Cholo, Rey en el Bernabéu

La pesadilla ya duraba demasiado. Eran 14 años. Y el Atlético estaba ante el día D, la hora H, el momento perfecto para romperla. Cholo Simeone, otrora caracterial centrocampista que lideraba en la medular del Vicente Calderón, construyó su obra más perfecta para lograrlo. Y ganó. Y puso fin a tanto sufrimiento atlético cada vez que veían una camiseta blanca. Pero, sobre todo, de qué manera triunfó.

Planteó el partido acorde a las virtudes de su equipo

Simeone demostró que todos los estilos son válidos para jugar al fútbol, que hay muchos caminos con una sola meta, la de maximizar los puntos fuertes y minimizar las debilidades, con el único objetivo de lograr la victoria. Conocedor de las carencias del Real Madrid a la hora de construir en posicional, el argentino cedió el dominio del partido a los de Mourinho. Cerró su 4-4-2, en busca de crear un mecanisco de robo y transición rápida, y ese sistema tenía una palabra clave: intensidad. Y sus jugadores fueron once Simeones.

Simeone cedió la iniciativa al Real Madrid, para replegarse, presionar, robar y salir al contragolpe

Mourinho, por su parte, fue inteligente, y ofreció a Xabi Alonso otro acompañante en labores creativas, como es Modrić, desplazando a Özil a la banda derecha, donde no rinde al máximo de las posibilidades que tiene por talento. Con Xabi, que no pasa por su mejor momento, y Modrić, el Real Madrid tenía dos vías de salida, y por supuesto, dos jugadores con mayor capacidad para crear en el juego posicional, teniendo que llevar la iniciativa del encuentro. Y dio los 90' a Benzema, más idóneo para el juego de asociación.

Modrić, el mejor del Real Madrid

La mejor fase del Real Madrid se vio durante los primeros 25'. Coincidió con la irrupción en el partido de un diminuto centrocampista, rebosante de talento, melena al viento, que juega con escuadra y cartabón. Pura técnica balcánica. Llegó Luka Modrić, pero su estancia fue pasajera. Se hizo con los mandos del partido, clavó al Real en campo rival, asumió el peso en la creación desde su rol de interior en el 4-3-3 de Mourinho, con mucha libertad, y dio muestras de ser un director de orquesta de elite mundial. Con él en su máximo esplendor, llegó el gol de Cristiano Ronaldo.

Modrić fue el líder del Real Madrid. La mejor fase madridista en el partido coincidió con su irrupción

Hay que hacer hincapié en el salto de Cristiano Ronaldo. Demostrando ser un atleta sobrenatural, llegó desde atrás, se tuvo que frenar, y en seco, se elevó con ese poderosísimo brinco para conectar el potente remate ante el que nada pudo hacer Courtois. Curiosamente, el córner del gol lo bota Özil, con su fina zurda, quizá el gran ausente del partido. No acompañó a Modrić en ningún momento, y el Madrid lo notó. Y esa fue su mejor aportación al partido madridista, porque Cristiano volvió a recordar al de su primer año en el Real Madrid.

Y con el gol, Modrić desapareció. Mourinho cerró a su equipo, bajó líneas, recuperó en fases el 4-2-3-1, adelantó a Modrić a la mediapunta y el croata bajó muchísimo sus prestaciones. Pero más allá de asuntos tácticos y futbolísticos, la desconexión del Real Madrid fue mental. Xabi Alonso, cuyo estado de forma deja muchísimas dudas, sufría en los repliegues; Modrić se diluía, Özil no aparecía y nadie conectaba con Benzema.

Simeone olió sangre, y se lanzó

Cholo Simeone, perro viejo, curtido en mil batallas, no tardó en reaccionar. Envió su 4-4-2 más arriba, se clavó en campo contrario, buscando ensuciar la salida de balón del Real Madrid. Los jugadores atléticos encimaban al poseedor del balón rival, cerraban las líneas de pase y no permitían encontrar huecos, por lo que robaban cada vez más arriba. Intensísima presión y un gran esfuerzo físico que no tardó en obtener sus frutos. Falcao sacó a Albiol de su zona, que no fue contundente, con todo lo que conlleva un central que no es contundente fuera de sitio, hizo lo que quiso con él, y lanzó al jugador cholista por excelencia, Diego Costa, para que cruzara ante Diego López.

Simeone aprovechó la desconexión mental del Real Madrid para lanzar a su equipo mucho más arriba

A partir de ahí, el Atlético fue otro. Empezaba a cumplir los pasos necesarios para poder optar al título. Creer en sus posibilidades, ser once Simeones en términos de intensidad, y aprovechar las habituales 'siestas' del Madrid. Diego Costa, un futbolista que habitualmente sufre un exceso de sobreexcitación, aprovechaba a la perfección la vigilancia de la defensa sobre Falcao. Mientras el colombiano abría espacios, el brasileño rompía hacia los mismos. Y aún no había llegado a la fiesta Arda Turan, que dejaría varios detalles de mucha importancia. Así pues, con 1-1 se llegaba al descanso, con la sensación de que el Atlético sentía más el partido que el Real, pese a ser mejores estos últimos y a haber generado más. El bajón de los madridistas en el ecuador del primer acto, clave.

