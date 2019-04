Sestao River: contentos por el objetivo cumplido

Algunos más parcos en palabras que otros; unos con mensaje con olor a despedida, otros de incertidumbre; pero todos contentos y satisfechos por haber logrado el objetivo con el que el Sestao afrontaba la temporada allá en el verano de 2012

El central Eneko Lopez de Munain era el primero en atendernos para simplemente dar gracias a la afición, de la que también se acordaba el "Rifle", Óskar Martín: “Sestao tiene la mejor afición, y el equipo acaba donde se merece, que es en Segunda B “.

Silas: “A mí personalmente me daba igual hasta jugar, con tal de cumplir con el objetivo del equipo"

Más elocuente que ambos se mostraba Silas, que daba las gracias a la afición "por todo su apoyo dado a lo largo de un año muy difícil". "Sin ellos esto no habría sido posible"reconocía el extremo saharaui, que, preguntado sobre el desquite que suponía su actuación personal tras una mala racha, confesaba que no sólo él sino toda la plantilla había llegado en un estado bajo a este tramo del campeonato, pero que al final se sentían alegres por dar una buena imagen en el último partido ante su gente. “A mí personalmente me daba igual hasta jugar, con tal de cumplir con el objetivo del equipo. Pero al final me sacó el míster, las cosas me salieron bien, el equipo ganó y todos nos quitamos el peso que teníamos encima" apuntaba uno de los jugadores más destacados del partido del domingo.

Por su parte, el lateral Jon Apraiz se disculpaba ante los aficionados: “lo siento por haberles hecho sufrir tanto. Se merecen todo", para continuar con un mensaje de incertidumbre sobre su futuro: "Ha sido un placer formar parte del River, y me llevo así un recuerdo muy bueno”. Y es que Jon, con menor protagonismo que la temporada pasada, pero titular en estos últimos partidos a pesar de jugar tocado, acaba su relación contractual con el River tras dos años en la disciplina verdinegra, y aún no sabe si renovará o no.

Su compañero de línea, Mikel Azkoiti, no quería, en cambio, pensar en otros asuntos como su renovación con el River hasta después de las vacaciones, después de “un año que ha sido largo para todos, y en el que, aunque ha costado, se ha logrado el objetivo".

Muy expresivo y con aires de despedida, Jon Iru se unía también a la hora de dar las gracias a la afición "por su apoyo, por animarnos siempre, en los momentos malos y en los momentos buenos, siempre. He conocido pocas aficiones como ésta y me llevo un buenísimo recuerdo de ella". El jugador cedido por el Athletic aprovechó la oportunidad para hacer extensivo su agradecimiento "Personalmente decir que he venido tarde, que no me conocía nadie cuando llegué, y que era una apuesta arriesgada por parte del club. Pero aun así el River me acogió fenomenal y me han hecho sentir como en casa. Por ello reitero mi agradecimiento a todos los que forman este club, y el deseo de que disfruten un año más de la Segunda B.

Ibai: “Para mí, el calor que viví ayer en la grada, es algo impagable”

También atendieron a VAVEL los que no participaron en el partido como Ibai Salvador - que no estuvo ni convocado - , que sólo acertó a decir:, visiblemente emocionado: “Para mí, el calor que viví ayer en la grada, es algo impagable”; o el lateral izquierdo Mikel Arrizabalaga, quien, dando las gracias en euskera a todos los riverzales, declaró: "Sabemos que os hemos hecho sufrir mucho esta temporada, igual que nosotros. Y habéis estado en todo momento apoyándonos..Además quisiera hacer una mención especial a todos los que además de en Las Llanas, nos habéis animado por todos los campos que hemos jugado, Logroño, Lleida, Teruel y todos las demás. Mila esker berriro ere!"