le da especialmente bien. El 'Tigre' tratará de mantenerse al margen de los rumores que le sitúan ya en el Mónaco para cerrar un nuevo título que alimente su insaciable ambición. A su lado, Diego Costa, que además continuará pugnando hasta el último encuentro por alzarse como el máximo goleador de la competición; una disputa que actualmente está muy reñida con los siete tantos del brasileño por los 6 de Cristiano Ronaldo, máximo anotador en las tres últimas ediciones del torneo

Un Madrid cauto y confiado apela a la unidad

Las finales son partidos diferentes; los derbis, también. Cuando la suma de ambos factores se da en una cita de este calado, se hace necesaria toda la concentración posible en pos de cerrar filas ante cualquier agente distractor. De este modo, la convulsa recta final de temporada que está envolviendo al Real Madrid debe quedar relegada para dar cabida sólo a la máxima atención sobre el gran asidero de los blancos que justifique, de un modo u otro, la presente campaña. Conscientes de eso, los jugadores del Real Madrid llevan días apelando a la unidad del vestuario y del propio madridismo, al que una vez más 'llaman a filas' para ofrecer a los suyos una noche como la del Borussia Dortmund, que casi llevó al equipo a la proeza de la remontada en un ambiente excepcional, llegando incluso a emocionar a sus jugadores. Así lo manifestaba Xabi Alonso: "El público hizo un partidazo aquel día. Notábamos desde el inicio cómo creían en la remontada, en nosotros. Fue muy triste porque nos quedamos muy cerca, y esta será una buena ocasión de redimirnos".

Pese a todo, la confianza en el seno del Madrid es absoluta y los blancos vuelcan sus ambiciones insatisfechas en Liga y Champions en un partido que les concedería su segundo título en la presente temporada, además de la Supercopa; dos trofeos que podían no ocupar los primeros puestos en las prioridades iniciales de los 'merengues' pero por los que, de igual modo, estaban obligados a luchar: "Ya estamos donde queríamos, en la final. Se presenta un partido apasionante, serán 90 minutos muy intensos, aunque se pueden alargar. Nuestras ganas están depositadas en este partido. El Atlético tiene un equipo muy competitivo y afrontará el encuentro con las mismas ganas que nosotros. Para ellos es una ocasión fenomenal y no tenemos que dejarles que se encuentren cómodos".

Cristiano: "Tenemos que entrar bien, fuertes; como lo hace este club, que es el mejor del mundo" Consicentes de las dificultades que entrañará el encuentro, uno de los símbolos 'merengues' -Cristiano Ronaldo- reflejaba el sentir de los suyos: “Tenemos que entrar bien, fuertes y como realmente lo hace este club, que es el mejor del mundo”. Y es que pese a la curiosa perspectiva que dará a los jugadores ver su estadio dividido en cuanto a apoyo, el luso llega al encuentro con la confianza en su nivel máximo: “Eso no nos va a quitar la ambición de querer ganar esta Copa. Sabemos que el estadio estará dividido y esperemos que gane el mejor. Si entramos bien al campo y jugamos como sabemos, vamos a ganar”.

Una ambición, eso sí, en absoluto reñida con una cautela a la que socorren simple y llanamente las herramientas del fútbol: “Lo afronto como uno más, pero con una gran responsabilidad. En mi cabeza encaro todos los partidos de igual forma, pero esto es una final. Es un partido especial, pero mi ambición va a ser siempre la misma: ayudar al Real Madrid con lo que mejor se hacer que es intentar jugar bien, hacer goles, asistencias…”

Aguardando en la sala de prensa a la figura de José Mourinho, quien hizo acto de presencia fue el segundo capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. El sevillano, que sostiene todos los galones sobre el terreno de juego desde que Iker Casillas ocupa plaza en el banquillo 'merengue' fue el encargado de exponer las últimas sensaciones en el día previo a la final copera. El primer mensaje del central fue claro: "El Madrid está por encima de nosotros y la conquista de un título, también" dijo en alusión a las diversas polémicas que han envuelto a la plantilla madridista en las últimas semanas.

