Informe VAVEL playoffs: FC Cartagena

Tras una pésima temporada en números, en la que pasaron hasta 3 entrenadores, el Fútbol Club Cartagena dio fin a su andadura en el fútbol profesional y regresó al infierno de la Segunda B. Con nuevo entrenador, José Francisco Grao “Pato” y con solo 3 futbolistas (Riau, Mariano y Raimondi) de la temporada anterior, los albinegros se propusieron como objetivo el ascenso en tan solo un año.

A pesar de que en todo momento el equipo ha estado en la parte alta de la clasificación, durante todo el año ha reinado una sensación agridulce en las gradas del Cartagonova, lo cual quedó perfectamente ejemplificado tras la primera jornada. Los albinegros derrotaron por tres goles a dos al Albacete, quien se suponía que iba a ser uno de los mayores rivales por el liderato del grupo. No obstante, dicha alegría duró poco cuando, tras este partido, el dueño del equipo, Paco Gómez, despidió al guardameta René, puesto que su actuación no le había gustado.

'Época Pato': de más a menos

A pesar de esto, los de 'Pato' comenzaron la temporada con 6 victorias consecutivas, a las que siguieron 2 empates, lográndose así el mejor arranque de Liga de la historia del equipo, aderezado por el récord del portero Víctor Ibáñez, quien llegó a sumar 540 minutos sin recibir ningún gol, otro récord en la historia de la entidad.

No obstante, los resultados a partir de entonces no fueron tan buenos para el Fútbol Club Cartagena y, en la jornada 16, en la que el equipo se encontró por primera vez con menos puntos que el líder de la categoría, e incluso llegó a estar fuera de los puestos de playoffs, Pato fue destituido y se contrató a José Rojo “Pacheta”.

En la foto del margen se puede ver el primer once de Pato en Liga, frente al Albacete Balompié.

Pacheta como revulsivo

Pacheta supuso un radical cambio de estilo dentro del equipo. Pato, cuya única experiencia en la categoría de bronce había sido con el Orihuela, en consecuencia en el grupo III, y siempre confesó que trataba que el equipo jugase “al toque” como en los equipos de dicho grupo “donde había una enorme influencia del Barça”. Pacheta, por el contrario, se definía a favor del juego directo, según palabras del burgalés, solo el propio Barcelona tenía una plantilla que permitiera renunciar a dicho sistema táctico.

La plantilla del equipo apenas varió en el mercado invernal, de modo que el equipo que había sido ideado para un sistema de juego, tuvo que adaptarse rápidamente a otro radicalmente distinto. El trabajo de Pacheta se hizo evidente, pues en 4 jornadas el equipo retornó a la segunda posición y desde entonces no ocupó otra plaza más baja en lo que restaba de temporada.

La pelea por el liderato se fue convirtiendo gradualmente en un duelo entre dos equipos, El Real Jaén y el propio Fútbol Club Cartagena, los cuales se iban turnando para ocupar dicho puesto. En la jornada 32 se produjo el encuentro entre ambos equipos en el Municipal Cartagonova. Gracias a dos goles de Tonino, los albinegros se situaron un punto por encima de los jienenses y además con el golaveraje a su favor.

No obstante, dos jornadas después los de Pacheta volvían a la segunda posición cuando empataban a un gol en su casa contra el San Fernando. El empate del conjunto andaluz sucedió en los minutos de descuento y el ánimo del equipo decayó desde final de temporada, siendo sucedido este resultado por tres empates más y contra equipos de la zona baja de la clasificación como Villanovense, Betis B y UCAM Murcia. A pesar de ello, se alcanzó la última jornada con opciones de liderato. Si el Cartagena ganaba en su encuentro en casa contra el Cacereño y el Jaén no conseguía la victoria, también como local, contra un San Fernando que necesitaba de los tres puntos para tener esperanzas de alcanzar los playoffs, este objetivo sería logrado. Con una alineación poco habitual, los albinegros se llevaron el encuentro por dos goles a cero, pero el Jaén ganó por la mínima y fueron los jienenses quienes consiguieron el liderato.

