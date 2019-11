Lázaro: “Si el club confía en mí y hay estabilidad, tardo cinco minutos en llegar a un acuerdo”

Tras el empate entre Unión Deportiva Salamanca y Club Deportivo Tenerife, y la rueda de prensa de María Hernández, tres futbolistas locales comparecieron ante los medios de comunicación para dejar sus últimas sensaciones de la temporada, que no ha sido nada positiva para el Club. Tanto en lo deportivo como en lo institucional las cosas están muy difíciles, y nadie sabe el futuro, por lo que no pueden hablar de hipotéticas renovaciones.

En primer lugar, Pablo de Lucas hablaba sobre su expulsión por empujar en dos ocasiones a un rival: “Ha sido una reacción equivocada, pero es una entrada bastante fuerte a un compañero. Está claro que no tenía que haber ido, pero me ha salido así”, explicaba el centrocampista, que ya se ha visto en diferentes situaciones similares a lo largo de la temporada por su fuerte temperamento.

"Se han hecho mal muchas cosas" - Pablo

Además, explicaba cómo fue el año: “Ha sido complicado centrarnos en lo deportivo. Han sido demasiadas cosas y casi siempre hablábamos de otros aspectos, no de lo deportivo. Pero si no hemos conseguido los puntos no podemos achacarlo a eso. Se han hecho mal muchas cosas. Cuando se no se hacen las cosas mal es muy difícil tener un buen resultado deportivo”, aseveraba enfadado el capitán unionista.

Álex se encontró "tranquilo y seguro"

A continuación, el debutante Álex fue el que compareció. Llevaba bastante tiempo sin jugar de manera oficial y comentaba sus sensaciones: “Desde que bajó Mario he estado en el banquillo del Salmantino, pero siempre estaba la posibilidad de que si algún portero de arriba fallaba no pudiera subir Mario y saliera yo. Por eso hoy he tenido que salir por Adrián”, comentó el guardameta.

Y declaró que su compañero ya había tenido algunos problemas durante la semana: “Adrián traía molestias y yo me imaginaba que podía pasar. Me he encontrado muy tranquilo y seguro en el partido”. También analizó sus tantos: “El primero es un centro lateral que remata en el área pequeña, no puedo hacer nada. Y en el segundo tampoco, porque salgo a tapar y me regatea. No creo que pudiera hacer nada”.

Lázaro necesita estabilidad para continuar en la Unión

Por último, David Lázaro fue quien habló para los medios de comunicación: “Nos marchamos tristes porque llegamos con muchísima ilusión; hubo momentos en que se contagió a todo el mundo, cuando a principio de temporada no se pensaba en que podíamos hacer un buen año. Lo extradeportivo ha coleado demasiado tiempo, todo el año. No hemos tenido casi una semana tranquila para centrarnos en el partido, es difícil rendir”, decía con seriedad.

"Gracias a la afición, entrenadores y compañeros; me han hecho sentirme importante" - Lázaro

Y tampoco podía hablar del futuro ligado a la UDS: “La situación ahora mismo es de incertidumbre, no es de estabilidad. Si el club confía en mí y hay estabilidad, tardo cinco minutos en llegar a un acuerdo. Pero el año que viene tengo que comer y una pareja, una responsabilidad, y si aquí no me lo garantizan tengo que buscarme fuera un puesto de trabajo, porque esto es mi trabajo”, apuntaba el navarro.

Por último, prefería no opinar de su triunfo en el García Traid como mejor unionista: “Eso es algo que tiene que opinar la gente de fuera. Estoy agradecido a todos los que han votado y han hecho que ganasen en el premio. También muy agradecido a la gente, porque he sentido que confiaban en mí, a los dos entrenadores que han pasado por aquí, y a los compañeros que, pese a las dificultades que hemos pasado, me han hecho sentirme importante”.