Sergio Ramos: "Debemos intentar ganar la Copa en honor a los aficionados" En absoluto acomodado ni confiado por el papel de favoritos que se les confiere, Sergio Ramos expresó el total compromiso del equipo por devolverle a la afición todo el apoyo prestado en el partido frente al Borussia Dortmund. Para el de Camas esta es una ocasión propicia para ello: “Conocemos al rival y sabemos que es complicado. Nos jugamos un título y debemos ser exigentes, dar el máximo y defender el escudo hasta el último minuto. Tras lo de la Champions, que fue el último partido con más ilusión en el Bernabéu, debemos intentar ganar la Copa en honor a los aficionados, para devolverles el cariño que sentimos el día del Borussia. Pero no hay favoritos, el marcador está a cero y vamos a exprimirnos como en cada partido y esa es la clave”.

Ramos destacó las virtudes del rival, así como las del entrenador rojiblanco: "Sabemos el rival que está enfrente, es un gran rival y un equipo que este año y desde que está Simeone ha sacado lo mejor de cada futbolista. Será un partido muy complicado con un título por medio". De igual manera, el sevillano señaló que en caso de perder, podrá hablarse de fracaso sólo a nivel de títulos pero al mismo tiempo admitió que tan importante como eso es la actitud con la que el equipo cierre el año: "Fracaso a nivel de títulos, pero en lo personal hay que sentirse satisfecho con el trabajo, con el desgaste. Uno puede perder, pero hay formas diferentes de hacerlo. Si se pierde que sea con una gran actitud. En fútbol puede pasar de todo pero no hay que ser pesimistas. Nos queda la Copa y vamos a luchar por ella. No es cuestión de salvar la temporada conun título, es cuestión de acabar bien, con buenas sensaciones a nivel individual y colectivo y que la gente se vaya ilusionada para la temporada que viene”.

El Atlético, cómodo con el rol de 'no favorito'

Uno de los factores que hacen que una final o un derbi sea precisamente algo diferente es que a pesar del rol que a algunos se le atribuya, no hay favoritos. Son innumerables las variables que pueden desencadenar un resultado, con lo cual la condición con la que cada uno de los contendientes se presente al citado encuentro es totalmente irrelevante. Eso lo saben muy bien en el Atlético de Madrid. “No siempre ganan los favoritos. Vamos a jugar, a buscar salir campeones. El partido del Chelsea es un ejemplo pero ya pasó. Hay que demostrar dentro del campo que merecemos la victoria y vamos a por ella” afirmaba Miranda.

Diego Costa: "Hay muchos jugadores que se pasan el año jugando y no tienen la oportunidad de estar en una final" Y es que la concienciación que existe en torno a este partido es máxima y la resumía perfectamene el máximo goleador en Copa del Atleti, Diego Costa: "Hay muchos jugadores que se pasan jugando todo el año y no tienen la posibilidad de jugar una final. Creo que es un momento único. Lo mejor del fútbol es poder jugar una final". "Motiva estar en una final. A mi especialmente me gustaría jugarla aquí en el Calderón pero iremos a ganar allí. Es un partido difícil. Sabemos la grandeza del Real Madrid pero queremos ganar" señaló.

En los mismos términos en los que hablaba Miranda lo hacía también Courtois; el belga recurría al ejemplo de la final que les midió al Chelsea y en la que resultaron vencedores de la Supercopa de Europa, su primer título en una temporada que esperan cerrar con la conquista de la Copa del Rey: "Por presupuesto y por jugadores igual el favorito es el Real Madrid pero, como yo sé, las finales son diferentes y no siempre gana el favorito. Hemos jugado una final contra el Chelsea, en la que ellos eran los favoritos claros y les ganamos 1-4. Ellos tienen la presión".



Foto: A. Gutiérrez

Algo más se hicieron esperar las declaraciones del entrenador del Atlético de Madrid, que comparecía el día antes al gran partido para dar lo que él considera las claves del mismo: "El Real Madrid es un equipo que con espacios se hace difícil de contener y nosotros, con espacios, somos un equipo peligroso. Me imagino que el que logre tener mejor conexión entre el medio campo y el ataque estará más cerca de la victoria” señalaba. De igual manera, el Cholo dejaba patente que su equipo afronta esta final a pecho descubierto, pues el argentino no escondía ni el 'once' que formará en el Santiago Bernabéu ni cómo jugará su equipo: “Solemos jugar con un 4-4-2, que seguramente respetaremos. Eso hará que el equipo intente poder usar sus herramientas para ganar el partido. Hablar de este partido cuenta poco y sí cuenta lo que uno vive interiormente. Qué mejor motivación que el partido que tenemos por delante. Charlaremos individualmente con los jugadores pero lo más importante es lo que ellos sientan para el partido de mañana”.