La falta de puntería del Real

De una u otra manera, el Real Madrid se recuperó. Ya sea por la posesión de un mayor talento, y también porque el siempre levantarse es algo que va en el ADN madridista, el Real volvió. No a su mejor nivel, pero sí por empuje. Y se encontró con un problema latente que ha venido demostrando toda la temporada. Tres palos, y otras tantas jugadas falladas incomprensiblemente. Sin duda, más allá de la incomparecencia de Özil en el césped del Bernabéu, o de la enésima desconexión de Benzema, lo más preocupante fue lo de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, nervioso y ofuscado, individualista y tenso, estuvo muy lejos de su mejor versión

Reducido a la banda izquierda, nunca llegó a ser el Cristiano de las grandes ocasiones. Recordó al Cristiano Ronaldo de antes de Mourinho. Desesperado, muy nervioso, tenso y perdido en el partido, recibía en estático en busca de crear la jugada individual, el 1 contra 1 en conducción corta, acción que casi nunca efectuaba con acierto. Seguía siendo temible, pero había quedado al nivel de los mortales, y, probablemente contagiado por la sobreexcitación de Mourinho, acabó expulsado. El Real Madrid echó de menos a su mejor versión en la fase decisiva.

Con Cristiano ofuscado, Özil missing y Benzema desconectado, un Real Madrid perdido y muy nervioso, apareció Arda Turan para terminar de enfriar todo. Apareció entre líneas, asumió el balón, empezó a dominar, conectó con Falcao y Diego Costa y se hizo con los hilos del partido. Entre tanto, Mourinho se iba expulsado por protestar al colegiado, demostrando una falta de temple que no podía ser positiva para sus jugadores.

Miranda coronó al Atlético

El Atlético llevó el partido a la prórroga, y en el otro fútbol, Simeone se convirtió en Rey. Se movió a las mil maravillas, y aprovechó la tensión reinante en el encuentro. Mourinho, por su parte, antepuso la frescura física, la energía y la profundidad al talento puro, como demostró con las entradas de Di María e Higuaín por Modrić y Benzema.

El 'Cholo' hizo su último intento hasta el final. Mandó a su equipo arriba, con todo, profundizó y acabó haciendo daño... aprovechando otro de los defectos latentes del Real Madrid. Ese que se mantiene desde hace años. El juego aéreo. Koke recibió en la derecha. Centro. Balón al aire. Miranda se anticipó al primer palo, y conectó el cabezazo. Balón a las redes. La afición atlética estalla. De repente, 14 años de pesadilla desaparecieron. En un instante, se concentró todo el sufrimiento atlético durante la última década y media, para celebrar con más rabia que nunca el gol de un central brasileño, inesperado protagonista. Joao Miranda. El Atlético se sentía campeón. Y se lo creía. Que era lo más importante.

El gol de Miranda, activando otro problema latente del Real Madrid, el juego aéreo defensivo

Quedaban 20', y en el vocabulario de un madridista no existe la palabra 'rendición'. Los blancos lo intentaron, ya a la desesperada, por empuje y por fuerza, pero se encontraron con un problema muy grave. No había talento. No existía quién se asociara con el compañero. Modrić y Benzema habían salido, Özil estaba, pero no estaba. El Real Madrid no pudo generar apenas nada, salvo colgando balones al área que no encontraban rematador. Y, por si fuera poco, Courtois se mostró inconmesurable, como durante todo el partido.

Y ahí, se dio el peor epílogo posible a la etapa de Mourinho en el Real Madrid, pero quizá el más apropiado tras todo lo ocurrido en las últimas tres temporadas. Cristiano, totalmente fuera durante toda la noche, propinó una patada en la cara a Gabi. Pelea, tángana. Un objeto impactaba en Courtois, procedente de la grada. Y el partido se acabó. Cristiano emprendía el camino de vestuarios, expulsado. Debe iniciarse ahora un periodo de reflexión en el Real Madrid, en todos los estamentos del club, ya sean jugadores, entrenador, e incluso el tóxico entorno. Y debe establecerse un plan de futuro, un proyecto. Sobre todo, recordando que nadie puede estar por encima de la institución.

Con el pitido final, el Atlético ponía fin a 14 años de sufrimiento, y lo hacía en el día más indicado, en el momento perfecto, ganándole una final al eterno rival en su propio estadio. Un partido que permanecerá en la memoria del hincha atlético, y para qué negarlo, también del madridista, durante muchos años. Cholo Simeone, que ha construido primero un grupo y luego un equipo, como bien apuntó en rueda de prensa, ha hecho del colectivo su fuerte, más allá de las individualidades, puesto que solo Falcao, y en menor medida, Courtois, Diego Costa y Arda, son dominantes por sí solos, construyendo un plantel muy sólido, que se ha quitado de encima todos los complejos. El Cholo ha hecho un equipo a su semejanza, dotándolo de la misma intensidad que él aportaba como jugador. En definitiva, ha recuperado la esencia del Atlético de Madrid. Ayer fue Cholo Simeone, Rey en el Bernabéu.