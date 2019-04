Djukic: "Siempre hemos querido predicar buscando la limpieza y honestidad en el fútbol"

Miroslav Djukic respondió a las preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa realizada en el José Zorrilla tras el entrenamiento matinal de hoy. El serbio quiso defender la profesionalidad de su equipo, que intentará, al igual que en todos los encuentros de la temporada, salir en busca de la victoria para despedir a la afición como se merece: “Tenemos que terminar nuestro trabajo como profesionales, no hay ninguna revancha. Nosotros haremos nuestro trabajo como hemos hecho todo el año, tenemos que salir a buscar la victoria en casa, poner a nuestro club lo más alto posible. El club se beneficia también económicamente porque entra en el reparto por mejor posición. Hay que cumplir con nuestra profesionalidad, hemos dado la cara todo el año y espero que estas dos jornadas sigamos mostrando lo que somos y hemos hecho todo el año”.

Un encuentro sobre el que habrá una lupa, ya que el Celta de Vigo llega a Zorrilla con todo en juego. El Real Valladolid podría ser objetivo de sospecha, bien por poner especial interés en la victoria o bien por no plantar cara a su rival. El técnico balcánico insistió en la ejemplaridad de su equipo, que tratará de hacer una vez más los deberes en casa: “Se gestiona con normalidad, porque tú vas como has ido siempre, sobre todo en estos dos años que hemos estado juntos, hemos ido a buscar la victoria con nuestras premisas de juego. Nosotros siempre hemos querido predicar buscando la limpieza y honestidad en el fútbol. Qué mejor ejemplo que salir al campo y hacer los deberes en casa, hacer lo que debes hacer como buen profesional”.

“No lo pensamos así, no pensamos en descender a alguien, pensamos en hacer bien nuestro trabajo. Si esto penaliza a alguien o favorece a alguien, no debemos entrar. Simplemente debemos pensar en hacer bien las cosas, como buenos profesionales. El resto es ya un tema en el que no podemos entrar”, comentó sobe lo que supondría la victoria ante el Celta de Abel Resino.

"No tengo nada con nadie, excepto con mi mujer"

Dos victorias, ante Celta esta jornada y Mallorca la próxima, que servirían al Real Valladolid para escalar algunos puestos en la clasificación, algo que Djukic creyó importante: “Esta Liga es muy larga, al final todos quedamos donde merecemos, según hemos hecho las cosas. Queremos terminar con buenas sensaciones, no es lo mismo ir de vacaciones ganando los dos últimos partidos que irte con los del los perdidos. Las sensaciones son opuestas. Es muy importante dar buena imagen y ganar esos partidos, por las sensaciones para el año que viene y las vacaciones”

Sereno regresará a la zaga

En cuanto a las declaraciones de Henrique Sereno de los últimos días, en las que reivindicaba su deseo de permanecer un año más en la capital de Castilla, comentó que el trabajo del portugués está siendo satisfactorio por lo que su presencia la temporada que viene sería esencial: “Sereno ha hecho cosas muy buenas, está haciendo muy buena campaña, como ha hecho todo el equipo. Es un jugador que ha aportado mucho, entre otras, serenidad, seguridad, contundencia. Tenemos que tenerle en cuenta”.

“Hacemos lo que pensamos conveniente, sí hacemos cambios es que merece la oportunidad también, no es que Rueda haya hecho las cosas mal”, añadió sobre la titularidad del zaguero luso.

"No voy a decir hasta el último partido lo que voy a hacer"

Un encuentro que podría ser el último de Djukic en Zorrilla a las órdenes del Valladolid, dados los rumores que corren estos días sobre una posible marcha del serbio. La grada pucelana, podría recompensar al preparador pucelano con una ovación, sin embargo Djukic no quiso dar importancia a esto, ya que como profesional él siempre trata de hacer su trabajo: “Yo soy un profesional, luego la gente es libre de expresarse. Soy una persona pública, intento siempre hacer lo que mejor sepa para el club. El pueblo es libre de expresarse como ellos piensan que hemos hecho las cosas. Si me aplauden daré las gracias, si me silban intento mejorar. Siempre dando todo”

“Lo importante es lo que está haciendo el equipo. Es un reconocimiento al equipo, esto es lo más importante. Las personas quedan o siguen; lo importante es el club. Todo el trabajo queda para siempre. Intentaremos hacer las cosas bien para que el público quede contento”, argumentó sobre este tema.

Incógnitas de cara a la próxima temporada

Sobre su futuro, explicó que aún no tiene nada decidido, pero que tampoco tiene ningún acuerdo con nadie fuera de la entidad pucelana: “La decisión no está tomada, no tengo nada con nadie, excepto con mi mujer. Hay posibilidades que continúe aquí”.

El Valencia, desde hace tiempo, se ha posicionado como el principal candidato como posible destino del serbio. Su presencia, dependería de la marcha del actual técnico ché, Ernesto Valverde. A pesar de ello, Djukic aseguró que no tiene ningún acuerdo: “También sigo al Deportivo, en Hércules, en Tenerife. Sigo a todos. La Liga portuguesa menos, mirando de reojo, pero menos”.

Con el futuro del actual técnico albivioleta incierto, el club blanquivioleta debe ir planificando ya la próxima temporada. Algo que podría antojarse complicado, pero sobre lo que Djukic afirmó que continuará ayudando: “Yo siempre estoy ayudando, estoy en todas las planificaciones en el club. No hay ningún problema, funciona todo perfectamente”.

"Nunca he tenido miedo a los retos"

“Supongo que vamos a elegir entre sí traemos a Cristiano o Messi. El Valladolid irá a buscar los jugadores buenos que considere. El Valladolid buscará, esté Djukic o no; el club funciona por encima del entrenador. Hemos funcionado así porque había jugadores donde yo he dicho que no me gustaban. Pero lo hemos incorporado. No va a venir Djukic ahora y decir “fichamos a cuatro serbios”. Y al cabo de tres meses echamos a Djukic y quedamos con cuatro serbios. El club debe tener una planificación, luego ya veremos quién viene a entrenar”, comentó con tono humorístico.

Finalizando la completa rueda de prensa, quiso ratificar su satisfacción respecto al trabajo realizado durante el año: “Siempre he estado colaborando muy a gusto, trabajando muy bien con la gente del club. Tanto yo como ellos siempre hemos dado todo, luego ya veremos si seguimos juntos. Las dos partes vamos con muy buena cara”.

Por último, afirmó que en el Real Valladolid hay mucho margen de mejora de cara a años próximos, por lo que el reto en la ciudad del Pisuerga podría continuar: “No soy de estos que dicen, aquí no puede ir a mejor. Nunca he tenido miedo a los retos, nunca he llorado. He trabajado con lo que tengo, siempre he dicho que tengo el mejor equipo del mundo. Estos jugadores han rendido muy bien, hemos sacado provecho de sus cualidades, no he buscado nunca excusas, ni las buscaré. Aquí hay mucho margen de progresión, tanto en los jugadores como en el club”.