Simeone: "Tenemos un rival ante el que no podemos cometer errores" Simeone se mostraba consciente de las dificultades de un duelo ante un rival que reconocía como superior: “Tenemos un rival ante el que no podemos cometer errores. Yo digo que ellos son mejores que nosotros pero a un partido todo es diferente" manifestó. Pese a todo, el técnico atlético no duda de que el partido vaya a ser de lo más disputado ni de que, por la envergadura del rival que tendrán enfrente, haga falta una constante motivación sobre su shombres. “Uno trata de transmitir las mejores sensaciones pero el día de mañana es especial para el jugador. Creo mucho en el jugador y lo motivacional llega a un punto. No es bueno extramotivarlos porque es un partido y hay que jugar. El miedo existe para los dos lados. Me pongo en el lugar del Madrid y si pierde es complicado. Evidentemente que todo esto existe para los dos lados y es una linda final”.

Quien compareció junto a su técnico fue la gran estrella del conjunto rojiblanco Radamel Falcao. El colombiano se mostró también tranquilo pese a las voces que señalan las mayores posibilidades del Real Madrid por hacerse con un título para el que es favorito. El delantero 'colchonero' sabe que en 90 minutos pueden suceder muchas cosas: "Al Real Madrid lo dan como favorito por el presupuesto y la clase de jugadores que tiene pero a nosotros esto no nos molesta. Nos aferramos a las probabilidades que tenemos y a la fe en nosotros mismos. Lo que digan los demás no nos interesa".



Foto: goal.com

Además añadió también que la experiencia ganada por la disputa de varios finales no modifica el sentir ni la responsabilidad de los jugadores pero sí les permite jugar con mayor soltura y disfurtarlo: "Al Real Madrid lo dan como favorito por el presupuesto y la clase de jugadores que tiene pero a nosotros esto no nos molesta. Nos aferramos a las probabilidades que tenemos y a la fe en nosotros mismos. Lo que digan los demás no nos interesa".

El camino del Madrid hacia la final

Trayectorias paralelas, prácticamente en el avance hacia la que será la trigésimo octava final de Copa para el Real Madrid -ha ganado 18 y ha perdido 19- y la décimo novena del Atlético -ha ganado 8 y ha perdido 8-. Los de José Mourinho arrancaron su andadura copera en Alcoy frente al único equipo no perteneciente a la Primera División con el que toparían. Aprendida la lección respecto de otros años y pese a no partir con uno de los que podría denominarse su 'once' de gala, los blancos saldaban la eliminatoria sin problemas, certificando así el pase a unos octavos, que le medirían a su primer 'primera', el Celta de Vigo.

El Madrid sólo ha perdido un partido en Copa, ante el Celta El conjunto vigués es, posiblemente, el que más llegaba a complicarle las cosas a los madridistas, ya con una alineación más habitual en sus filas, habida cuenta de la complejidad de un duelo en el que los blancos se vieron 2-0 en el marcador. La estelar aparición de Cristiano Ronaldo, figura a la postre en la eliminatoria, bastaría para nivelar el luminoso en Balaídos de un resultado que recibiría su definitiva sentencia más tarde en el Santiago Bernabéu. Allí, el extremo luso continuó con el papel protagonista que había tomado en tierra de meigas para rubricar un 'hat-trick' con el que daba la vuelta a la eliminatoria, una realidad que confirmaba Khedira, uniéndose también al festival goleador.