A pesar de sólo haber perdido un partido en las últimas diez jornadas de campeonato, tras no conseguir el objetivo del liderato, Paco Gómez, dueño de la entidad, decidió destituir a Pacheta. El encargado de sustituir a Pacheta en el banquillo cartagenero será José Miguel Campos.

Datos objetivos

Analizando los números conseguidos por el conjunto albinegro, lo más destacable ha sido la relación entre los puntos conseguidos dentro y fuera de casa, pues sólo ha conseguido dos más como local que como visitante y, en la jornada 36, ya casi con la Liga acabada, llevaba el mismo número de puntos en ambas clasificaciones. Los 33 puntos conseguidos lejos del Municipal Cartagova le proponen como el mejor visitante de su grupo y el tercero mejor de Segunda B, superado por el Alavés (37 puntos) y el Huracán Valencia (36 puntos), aunque estos últimos por un partido más.

El 'pichichi' del equipo, Thierry Florian, con 19 tantos, se ha quedado a uno de David Hernández, jugador de la Balompédica Linense, quien ha sido el máximo anotador del grupo IV. Con la cuenta goleadora de Florian, el ariete francés ha sido el quinto máximo realizador de la categoría de bronce.

Por último, los 68 puntos conseguidos por el equipo, le sitúan como el duodécimo de toda la Segunda División B.

La afición, un gran apoyo

El mayor apoyo que ha tenido este equipo a lo largo de toda la liga ha sido la afición. La 'efesemanía', como así se les conoce, ha realizado grandes desplazamientos esta temporada, como los de La Roda, Albacete, Almería o Murcia. Además, los aficionados de la 'furgoneta del efesé' compuesta por un grupo de aficionados cartageneros, se ha desplazdo a todos los partidos fuera de casa. Los jugadores saben del esfuerzo de todos los aficionados y lo agradecieron en el desplazamiento a Almería, aportando 1.000€ para comprar entradas.

Desde la Federación de Peñas del FC Cartagena (FPFCCT) ya se está esperando a que lleguen los playoffs para ponerse a trabajar prepararando las salidas que hagan falta para apoyar al equipo, sea donde sea.

Otro de los grandes momentos en los que se vio la grandeza de esta afición fue cuando se acercaba el partido frente al Real Betis B. La FPFCCT envió un escrito pidiendo una serie de actos en honor al fallecido Miki Roqué, que jugó en ambos equipos. El club respondió y los jugadores saltaron al campo con una pancarta en honor al jugador. Los aficionados también le hicieron su homenaje particular en la grada, con una camiseta gigante con su nombre, y cánticos con su nombre en el minuto 22.

ANÁLISIS DE LA PLANTILLA

Portería

25. Víctor

El portero Catalán ha conseguido ganarse la titularidad en el once a base de méritos. A pesar de la dura competencia en su puesto, se ha convertido una pieza clave en el equipo y con sus grandes actuaciones ha logrado salvar muchos puntos para el Cartagena. Ha jugado 29 partidos, en los que ha encajado 16 goles. Mantener la portería a 0 es muy importante en los partidos que quedan, y Víctor está capacitado para eso.

1. Savu

Llegó en el mercado de invierno al club para suplir la baja de Juanma. Su gran altura y el buen desplazamiento de balón fueron las principales bazas para su fichaje. El portero ha jugado 2 partidos, 1 de ellos como titular, en los que ha encajado 3 goles, haciendo una gran actuación en su debut frente al San Roque de Lepe, cuando entró tras la expulsión de Víctor.

Defensa

21. Ceballos

El lateral empezó como suplente pero poco a poco se fue ganando el puesto. No ha sido el defensa más destacado, pero ha mantenido una línea regular, cumpliendo en la mayoría de ocasiones. Bien en defensa, no tan bien en ataque, donde apenas se le veía. Tendrá que dar el máximo en las eliminatorias si no quiere sufrir demasiado por su banda.

3. Navarro

Indiscutible en la banda izquierda. El lateral ha mantenido la regularidad durante toda la temporada y ha sido un fijo en el once. Fiable en defensa y cumplidor en ataque, donde ha conseguido marcar 1 gol. Ha jugado 36 partidos, todos como titular. Tiene que mantener esa solidez defensiva en playoffs y asociarse con Rico en banda para aportar al ataque cartagenero.

