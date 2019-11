Levante UD - Rayo Vallecano: ganar para soñar

Solo tres jornadas restan de campeonato y esa parece ser la mejor noticia para ambos equipos. Para los dos conjuntos con menor presupuesto de la Primera División la temporada está siendo demasiado larga. Los resultados desde hace varias jornadas son negativos y la sensación de cara a los encuentros que faltan no es positiva ya que muchos de los jugadores de ambos equipos viven en una situación confusa fuera de lo estrictamente deportivo.

El Rayo Vallecano de Paco Jémez afronta su segundo encuentro consecutivo frente equipos valencianos, con la dolorosa derrota en casa contra el Valencia aún en la memoria. Los franjirrojos, décimos con 46 puntos, tienen opciones todavía de meterse en competiciones europeas, ya que el Real Real Betis que ocupa la última plaza de Europa League tiene 52 puntos y quedan nueve por jugar.

Por su parte, el Levante de Juan Ignacio Martínez hace tiempo que deambula por la competición sin objetivos definidos. Consiguieron la permanencia hace varias jornadas y desde entonces el nivel futbolístico del equipo descendió notablemente. Los levantinistas ocupan el puesto número trece en la tabla con 42 puntos, y pese la mala racha de resultados que sufren han realizado una temporada bastante satisfactoria, han salvado la categoría y llegaron hasta los octavos de final de la Europa League.

La victoria convertida en quimera

La permanencia como objetivo sería seguramente lo más repetido en los dos equipos a comienzos de temporada; pero los resultados en la primera vuelta, los números de ambas plantillas y los puntos conseguidos hasta hace solo siete partidos parecían indicar que era imposible que franjirrojos y levantinistas cayesen en una racha de marcadores tan adversos.

Los de Vallecas, en los últimos siete partidos han cosechado tan sólo una victoria, además de dos empates y cuatro derrotas. A este pobre bagaje hay que sumarle la cantidad de goles encajados en los partidos perdidos. Salvo en la derrota en casa frente a la Real Sociedad (0-2), los de Jémez han encajado tres o más goles frente al Valencia (0-4), Zaragoza (3-0), y Málaga (1-3). Si a estos datos se le suman los resultados en los empates (Mallorca y Osasuna) y la victoria en Vigo, hacen un total de ce goles encajados y sólo cuatro dianas a favor. Uno de los motivos que seguramente haya influido en las estadísticas sea la multitud de bajas que han sufrido los vallecanos, algunos de sus fijos en el once, Leo Baptistao, Lass y Tito han estado ausentes en este tramo final.

Al otro lado del campo esperará el Levante, con unos números prácticamente iguales a los del equipo de la franja roja. Tal y como ha hecho el Rayo, los de JIM, han obtenido una victoria, dos empates y cuatro derrotas en las últimas siete jornadas. Real Madrid, Deportivo de la Coruña, F.C. Barcelona y Celta fueron sus verdugos, mientras que consiguieron un punto frente a Mallorca y Zaragoza, y vencieron al Sevilla en la jornada 29 de Liga. Doce goles encajados y tres goles anotados, han hecho que el Levante se despidiera de repetir la experiencia de jugar competición continental. Juan Ignacio Martínez se refería así a este partido que puede acabar con esta mala racha: “Ante el Rayo intentaremos poder darle una alegría a la afición. Saldremos al campo a ganar para quedar lo más arriba posible en la tabla”.

Fuera del campo, la situación no es mejor

Por desgracia para ambos equipos, la actualidad lejos del terreno de juego no pasa por un buen momento. Rayo Vallecano y Levante lidian estos días otras batallas que no tienen que ver con el balón.

El pasado día 14 de mayo saltaba la noticia, la RFEF impide al Rayo Vallecano competir en Europa la temporada que viene en caso de acabar en puestos que lo acrediten. El motivo son las deudas con otros clubes, jugadores y entidades. La sentencia no es definitiva ya que el club recurrió la sanción y hasta el próximo día 30 de mayo no se conocerá la decisión final. El entrenador franjirrojo ha opinado en la rueda de prensa previa al partido sobre esta situación: “Estoy seguro de que si nos ganamos el derecho a jugar la competición europea deportivamente, la jugaremos. Porque la directiva se va a encargar de arreglar todo. La gente debe estar lo más tranquila posible. Estoy muy convencido y no tengo ninguna duda".

Por otro lado, el club de Vallecas está inmerso en pleno proceso de renovaciones. La temporada, en líneas generales, ha sido excelente y la afición se impacienta en la renovación de jugadores clave y del míster. La primera que el club quiso cerrar y que aún no se ha conseguido es la de Paco Jémez, el entrenador desea continuar pero la situación económica del club ha impedido que se llegue a un acuerdo. El Rayo, al estar en ley concursal esta “maniatado” por los administradores concursales, y son estos los que no dan el visto bueno al contrato que la directiva ofrece al míster canario. Así se expresaba el entrenador sobre este tema en rueda de prensa: “Mi primera opción sigue siendo el Rayo, porque quiero seguir aquí, pero no es mi única opción. Ahora como todo en la vida, se ha abierto la veda, intentamos mirar otras cosas y cuando llegue algo que me convenza lo aceptaré. Si es el Rayo mucho mejor, si no iré a otro lado, tampoco es ningún problema". Además, otros jugadores viven una situación parecida, terminan contrato esta temporada y aún no saben que camiseta vestirán la próxima temporada.

El Levante, por su parte, tiene entre manos otro asunto aún más espinoso. Tras la derrota en casa frente al Deportivo, Barkero, centrocampista del equipo valenciano, desató la tormenta en el vestuario al calificar de “farsa” el partido que habían disputado; esto derivó en una discusión entre los propios jugadores y aunque días después el propio Barkero salió a rueda de prensa para pedir perdón por las acusaciones, Ballesteros, uno de los implicados en la discusión, manifestó su intención de querellarse contra su compañero de equipo. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero no cabe duda de que esta situación afecta al equipo en lo deportivo.

Enfrentamientos anteriores

Desde la vuelta del Rayo Vallecano a Primera División ambos conjuntos se han visto las caras en tres ocasiones. La primera de ellas fue en el Estadio de Vallecas el pasado mes de septiembre de 2011; en esa ocasión los granotas se llevaron los tres puntos al ganar 1-2 a un Rayo recién ascendido. La vuelta en la misma temporada acabó con un contundente 3-5 con un doblete de Lass y otro de Diego Costa.

El último precedente es de esta temporada en casa del Rayo Vallecano. Los de Jémez golearon en el último partido del año (3-0) al conjunto levantino con golazos de Nacho, Piti y Franco Vázquez.

Bajas importantes en ambas convocatorias

Juan Ignacio Martínez no podrá contar para este encuentro ni con Barkero, Juanfran, Ballesteros, Pedro López, Juanlu y Pape Diop.

Lista de convocados : Munúa, Keylor Navas; Navarro, Héctor Rodas, Vyntra, Nikos, Lell, Iván; El Zhar, Iborra, Dudka, A.J. Ríos, Valdo, Michel, Simao; Acquafresca , Rubén y Roger.

Mientras que el Rayo Vallecano ha dejado en Madrid a Lass, Casado, Delibasic, Tito y Rodri, todos ellos por lesión; y a Dani Giménez por decisión técnica.