Foto: EFE

Y si complicados habían sido los octavos, la presencia del Valencia en cuartos no auguraba algo más sencillo. El encuentro de ida, cargado de tensión e incluso polémica, sirvió de primera piedra de toque ante la 'maratón' de partidos que madridistas y 'chés' dirimirían en apenas una semana -tres en concreto-. Fueron superiores los visitantes del Bernabéu que, como ya les sucediera a otros rivales, sucumbían finalmente ante la pegada de un Madrid al que le bastaron dos buenas llegadas para encauzar el pase a semifinales. La actuación arbitral generó también airadas críticas entre los 'taronjas', prometiendo un choque muy caldeado en la vuelta. Lejos de eso, el duelo definitivo sólo serviría para prolongar la inercia iniciada en el Bernabéu y ratificada dos días más tarde con el 0-5 liguero del Madrid, que aplacó los ánimos en Mestalla: mandó el Valencia durante buena parte del encuentro aunque el marcador lo abrieron los blancos por mediación de Benzema. En esta ocasión, sin embargo, los 'merengues' firmarían su primer empate en Copa tras el posterior y último tanto 'ché'.

Como no podía ser de otra manera, a tenor de la dinámica vivida en los últimos años, el FC Barcelona se cruzaba en el camino copero del Real Madrid. Si bien los azulgrana llegaban aún en volandas de una hegemonía inexpugnable en los anteriores años, los de Mourinho ya habían demostrado que eran de los pocos equipos capaces de discutírsela. El duelo de ida, más igualado inicialmente, acabó decantándose en favor de los de Tito Vilanova con un gol de Fàbregas que lograba neutralizar Varane a pocos minutos del final. Aquel sería el partido en el que el joven central francés fijaría sobre él los focos de una atención que aún hoy perdura y que le describen como el central de futuro y el de presente del conjunto blanco.



Foto: caughtoffside.com

Y si alguien continuaba manejando dudas, el partido de vuelta se encargaría de disiparlas. De nuevo, el galo se erigía en protagonista con una soberbia actuación frente una de las mejores delanteras del planeta, que capituló ante los suyos sin objeciones. Antes, Cristiano había abierto el marcador con una pena máxima y agrandado distancias con un gol de 'vivo' tras aprovechar un buen rechace en el inicial disparo de Di María. Reconquista de un Camp Nou que ya sucumbió al poderío blanco la pasada campaña y trigésimo octava final de Copa. Esperaba el Atlético de Madrid.

El camino del Atlético hacia la final

Como su rival madrileño, los dieciseisavos de final serían la única eliminatoria que mediría a los de Simeone con un equipo no perteneciente a la máxima élite del fútbol español: el Jaén. Duelo plácido en una ida que ya dejaba prácticamente encarrilado el pase a los octavos de final y que daba lugar incluso al debut de una de las perlas de la cantera rojiblanca, Óliver Torres. Tan claras estaban las cosas que el técnico argentino del Atlético alineó a los menos habituales en el encuentro de vuelta, precisamente con vistas a preparar el que sería el primer derbi de la temporada contra el Real Madrid; el solitario gol de Raúl García firmaría un global de 4-0 para los del Calderón.

Los dos goles de Diego Costa marcaban el camino del máximo goleador en Copa Los octavos de final midieron a los rojiblancos con el Getafe en una ración inagotable de derbis para los del Manzanares. Frente a su primer rival de la máxima categoría, los 'colchonero's firmaron idéntico resultado al de la ida en dieciseisavos, un 3-0 en su feudo que dejaba ya el camino claro de cara a los cuartos de final; los dos goles de Diego Costa, que ya había inaugurado su particular casillero en la anterior eliminatoria, hacían evidente la nula dependencia de un Falcao que se caía de la convocatoria por molestias físicas. Los goles que se prodigaron en la ida, faltaron en la vuelta contra un Getafe que nunca creyó en la remontada y bajó los brazos rápidamente.



Foto: rtve.es

Sin mayor resistencia, contratiempos ni sufrimiento, el Atlético se plantaba en unos cuartos de final, donde ya esperaba el Betis. El conjunto sevillano sí trató de ponerle las cosas difíciles a los del Cholo con un esfuerzo estéril merced de la gran actuación de Courtois. Como destacable fue también el papel de un Diego Costa estelar, que le sirvió a Falcao y Filipe Luis sus goles en bandeja. 'El Tigre' se estrenaba en la competición del K.O. Dos goles que a la postre resultarían definitivos tras un partido de vuelta en el que el Betis no tardó en diluirse con el gol de -quién si no- Diego Costa en el 45.