18. Hugo Álvarez

El mejor de la defensa sin duda. Es el líder de la zaga y lo ha demostrado en los 32 partidos que ha jugado. El central es un seguro atrás y además su buena salida de balón ha ayudado al centro del campo del equipo. Su buen juego aéreo además le ayuda en ataque, donde ha conseguido 2 goles.

20. Campins

El de manacor ha pasado desapercibido esta temporada en el Cartagena. Empezó como titular en el once de Pato, pero, tras ser titular en las 5 primeras jornadas, pasó a no ir ni convocado. Desde entonces no ha vuelto a jugar en Liga, ni con Pato ni con Pacheta, con quien se ha quedado fuera de la convocatoria en la mayoría de las ocasiones.

26. Dani Ruíz

El canterano empezó la temporada en el filial y, sin ser uno de los canteranos que entrenaban con el primer equipo, pero con su gran trabajo y compromiso, ha acabado siendo el sustituto natural de los laterales del Cartagena. Ha jugado 2 partidos como titular, uno en el lateral derecho y otro en el izquierdo, en los que ha tenido un gran nivel. Puede tener un papel importante en los playoffs si Ceballos o Navarro fallan.

Mediocampo

6. Mariano Sánchez

El capitán del equipo ha sido la salvación de la defensa. Empezó la temporada lesionado, luego empezó en el centro del campo pero las bajas en la defensa le han hecho tener que retrasar su posición. Mariano se ha consolidado como central, sobre todo en la segunda vuelta, y ha conseguido cubrir esa posición con creces.

27. Sergio

Otro de los canteranos del equipo, aunque no ha disputado ningún minuto en Liga. Centrocampista defensivo, fuerte y corpulento, y que ayuda en la salida del balón jugado. Entró en la última convocatoria de Liga ya que también puede ser un recambio para la defensa.

12. Urzaiz

El centrocampista murciano ha jugado 24 partidos, aunque sólo 7 de ellos como titular. Ha sido quizás el jugador más utilizado para los tramos finales de partido, para añadir músculo al centro del campo y defender el juego aéreo. También ha jugado algunos partidos como central, debido a la cantidad de bajas que ha habido en esa posición. No es su posición y se le notaba, no se siente muy cómodo ahí atrás y no termina de cuajar.

2. Arcas

Llegó en el mercado invernal al equipo para reforzar la posición del centro del campo, donde estaba teniendo problemas el equipo. Aprovechó el bajón de Marcos y se asentó como compañero de Diego Segura en el doble pivote. Ha jugado 17 partidos, 14 de ellos como titular, y ha conseguido 1 gol, precisamente en su debut. Ha mantenido una línea muy regular, ayudando mucho tanto en defensa como en ataque.

15. Marcos Rodríguez

Llegó al Cartagena como un gran fichaje, por juego y experiencia en la categoría, pero no se ha visto a ese jugador que se esperaba. Empezó muy mal y poco a poco ha ido de menos a más. Ha acabado bien la temporada, incluso recuperando la titularidad en el doble pivote, aunque se esperaba mucho más de esta jugador. Puede aportar mucho en los playoffs, donde su experiencia es una ventaja.

7. Diego Segura

De los mejores del equipo durante toda la temporada. El sevillano llegó para jugar como mediapunta o incluso delantero, pero su buena salida de balón, su estabilidad, y su gran visión de juego le han hecho ser titular indiscutible en el doble pivote. Ha jugado 34 partidos en los que ha tenido muchas actuaciones sobresalientes. Cuando él no estaba el equipo lo notaba.

8. Riau

El extremo catalán ha sido uno de los jugadores más usados como revulsivo. El jugador ha aportado velocidad y desborde, pero no ha tenido grandes actuaciones y no ha llegado a conseguir esa regularidad que le hiciera ganarse la titularidad. Ha marcado 2 goles en 26 partidos.