Y si los del Cholo habían dejado en la cuneta al Betis, lo mismo harían con su eterno rival, el Sevilla. No habían notado la ausencia de Falcao los rojiblancos en los octavos de final pero sí lo hicieron en las 'semis', con una falta de gol que sólo pudo solucionarse desde los once metros, gracias a sendos penaltis que Diego Costa transformaba, convirtiéndose hasta la fecha en el máximo goleador de la competición. El Sevilla no fue un rival sencillo y el 2-1 en el Calderón auguraba un partido de vuelta difícil y sufrido.



Foto: EFE

Hasta las semifinales, el camino del Atlético había sido un placentero trayecto de goles, victorias y pocos escollos pero el Sevilla estaba decidido a vender cara su derrota aunque también lo estaban los colchoneros a no ver peligrar su pase a la gran final. El 0-2 que Diego Costa y Falcao habían situado en el marcador respaldaba a los de Simeone. Poca historia más tendría el encuentro al margen de un arreón de orgullo sevillista, que les sirvió a los hispalenses para establecer el definitivo 2-2 en el marcador. Nueva final y enésimo derbi, esta vez, ante el Real Madrid.

Invicto en casa - invicto en Copa

El Real Madrid acumula 41 partidos oficiales sin perder en el Bernabéu; de ellos, 34 son victorias Frente al Atlético de Madrid, interponiéndose entre él y la Copa del Rey no está solamente el rival de la capital. Hay algo más; una maldición que lleva en liza 14 años, o lo que es lo mismo, 25 derbis consecutivos en Copa y Liga, impidiéndoles recordar el regocijo que supone pasar por encima del eterno enemigo en lo futbolístico. Por si todo esto fuera poco, las estadísticas se presentan como fieles aliadas del conjunto que hoy dirige José Mourinho, pues a la racha de derbis sin conocer el triunfo frente a los blancos se presenta, también, la que estos ostentan estos en su propio estadio, el fortín inexpugnable de Europa. Cuarenta y un partidos oficiales consecutivos son los que encadena el conjunto blanco sin hincar la rodilla en su feudo. De esos 41, 34 se cuentan por victorias, mientras que tan sólo siete lo hacen por empates. Cabe destacar en este apartado que en las semifinales de la Champions League del pasado año, los blancos cayeron ante el Bayern de Múnich, si bien el resultado del encuentro tras el tiempo reglamentario exponía un 2-1 favorable a los de Mourinho, que acabó convirtiéndose en derrota al alcanzar la tanda de penaltis.

El Atlético de Madrid llega invicto en Copa Para contrarrestar, sin embargo, números en favor del 'ejército' rojiblanco: los de Diego Pablo Simeone se presentan invictos en la actual edición de la Copa del Rey, donde de los ocho partidos disputados no ha perdido ninguno. Sí lo ha hecho el Real Madrid en Balaídos, donde cedió su único pinchazo (2-1) en unos octavos de final, que sin embargo no tuvieron mayor relevancia al remontar los madridistas con un contundente 4-0 en el Bernabéu. Más allá de la Copa, el Atlético presenta una racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota como visitante -seis triunfos-, por lo que de ganar en el Bernabéu, darían al traste con varias rachas que no le benefician precisamente y que sí establecen números positivamente destacables para su eterno rival. Una forma inmejorable de regalar una primera victoria a esos niños que aún no han visto ganar al Atleti.



Foto: negol.com

Además, la última derrota cosechada por los 'merengues' en su propio estadio se traslada precisamente a la competición copera; fue en enero de 2012 y su último verdugo a domicilio, el FC Barcelona (1-2). A esto se le suma el hecho de que la última victoria rojiblanca ante el Madrid se producía precisamente en el estadio Santiago Bernabéu (1-3) en 1999. Por si esto fuera poco, de las cuatro finales coperas que ambos han disputado, el Madrid sólo logró alzarse con una, produciéndose esto lejos del Santiago Bernabéu. Por contra, los colchonreos sólo han ganado uno de los últimos cinco enfrentamientos en Copa más allá de la gran final. Números hacia un lado y otro que hacen impredecible el desarrollo de la final de hoy.

Duelo de máximos goleadores

Cristiano deberá andar con especial cuidado en el derbi de hoy, pues si su gran rival, a priori, en la faceta goleadora es Radamel Falcao, los números indican que perder de vista a Diego Costa podría ser un error que despojase al luso de su corona de máximo goleador de la Copa del Rey, la misma que lleva ostentando durante tres temporadas consecutivas, en las que suma un total de 16 tantos. En la presente lleva anotados seis goles, tres de los cuales llegaron en el mismo partido -Celta de Vigo- y dos de ellos ante el FC Barcelona.

Por su parte, los mejores números de la Copa en la faceta del gol los ostenta, en filas rojiblancas, Diego Costa. El brasileño suma un total de siete tantos en el torneo del K.O, en el que además ha rubricado excelsas actuaciones más allá de perforar la malla rival. No obstante, lo datos generales muestra que hablar de gol en el Atlético ha de dejar, indiscutiblemente una amplia parcela para Radamel Falcao. El colombiano le ha marcado nueves goles en cinco partidos a Diego López, lo que le convierte en una de sus 'presas' predilectas.

Del mismo modo, también Cristiano Ronaldo ha hecho de los tres palos de la portería rojiblanca un marco perfecto para sus goles: ocho tantos en los últimos siete encuentros dan buena muestra de ello. Para el actual portero 'colchonero', además, el luso es su segunda bestia negra en el campeonato nacional de Liga.

Duelos temporada 2012/13

Esta será la tercera vez que Real Madrid y Atlético se vean las caras en la presente campaña, al margen de los dos duelos ligueros que ya les midieron con idéntico desenlace: victoria madridista. Su primer cruce se producía en la jornada 14. La buena marcha del Atletico de Madrid, ubicado en la segunda plaza de la clasificación a 3 puntos del ya vigente campeón, el FC Barcelona y 8 por encima del Real Madrid, situaban al derbi en una oportunidad inmejorable para que los de Simeone acabasen con el gafe ante el eterno rival de la capital. Además, Cristiano Ronaldo y Falcao batallaban por un Pichichi en el que reinaba Messi con sus 19 goles, por los 12 del portugués y 11 del colombiano. Precisamente el extremo luso se convertiría en la gran figura del encuentro, tras algunas jornadas acusando actuaciones algo más discretas: un gol, una asitencia y dos remates a la madera fueron el balance global del mejor jugador del partido. Como si de un ciclo maldito se tratase, el luso 'resucitó' con un misil de falta directa ante Courtois, a quien Özil -ducho también en prodigarse ante el Atleti- volvería a batir para establecer el 2-0 final.

El segundo enfrentamiento llegaría en la jornada 33. El factor casa es siempre un elemento importante y cuando se trata del Atlético de Madrid, lo destacado de esto se multiplica exponencialmente. No había podido ser en la primera vuelta y si la privilegiada posición en la tabla se había erigido entonces en el mejor argumento de los 'colchoneros' para acometer su negra historia con los blancos, el partido de vuelta se presentaba como un camino engalanado con la alfombra roja. Los de Mourinho estaban a apenas tres días vista de encarar el que habían calificado como 'el partido más importante de los últimos 10 años'; la necesidad de remontar el 4-1 cosechado en Alemania frente al Borussia, propició que los madridsitas partieran en el Calderón con un 'once' de circunstancias

Poco se parecía el inicio del encuentro a lo que acabaría siendo el final. Falcao adelantaba a los suyos en el minuto 4 con el arma de doble filo que eso suele signficar para un Madrid acostumbrado a necesitar el bofetón previo para la reacción. Ocho minutos se hizo esperar esta, que llegaba propiciada por un error de Juanfran, que acabaría empujando el balón al fondo de su propia portería. De nuevo equilibrio en el marcador y los viejos fanasmas se acomodaban en la ribera del Manzanares cuando Di María aparecía en el 62 para confirmar lo peor para los locales: remontada blanca y a pensar en el Borussia, sin mayores alardes. El duelo de esta noche, un capítulo aún por escribir.