14. Cañadas

El centrocampista empezó muy bien la temporada, siendo un fijo en el once, pero poco a poco fue perdiendo el sitio y el protagonismo. No ha tenido un papel importante durante la temporada, donde ha jugado 27 partidos, 13 como titular, y ha marcado 4 goles. Ha jugado en banda, pero donde más rinde es en la media punta, donde aprovecha su buena visión de juego y su gran pegada. Ha acabado muy bien la Liga y puede tener un papel importante en los playoffs.

17. Tonino

Volvió a Cartagena a pesar de no guardar un gran recuerdo de su primera temporada allí, y no se equivocó. El extremo está cuajando una gran temporada, aportando mucha velocidad, desborde y llegada. 32 partidos, 26 de ellos como titular, y los 7 goles le han servido para ser indiscutible en el once.

10. Óscar Rico

El líder de la banda izquierda. El extremo ha jugado 32 partidos y ha anotado 4 goles, aunque destaca sobre todo por ser el máximo asistente del equipo. Su velocidad, disparo y golpeo a balón parado le han hecho indiscutible. Llamado a ser importante en los playoffs, aunque está con 4 tarjetas, a una de perderse un partido por acumulación de tarjetas.

16. Álvaro

El jugador alicantino llegó en invierno al Cartagena para reforzar la banda derecha del equipo, y aportar desborde y gol al equipo. No ha llegado a afianzarse en el once y además una pequeña lesión lo tuvo alejado durante unas semanas de los terrenos de juego. Ha jugado 12 partidos, sólo 4 como titular, y ha marcado 1 gol. Tiene experiencia en superar eliminatorias playoffs y eso puede ser un plus.

Delantera

11. Perona

Llamado a ser uno de los líderes del equipo esta temporada, aunque no ha conseguido terminar de adaptarse. Empezó muy bien, marcando en las 3 primeras jornadas, pero ha ido perdiendo protagonismo con forme avanzaba la Liga. Ha vuelto a coger confianza y al final ha acabado con 7 goles y en buena forma. Tiene que ser un jugador importante en los playoffs.

9. Raimondi

Fue uno de los pocos que permaneció en el club tras el descenso, pero Rai sólo ha jugado 12 partidos esta temporada, 2 como titular, sin ver puerta en ninguno de ellos. Las lesiones le han perseguido a lo largo de la temporada, pero ya está recuperado de cara a los próximos partidos. Su altura y corpulencia puede ser necesaria en algún encuentro.

19. Florian

El mejor del Cartagena esta temporada. El delantero francés ha anotado 19 goles en Liga, quedándose a 1 gol del 'pichichi'. Ha jugado 37 partidos y en la parte final de la temporada se le ha visto cansado y fuera de tono, el equipo lo notó. Sus goles son la clave para el ascenso, aunque Florian tiene que andar con ojo en sus acciones, ya que está a una tarjeta de pser sancionado con un partido por acumulación de tarjetas.

23. Dani Nadal

El delantero cartagenero sólo ha jugado 1 partido esta temporada. Se esperaba más protagonismo del canterano, pero tiene una gran competencia en sus posiciones. Bajito, hábil y veloz, lo que le hace poder actuar tanto en banda como segundo punta. Difícil que juegue en playoffs, aunque no será por falta de ganas, trabajo y compromiso.

Bajas

13. Molina

Llegó a Cartagena en el último momento, como 3ª opción para la portería. Sólo ha disputado 56 minutos, en Cádiz, cuando entró tras la expulsión de Juanma. A finales de abril se confirmó su lesión de menisco y, tras ser operado, puso fin a su temporada.

4. F. Martín

El central vino para ser uno de los pilares del equipo, y así fue al principio. Jugó 13 partidos, todos como titular, pero una lesión en la rodilla izquierda lo dejo fuera para el resto de la temporada. Tras la lesión el club decidió darle la baja federativa.

5. Rueda

Empezó en el banquillo y sin tener demasiado protagonismo, pero la lesión de Fernando Martín le abrió las puertas de la titularidad. Estaba siendo uno de los mejores del equipo, pero una lesión en el tendón de Aquiles, que se agravó después de su reaparición, le tendrá alejado de los terrenos de juegos para los playoffs.

